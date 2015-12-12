Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Anakart ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD AM4 soketi için Mart ayı işaret ediliyor

AMD'nin yeni Zen mimarisi öncesinde anakart soketlerinde de değişim hazırlığı başladı. Gelecek yıl Mart ayında AM4 masaüstü ve FP4 mobil soketler piyasaya çıkmış olacak.
3 yıl
7,9b
1
50
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
AMD AM4 soketi için Mart ayı işaret ediliyor


Gelecek yıl hem grafik hem de işlemci alanında büyük bir atılıma hazırlanan AMD, anakart tarafında da önemli bir hazırlık içerisinde. Zen mimarisine eşlik edecek masaüstü soketleri için son kontrollerini yapan AMD, gelecek yıl Mart ayında ilk örnekleri piyasaya sürmeyi planlıyor. 

AM4 soketi ile birlikte en önemli yenilik DDR4 RAM belleklere destek olacak. Ayrıca mobil tarafta FP4 soketi ile birlikte DDR3 ve DDR4 RAM desteğinin sağlanacağı belirtiliyor. AM4 soketleri bir anlamda Excavator mimarisinden Zen mimarisine geçişin de temsilcisi olacak. 

AM4 soketinin hem çok çekirdekli işlemciler hem de APU'lar için kullanılacağı ifade ediliyor. AM4 soketini ilk kullanacak ise Bristol Ridge APU ailesi olacak. Excavator mimarisini temel alan Bristol Ridge, heterojen çalışma mantığına göre tasarlandı. En fazla 4 adet x86 çekirdeği taşıyacak olan APU'larda 8 adede kadar GCN çekirdeği de işlemciye yardımcı olacak. Böylece toplamda 12 işlem çekirdeği yer alacak. Grafik tarafında ise yeni nesil GCN tabanlı bir Radeon grafik birimi olması bekleniyor. 

28nm fabrikasyon süreci ile üretilecek olan Bristol Ridge APU'ları hem AM4 hem de FP4 soketlerine uygun olacak. 45W-65W arasında ısıl tasarım gücüne sahip olan APU'larda 2400MHz'e kadar da DDR4 desteği sunulacak. Böylece AMD'nin Intel karşısında eli oldukça güçlenmiş olacak. Bristol Ridge APU'ları yine Mart ayı gibi AM4 soketleri ile aynı zamanda piyasada olacak. 

Daha sonra ise 14nm sürecindeki Zen mimarisine sıra geliyor. Firma gelecek yıl sonlarında Summit Ridge adını alacak FX işlemcilerin satışına başlayacağını duyurdu. FX işlemciler AM4 masaüstü soketini temel alırken, sadece DDR4 desteği sunacak. En fazla 8 çekirdek ve 95W ısıl tasarım gücüne sahip olacak FX işlemcilerin ardından ise Raven Ridge APU'ları boy göstermeye başlayacak. AM4/FP4 soketlerini temel alacak Raven Ridge APU'ları için ise 2017 başlarını beklememiz gerekecek. 

http://www.guru3d.com/news-story/amd-socket-am4-coming-up-inevitably-usable-for-zen.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
umut_baris 3 yıl en beğenilen Fiasco
Fiasco

arge konusunda intel kadar eli açık bir firma değilki pat diye birkaç ayda hazır edebilsinler

Intel gibi şerefsiz de değiller.

Adamlar yeni anakart sattırabilmek için fazladan bir pin koydu.
Fiascoarge konusunda intel kadar eli açık bir firma değilki pat diye birkaç ayda hazır edebilsinlerIntel gibi şerefsiz ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umut_baris 3 yıl zdniz
zdniz

edirneli86

Düşünüyorum da Intel markasının verdiği fiyatlandırma rahatlığını bozmamak adına amd nin piyasadaki f/p ürünü yapıyor düşüncesini kullanıp herkese işlemci satıyor olabilir mi? Yani bu bir danışıklı dövüş mü. Amd asla yükselme düşüncesi ile değil sadece Intel ı pahalı bulup daha uygun fiyat arayanların odağı olma prensibinde mi? Intel in yan kuruluşu gibi Amd


aynen düşündüğün gibi aslında apular fiyet performans ürünü falanda diiller neden dersen amd anakart pahalı artı apudan verim almak için yüksek frekanslı ram koyacaksın oda pahalı amdnin yazılım desen oda berbat geçen yıl amd a10 işlemci ile i3 karşılaştırmışdım ekran kartı ve i3 lü sistem a10 arasında 20-30 tl farkediyo performans desen i3 olan yüzde 40-50 daha fazlaydı fx işlemci desek amd aynı ürünü ısıtıp ısıtıp tekrar sürüyor anlıçan öle işde

Yavaş gel kardeşim. Abartmışsın.

AMD anakartlar pahalı değil. Aksine Intel'e göre daha fazla özellik sunulur AMD anakartlarda.

