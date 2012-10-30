AMD, ARM tabanlı işlemci üreteceğini resmi olarak açıkladı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Geçtiğimiz yıl ARM lisansı alan ve geride bıraktığımız Fusion Zirvesi'nde ARM ve x86 mimarilerini bir araya getiren heterojen bilgi-işlem çözümlerinden bahseden AMD, aynı zamanda platform bazında daha fazla güvelik sunabilmek adına ARM'ın Cortex-M5 çekirdeğini, Fusion işlemcilerine dahil edeceğini açıklamıştı. Bunlar önemli gelişmelerdi ancak sektör içerisindeki hemen herkes, AMD'den daha önemli bir atılım bekliyordu ve nihayet bu atılımın resmi duyurusu yapıldı.
Efsanevi işlemci tasarımcılarından biri olan Dirk Meyer'in yerine geçen AMD mevcut tepe yöneticisi Rory R. Read, şirketi yükselişe geçirecek yeni bir Kazanma Projesi'nden çok uzun süredir bahsetmekte idi. Bu plan çerçevesinde şirketin, yükselen pazar dinamikleri çerçevesinde akıllı telefon ve tabletler için ARM tabanlı işlemciler sunacağı, hatta bunlar içerisinde Radeon HD serisi entegre grafik birimine yer vereceği düşünülüyordu. Evet şirket tamamiyle saf, ARM tabanlı yeni işlemci hazırlayacağını doğrulamış oldu ancak ilk ürünler son kullanıcıları değil, profesyonel çözümleri hedefliyor. 2014 yılında AMD, sunucular için ARM tabanlı Opteron işlemcilerini kullanıma sunacak. ARM'ın V8 mimarisini temel alacak yeni işlemciler aynı zamanda 64-bit desteği sunuyor olacaklar. Yeni işlemciler için şirketin ilk müşterisi de bizzat kendisi olacak zira AMD tarafından bir süre önce satın alınan SeaMicro, ARM tabanlı Opteron işlemciye sahip sunucular sağlayacak.
AMD'nin ağırlıklı olarak microsunucu pazarını hedefleyeceği yeni işlemciler, enerji verimliliğinin ön plana çıktığı uygulama sahalarında, AMD'nin elini güçlendirmiş olacak. Burada sorun teşkil eden asıl nokta, microsunucuların toplam sunucu pazarının sadece %10'una denk gelmesi. Ancak AMD, buradan elde ettiği pazar geri bildirimleri çerçevesinde farklı segmentlere de yönelebilir. Kaldı ki şirket, performansın daha fazla önem taşıdığı diğer sunucu alanlarında yeni nesil Opteron işlemciler sağlamaya devam edecek. Hatta APU tasrımını temel alan Opteron'lar, kısa süre içerisinde AMD'nin bu alandaki birinci öncelikleri olacak. Atlas 64-bit çekirdek tasarımı üzerinde şekillenecek yongada sistem formunda Opteron işlemcilerinde, AMD'nin kendi GPU tasarımlarını da görebiliriz.
ARM tabanlı sunucular hali hazırda kullanılmakta. Marvell tarafından geliştirilen Armada XP serisi işlemciler, Dell ve Mitac tarafından kullanılmakta. AppliedMicro'nun sunucuları hedef alan ARM V8 tabanlı ilk X-Gene SoC tasarımını ARM Tech Conf'da göstermesi bekleniyor. Hali hazırda sunuculara yönelik 32-bit ARM SoC platformu satan Calxeda, 64-bit için çalışmalarını sürdürmekte. Öte taraftan Nvidia da Denver Projesi ile bu alanda iddialı olmayı planlıyor. Tabi Samsung'u da unutmamak lazım. ARM tabanlı sunucu tasarımları için bir ekibi bünyesine katan şirket, AMD'ye yıllarını vermiş bazı isimleri de kadrosuna dahil ederek, çalışmalarını hızlandırmıştı. Görünen o ki AMD yeni çıkış yolları arıyor.
