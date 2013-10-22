AMD, Excavator mimarisi ile işlemci performansını önemli oranda arttırmayı amaçlıyor

AMD yüksek performans segmenti için geliştirmekte olduğu Steamroller kod adlı üçüncü nesil Bulldozer mimarisini önümüzdeki yıl içerisinde kullanıma sunmuş olacak. Mevcut FX işlemci ailesine kıyasla %15 civarında performans artışı getirecek olan Steamroller tabanlı yeni işlemcileri takiben 2015-2016 döneminde de Excavator kod adını taşıyan dördüncü nesil Bulldozer mimarisi lanse edilmiş olacak. AMD'nin uygulama geliştiriciler için yayınladığı yeni bir güncelleme, Excavator mimarisinin neler getireceğine dair önemli ipuçları veriyor.

Elde edilen bilgilere göre yeni mimari ile AMD, Intel'in Haswell mimarisi ile birlikte sunmaya başladığı 256-bit AVX2 komut seti desteğini verecek. Aynı zamanda Excavator ile Haswell mimarisinde karşımıza çıkan tüm komut setleri de AMD tarafından destekenecek ki bunları kısaca hatırlamak gerekirse, SSE4.1, SSE4.2, AES, PCLMUL, AVX, BMI, F16C, MOVBE, AVX2, BMI2, RDRND ve diğerleri. Aslına bakılırsa orjinal AVX seti de 256-bit kayar nokta SIMD desteği sunuyordu ancak AVX2 ile birlikte, tam sayı veri tipleri için 256-bit genişliğinde YMM kaydı mümkün oluyor ve bu uygulama seviyesinde desteğin performans yansımasına daha olumlu katkılar yapıyor.

AVX2 komut seti desteğinin tam olarak verilebilmesi için AMD, Bulldozer mimarisi ile duyurduğu tek modülde çift ALU için bir FPU yani kayar nokta ünitesi tasarımını da güncellemek zorunda kalacak ya da FPU için tamamiyle baştan bir tasarım ortaya koyacak zira şu anki paylaşımlı yapı, AVX2'nin uygulanabilirliğini zorlaştıran bir unsur olarak AMD'nin çözmesi gereken bir engel. Gelen bilgilere göre AMD tarafı hazırlıklara çoktan başlamış bile zira AVX2'nin kullanım yaygınlığı, Excavator'un çıkış tarihine kadar ciddi bir gelişim göstereceğinden, bu güncellemeyle birlikte ciddi bir performans kazanımı elde edilmesi bekleniyor.

AMD tüm bunlara ek olarak PCI Express 4.x, DDR4 bellek vb. konularda da Excavator mimarisini güncellemeyi ve modern teknolojileri entegre etmeyi hedefliyor. Üretim geometresi tarafında yapılacak güncellemeler, AMD'nin çekirdek sayısını arttırma ve/veya daha büyük yerleşik bellek kullanımına yönelik performans ve performans/zar alanı gibi konularda oluşabilecek darboğaz sıkıntılarına karşı elini güçlendirecek bir gelişim olacak. AMD için düşünülmesi gereken en önemli detay ise, bu gelişimlerinin planladığı tarih itibariyle Intel de Skylake kod adını taşıyan yeni nesil mimarisi ve bu mimariyi kullanan ikinci nesil 14nm işlemcilerini sunmuş olacak. AMD'nin AVX2 güncellemesine karşılık Intel cephesi de 512-bit AVX3.2 desteğini vermeye başlayacak.



