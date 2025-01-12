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    Anlık Bildirim

    DLSS 4.0 tüm RTX ekran kartlarına geliyor: Ancak Çoklu Kare Üretimi yok

    Nvidia, CES 2025'te tanıttığı DLSS 4'ün tüm RTX GPU'larına sunulacağını duyurdu. Yeni teknoloji, RTX 50 serisi için Multi Frame Gen ile gelirken, eski nesil kartlara birden fazla gelişme sunacak.
    Nvidia doğruladı: DLSS 4.0 tüm RTX ekran kartlarına geliyor! Tam Boyutta Gör
    Nvidia, CES 2025 etkinliğinde tanıttığı yeni nesil görüntü yükseltme teknolojisi DLSS 4'ün tüm RTX serisi GPU'lara sunulacağını açıkladı. Eski modeller dâhil olmak üzere geniş bir yelpazeye sunulacak DLSS 4, yalnızca belirli özellikler açısından farklılık gösterecek.

    DLSS 4.0 tüm RTX ekran kartlarına geliyor

    Kaçıranlar için Nvidia'nın CES 2025'te tanıttığı RTX 50 serisi, mimari ve donanım yükseltmelerinden çok Multi Frame Generation (Çoklu Kare Üretimi) özelliği ile konuşuldu. Halihazırda mevcut olan Frame Gen özelliğin gelişmiş bir sürümü olan bu özellik, her üretilen kare için üç ek kare oluşturabiliyor. Bu sayede de yapay bir şekilde aldığınız FPS'i üç kata kadar artırmış olacak.

    Öte yandan DLSS 4 ise, Nvidia GPU'lar için bugüne kadarki en büyük güncelleme konumunda ve DLSS Ray Reconstruction, Super Resolution ve DLAA gibi özelliklerin baştan aşağı yenilendiğini göreceğiz. Bu da, Nvidia'ya göre daha kararlı bir görseller, hareket hâlindeki nesnelerde daha yüksek detay ve daha az kirlilik efekti anlamına geliyor.

    Bu süreçte RTX 50 serisinin özellikle Multi Frame Generation ile öne çıkacağını söyleyelim. Mevcut daha eski nesil ekran kartları ise, DLSS 4'ün geliştirilmiş çerçeve oluşturma, ışın rekonstrüksiyonu, süper çözünürlük ve derin öğrenme temelli kenar yumuşatma yeteneklerine sahip olacak. RTX 30 ve RTX 20 serisi GPU'lar ise bu yeniliklerden bir kısmını destekleyecek.

    Nvidia doğruladı: DLSS 4.0 tüm RTX ekran kartlarına geliyor! Tam Boyutta Gör
    Daha önce de açıklandığı gibi DLSS 4, çıkış gününde 75 oyun ve uygulama tarafından desteklenecek. Bu da Alan Wake 2 ve Cyberpunk 2077 gibi popüler oyunların, yeni Multi Frame Generation özelliğine kavuşacağı anlamına geliyor. Yakın gelecekte ise, teknolojinin Black Myth: Wukong dahil Doom: The Dark Ages ve Dune: Awakening gibi henüz çıkmamış yapımlara entegre olması bekleniyor.
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