Gelirlerinde %10 düşüş olan ve çalışanlarının %15'ine son veren şirket, sunucu pazarında ARM tabanlı çözümler sunarak farklılaşmayı hedefliyor. Intel ve IBM ile birlikte sunucu platformu üretiminde dünyanın en deneyimli üç isminden biri olan AMD'nin, ARM mimarisinde farklılaşma yaratacağı açıkça ortada. Ancak ilk etapta ARM yerine geliştirme çalışmaları devam eden x86 tabanlı ve ultra-düşük güç tüketimli Jaguar mimarisine sahip Opteron işlemcilerine mi yoğunlaşılmalıydı sorusunun cevabı için 2014'ü beklememiz gerekecek.
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Bunun yenilgi olacak bişeyi yok. Yeni yönetim kısa zmanda bişeyler yapmak peşinde, kısaca pazar/ürün çeşitlendirmesi bu. Innovatif olarak maliyeti fazla olmayan şeyler peşindeler. Elindeki Jaguar'ın performansının ± %20 aralığında olan alternatif ürün var, biraz daha ucuza ürettirilebiliyor, biraz daha az güç tüketiyor. Ve senin böyle bi ürüne Seamicro için ihtiyacın var. Elinde kaynaklar kısıtlı, bu alan için güç tüketimini azaltıp performansı arttıracak ARGE yapmak istemiyorsun. Sadece bu açıdan bakınca o kadar mantıksız değil. Alacağın işlemci lisansı (mimari lisansı değil) eğer geçici çözüm olarak seni idare edebilecekse, alacağın lisansa vereceğin para kendi işlemcini iyileştirmek için olan ARGE masrafından azsa bunda bi sıkıntı olmaması lazım. Zaten esas olay bu değil, önemli olan Freedom Fabric ile Seamicro serverları için bunu yapıyor düşünüyor. Seamicro serverlarının çok fazla müşterisi yok zaten, ama AMD Freedom Fabric'in de getirdiği avantajlar ile 300-500 tane satış yaparsa baya bi ihya olur(Seamicro 15000serisinin fiyatı 150 bin $ civarlarında olması lazım).
ARM temelli üretim lisansı oldukça ucuz. Cortex A9 için 5 milyon $ civarında bişey. A15 veya v8 için aşırı farketmemesi lazım. Yönetim kısa zmanda, en az yatırım / maliyet ile olabildiğince kar peşinde, 3 ordan 5 burdan diye.
Bu olayın en can alıcı kısmı zaten AMD'nin ARM temelli çözüm üretmesi değil , Seamicro ile AMD'nin aldığı Freedom Fabric olayı. Olay, buna benzer hiçbi çözüm yok ve AMD'yi herkezden ayrı konuma getirecek olan bu Freedom Fabric . Aynı Seamicro için Xeon'lu çözüm de üretiyor AMD, Opteron lu da üretmeye başladı. Atom için Intel'e gittiler kapıyı çaldılar, Intel sana Atom işlemci satmam dedi. Nedenini bilmediğimiz sebepten dolayı 4 çekirdekli Jaguar'ı şimdilik düşünmüyor. Anand Jaguar yolu için daha fazla ARGE masrafı ve zaman diyor ben ise nedenini anlamıyorum. Jaguar az çok şu yakın zmanlarda üretime yollanabilecek bi yapı, ARM için ise 2014 tarihi var.
Ya kimsenin bilmedikleri özel bişeyler biliyorlar, yada yine abartılı gösterişli şeylerden biri. Cortex A-15, en azından chromebookdaki 2 browser performansına göre Bobcat / E-1800 den daha hızlı gibi duruyor.Jaguar ile Cortex A15'in performansları belki karşılaştırılabilir düşük. ArmV8 ile A15'den çok çok daha üstün bişey çıkarsa, o zman Jaguar iyice geride kalabilir belki buna dair ellerinde veri vardır. Ama bütün bunlar içn 2014'den bahsediliyor. Yani işlemci lisansı ile şimdiden en az 1.5 sene ötesine atılmış oluyor bu. Yani Jaguar elinin altında üretime yollanabilir, ama sen 1.5 sene sonrası için ARM v8 ile girmekten bahsediyorsun. Benim anlam veremediğim kısmı burası.