Intel'de kalite parana oranla yükselir sadece. AMD'nin en düşük anakartı bile Intel'den daha dolu dolu gelir.
zdnizedirneli86Düşünüyorum da Intel markasının verdiği fiyatlandırma rahatlığını bozmamak adına amd nin piyas...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gahst 3 yıl
Yıllardır Intel'den tokat yemesine rağmen hala isleri yavaştan alıyor
1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
aezonerg 1 yıl
Bu Am4 soket platformuna amd a10 7890k apu uyar mı? Çok acil lütfen.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Johan Elmander 1 yıl aezonerg
Hayır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WoXeD 3 yıl
4 senedir 2600k@5ghz günlük kullanıyorum maximus 4 extreme z üzerinde. alırken amdye bakmıştım o zaman için en yüksek işlemcisi olan model yoktu.anakartıda beklemem gerekiyordu.İşlemci anakart toplamında yaklaşık bin tl fazla vererek intel aldım.Ve çok samimi söylyorumki eğer ama oyun oynamak ise intele para dökmek anlamsız.Çünkü farkı açan vga.şuan denk bir amd sistem ile aradaki far 3-5fps.... 4 yıldır sistem yenilemiyorum ama bir dahaki sistemim kesinlikle amd olacaktır.Isınma sorunu gibi kolpa laflarlada uğraşmayın.Soğutucu iyiyse sorun olmaz.Hiçbir işlemciyide stok kullanmadım hep gazlamaca elinizi korkak alıştırmayın anakartlara bin lira verip stok kullanacaksanız yada oc işini sisteme bırakacaksanız 300 liralık aynı çipsete sahip anakart alın aynı performansı zaten verir.gerek vga gerekse cpu tarafındaki gelişmeler güzel gibi görünüyor.seneye bi sistem toplarım artık. 32gb ddr3 ramlerime çok üzülcem ama olsun :/
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deathness666 3 yıl WoXeD
Eğer ortalama kare saniye değerinden bahsediyorsanız doğrudur. Bende size şöyle izah edeyim durumu. BF4 Operation Locker oyuncusuyum. Sadece tek serverde tek haritada oynarım. Araçlar şunlar bunlar hiç işim olmaz. Ama dediğim haritada çok iyi yardırırım. Oyunu çok hızlı oynarım. İmzamdaki sistem ile 1080p/Texture:Ultra/2xMSAA geri kalan bütün ayarlar LOW'da oynarım. Minimum kare saniyem 90'dır. Altına hiç düşmez. Ortalama 120-150 arası oynarım.
Yukarıda bahsetmek istediğim Minimum kare saniyedir. Sıcacık çatışma esnasında kare sanıye çakılınca kafadan tak diye mermiyi yersiniz. Zamanla o kadar hassas olur ki 90 ile 50 kare saniyeyi bal gibi hissedersiniz. En ufak takılmayı hissedersiniz. FX6100 4.5Ghz ile kare saniye oranı baya çakılıyordu. Ama singleplayer oynayınca hiç sorun yok.
FPS oyuncusu olarak söylüyorum Min Fps ile Ortalama Fps çok ayrı şeyler.
Vurduğum adamlar bazen isyan ediyor yok sen hilecisin yok şöylesin. Ulan ben bu haritayı yalayıp yutmuşum. Senin gibi ultrada oynayıp 40-60frame almıyorum. Her ince ayarları yapmışım. Tabi ki fazladan adam indiririm.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DarqSWorD 3 yıl
Amd benim icin bitti su saat itibari ile ben fx islemciyi soket degisikligine gitmedigi icin aldim, ileride althlon da oldugu gibi bi zen fx cikcak sandim ama soket degisti benimde fikrim degisti amd tek tercih etme sebebim sabit soket olayi idi elvade pc hayati en karlisi konsol oyun icin :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
berkke 3 yıl DarqSWorD
DarqSWorD
Amd benim icin bitti su saat itibari ile ben fx islemciyi soket degisikligine gitmedigi icin aldim, ileride althlon da oldugu gibi bi zen fx cikcak sandim ama soket degisti benimde fikrim degisti amd tek tercih etme sebebim sabit soket olayi idi elvade pc hayati en karlisi konsol oyun icin :)

Am3 zaten yeterince eskide artık soket chipset değişimi şart
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
black_flood 3 yıl
Scritous
Mevcut islemci fiyatlarını etkiler mi? Amd fiyatta indirime gider mi?

