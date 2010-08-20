AMD, 3DNow! komut setini artık desteklemeyecek

AMD kendi geliştirdiği ve 1998 yılından bu yana tüm yeni işlemci modellerinde desteklediği 3DNow! komut setiyle yollarını ayırıyor. Adından da anlaşılabileceği üzere grafik odaklı uygulamalarda performansı geliştirmek için hazırlanan ve ilk defa K6-2 seris işlemcilerde kullanılan komut seti, hazırlık çalışmaları devam eden yeni nesil işlemcilerde desteklenmeyecek. SSE serisi komut setlerine desteğin devam edeceği işlemcilerde 3DNow! uzantıları ise olmayacak.

AMD geliştirme çalışmaları 2006 yılından bu yana devam eden Bulldozer ve Fusion kod adlı yeni nesil işlemcilerini 22-24 Ağustos tarihlerindeki Hot Chips konferansında detaylandıracak. Mimari anlamda ciddi yeniliklerin sunulacağı yeni nesil işlemciler, görünüşe bakılırsa 3DNow! desteği sunmayacak ancak bu komut setine ait fonksiyonlar, PREFETCH ve PREFETCHW komutları altında var olmaya devam edecek.