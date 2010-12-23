A-Data'dan yüksek performanslı notebook'lar için 1600MHz'de çalışan DDR3 bellek modülü

Dünyanın en büyük bellek üreticilerinden A-Data, oyuncular için hazırlanan yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği yeni bellek modülünü duyurdu. Gaming serisi altında hazırlanan ve 1600MHz'de çalışan 4GB kapasiteli modül, 1.35v/1.4v çalışma geriliminde 9-9-9-24 zamanlamalarıyla görev yapıyor ve XMP desteği de sunuyor.

SO-DIMM formunda olan ve özel bir soğutucuyla donatılan 4GB bellek kitiyle aynı zamanda 8GB kapasiteli çift kanal kit yapabilmek te mümkün. Intel Calpella platformunu temel alan üst seviye dizüstü bilgisayarlar için geliştirilen yeni bellek modülünün A-Data tarafından yakında satışa sunulması beklenirken, son kullanıcı satış fiyatı ise açıklanmadı.