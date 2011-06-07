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AMD 8 çekirdekli Bulldozer FX işlemcileri için metal kutu hazırladı

7 yıl
109,6b
1
68
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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En iyimser tahminle iki ay içerisinde pazara sunulması beklenen Bulldozer FX işlemcileri için AMD'nin hazırladığı "resmi kutu" tasarımları ortaya çıktı. İşlemciler henüz piyasaya çıkmadığı için bu tasarımların pazara sunulacak modellerde kullanılıp kullanılmayacağı kesinlik kazanmadı ancak görünen o ki AMD, endüstrinin 8 çekirdekli ilk işlemcilerini kağıt yerine özel bir metal kutu ile pazara sunacak.

Bulldozer kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini temel alan FX işlemci ailesi, GlobalFoundries'in Almanya'daki tesislerinde 32nm fabrikasyon süreciyle üretilecekler. x86 tabanlı geleneksel mikroişlemci mimarilerinden farklı olarak modül tasarımını temel alan Bulldozer tabanlı yeni nesil FX işlemci ailesi 8 çekirdekli 2, 6 ve 4 çekirdekli de birer model olmak üzere ilk etapta 4 farklı model ile pazara giriş yapacak. 

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kaan4554 7 yıl en beğenilen
İyi bari anneme veririm çay koyar içine.
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emrebo 7 yıl
Şu 8 çekirdeklinin performansı iyi olsun da gerisi önemli değil.Kutu mutu hikaye, valla poşete koysalar poşetle alırım o 8 çekirdekliyi.Yeterki iyi performans sergilesin...



Edit= Bu arada o kutu ŞEKER kutusuna benzemiş

Şu 8 çekirdeklinin performansı iyi olsun da gerisi önemli değil.Kutu mutu hikaye, valla poşete koysalar poşetle alırım o 8 çekirdekliyi.Yeterki iyi performans ...
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patrain 7 yıl
işlemcinin kutusu bile olay yanı
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tanreall 7 yıl
kaan4554

İyi bari anneme veririm çay koyar içine.


zaaa
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Özgür Güneş 7 yıl
eğer stok fan kötü çıkarsa o kutuyu onlara ... napıcam kutuyu kasayamı sokuyoruz!!!
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moz@ 7 yıl
Arkadşş..!!!
Verilen mesaj çok açık İşler ayna, çal çal oyna.
AMD bu lafı düstur edinerek Çoklu-Fonksiyolu bir kutu tasarlamış kimi sevinçten kimi ise kederden çalıp çalıp oynayacak. Olay budur bak bak kudur, yani..!!!
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rizas 7 yıl
Arkadaşım mesele kutu değil ,AMD zaten athlon efsanesinden sonra intele 2 . büyük darbesini indirecek bulldozer ile , ezip geçecek inteli
o yüzden adı da bulldozer zaten...
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soar.kerrigan 7 yıl
amd olsunda taştan olsa bile kabul ederim.
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Solitude 7 yıl
Son ertelemelerden sonra eşeği altın kutuya koysan eşek yine eşektir AMD !
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pSy! 7 yıl
kutu kutu buldozer arkdasim amd inteli yense :D
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cembilgi 7 yıl
ahaha yorumlar harika ya : )
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met@lrock 7 yıl
İslemciyi metal kutuya koymuslar. Yinede soketim demiş :)
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rizas 7 yıl
Bence bu metal kutu boşuna masraf değildir. İnsanlar kullandıkları ve sevdikleri ürünlere vs lere karşı duygusal bir bağda kurarlar , siz pek çok teneke kutu bulabilirsiniz fakat AMD işlemcisi kullanan bunu seven bir kişi için üzerinde AMD yazan orjinal AMD tarafından gelen ve sizin kullanmakta olduğunuz işlemciye ait bir teneke kutuyu hiçbir yerden bulamazsınız. Bu kutuyu mutfakta bile kullansanız bence çok hoş bir esprisi olacaktır. Ben bu kutuya çay koymak isterim mesela.
Öte taraftan AMD için bu bir reklamdır. Çünkü bu kutular çöpe atılmayacak büyük oranda kullanılacaktır. Ve bu AMD için sürekli bir reklam demektir çünkü karton kutu rahatlıkla çöpe atılabilir.
Bence teneke kutu çok iyi bir fikir
Bu konuya tepki gösteren arkadaşlar örneğin kasanın içinde bulunan modifiye kasa değilse hiçbir şekilde görünmeyen anakartların neden rengarenk olduğunu tasarımlarının göze hitap ettiğinide düşünsünler ve kendileriyle yüzleşsinler acaba bir sabertooth anakart ile intelin 10 sene önceki düz renksiz anakartını yanyana koysalar (ikiside varsayalım aynı özellikte olsa) hangisini tercih ederler.
1 Yanıt Yanıtla +1
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aRiSe* 7 yıl rizas
rizas

Bence bu metal kutu boşuna masraf değildir. İnsanlar kullandıkları ve sevdikleri ürünlere vs lere karşı duygusal bir bağda kurarlar , siz pek çok teneke kutu bulabilirsiniz fakat AMD işlemcisi kullanan bunu seven bir kişi için üzerinde AMD yazan orjinal AMD tarafından gelen ve sizin kullanmakta olduğunuz işlemciye ait bir teneke kutuyu hiçbir yerden bulamazsınız. Bu kutuyu mutfakta bile kullansanız bence çok hoş bir esprisi olacaktır. Ben bu kutuya çay koymak isterim mesela.
Öte taraftan AMD için bu bir reklamdır. Çünkü bu kutular çöpe atılmayacak büyük oranda kullanılacaktır. Ve bu AMD için sürekli bir reklam demektir çünkü karton kutu rahatlıkla çöpe atılabilir.
Bence teneke kutu çok iyi bir fikir
Bu konuya tepki gösteren arkadaşlar örneğin kasanın içinde bulunan modifiye kasa değilse hiçbir şekilde görünmeyen anakartların neden rengarenk olduğunu tasarımlarının göze hitap ettiğinide düşünsünler ve kendileriyle yüzleşsinler acaba bir sabertooth anakart ile intelin 10 sene önceki düz renksiz anakartını yanyana koysalar (ikiside varsayalım aynı özellikte olsa) hangisini tercih ederler.


Ağzımdan aldın lafı...
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xer13 7 yıl
iyi ya kumbara yapar diğer işlemciler gelene kadar onlara para biriktiririm
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ozkan_tpc 7 yıl
Amd bu gidişle patlıycak...
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