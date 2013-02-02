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AMD, Formula 1'den çıktı; Fusion tabanlı Ferrari dizüstü bilgisayar ihtimali iyice azaldı

6 yıl
1,1b
1
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD, Formula 1'den çıktı; Fusion tabanlı Ferrari dizüstü bilgisayar ihtimali iyice azaldı
Yaklaşan 2013 sezonu öncesinde Formula 1 takımları yeni yarış otomobillerini arka arkaya tanıtmaya başladılar. Ferrari, McLaren ve Lotus gibi isimler yeni araçlarını lanse ederken, Mercedes ve Red Bull takımlarınsa önümüzdeki günlerde tanıtım yapması bekleniyor. Buraya kadar olan kısım doğrudan doğruya teknoloji dünyasıyla ilgili olmasa da Ferrari'nin, F138 kodunu taşıyan yeni F1 otomobili, bazı gelişmelerin işaretçisi durumda.
F138'e yakından bakıldığında geçen seneye kadar olan AMD ve Acer logolarının olmadığını görüyoruz. Finansal açıdan sıkıntılı bir dönemde olan AMD'nin, yüksek maliyetkli bir reklam alanı olan Formula 1'den çıkacağı uzun süredir konuşulmaktaydı. Hatta şirketi, bu alanda reklama iten ve kendisi de aynı zamanda amatör bir yarışçı olan eski başkan yardımcısı Henry Richards'ın birkaç yıl önce ayrılmasıyla birlikte, Ferrari - AMD ilişkinin biteceği konuşulmuş ancak şirklet bir süre daha Formula 1'de kalmayı uygun görmüştü.
Ferrari ile birlikte Acer logosunu da F138 de yer almadığını görüyoruz. Aslına bakılırsa AMD ve Acer'ın benzer bir strateji ile Ferrari F1 takımına destek olduğu biliniyor. İtalya merkezli yarış takımı uzun yıllar AMD işlemcili Acer bilgisayarlar kullanmış, yarış esnasında araçlardan telen telemetri verilerinin işlenmesi ve rüzgar tünelinde aerodinamik hesaplamaların yapılmasında da AMD donanımlarını kullanan sunucular ve süperbilgisayarlardan faydalanmıştı. Tabi Acer, aynı zamanda Ferrari kırmızı ve şahlanan at logosu ile tasarımını görkemli bir hale getirdiği Ferrari serisi çeşitli dizüstü bilgisayarlar da sunmuştu.
Yaşanan bu gelişmeler, çok uzun zamandır beklenen AMD Fusion tabanlı yeni bir Acer Ferrari bilgisayar ihtimalini iyice azaltmış olsa bile şirketlerin konu hakkındaki resmi açıklamalarını beklemek gerekiyor.  Birkaç yıl önce BWM F1 takımına olan desteğini çekerek Formula 1'den çıkan Intel sonrasında F138 lansmanı AMD'nin de motorsporlarının zirvesi olarak gösterilen devler liginden çıktığını işaret ediyor. Ferrari ile ilgili bir başka önemli gelişme ise, kısa bir süre önce takıma sponsor olan Rus güvenlik yazılımları şirketi Kaspersky'nin ağırlığını arttırark öncelikli sponsorlar arasına girmesi oldu. Şirketin kurucusu olan Eugene Kaspersky geçen seneki aracın tanıtımına en ön sıradan katılarak, heyecanını  gözler önüne sermişti.
AMD, Formula 1'den çıktı; Fusion tabanlı Ferrari dizüstü bilgisayar ihtimali iyice azaldı
Editörün Notu: Üstteki görsel Ferrari'nin 2013 F1 aracına, alttaki görsel ise Ferrari'nin 2012 F1 aracına aittir. 

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Hirotaro 6 yıl
Formula1'in ruhunu öldürdü , o ecclestone denen Bunak
1 Yanıt Yanıtla +1
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kaan_guney 6 yıl Hirotaro
Hirotaro

Formula1'in ruhunu öldürdü , o ecclestone denen Bunak

+1

onun yüzünden yarışların ne tadı kaldı ne tuzu
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cagataykoroglu 6 yıl
MxFxOx
amd yakıştırıyordum ama f1 eskisi kadar ilgi çekmiyor eskiden zevk için yapılan yarışken şimdi tasarruf derdine düştüler seyir zevki kalmadı

Tabii AMD de o yüzden çıktı zaten. Yoksa gelirlerin, satışların düşüp zararın artmasıyla alakası yok. Hey Allah ım..
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Sunstorms 6 yıl
onu bunu boşverinde 2008 den sonraki f1 tasarımları beş para etmez...
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TanrıTürktür 6 yıl
iyi de nabak?
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MxFxOx 6 yıl
amd yakıştırıyordum ama f1 eskisi kadar ilgi çekmiyor eskiden zevk için yapılan yarışken şimdi tasarruf derdine düştüler seyir zevki kalmadı
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Rubisco 6 yıl
Eve lazım olan camiye haram sonuçta.
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WinteR 6 yıl
Gidişat kötü, bir bir dökülüyor, iyi bir işlemci bile olsa uzun vadede gene düşüşü durduramaz.
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