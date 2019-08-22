ADATA harici SSD ve USB flash bellek modellerini duyurdu

IESU317 harici SSD

IUFU33B USB flash bellek ise 128 GB kapasite ile satışa sunulurken IESU317’de olduğu gibi MLC tipi NAND flash belleklerin tercih edildiğini görüyoruz.

Metalik kasaya sahip flash belleğin okuma yazma hızı ise sırasıyla 140/80 MB/s’ye ulaşabiliyor. Arayüz tarafında yine USB 3.2 Gen 1’in tercih edildiğini görüyoruz. Bu nedenle yer alacak USB Type-C arayüzü kullanıcıları biraz memnun etmeyebilir.

https://www.techpowerup.com/258515/adata-releases-new-mlc-iesu317-external-ssd-and-iufu33b-flash-drive

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Tayvanlı RAM ve SSD ürünleri üreticisidepolama birimleri ailesini iki farklı modelle genişletti. Dayanıklı gövdeye sahip harici SSD ve flash bellek modelleri donanımsal açıdan da uzun ömür vadediyor.IESU317 harici SSD’den başlayacak olursak, taşlanmış yüzeyi sayesinde parmak izine karşı dirençli bir kasaya sahip model 1 TB’a kadar kapasite seçenekleriyle sunuluyor. 256 bit AES şifreleme desteğiyle verilerini güvende tutmak isteyen kullanıcıların hedef alındığı harici sürücünün sıralı okuma/yazma hızı iseseviyesinde.9.6 mm kalınlığındaki harici SSD biriminin sistemle bağlantı kurulmasında kullandığı arayüzolarak karşımıza çıkıyor. Son olaraktipi NAND yongaları kullanılan depolama birimi bu sayede de uzun bir ömür sunacağa benziyor. Ek olarak sürücüde aşınma dengeleme vedesteğinin bulunduğunu da belirtelim.