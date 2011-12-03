AMD, Phenom II ve Athlon II serisi işlemcilerin satışını durdurdu

Yüksek performans segmenti için Bulldozer tabanlı FX işlemci ailesini pazara sunan, daha alt kategorilerde ise Fusion modelleriyle yoluna devam eden AMD'nin, Athlon II ve Phneom II satışlarını durdurduğu belirtiliyor. Firmanın güncel yol haritasında da zaman içerisinde var olan eski nesil modeller ile yolların ayrılacağı bilgisi yer alırken, son gelen habarler şirketin bu noktada tek bir model haricinde eski nesil işlemcilerin satışını durduğunu öne sürüyor.

Gelen siparişlerin sevkiyatını yaptığı ancak yeni siparişler almadığı belirtilen AMD cephesinde, Athlon II ve Phenom II serisi işlemcilerden sadece Zosma tasarımını temel alan ve aslında 6 çekirdekli olmasına rağmen iki çekirdeğin kapalı olduğu dört çekirdekli Phenom II X4 960T'nin satışına devam edildiği bildirildi. Önümüzdeki yıl içerisinde Piledriver kod adını taşıyan güncellenmiş Bulldozer tasarımını pazara sunacak olan AMD, aynı zamanda Trinity kod adlı yeni nesil Fusion işlemciler ve Bobcat 2.0 platformlarını satışa sunmuş olacak.

Bizim elimize ulaşan bilgiler de bu gelişmeyi doğrular nitelikte. Zira sektör içerisindeki isimler hali hazırda Athlon II ve Phenom II serisi işlemcilerden yüksek adetlerde alım yapmanın zor olduğunu çünkü ürün sıkıntısı olduğunu dile getiriyorlar. İşin ilginç yanı ise eski işlemcilerinin satışına son veren AMD'nin, yaşanan üretim sıkıntılarından ötürü Fusion işlemci ailesinde tedarik sıkıntısı yaşaması ve saf performans anlamında beklentilerin altında kalan Bulldozer tabanlı FX işlemci ailesinin tüm modelleriyle henüz geniş bir satış ağına yayılmış olmaması.

Athlon II ailesine Soket FM1 yapısında modellerle güncelleyen AMD, görünüşe bakılırsa seriyi devam ettirecek ancak aynı iyimser tabloyu Phenom markası için söylemek zor. AMD tarafından ilk defa 2007 yılında, Spider platformuyla birlikte lanse edilen Phenom ailesi, aradan geçen süre zarfında 45nm üretim teknolojisine uyarlanmış ve son olarak 6 çekirdekli modelleri pazara sunulmuştu. Önümüzdeki Şubat ayında gerçekleştireceği Finansal Analist Günü'nde AMD, Project Win yani Kazanma Projesi adını verdiği yeni gelecek stratejisini açıklayacak. Şimdi gözler bu etkinlikte zira şirketin geleceğe dönük radikal değişiklikler yapması bekleniyor.