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Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

A-Data yeni USB bellek modeli C003'ü duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,8b
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9
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden A-Data, ürün gamını C003 adını verdiği yeni bir USB bellek modeliyle genişletiyor. Classic serisi altında hazırlanan yeni bellek, 62.9 x 20.7 x 7.5 mm boyutlarında ve 10 gram ağırlığında. Çilek Kırmızı ve Lale Mavisi olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile gelen C003, kapaksız ama kızaklı konnektör tasarımına sahip.

USB 2.0 ara birimiyle uyumlu olan ve ömür boyu garanti ile sunulan C003, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB ve 32GB olmak üzere 5 farklı kapasite seçeneği ile gelirken, fiyatlar ise 7.14 ile 61.90 Avro arasında değişmekte.


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emekli56 8 yıl
Okuma yazma hızı önemli. 2,4 mb/s hızla yazan 8 gb bir bellek aldım beni çıldırttı.En az 8 Mb/s hızla bari yazmalı.
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doguhan78 8 yıl
Süper bir bellek kullanıyorum. Bide resimdeki sürgüsü büyük gözükmüş arkadaş bitarafımızı takılır diyo öyle bi sorun yok sürgü küçük ve çok kullanışlı.
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siLahsz 9 yıl
sürgü yeri gizlenseydi daha iyi olurdu.bir tarafımıza takılıp duracaktır.
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siLahsz 9 yıl
okumas yazma hızları aralarında büyük farklar yok. tasarım daha önemli kapaklı modellerden daha iyi düşünülmuş kapağın kaybolması derdi yok. Renkler görünüş fena değil
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Batuist 9 yıl
piyasa zaten USB bellek dolu.. bence üretim yaparken artık ürünleri farklılaştırmak lazım.. aksi halde diğerlerinden ne farkın olacak??
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ender123 9 yıl
Artık kimse kendine güvenip okuma yazma hızı vermiyor.
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