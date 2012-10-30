AMD, ARM tabanlı işlemci üreteceğini resmi olarak açıkladı

Geçtiğimiz yıl ARM lisansı alan ve geride bıraktığımız Fusion Zirvesi'nde ARM ve x86 mimarilerini bir araya getiren heterojen bilgi-işlem çözümlerinden bahseden AMD, aynı zamanda platform bazında daha fazla güvelik sunabilmek adına ARM'ın Cortex-M5 çekirdeğini, Fusion işlemcilerine dahil edeceğini açıklamıştı. Bunlar önemli gelişmelerdi ancak sektör içerisindeki hemen herkes, AMD'den daha önemli bir atılım bekliyordu ve nihayet bu atılımın resmi duyurusu yapıldı.

Efsanevi işlemci tasarımcılarından biri olan Dirk Meyer'in yerine geçen AMD mevcut tepe yöneticisi Rory R. Read, şirketi yükselişe geçirecek yeni bir Kazanma Projesi'nden çok uzun süredir bahsetmekte idi. Bu plan çerçevesinde şirketin, yükselen pazar dinamikleri çerçevesinde akıllı telefon ve tabletler için ARM tabanlı işlemciler sunacağı, hatta bunlar içerisinde Radeon HD serisi entegre grafik birimine yer vereceği düşünülüyordu. Evet şirket tamamiyle saf, ARM tabanlı yeni işlemci hazırlayacağını doğrulamış oldu ancak ilk ürünler son kullanıcıları değil, profesyonel çözümleri hedefliyor. 2014 yılında AMD, sunucular için ARM tabanlı Opteron işlemcilerini kullanıma sunacak. ARM'ın V8 mimarisini temel alacak yeni işlemciler aynı zamanda 64-bit desteği sunuyor olacaklar. Yeni işlemciler için şirketin ilk müşterisi de bizzat kendisi olacak zira AMD tarafından bir süre önce satın alınan SeaMicro, ARM tabanlı Opteron işlemciye sahip sunucular sağlayacak.

AMD'nin ağırlıklı olarak microsunucu pazarını hedefleyeceği yeni işlemciler, enerji verimliliğinin ön plana çıktığı uygulama sahalarında, AMD'nin elini güçlendirmiş olacak. Burada sorun teşkil eden asıl nokta, microsunucuların toplam sunucu pazarının sadece %10'una denk gelmesi. Ancak AMD, buradan elde ettiği pazar geri bildirimleri çerçevesinde farklı segmentlere de yönelebilir. Kaldı ki şirket, performansın daha fazla önem taşıdığı diğer sunucu alanlarında yeni nesil Opteron işlemciler sağlamaya devam edecek. Hatta APU tasrımını temel alan Opteron'lar, kısa süre içerisinde AMD'nin bu alandaki birinci öncelikleri olacak. Atlas 64-bit çekirdek tasarımı üzerinde şekillenecek yongada sistem formunda Opteron işlemcilerinde, AMD'nin kendi GPU tasarımlarını da görebiliriz.

ARM tabanlı sunucular hali hazırda kullanılmakta. Marvell tarafından geliştirilen Armada XP serisi işlemciler, Dell ve Mitac tarafından kullanılmakta. AppliedMicro'nun sunucuları hedef alan ARM V8 tabanlı ilk X-Gene SoC tasarımını ARM Tech Conf'da göstermesi bekleniyor. Hali hazırda sunuculara yönelik 32-bit ARM SoC platformu satan Calxeda, 64-bit için çalışmalarını sürdürmekte. Öte taraftan Nvidia da Denver Projesi ile bu alanda iddialı olmayı planlıyor. Tabi Samsung'u da unutmamak lazım. ARM tabanlı sunucu tasarımları için bir ekibi bünyesine katan şirket, AMD'ye yıllarını vermiş bazı isimleri de kadrosuna dahil ederek, çalışmalarını hızlandırmıştı. Görünen o ki AMD yeni çıkış yolları arıyor.

Gelirlerinde %10 düşüş olan ve çalışanlarının %15'ine son veren şirket, sunucu pazarında ARM tabanlı çözümler sunarak farklılaşmayı hedefliyor. Intel ve IBM ile birlikte sunucu platformu üretiminde dünyanın en deneyimli üç isminden biri olan AMD'nin, ARM mimarisinde farklılaşma yaratacağı açıkça ortada. Ancak ilk etapta ARM yerine geliştirme çalışmaları devam eden x86 tabanlı ve ultra-düşük güç tüketimli Jaguar mimarisine sahip Opteron işlemcilerine mi yoğunlaşılmalıydı sorusunun cevabı için 2014'ü beklememiz gerekecek.