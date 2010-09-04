AMD Mobility Radeon HD 6000 serisinin amiral gemisi Blackcomb olacak

Radeon HD 6000 serisinin ilk temsilcilerini Ekim ayında duyurmaya hazırlanan AMD, mobil GPU çalışmalarına da devam ediyor. GeForce 400M serisi altında 7 yeni mobil GPU tanıtan Nvidia'ya karşı AMD'nin, Mobility Radeon HD 6000 serisini pazara sürerek, Mobility Radeon HD 5000 serisi ile yakaladığı ivmeyi sürdürmesi bekleniyor.

Elimize ulaşan bilgilere göre Mobility Radeon HD 6000 serisi altında sunulacak en güçlü grafik yongası Blackcomb kod adını taşıyor. Mevut çözümlerle benzer şekilde 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni grafik yongası, Mobility Radeon HD 5870'ten farklı olarak 128-bit değil 256-bit bellek veri yolunu desteği sunacak.

Henüz net rakamlar bilinmese de Mobility Radeon HD 5870 ile kıyaslandığında paralel işlemci sayısının ciddi şekilde arttırılacağı belirtilen yeni grafik yongası GDDR5 bellek teknolojisini kullanacak ve yüksek hızlı bellek yongalarıyla donatılacak. Unified Video Decoder 3 ve Eyefinity+ gibi güncellenmiş teknolojileri desteklemesi de beklenen Blackcomb'un, 2011 başında çıkması bekleniyor.