Nvidia ve AMD, Çin gelirlerinin yüzde 15’ini ABD’ye ödeyecek

ABD, Çin’e satılan çiplerden ek ücret alacak
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Nisan ayında H20 çiplerinin Çin’e satışını durdurmuştu. Ancak Nvidia, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada ABD’nin satışlara yeniden izin verdiğini ve teslimatların yakında başlayabileceğini duyurdu. Ticaret Bakanlığı da kısa süre önce bu çipler için ihracat lisansları vermeye başladı.
Ancak H20 ve AMD’nin benzer muadil ürünü MI308’e yeniden verilmeye başlanan ihracat lisansının bir şartı vardı; ABD ile gelir paylaşımı yapmak. Aktarılanlara göre şirketler bu şartı kabul etmiş. Nvidia’nın Çin’den elde ettiği gelir 17 milyar dolar ile toplam satışlarının yüzde 13’ünü, AMD’nin Çin geliri ise 6,2 milyar dolar ile toplam gelirinin yüzde 24’ünü oluşturmuştu.
Konu hakkında konuşan Nvidia sözcüsü yaptığı açıklamada, “Dünya pazarlarına katılımımız için ABD hükümetinin belirlediği kurallara uyuyoruz. Aylarca Çin'e H20 sevkiyatı yapmadık, ancak ihracat kontrol kurallarının Amerika'nın Çin ve dünya pazarlarında rekabet etmesine izin vereceğini umuyoruz” dedi. AMD ise konuya dair yorum yapmadı.
Anlaşma eleştiriliyor
Bazı uzmanlar ise anlaşmayı eleştirdi. Washington'daki bağımsız düşünce kuruluşu Center for New American Security'den Geoff Gertz, "H20 çiplerini Çin'e satmak ulusal güvenlik riski oluşturuyorsa bunu hiç yapmamalıyız, ulusal güvenlik riski oluşturmuyorsa neden satışa bu ek vergiyi koyuyoruz?" dedi. Eski Ticaret Bakanlığı danışmanı Alasdair Phillips-Robins ise, "İddialar doğruysa, bu durum yönetimin ulusal güvenlik önlemlerini Hazine'nin gelirleri karşılığında feda ettiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.
