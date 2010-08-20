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AMD, 3DNow! komut setini artık desteklemeyecek

8 yıl
13,9b
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD kendi geliştirdiği ve 1998 yılından bu yana tüm yeni işlemci modellerinde desteklediği 3DNow! komut setiyle yollarını ayırıyor. Adından da anlaşılabileceği üzere grafik odaklı uygulamalarda performansı geliştirmek için hazırlanan ve ilk defa K6-2 seris işlemcilerde kullanılan komut seti, hazırlık çalışmaları devam eden yeni nesil işlemcilerde desteklenmeyecek. SSE serisi komut setlerine desteğin devam edeceği işlemcilerde 3DNow! uzantıları ise olmayacak.

AMD geliştirme çalışmaları 2006 yılından bu yana devam eden Bulldozer ve Fusion kod adlı yeni nesil işlemcilerini 22-24 Ağustos tarihlerindeki Hot Chips konferansında detaylandıracak. Mimari anlamda ciddi yeniliklerin sunulacağı yeni nesil işlemciler, görünüşe bakılırsa 3DNow! desteği sunmayacak ancak bu komut setine ait fonksiyonlar, PREFETCH ve PREFETCHW komutları altında var olmaya devam edecek.


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DH Misafiri 8 yıl
hayırlısı olsun.
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berdush42 8 yıl
bulldozer sağlam geliyor adı gibi ezip geçecek herhalde.İntel athlon vakası daha yaşacak herhalde. (barton çekirdeklilerde yaşamıştı. 2000 yıllarda.)
geliştir şu işlemcini be amd sıkıştır 2 milyar transistörü. Koy 2000 mhz bellek denetçisini. Kaldır ddr2 denetçisini.Phenomdaki gibi 768 milyonla sınırlı kalma.
cümle alem işlemci görsün ondan sonra
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the enemy 8 yıl
acaba bu komut setinin günlük kullanımda herhangi bir etkisi oluyormuydu


ezelden beridir amd'nin tüm uygulamalarda intel'in gerisinde olup oyunlarda önünde olması bu komut setine bağlanırdı ama artık miadı doldu demek.

ben bu bulldozer'den tırsmaya başladım arkadaş
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