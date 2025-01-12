DLSS 4.0 tüm RTX ekran kartlarına geliyor: Ancak Çoklu Kare Üretimi yok

DLSS 4.0 tüm RTX ekran kartlarına geliyor
Kaçıranlar için Nvidia'nın CES 2025'te tanıttığı RTX 50 serisi, mimari ve donanım yükseltmelerinden çok Multi Frame Generation (Çoklu Kare Üretimi) özelliği ile konuşuldu. Halihazırda mevcut olan Frame Gen özelliğin gelişmiş bir sürümü olan bu özellik, her üretilen kare için üç ek kare oluşturabiliyor. Bu sayede de yapay bir şekilde aldığınız FPS'i üç kata kadar artırmış olacak.
Öte yandan DLSS 4 ise, Nvidia GPU'lar için bugüne kadarki en büyük güncelleme konumunda ve DLSS Ray Reconstruction, Super Resolution ve DLAA gibi özelliklerin baştan aşağı yenilendiğini göreceğiz. Bu da, Nvidia'ya göre daha kararlı bir görseller, hareket hâlindeki nesnelerde daha yüksek detay ve daha az kirlilik efekti anlamına geliyor.
Bu süreçte RTX 50 serisinin özellikle Multi Frame Generation ile öne çıkacağını söyleyelim. Mevcut daha eski nesil ekran kartları ise, DLSS 4'ün geliştirilmiş çerçeve oluşturma, ışın rekonstrüksiyonu, süper çözünürlük ve derin öğrenme temelli kenar yumuşatma yeteneklerine sahip olacak. RTX 30 ve RTX 20 serisi GPU'lar ise bu yeniliklerden bir kısmını destekleyecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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