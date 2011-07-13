ADATA'dan USB 3.0'lı harici depolama birimi; NH13

Bellek ve depolama alanının önemli firmalarından olan ADATA Technology, daha hızlı veri transferi sağlayan USB 3.0 arayüzüne destek veren NH13 isimli harici depolama birimini duyurdu.

USB 3.0 arayüzü desteğiyle ortalama 90MB/s hızına kadar veri transferine imkan veren NH13, 500GB ve 750GB olmak üzere iki farklı depolama kapasitesiyle geliyor. 118.8 X 77.8 X 16mm fiziksel boyutlarındaki ve 165 gramf ağırlığındaki NH3, parlak siyah ve parlak gri olmak üzere iki farklı renk alternatifine sahip iken; düşük toleranslı, yüksek işleme kalitesine sahip alüminyum kasası ile tasarım açısından öne çıkmakla kalmıyor, ayrıca çizilmelere karşı mukavemet gösteriyor.

Windows 2000, XP, Vista, 7; Mac OS X 10.6 ya da üzeri; Linux KERNEL 2.6.31 ya da üzeri sistemlerle uyumlu çalışan NH13'ün tavsiye edilen satış fiyatıyla ilgili herhangi bir resmi açıklama ise yapılmış değil.