gitmez stoklar eritildiği gibi yeni mimariye zorlar faiş fiyattan ama inteli geçemeyince mecbur kıracak fiyatları.% 80 lik farkı kapatıp intel ile üstünede bir % 30 artış ekleyerek % 110' luk bir artış yapması imkansız amd firmasının. İ3 ile baş edebilirse ne ala yeni mimari.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
AMD'nin ağırdan ilerlemesininden iki sonuç çıkabilir. 1. Adamların rakabetle herhalde işleri yok. Notebook konusunda hem işlemci hemde GPU olarak çok geride kaldılar. M3X serisi GPU var ama halen ordata böyle bir notebook yok. İşlemci ise düşük bütçeli ürünlerde var.
2. ise adamlar hata yapmaktan korkuyorlar. Bir hata yapsalar çöküşleri olabilir. AMD işlemcilerde bugüne kadar en az hata yapan firma. İntel inanılmaz hatalar yaptı ve bir ara işlemcileri bile toplattı. Fakat arkasında çok günlü destek var. Özellikle Yahudi lobisi İntelin tam arkasında ve büyük destek veriyor. AMD belkide bunun farkında ve İntel'le yapay rekabeti sürdürüyor. İntel'i geçmek gibi bir derdi yok.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
valla ben mart,nisan gibi PC toplamayı düşünüyorum ama böyle sıradan işlemciler çıkaracaksa aman kalsın amd kendi kaybeder, intel alırım kafam rahat olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
Bu yeni soket ileriye doğru uyumlu olacak mı? mesela am4+ işlemciler çıkarsa bu sokette kullanabilecekmiyiz?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 3 yıl
amd 2016 yılınada bomba gibi girecek
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Seyrim 3 yıl
AMD bu işi beceremeyecek.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GOD OF THE TECH 3 yıl
Forever amd
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +262 Redeemertr +203 madmahmutd +163 Informed +154 KoşanBalık +137 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +98 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7938 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
amd am4, amd fp4 ve
5 etiket daha amd bristol ridge Anakart Donanım Ekrem71 amd
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Erzurum'daki ilk çağrı merkezi 10 yaşında özel video 3 yıl Google Fotoğraflara'da "paylaşılan albümler" dönemi 3 yıl YoCam ile sudan korkmadan "vlog" kaydı 3 yıl Samsung'dan yeni patent 3 yıl Nikon D5 ortaya çıktı 3 yıl Synology'den performans odaklı DiskStation DS216 NAS cihazı 3 yıl ZOTAC ZBOX ailesi Skylake işlemciler ile güncelleniyor 3 yıl Bethesda, mobile ağırlık vermek için Kanada'da stüdyo açıyor 3 yıl Spigen'in Samsung Note 5 ve S6 Edge Plus'a özel kılıfları inceleme videosu 3 yıl Samsung Galaxy S7'nin kasası sızdırıldı 3 yıl HP'den Windows 10 mobil tarafında Falcon atağı 3 yıl Pepper rootlar bu kez de Fransa'da tren istasyonlarında çalışmaya başladı 3 yıl EVGA'dan maliyet odaklı 700B güç kaynağı 3 yıl Flipboard ile Messenger artık daha iyi anlaşıyor 3 yıl Uçaklarda Hoverboard taşınmasını güvenlik gerekçesiyle yasaklandı 3 yıl Apple TV'nin uygulama marketi büyüyor 3 yıl Google'dan iOS uygulamasına dikkat çekici özellikler 3 yıl Xiaomi dizüstü modeli ile ilgili iddialar artıyor 3 yıl iOS için Twitter'a önemli destek 3 yıl Microsoft, OneDrive kararı için geri adım attı 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN AMD AM4 soketi için Mart ayı işaret ediliyor Sonraki Huawei Mate 8 ile hiç kaybolmayacaksınız 3 yıl 2si1 "Gangsta" Teknoloji ve Oyun Programı 3 yıl Samsung Galaxy S7 serisi 4 farklı modele sahip olacak 3 yıl Google'ın güneş panellerinin verimliliğini ölçen projesi genişletiliyor 3 yıl Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, iPhone kılıflarını satışa sundu 3 yıl Sanal gerçeklik bu sefer sizi Kuzey Kore'ye davet ediyor 3 yıl X-Men: Apocalypse'in ilk fragmanı yayınlandı 3 yıl En hızlı web tarayıcı hangisi? 3 yıl Size kodlama öğretecek çok özel 8 web sitesi 3 yıl Galaxy S7 Plus'a ait olduğu iddia edilen render videosu sızdırıldı 3 yıl Bundle yılın en popüler haber kaynaklarını açıkladı 3 yıl Apple özelleştirilmiş grafik birimi geliştirmek istiyor 3 yıl AMD Freesync teknolojisi artık HDMI kablolarda 3 yıl Tokyo, drone yakalamak için drone kullanmaya başladı 3 yıl Lenovo ile montunuz projeksiyon ekranı oluyor 3 yıl Samsung'un tablet piyanosu dikkat çekiyor 3 yıl Apple TV’deki ilk Türk yapımı oyun: Lumino! 3 yıl Cortana, Windows'un yeni ataşı olabilir 3 yıl Ford, elektrikli araçlara büyük yatırım yapıyor 3 yıl Playstation Plus üyeleri bu hafta sonu multiplayer oyunları ücretsiz oynayabilecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim