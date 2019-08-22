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ADATA harici SSD ve USB flash bellek modellerini duyurdu

Yüksek performanslı RAM ve NAND Flash tabanlı çözümleri sunan ADATA yeni harici SSD modeliyle birlikte dayanıklılığıyla dikkat çeken USB flash belleğini duyurdu.
2 gün
2,3b
2
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HDD / SSD
Metehan Göktaş
Yazar
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Tayvanlı RAM ve SSD ürünleri üreticisi ADATA depolama birimleri ailesini iki farklı modelle genişletti. Dayanıklı gövdeye sahip harici SSD ve flash bellek modelleri donanımsal açıdan da uzun ömür vadediyor.

IESU317 harici SSD  

IESU317 harici SSD’den başlayacak olursak, taşlanmış yüzeyi sayesinde parmak izine karşı dirençli bir kasaya sahip model 1 TB’a kadar kapasite seçenekleriyle sunuluyor. 256 bit AES şifreleme desteğiyle verilerini güvende tutmak isteyen kullanıcıların hedef alındığı harici sürücünün sıralı okuma/yazma hızı ise 435/400 MB/s seviyesinde.

9.6 mm kalınlığındaki harici SSD biriminin sistemle bağlantı kurulmasında kullandığı arayüz USB 3.2 olarak karşımıza çıkıyor. Son olarak MLC tipi NAND yongaları kullanılan depolama birimi bu sayede de uzun bir ömür sunacağa benziyor. Ek olarak sürücüde aşınma dengeleme ve TRIM desteğinin bulunduğunu da belirtelim.
 
IUFU33B USB flash bellek ise 128 GB kapasite ile satışa sunulurken IESU317’de olduğu gibi MLC tipi NAND flash belleklerin tercih edildiğini görüyoruz.
Metalik kasaya sahip flash belleğin okuma yazma hızı ise sırasıyla 140/80 MB/s’ye ulaşabiliyor. Arayüz tarafında yine USB 3.2 Gen 1’in tercih edildiğini görüyoruz. Bu nedenle yer alacak USB Type-C arayüzü kullanıcıları biraz memnun etmeyebilir.


https://www.techpowerup.com/258515/adata-releases-new-mlc-iesu317-external-ssd-and-iufu33b-flash-drive Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
OverClocK1ng 1 gün
Harici SSD ve USB Bellek yazınca, sanki harici SSD ve harici USB Bellek gibi anlaşılıyor.
AData; USB Bellek ve Harici SSD modellerini duyurdu yazınca öyle olmuyor.
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