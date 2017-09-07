IBM ve MIT'den yapay zeka ortaklığı

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İlk yapay zeka laboratuvarlarından birine ev sahipliği yapan ve yapay zeka alanında çalışılacak en iyi yerlerden biri olarak görülen MIT(Massachusetts Teknoloji Enstitüsü) yapay zeka alanında önde gelen bir diğer kurum olan IBM ile ortak çalışma programı başlatıyor. 1950'li yıllardan günümüze kadar teknolojinin pek çok alanında birlikte çalışan bu iki kurumun çalışacağı yeni nokta ise MIT'de kurulacak olan yeni bir yapay zeka laboratuvarı olacak.





Watson Üzerine Yoğunlaşılacak

IBM tarafından yapılan duyuruya göre kurulacak olan Watson AI isimli laboratuvarda araştırmacılar, IBM'nin uzun yıllardan beri üzerinde çalıştığı Watson isimli yapay zeka programı üzerinden çalışmalarını sürdürecek. Bu kapsamda Watson Sağlık ve Güvenlik tesislerinin yanı sıra MIT kampüsünde de çalışacak olan ekip; algoritmaları geliştirecek, kuantum hesaplama yongaları da dahil olmak üzere donanım optimizasyonlarını gerçekleştirecek ve yapay zekanın toplum üzerindeki etkilerini keşfedecek. Yapılan 10 yıllık anlaşma sayesinde iki kurum arasındaki ortaklık programında 100'den fazla araştırmacı yer alabilecek.





Anlaşmayla ilgili açıklama yapan IBM Başkan Yardımcısı Dairo Gil ise ''Yapay zeka ilerlemesine rağmen henüz emekleme aşamasında.'' derken yapay zekanın ayrı bir kategori olarak on yıllardır varlığını sürdürdüğüne ancak günümüzde bütün teknoloji şirketleri için merkez bir konuma yükseldiğine dikkat çekti.

Laboratuvarın kurulması ve gerekli finansmanın sağlanması için 240 milyon dolarlık yatırım yapan





Rakipleri de Üniversitelerle Anlaşıyor

IBM, aslında daha önce çok daha büyük yatırımlara imza atmıştı ancak yapay zeka özelinde düşündüğümüz zaman bu miktar diğer şirketlerin yatırımlarına kıyasla oldukça yüksek. Ortaklık programı sayesinde IBM, yapay zeka üzerinde yoğunlaşan diğer şirketlerle rekabetten kaçınmayacağını da göstermiş oldu. Google'ın yapay zeka birimi olan DeepMind temmuz ayında yaptığı duyuru ile Kanada'daki Alberta Üniversitesi'yle birlikte yapay zeka çalışmaları yapacağını duyurmuştu.





Google'ın çatı şirketi Alphabet ve Microsoft ise; McGill Üniversitesi'ndeki ve Montreal Üniversitesi'ndeki araştırma birimlerine fon sağlamayı taahhüt etmişti. Tabi iki şirketin toplam finansal desteğinin 10 milyon doların altında olacağı göz önünde bulundurulursa IBM'nin yeni laboratuvar ve araştırmalar için gözden çıkardığı miktarın önemi daha iyi anlaşılabilir.





https://www.cnbc.com/2017/09/06/ibm-commits-240-million-for-watson-ai-lab.html