ADATA PCIe 4.0x4 arayüzünü kullanan GAMMIX S50 SSD’sini duyurdu

ADATA uygun fiyatına rağmen yüksek performans sunan RAM’leri ve SSD’leriyle düşük bütçeye sahip kullanıcıların tercih listesinde kendisine başlarda yer edinen bir firma. Tayvanlı üretici son duyurduğu NVMe çözümüyle yüksek performans arayan kullanıcıları hedef alıyor.

GAMMIX S50, Phison ps5016-e16 kontrolcüsünün denetimindeki 3D NAND Flash yongalarından ve SK Hynix imzasını taşıyan DRAM önbelleğinden oluşan bir yapıyla karşımıza çıkıyor. Kontrolcü bizlere Computex 2019’da Phison’un tanıtımından tanıdık geldi.

Phison ps5016-e16

Rakamlara geçecek olursak 1 TB ve 2 TB’lık 2 farklı kapasite seçeneğiyle satışa sunulan M.2 form faktöründeki SSD, sistemle iletişimini 4x formatındaki PCIe 4.0 arayüzü üzerinden gerçekleştiriyor. Modelin sıralı okuma yazma operasyonlarında DRAM belleği sayesinde uzun süreli yük altında dahi 5000/4400MB seviyesini koruyabildiğini de belirtelim.

SLC tampon bellek

Tabi bunda depolama biriminde yer alan SLC tampon belleğinin de payı büyük. Hatta son dönemlerde DRAM’siz SSD’lerde dahi -örneğin Crucial BX500- ölçeklenebilir SLC tampon bellek sayesinde uzun süren yazma operasyonları esnasında her ne kadar iddia edilen rakamlar koruanmasa da ilk dönemde satışa sunulan uygun fiyatlı SSD’lere göre çok daha yüksek hızlar sunulabiliyor.

SLC tampon bellekten ufak SSD tüyolarına geçtikten sonra tekrardan ADATA’nın çözümüne dönecek olursak SSD’nin okuma/yazma işlemleri esnasında gösterdiği IOPS performansı 750K/750K olarak belirtilmiş. S50’de LPDC hata düzeltme kodu teknolojisini de kullanan firma böylelikle sürücünün ömrünü uzatırken daha isabetli veri transferlerinin de önünü açmış.

Veri güvenliği ve uzun ömürlülük

E2E veri koruma ve RAID motorunu da destekleyen SSD’nin veri güvenliği ve bütünlüğü konusundaki verdiği güven bir adım daha öteye taşınmış. ADATA sitesinde 1 TB modeli için mi olduğunu yoksa 2 TB modeli için mi olduğunu detaylandırmasa da sürücüler için 1.7 milyon saat çalışma ömrü biçilmiş ki bu da 3600 TBW’ye denk gelir. Görünüşe göre yeni nesil kontrolcüler zaten belirli bir seviyeye gelen SSD’lerin ömürlerini daha da ileriye taşıyor.

Son olarak tasarım açısından mavi PCB yerine keşke siyah tercih edilseydi demeden geçmeyelim. Olumlu bir detay olaraksa geniş yüzey alanına sahip pasif soğutucu bloğu gözümüze çarpıyor.

Soğutucu GAMMIX S11 pro ve GAMMIX S11'de kullanılan bloğun gri renklisi olarak gözümüze çarparken anakartının dümdüz pasif soğutucusundan verim alamayanlar için bu yeni bir soğutucu masrafının önüne geçebilir. Öyle ki ADATA’ya göre soğutucu sayesinde SSD birimi 10 derece daha serin çalışabiliyor. Son olarak 5 yıl garanti ile sunulan modellerin fiyat bilgisi henüz mevcut değil.

https://www.eteknix.com/adata-xpg-gammix-s50-pcie-gen-4-0-x4-m-2-ssd-launched/

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, e16 serisinde yer aldığı üzere üst seviye bir kontrolcü ve8 TB’a kadar NAND Flash kapasitesi desteklerkenDRAM önbelleğe ihtiyaç duyan bir yonga. Açıkçası görsellerden anlaşıldığı üzere ADATA da bu doğrultudakullanmışa benziyor.Kontrolcünün sitemizde birkaç gün önce incelemesi yayınlanande kullanıldığını belirtelim. Zaten SSD’nin IOPS değerleri de bunu doğruluyor.değerleri bu ölçüde yükselmiş.3D NAND’lerin üzerine kurulu olmayan ve diğerlerine kıyasla daha marifetsiz bir kontrolcünün tercih edildiği SSD’lerde yük altında HDD seviyelerine doğru sarkmalar yaşanabiliyor. SSD alırken bunu göz önünde bulundurmak gerek.