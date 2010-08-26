AMD Radeon HD 6800 serisi Kasım ayında lanse edilecek

Catalyst 10.8 sürücüsünün, Radeon HD 6000 serisinde kullanılacak yeni grafik yongalarını ortaya çıkarmasıyla birlikte ikinci jenerasyon DirectX 11 kartlar için yeni bilgiler de gelmeye başladı. Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Radeon HD 6000 serisi Antilles, Caymen ve Barts olmak üzere ilk etapta üç farklı seriden oluşacak. Şimdi isterseniz AMD'nin ikinci nesil DirectX 11 kartları için oluşan son tabloya birlikte göz atalım ve hangi GPU'nun hangi segment için hazırlandığını masaya yatıralım.

Kod Adı Bart: AMD'nin Bart kod adını taşıyan yeni grafik yongası, Radeon HD 6000 serisinin pazara girecek ilk temsilcisi olması bekleniyor. ATi Radeon HD 5700 serisine güç veren Juniper GPU'sunun yerini alması beklenen ekran kartı, tahmin edebileceğiniz üzere Radeon HD 6700 serisine güç verecek ve Ekim ayında lanse edilecek.

Kod Adı Caymen: AMD'nin Caymen kod adını taşıyan yeni GPU tasarımı, ATi Radeon HD 5800 serisinde kullanılan Cypress GPU'sunun yerini alacak. Önümüzdeki ay birinci yaş gününü kutlayacak olan Cypress GPU'su, ATi Radeon HD 5830, HD 5850, HD 5870 ve çifti HD 5970 modellerinde kullanılmıştı. Kasım ayında satışa sunulması beklenen ATi Radeon HD 6800 serisinde kullanılacak Caymen GPU tasarımının, Catalyst 10.8 sürücüsüne göre 14 farklı versiyonu olacak ve bunların önemli bir kısmı daha çok profesyonel kartlarda kullanılacak.

Kod Adı Antilles: AMD yüksek performanslı ATi Radeon HD 5970 modelini de yıl sona ermeden güncelleyecek. Gelen bilgilere göre Radeon HD 5970'in yerini alacak Radeon HD 6970 modeli Antilles kod adını taşıyacak ve Caymen GPU'sunun çiftine sahip olacak. Radeon HD 5970 modelinden farklı olarak Radeon HD 4850 X2 ve HD 4870 X2 modellerinde olduğu gibi çift versiyonu olması beklenen ekran kartının Aralık ayında çıkması bekleniyor.