Şu an için power-optimized (güç tüketimi için optimize edilmiş), 4 çekirdekli A-15 Hard Macrosu var. Hard Macro demek ARM'ın belli bi tür üretim teknolojisi için geliştirdiği hazır referans ürün gibi bişey demek. Hard Macro ile direk üretime geçebilirsin, fabrikaya yollayabilirsin, extradan çalışma yapmana gerek olmaz. Madem AMD micro-server olayında ARM'ı da kullanmak istiyor ve en çabuk şekilde bunu yapmak istiyor, yapabileceği en iyi şey 1. nesil/versiyon diyip hemen Hard Macro 4 çekirdekli Cortex A15 ürettirmek ve Freedom Fabric üstünde kullanmak olurdu. Jaguar A15'in aşağı yukarı aynı seviyelerde olduğunu varsayalım, hatta A15'in biraz daha iyi olduğunu. Biraz daha düşük güç tüketimi ile biraz daha fazla performans içeren Freedom Fabric üstünde Seamicro modelleri çıkartabilirdi. Bunun için 1.5 sene beklemeye gerek kalmazdı.
A15 Hard Macro'su 28nm üstüne kurulu. Yani hemen fabrikaya üretime göndermek istersen, 28nm deki sıra bekleme / üretim sorunları yüzünden yeterince ürettiremeyebilir. AMD nin ne kadarlık bi ARM micro-server satış hedefi var bilmiyorum ama, 1000 tane Seamicro satmak isterse mesela 256 bin tane işlemciye ihtiyacı var(her kartta 4 işlemci olacak şekilde). Böyle bakınca da aslında rakam çok fazla değil ve süper aciliyet olmadığı için de aslında o kadar sorun olmaması lazım diye dşünüyorum.
Yani kısacası, madem sadece işlemci lisansı bu o zman Cortex A15 yolu daha çabuk uygulama imkanı sunardı. 1.5 sene zamandan kazanırlardı.
@senolkoyuncu
Hibrid bişey yok, sadece düşük güçlü micro-server için bunlar. Üstelik mimari-lisansı da değil bu, sadece işlemci üretmek için olanı. Amaç kısa zamanda micro-server olayı için düşük güç tüketen bişey üretmek. Özel tasarım ile ARGE için zamanları yok.İşin tuhaf olan kısmı burası. 2014 için olan bişey için zamanları var, ama varolan ellerindekiler için zaman yok, tuhaf.
Seamicro'nun hi-density-micro-server (yüksek yoğunluklu, sıkış tıkış micro server) olayını şimdilik yenebilecek hiçbi alternatif yok. Bunu başaran da Freedom Fabric zaten, o sayede yenilmez durumda.
Onun dışnda Intel'in düşük voltaj ve güç tüketimli Xeon'u ile (E3 1220LV2 gibi) ARM temelli sistemlerin pek başetme imkanı yok. AMD'yi ayıran avantajlı konuma getiren zaten elindeki Freedom Fabric.İşlemci olarak oraya ne koysa avantajlı olur çünkü.
Şurda topu topu 6 ay sonra Haswell'in ne mal olduğu ortaya çıkacak. Yenilikler eğer yeterince fark yaratacak cinsten ise zaten ortalık karışır. Esas yenilgi demeye o zman başlanılabilir.
Benzeri şekilde de Atom 2014 yılında farklı bi yapıya dönüşecek, büyük ihtimalle Core2 kadar performanslı bi hale gelecek (aynı frekans ve önbellek baz alınırsa). 22nm, Core2 performansında, şimdiki Atom kadar belki çok daha az güç harcayacak. Bu da herkezi zor duruma düşürecektir.
Bu yüzden AMD günü kurtarmak için bence hemen üretime geçebileceği şeyler peşinde koşsaydı daha iyi olurdu.