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AMD, Excavator mimarisi ile işlemci performansını önemli oranda arttırmayı amaçlıyor

5 yıl
1,1b
1
25
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD, Excavator mimarisi ile işlemci performansını önemli oranda arttırmayı amaçlıyor
AMD yüksek performans segmenti için geliştirmekte olduğu Steamroller kod adlı üçüncü nesil Bulldozer mimarisini önümüzdeki yıl içerisinde kullanıma sunmuş olacak. Mevcut FX işlemci ailesine kıyasla %15 civarında performans artışı getirecek olan Steamroller tabanlı yeni işlemcileri takiben 2015-2016 döneminde de Excavator kod adını taşıyan dördüncü nesil Bulldozer mimarisi lanse edilmiş olacak. AMD'nin uygulama geliştiriciler için yayınladığı yeni bir güncelleme, Excavator mimarisinin neler  getireceğine dair önemli ipuçları veriyor.
Elde edilen bilgilere göre yeni mimari ile AMD, Intel'in Haswell mimarisi ile birlikte sunmaya başladığı 256-bit AVX2 komut seti desteğini verecek. Aynı zamanda Excavator ile Haswell mimarisinde karşımıza çıkan tüm komut setleri de AMD tarafından destekenecek ki bunları kısaca hatırlamak gerekirse, SSE4.1, SSE4.2, AES, PCLMUL, AVX, BMI, F16C, MOVBE, AVX2, BMI2, RDRND ve diğerleri. Aslına bakılırsa orjinal AVX seti de 256-bit kayar nokta SIMD desteği sunuyordu ancak AVX2 ile birlikte, tam sayı veri tipleri için 256-bit genişliğinde YMM kaydı mümkün oluyor ve bu uygulama seviyesinde desteğin performans yansımasına daha olumlu katkılar yapıyor. 
AVX2 komut seti desteğinin tam olarak verilebilmesi için AMD, Bulldozer mimarisi ile duyurduğu tek modülde çift ALU için bir FPU yani kayar nokta ünitesi tasarımını da güncellemek zorunda kalacak ya da FPU için tamamiyle baştan bir tasarım ortaya koyacak zira şu anki paylaşımlı yapı, AVX2'nin uygulanabilirliğini zorlaştıran bir unsur olarak AMD'nin çözmesi gereken bir engel. Gelen bilgilere göre AMD tarafı hazırlıklara çoktan başlamış bile zira AVX2'nin kullanım yaygınlığı, Excavator'un çıkış tarihine kadar ciddi bir gelişim göstereceğinden, bu güncellemeyle birlikte ciddi bir performans kazanımı elde edilmesi bekleniyor.
AMD tüm bunlara ek olarak PCI Express 4.x, DDR4 bellek vb. konularda da Excavator mimarisini güncellemeyi ve modern teknolojileri entegre etmeyi hedefliyor. Üretim geometresi tarafında yapılacak güncellemeler, AMD'nin çekirdek sayısını arttırma ve/veya daha büyük yerleşik bellek kullanımına yönelik performans ve performans/zar alanı gibi konularda oluşabilecek darboğaz sıkıntılarına karşı elini güçlendirecek bir gelişim olacak. AMD için düşünülmesi gereken en önemli detay ise, bu gelişimlerinin planladığı tarih itibariyle Intel de Skylake kod adını taşıyan yeni nesil mimarisi ve bu mimariyi kullanan ikinci nesil 14nm işlemcilerini sunmuş olacak. AMD'nin AVX2 güncellemesine karşılık Intel cephesi de 512-bit AVX3.2 desteğini vermeye başlayacak. 


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draconist 5 yıl en beğenilen
OBA INC
Bu kafayla cacık olmaz bu şirketten.

