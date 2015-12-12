AMD AM4 soketi için Mart ayı işaret ediliyor





Gelecek yıl hem grafik hem de işlemci alanında büyük bir atılıma hazırlanan AMD, anakart tarafında da önemli bir hazırlık içerisinde. Zen mimarisine eşlik edecek masaüstü soketleri için son kontrollerini yapan AMD, gelecek yıl Mart ayında ilk örnekleri piyasaya sürmeyi planlıyor.





AM4 soketi ile birlikte en önemli yenilik DDR4 RAM belleklere destek olacak. Ayrıca mobil tarafta FP4 soketi ile birlikte DDR3 ve DDR4 RAM desteğinin sağlanacağı belirtiliyor. AM4 soketleri bir anlamda Excavator mimarisinden Zen mimarisine geçişin de temsilcisi olacak.





AM4 soketinin hem çok çekirdekli işlemciler hem de APU'lar için kullanılacağı ifade ediliyor. AM4 soketini ilk kullanacak ise Bristol Ridge APU ailesi olacak. Excavator mimarisini temel alan Bristol Ridge, heterojen çalışma mantığına göre tasarlandı. En fazla 4 adet x86 çekirdeği taşıyacak olan APU'larda 8 adede kadar GCN çekirdeği de işlemciye yardımcı olacak. Böylece toplamda 12 işlem çekirdeği yer alacak. Grafik tarafında ise yeni nesil GCN tabanlı bir Radeon grafik birimi olması bekleniyor.





28nm fabrikasyon süreci ile üretilecek olan Bristol Ridge APU'ları hem AM4 hem de FP4 soketlerine uygun olacak. 45W-65W arasında ısıl tasarım gücüne sahip olan APU'larda 2400MHz'e kadar da DDR4 desteği sunulacak. Böylece AMD'nin Intel karşısında eli oldukça güçlenmiş olacak. Bristol Ridge APU'ları yine Mart ayı gibi AM4 soketleri ile aynı zamanda piyasada olacak.





Daha sonra ise 14nm sürecindeki Zen mimarisine sıra geliyor. Firma gelecek yıl sonlarında Summit Ridge adını alacak FX işlemcilerin satışına başlayacağını duyurdu. FX işlemciler AM4 masaüstü soketini temel alırken, sadece DDR4 desteği sunacak. En fazla 8 çekirdek ve 95W ısıl tasarım gücüne sahip olacak FX işlemcilerin ardından ise Raven Ridge APU'ları boy göstermeye başlayacak. AM4/FP4 soketlerini temel alacak Raven Ridge APU'ları için ise 2017 başlarını beklememiz gerekecek.

http://www.guru3d.com/news-story/amd-socket-am4-coming-up-inevitably-usable-for-zen.html