Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Nvidia ve AMD, Çin gelirlerinin yüzde 15’ini ABD’ye ödeyecek

    Nvidia ve AMD, Çin’e satacakları ileri seviye yapay zeka çiplerinden elde ettikleri gelirin yüzde 15’ini ABD hükümetine ödeyecek. Karar, ihracat lisansı şartı olarak alındı.

    Nvidia ve AMD, Çin gelirlerinin yüzde 15’ini ABD’ye ödeyecek Tam Boyutta Gör
    Nvidia ve AMD, Çin’e yapacakları ileri seviye yapay zeka çip satışlarından elde edecekleri gelirin yüzde 15’ini ABD hükümetine aktarmayı kabul etti. Reuters’a konuşan bir ABD yetkilisine göre anlaşma, özellikle Nvidia’nın H20 modeli gibi yapay zeka uygulamalarında kullanılan üst düzey çipleri kapsıyor.

    ABD, Çin’e satılan çiplerden ek ücret alacak

    ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, Nisan ayında H20 çiplerinin Çin’e satışını durdurmuştu. Ancak Nvidia, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada ABD’nin satışlara yeniden izin verdiğini ve teslimatların yakında başlayabileceğini duyurdu. Ticaret Bakanlığı da kısa süre önce bu çipler için ihracat lisansları vermeye başladı.

    Ancak H20 ve AMD’nin benzer muadil ürünü MI308’e yeniden verilmeye başlanan ihracat lisansının bir şartı vardı; ABD ile gelir paylaşımı yapmak. Aktarılanlara göre şirketler bu şartı kabul etmiş. Nvidia’nın Çin’den elde ettiği gelir 17 milyar dolar ile toplam satışlarının yüzde 13’ünü, AMD’nin Çin geliri ise 6,2 milyar dolar ile toplam gelirinin yüzde 24’ünü oluşturmuştu.

    Konu hakkında konuşan Nvidia sözcüsü yaptığı açıklamada, “Dünya pazarlarına katılımımız için ABD hükümetinin belirlediği kurallara uyuyoruz. Aylarca Çin'e H20 sevkiyatı yapmadık, ancak ihracat kontrol kurallarının Amerika'nın Çin ve dünya pazarlarında rekabet etmesine izin vereceğini umuyoruz” dedi. AMD ise konuya dair yorum yapmadı.

    Anlaşma eleştiriliyor

    Bazı uzmanlar ise anlaşmayı eleştirdi. Washington’daki bağımsız düşünce kuruluşu Center for New American Security’den Geoff Gertz, “H20 çiplerini Çin'e satmak ulusal güvenlik riski oluşturuyorsa bunu hiç yapmamalıyız, ulusal güvenlik riski oluşturmuyorsa neden satışa bu ek vergiyi koyuyoruz?” dedi. Eski Ticaret Bakanlığı danışmanı Alasdair Phillips-Robins ise, “İddialar doğruysa, bu durum yönetimin ulusal güvenlik önlemlerini Hazine'nin gelirleri karşılığında feda ettiğini gösteriyor” ifadelerini kullandı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Battlefield 6 yüzbinleri kuyruğa soktu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 10 saat önce

    Hala bir BF4 degil su anda. Zamanla duzeltir-gelistirirler diye umuyorum.

    B
    Berringer 1 gün önce

    Ben şahsen çok beğenmedim hantal bir oyun yapısı var oldum olası bf serisinin Cod da o akıcılık ve hız kesinlikle yok beni bayıyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    parke altına şilte mi strafor mu cupra formentor kronik sorunları saça limon sürmek saçı döker mi arabanın altından ses gelmesi 0216 neden arar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14
    Redmi Note 14
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook Go 15
    ASUS Vivobook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum