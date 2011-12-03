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AMD, Phenom II ve Athlon II serisi işlemcilerin satışını durdurdu

7 yıl
5,9b
1
55
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yüksek performans segmenti için Bulldozer tabanlı FX işlemci ailesini pazara sunan, daha alt kategorilerde ise Fusion modelleriyle yoluna devam eden AMD'nin, Athlon II ve Phneom II satışlarını durdurduğu belirtiliyor. Firmanın güncel yol haritasında da zaman içerisinde var olan eski nesil modeller ile yolların ayrılacağı bilgisi yer alırken, son gelen habarler şirketin bu noktada tek bir model haricinde eski nesil işlemcilerin satışını durduğunu öne sürüyor.
Gelen siparişlerin sevkiyatını yaptığı ancak yeni siparişler almadığı belirtilen AMD cephesinde, Athlon II ve Phenom II serisi işlemcilerden sadece Zosma tasarımını temel alan ve aslında 6 çekirdekli olmasına rağmen iki çekirdeğin kapalı olduğu dört çekirdekli Phenom II X4 960T'nin satışına devam edildiği bildirildi. Önümüzdeki yıl içerisinde Piledriver kod adını taşıyan güncellenmiş Bulldozer tasarımını pazara sunacak olan AMD, aynı zamanda Trinity kod adlı yeni nesil Fusion işlemciler ve Bobcat 2.0 platformlarını satışa sunmuş olacak. 
Bizim elimize ulaşan bilgiler de bu gelişmeyi doğrular nitelikte. Zira sektör içerisindeki isimler hali hazırda Athlon II ve Phenom II serisi işlemcilerden yüksek adetlerde alım yapmanın zor olduğunu çünkü ürün sıkıntısı olduğunu dile getiriyorlar. İşin ilginç yanı ise eski işlemcilerinin satışına son veren AMD'nin, yaşanan üretim sıkıntılarından ötürü Fusion işlemci ailesinde tedarik sıkıntısı yaşaması ve saf performans anlamında beklentilerin altında kalan Bulldozer tabanlı FX işlemci ailesinin tüm modelleriyle henüz geniş bir satış ağına yayılmış olmaması. 
Athlon II ailesine Soket FM1 yapısında modellerle güncelleyen AMD, görünüşe bakılırsa seriyi devam ettirecek ancak aynı iyimser tabloyu Phenom markası için söylemek zor. AMD tarafından ilk defa 2007 yılında, Spider platformuyla birlikte lanse edilen Phenom ailesi, aradan geçen süre zarfında 45nm üretim teknolojisine uyarlanmış ve son olarak 6 çekirdekli modelleri pazara sunulmuştu. Önümüzdeki Şubat ayında gerçekleştireceği Finansal Analist Günü'nde AMD, Project Win yani Kazanma Projesi adını verdiği yeni gelecek stratejisini açıklayacak. Şimdi gözler bu etkinlikte zira şirketin geleceğe dönük radikal değişiklikler yapması bekleniyor.

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M@U 7 yıl en beğenilen Confusion
Confusion

çok tartışılacak bir karar; bu kadar keskin çıkışlar yapmak büyük cesarettir/deliliktir. ===> ilerde belli olacak ama:

P2 X4 gibi beğenilen ve tavsiye edilen seri yerine x6 6xxx ve FX 8xxx serilerini bu tür taktikle ön plana çıkartmaya çalışmak bence doğru değil

