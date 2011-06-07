AMD 8 çekirdekli Bulldozer FX işlemcileri için metal kutu hazırladı

En iyimser tahminle iki ay içerisinde pazara sunulması beklenen Bulldozer FX işlemcileri için AMD'nin hazırladığı "resmi kutu" tasarımları ortaya çıktı. İşlemciler henüz piyasaya çıkmadığı için bu tasarımların pazara sunulacak modellerde kullanılıp kullanılmayacağı kesinlik kazanmadı ancak görünen o ki AMD, endüstrinin 8 çekirdekli ilk işlemcilerini kağıt yerine özel bir metal kutu ile pazara sunacak.

Bulldozer kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini temel alan FX işlemci ailesi, GlobalFoundries'in Almanya'daki tesislerinde 32nm fabrikasyon süreciyle üretilecekler. x86 tabanlı geleneksel mikroişlemci mimarilerinden farklı olarak modül tasarımını temel alan Bulldozer tabanlı yeni nesil FX işlemci ailesi 8 çekirdekli 2, 6 ve 4 çekirdekli de birer model olmak üzere ilk etapta 4 farklı model ile pazara giriş yapacak.