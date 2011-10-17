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AMD, Bulldozer FX ailesinin B3 revizyonunu hazırlıyor

7 yıl
49,6b
1
62
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD geçtiğimiz günlerde pazara sunduğu Bulldozer tabanlı FX işlemci ailesi için yeni revizyon üzerinde çalışıyor. Bilindiği üzere FX işlemci ailesinin Haziran ayında çıkması bekleniyordu ancak AMD, revizyon güncellemesine ihtiyaç duyduğu için lansman 12 Ekim'e ertelenmişti. B2 revizyonu ile pazara sürülen FX işlemci ailesi, AMD'nin teknik dökümanına göre ileride B3 revizyonuna yükseltilecek gibi görünüyor.
Modül tasarımını temel alan ve 32nm HKMG SOI teknolojisi ile üretilen FX işlemci ailesinde B2-B3 revizyon güncellemeleri arasında ne gibi farklar olacağını şu an için kestirmek zor. Phenom II işlemcilerde C2 revizyondan C3 revizyona geçerken kaydadeğer bazı güncellemeler sunan AMD, FX işlemci ailesi için başta termal karateristik olmak üzere çeşitli detaylar da güncellemeler yapabilir. Tabi tüm bu soruların cevapları için biraz daha beklememiz gerekecek.
B3 revizyona kaynaklık eden AMD dökümanı; http://support.amd.com/us/Processor_TechDocs/42301.pdf - Sayfa 27

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istanbul2007 7 yıl en beğenilen
IceRulez
fx 8 işlemcisi şu anda hayal kırılığı zaten bir an önce düzeltmeleri lazım + benim yıllar istediğim bir şey var amd ile intelin birleşip aynı firma olması, arkadaş bırakın rekabeti çekirdek başına performansda intel fark atsada f/p oranında amd fark atıyor, neyse düşüncelerimi paylaşmaktan başka bir şey değil benimkisi

rakibi olmaya calısan bir firma varken ateş pahalısı cpu satan intel rakibi olmazsa fiyatı nekadar olur tahmin etmek istemiyorum
IceRulezfx 8 işlemcisi şu anda hayal kırılığı zaten bir an önce düzeltmeleri lazım + benim yıllar istediğim bir şey var amd ile intelin birleşi...
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WarSaw 7 yıl
burda birisi vardı amerikada baldızının kocasımı ne amd de çalışıyormuş ondan aldığı duyumlara göre amd çok agresif politika izleyecek ve inteli tuşa getirecekmiş eee ne oldu hani??
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Hirotaro 7 yıl
FX4100 alıp E4300lü sistemi emekli etmeyi planlıyordum

FX4100+ 970X + 6GB lı bir sistem düşünüyordum encoder ve rip işleri için ama fx serisi beni şimdilik hayal kırıklığına uğrattı . B3 leri görmeden FX serisi bence alınmaz
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TNMUP 7 yıl
Neden C3 değilde B3 revizyonu? B3 denmesindeki fark ne olaki? Bilgisi olan açıklarsa çok makbule geçer...
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dodomoco 7 yıl
sandy e geliyor çabuk olsunlar sonrada ıvy e gelicek zaten ah amd ah
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sars 7 yıl
cmt
Orijinalden alıntı: sars
Orijinalden alıntı: DH Misafiri intel de anakartlarında b3 revizyon yapmıştı ne var bunda yani
daha piyasaya bile çıkamdan b3 revizyon yapmak normal yani. Yani bu şu demek bence, bu işlemci oldu dedim çıkartıyodum ama baktık hala olmamış.
Nerede B3 revizyon, ne zaman çıkacak? Bir bilgimi ulaştı yoksa aynı dökümanlar üstünden mi fal bakıyorsunuz?

aynı dökümanlar üstünden fal bakıyorum.
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srabonn 7 yıl
Amd Bulldozer FX işlemcilerin B3 revizyonundan ve Windows 8 de hızlı çalışacağından umutluyum, öyle olsun istiyorum, fakirin umudu Amd oldu.
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iskambildestesi 7 yıl
aqresv
B20ye kadar gider bu :))

dostum ben yine 10 a kadar gider bu dicektim sen benden de gaddar çıkmışsın. bence 10 uncu revizyonda kendine anca gelir amd X3 435 i bıraktım. core i3 2100 e geçtim yazada ivy den orta üst seviye işlemci ile bundan sonra intelle yola devam aslında amd den intele geçenler adında bir topic açmak lazım
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Want to 7 yıl
Amd Forever
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Rustoocas 7 yıl
Leone-510
ddr2ye destek versin

DDR4 demek istedin sanırım. Yazım hatası yapmış olmayasın?
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fullflavor1977 7 yıl
B3 gelse ne yazar. B10 gelse ne yazar. bu işleciler baştan boş çıktı.
b3'lerle kısıtlı bütçeleriyle uğraşıcaklarına yeni nesil trinty llano platformuna yoğunlaşsınlar, son dönemlerin en güzel mimamirisi bence budur. ve geleceği çok parlak hemde amd ekran kartlarını pazarlamaları için daha önemli bir platform.
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TeknolojiveBililisim 7 yıl
hiçbişe değişmez
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spaydix 7 yıl
amd ölmüş yaw bu nedir berbat performas ta işlemci çıkarmış bide revize edicekmiş bence ya yeni mimari yapsın hemen yada bıraksın bu işi sadece ekran kartı yapsın :D
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highgen 7 yıl
nasıl olsa aynı mimari w/p oranını iyileştirmişler bence pek bi anlamı yok win7 nin modül-çekirdek tanıma sorununu halletsinler önce izlek performansı sunacaktı. ama win7 izleklere iş parçası paketlemede sorunları var. izlek tanıma sorunu win8 ile düzelirse beklediğimiz performans tablosu ortaya çıkabilir. belki de B3 revizyonlarda tatmin edici seviyelerde iyileştirme sunabilir bekleyip görmekte fayda var.
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ozkank 7 yıl
Bunlar normal şeyler, fermi'nin ilk günleri de böyleydi, intel'de yakın zamanda chipset bazında revizyon yapmak zorunda kalmıştı, zamanla iyiye dogru gider.
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