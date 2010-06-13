A-Data yeni USB bellek modeli C003'ü duyurdu

Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden A-Data, ürün gamını C003 adını verdiği yeni bir USB bellek modeliyle genişletiyor. Classic serisi altında hazırlanan yeni bellek, 62.9 x 20.7 x 7.5 mm boyutlarında ve 10 gram ağırlığında. Çilek Kırmızı ve Lale Mavisi olmak üzere iki farklı renk seçeneği ile gelen C003, kapaksız ama kızaklı konnektör tasarımına sahip.

USB 2.0 ara birimiyle uyumlu olan ve ömür boyu garanti ile sunulan C003, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB ve 32GB olmak üzere 5 farklı kapasite seçeneği ile gelirken, fiyatlar ise 7.14 ile 61.90 Avro arasında değişmekte.



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