+1

Özellikle Phenom II'ler için böyle bir kararın verilmesi bana da çok saçma geldi. 32nm'de tekrar ölçeklendirilerek X6'lar güçlendirilebilir, X4'ler ciddi anlamda düşük güç tüketimleri ile cazip hale getirilebilirdi ve bunlar giriş-orta seviye cpu'lar olarak uzunca bir süre satılabilirdi. Sonuçta Phenom'lar eski olsa da çoğu kullanıcı için yeterli.
Confusionilerde belli olacak ama:
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2 Yanıt Yanıtla +11
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DH Misafiri 7 yıl
buldozerlerin ilk testlerini alınca bende 1 ay kadar önce koşup 1090T aldım, amd kendi eski ürünlerinden bile paniklemiş olacak ki, çareyi YOK ETMEKTE buldu.
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BraveHeart 7 yıl
32nm Phenom II'ler gelseydi AMD voleyi vururdu. BD2'ler umarim Phenom II serisini aratmaz.
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eyes-on-you 7 yıl
Yazık. Bu kelime her şeyi anlatmaya yetiyor. 955 bile uzun süre satmaya devam edecekti. Şahsen ben sorunlu bir bulldozere o kadar para vermem.
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S 7 yıl
Ama hala dağıtıcıların stoklarında yani bi sorun yok.
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DH Misafiri 7 yıl
Hey gidi AMD hey.
Satacak ürün kalmadı elinde.
BULLDOZER malum satışlar bekleneni veremedi
alanlarda umduğunu bulamadı.
Satılan eski ürünlerini %50 gibi indirimle piyasaya ucuz işlemci versen Phenom II ve Athlon II serisi işlemcilerini kast ediyorum daha iyi olurdu.
Ram işine girdin piyasada ürünün olsun diye iyi güzelde
satılacak işlemcilerini durdurmak ne akıl işidir
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şoray uzun yolda 7 yıl
kullanıcı testlerine baktım asla ve asla bulldozer almam amd phenomların da satışını durdurarak kendi kendini intihar ediyor
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abrenax 7 yıl
olmuyor demekki. böyle devam ederse dükkanı da kapatırlar heralde
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napolyon94 7 yıl
Hala 3000+ satiliyor !!!???
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X-FI 7 yıl
hehe şu işe bak... lol
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DemonicMajesty 7 yıl
Phenom II'ler piyasada durdukça çoğu kişi FX işlemcileri almayacaktı. Kim aynı paraya daha az performans almak ister ki?
Amd Phenom II 970, 975, 1100T gibi işlemcilerin bir süre sonra kara borsaya düşeceği kesin :) Anakartında AM3+ desteği olmayanlar anakart+işlemci masrafına girmemek için ileride mecburen bunları alacak.
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6.cadde 7 yıl
AMD elindeki materyali Phenom III serisi çıkararak kullanmalı. BD IIler çıkana kadar Phenom III serisi yine 2-3 sene götürürdü. hem de BDnin kayıp prestijini geri getirmek için çok iyi bir adım olurdu.
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Rubisco 7 yıl
Fiyatını nasıl düşürsünler maliyetleri düşük değil ki x6 ların? BD x6 dan geride kalıyo diye de genelleme yapıp durmayın artık daha hızlı olduğu bi sürü yer var.
Soket FM1 için Athlon II X4 651 var onu da durduracaklarmı acaba. Gerçi kim fm1 alıp üstüne bundan koyar o da ayrı bi tartışma.
BD FX 8150 nin üretim maliyeti phenom x4 lerden biraz fazla, x6 dan daha düşük. Bu elbette maliyet açısından etkiliyo kararı. Ama x4 955 ile fx 4100 aynı fiyatta iken, fx4100 isterse 4.6ghzde çalışsın 4ghzde çalışan bi x4 daha temiz sonuçlar veriyor. Bunların üretiminin durup piyasadaki phenomların bitmesi bi süre alacaktır. AMD anca ondan sonra indirim yapıcaksa yapar, şu an tutup fx 4100ü mesela 90$ civarına indirimez. Maliyet bilmeden yazıyorum, aslında indirirse de kendi kendisine alternatif olmuş olur, 120$'a x4 955 mi alırsın 90$a fx 4100 mü alırsın? Intel bu arada indirim yaparsa ne olucak? Çoğunluğun talep edeceği uygulamalar için i5 2500 2600k çok iyi birer seçim, AMD phenomları çekerek kendi ayağını vuruyor (sonuçta yeni bi ürün var elbette eskisi piyasada artık satılmayack orasını anlıyoruz zaten). Üstüne bi de Intel indirime giderse ne olucak? Bi de bu indirimi IB ler çıkmadan önce yaparsa?
Phenomlar yok AMD darbe aldı, fiyat indiremiyor millet tercih etmezse yine darbe, Intel indirime gitti yine darbe, IB çıktı yine darbe. Allah kolaylık ve akıl fikir versin derim dışardan kullanıcı olarak benim gördüğüm.
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DemirAtlı 7 yıl
bd2 lerin kesinlikle fark yaratacağına inanıyorum.Mart ayını bekleyin.
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geberit 7 yıl
DemirAtlı

bd2 lerin kesinlikle fark yaratacağına inanıyorum.Mart ayını bekleyin.

Phenomda berbattı II ile topladılar olayı muhtemelen bd2 de aynı olacaktır gene intelin gerisinde olacaktır ama hiç değilse satın alınabilecek fiyatta olucak.
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