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AMD Mobility Radeon HD 6000 serisinin amiral gemisi Blackcomb olacak

8 yıl
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Radeon HD 6000 serisinin ilk temsilcilerini Ekim ayında duyurmaya hazırlanan AMD, mobil GPU çalışmalarına da devam ediyor. GeForce 400M serisi altında 7 yeni mobil GPU tanıtan Nvidia'ya karşı AMD'nin, Mobility Radeon HD 6000 serisini pazara sürerek, Mobility Radeon HD 5000 serisi ile yakaladığı ivmeyi sürdürmesi bekleniyor.

Elimize ulaşan bilgilere göre Mobility Radeon HD 6000 serisi altında sunulacak en güçlü grafik yongası Blackcomb kod adını taşıyor. Mevut çözümlerle benzer şekilde 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni grafik yongası, Mobility Radeon HD 5870'ten farklı olarak 128-bit değil 256-bit bellek veri yolunu desteği sunacak.

Henüz net rakamlar bilinmese de Mobility Radeon HD 5870 ile kıyaslandığında paralel işlemci sayısının ciddi şekilde arttırılacağı belirtilen yeni grafik yongası GDDR5 bellek teknolojisini kullanacak ve yüksek hızlı bellek yongalarıyla donatılacak. Unified Video Decoder 3 ve Eyefinity+ gibi güncellenmiş teknolojileri desteklemesi de beklenen Blackcomb'un, 2011 başında çıkması bekleniyor.


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DH Misafiri 8 yıl
son 10 senedir bu pazar analizlerine bakıldıgında böyle ataklar ı düşük fiyatlar takip eder. amaç hazır köşeye sıkıştırmışken KO getirmek gibi görünsede bunlar şirketler arası hafif paslaşmalardır. amerikan güreşi yapaylıgında . ama hiç bir gelişme bizleri sokak kavgası gibi gerçeklikle heyecanla besleyemez.
demem o ki...
+ düşük fiyata iyi performanslar görecegiz
-kullanılacak alan genişlemeyecek... (oyun film vs...)
cok lu monitörlere yönelik bi hedef var ultra hd gibi eyefinty gibi... ki bu da daha fazla tüketime yönelik.
aslında versiyonlama stratejisinde şu an için fermi ile tüketicinin cebinden alabilecekleri max parayı cekiyorlar orta sınıfta pek bi tüketim olmadı.bunuda uygun fiyatla saglayacaklar.
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kolpaci 8 yıl
5850 almayı düşünüyorum 1-2 ay içinde bekleyip 6000 serisi almak daha mantıklı değilmi ?
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_999_ 8 yıl
ağzı olan konuşmuş yine...
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thedevilhimveryself 8 yıl
Neden öyle diyorsunuz ki? Diz üstünde oyun oynamak için binlerce tl harcayanlar varken bence satılır
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daysleeperxp 8 yıl
Kart olarak gelse bende laptopuma takarım.
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maglev45 8 yıl
Görünüşe resmin düzenlenmesi gerekiyor :D
Hala ATI yazıyor...
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psychemy 8 yıl
bi yandan yüksek hızlı bellek yongaları, bi yandan iki katı bant genişliği, zaten paralel işlemci sayısı da artacak.. ciddi bir performans sıçraması beklemek hata mı olur!?
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Hamoaga 8 yıl
AMD Nvidia'yı sıkıştırmayı kafasına koymuş belli:D
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yenerbalcı 8 yıl
asıl para bu kartlarda var türkiyeye getirseler manyak satar
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