Kullandığın intel işlemciyi, 700 dolar yerine 300 dolar verip alıyorsan bunu AMD ye borçlusun. AMD olmasa işlemci satın alamayacaksınız buraya gelip hayatta bir cacık bile yapmamış olan insanlar milyar dolarlık şirkete bir cacık olmaz diyor.
OBA INCBu kafayla cacık olmaz bu şirketten.Kullandığın intel işlemciyi, 700 dolar yerine 300 dolar verip alıyorsan bunu AMD ye borçlu...
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2 Yanıt Yanıtla +39
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hidrojennn 5 yıl
%10 %15 işlem gücü artırma kaderimiz oldu. amd yeterli performaslı işlemcileri yapamadığı için intel piyasayı elinde oynatıyor.
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Hobar 5 yıl
32nm olacaksa 14nm karşısında tutunması imkansız
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metebyr 5 yıl
arkadaş ne çok saldırmışsınız, bu eleştiriler benim gözümde fiat markasını neden ferrari gibi araba üretmiyorsun diye sıkıştırmaya benziyor. bende fx6300 var 260 liraya aldım kampanyadan. fiyatına göre de mis gibi yüzümü güldürüyor hemde güzel olsa da eski bir anakartta m4a89gtd pro da kullanıyorum. eski anakartta yeni işlemci hemde 4.5 o.c mis gibi çalışıyor, adamlar daha müşteri için ne yapsın eski anakarta yeni işlemci. benim gözümde amd işlemciler çok müşteri canlısı, anakartları da ucuz işlemcileri de. hemde yarı yolda bırakmıyor ben fx6300 ile herşeyi şıkır şıkır yapıyorum. (video falan editlemiyorum ev kullanıcısıyım int oyun office vs programlar) benchmarklar işlemcinin her işlemdeki yeteneğini test ediyor. iyi de o işlemlerin kaçta kaçını ev kullanıcısı uyguluyor? fark açan şey intel her konuda belli performasn, amd ise en lazım olan şeylerde aynı performans çok kullanılmayan şeylerde az performans. hiç kullanmayacağım işlemlerde intel amdye 4 katı fark atabilir, bence sorun yok yadırgamam.
ha oldu da işim düştü mp3 kesecem kendimce film formatı değiştiricem ya da bol bol arşiv dosyası yapıcam sıkıştırıcam vs. 40 sn yerine 48 snde yapsın bir videoyu. dediğim gibi ev kullanıcısıyım prof değilim bence sorun yok. zaten 40 yılda 1 yapıcam bekliyeyim 8-10 sn fazladan. (şimdi çıkıp birisi 4770 ile fx6300 sürelerini sunmaz bana umarım. eski anakartıma uyan nispeten yeni ve 260 liraya aldığım işlemci şartlarında değerlendirme yaptım sonuçta)
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DraGonS 5 yıl
Amd maalesef tek çekirdek performansı anlamında intel'in en az 3-4 sene öncesinden geliyor. İntel'i bu önümüzdeki 5 senede yakalaması lazım. Üretim teknolojileri zaten intelden çok geride. Umarım yakalarda bizede daha ucuz daha performanslı işlemciler alma şansı doğar.
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Hasan07-36 5 yıl
AMD'nin Intel'i yakalamasını çok istiyorum. Yakalayamasa bile ben AMD fanı olduğum için yettiği yere kadar AMD kullanırım. Ama yakalaması hem AMD, hem de Intel kullananlar için iyi olur. Hem rekabet artar ve Intel üst seviyede 1000 dolar fiyat çekemez, hem de teknoloji gelişmesi biraz daha hızlanır.
AMD'nin mimarisi bence iyi gidiyor ama bazı sıkıntıları var. Intel 77 watt TDP değerine sahipken ve az güç tüketirken AMD maalesef 125 watt TDP ile çok güç tüketiyor. AMD bu güç tüketimini hiç olmazsa 95 watt civarına çekip farkı ciddi şekilde azaltmalı. Bu da ancak verimli bir mimariyle olabilir. Üretim teknolojisi konusunda AMD'nin yüzü gülmüyor. Intel 14 nm'yi denemeye başladı bile. AMD'nin çalıştığı GF ve TSMC ise 14 nm'yi denesek mi denemesek mi diye düşünüyor hala. Intel'in verimli üretim yaptığı 22 nm'ye inemediler bile henüz. Bu da AMD'nin elini zayıflatıyor.
Sanırım Steamroller 28 nm ile gelecek. Ama Intel benzer zamanda 14 nm üretime geçecek. Bu durum çok kötü bence. AMD'nin bu durumda yapabileceği pek bir şey yok. GF ve TSMC ne yapabilirse o olur.
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theyapici 5 yıl
bu mesajı amdli bir bilgisayardan yazdım hayda amd...
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PowerPC 5 yıl
İyi de be gülüm, en az 1 sene geriden geliyorsun!
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Reddemon35 5 yıl
IBM cyrix vardı artık yok
S3 vardı o da yok
Sis yok
Via durumu ortada
Permedia yok
Matrox ne halde
Quantum yok
Maxtor ??
Değişime ayak euydurmak gerek yiten devleri izliyoruz yada o devleri yutan devleri
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fatih-8 5 yıl
Amd şantiye serisinden kurtulunca düze cikar diye umuyorum. Çıkamazsa zaten yuksek performans segmentinde kepenk kapatır
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dreamblue35 5 yıl
Hobar
32nm olacaksa 14nm karşısında tutunması imkansız

intel in tek rekabetçi olduğu konu da üretim mimarisi zaten; yoksa her yıl intel % 10-15 performans artşı sağlamıyor ama mimariyi nm bazında düşürdüğü için yeni tasarımları daha az enerji tüketip daha performaslı oluyor
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DemirAtlı 5 yıl
AMD nin tek sorunu oyun konusunda aynı ekran kartı aynı sistemle intel işlemciler arasında oyunlarda bariz fps farkları var. Yeni çıkartacakları işlemcilerle bunu en azından eşitlerlerse onun dışında render, sıkıştırma ve dönüştürme konularında çok iyiler. Watt tüketim değerlerinide birazcık düşürdümü tamamdır. Ozaman intele ciddi anlamda rakip olur ki çok uzak şeyler değil. Yapabilir AMD.
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cagataykoroglu 5 yıl
intel w/p olarak kopmuş giderken AMD %10-15 performans artışından çok daha fazlasını yapması lazım. Umarım ekran kartında gösterdiklerinden daha iyi performans gösterirler. Nvidia şu an amd den 1 eri önde gidiyor. intel 2 seri önde gidiyorken yakalamları çok zor. Ama konsollardan edindikleri tecrübelerle daha işimize yarar işlemcileri uygun fiyatla çıkartmalarını umuyorum.
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