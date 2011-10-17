AMD, Bulldozer FX ailesinin B3 revizyonunu hazırlıyor

AMD geçtiğimiz günlerde pazara sunduğu Bulldozer tabanlı FX işlemci ailesi için yeni revizyon üzerinde çalışıyor. Bilindiği üzere FX işlemci ailesinin Haziran ayında çıkması bekleniyordu ancak AMD, revizyon güncellemesine ihtiyaç duyduğu için lansman 12 Ekim'e ertelenmişti. B2 revizyonu ile pazara sürülen FX işlemci ailesi, AMD'nin teknik dökümanına göre ileride B3 revizyonuna yükseltilecek gibi görünüyor.

Modül tasarımını temel alan ve 32nm HKMG SOI teknolojisi ile üretilen FX işlemci ailesinde B2-B3 revizyon güncellemeleri arasında ne gibi farklar olacağını şu an için kestirmek zor. Phenom II işlemcilerde C2 revizyondan C3 revizyona geçerken kaydadeğer bazı güncellemeler sunan AMD, FX işlemci ailesi için başta termal karateristik olmak üzere çeşitli detaylar da güncellemeler yapabilir. Tabi tüm bu soruların cevapları için biraz daha beklememiz gerekecek.

B3 revizyona kaynaklık eden AMD dökümanı; http://support.amd.com/us/Processor_TechDocs/42301.pdf - Sayfa 27