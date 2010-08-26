Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD Radeon HD 6800 serisi Kasım ayında lanse edilecek

8 yıl
16,2b
1
87
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Catalyst 10.8 sürücüsünün, Radeon HD 6000 serisinde kullanılacak yeni grafik yongalarını ortaya çıkarmasıyla birlikte ikinci jenerasyon DirectX 11 kartlar için yeni bilgiler de gelmeye başladı. Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Radeon HD 6000 serisi Antilles, Caymen ve Barts olmak üzere ilk etapta üç farklı seriden oluşacak. Şimdi isterseniz AMD'nin ikinci nesil DirectX 11 kartları için oluşan son tabloya birlikte göz atalım ve hangi GPU'nun hangi segment için hazırlandığını masaya yatıralım.

Kod Adı Bart: AMD'nin Bart kod adını taşıyan yeni grafik yongası, Radeon HD 6000 serisinin pazara girecek ilk temsilcisi olması bekleniyor. ATi Radeon HD 5700 serisine güç veren Juniper GPU'sunun yerini alması beklenen ekran kartı, tahmin edebileceğiniz üzere Radeon HD 6700 serisine güç verecek ve Ekim ayında lanse edilecek.

Kod Adı Caymen: AMD'nin Caymen kod adını taşıyan yeni GPU tasarımı, ATi Radeon HD 5800 serisinde kullanılan Cypress GPU'sunun yerini alacak. Önümüzdeki ay birinci yaş gününü kutlayacak olan Cypress GPU'su, ATi Radeon HD 5830, HD 5850, HD 5870 ve çifti HD 5970 modellerinde kullanılmıştı. Kasım ayında satışa sunulması beklenen ATi Radeon HD 6800 serisinde kullanılacak Caymen GPU tasarımının, Catalyst 10.8 sürücüsüne göre 14 farklı versiyonu olacak ve bunların önemli bir kısmı daha çok profesyonel kartlarda kullanılacak.

Kod Adı Antilles: AMD yüksek performanslı ATi Radeon HD 5970 modelini de yıl sona ermeden güncelleyecek. Gelen bilgilere göre Radeon HD 5970'in yerini alacak Radeon HD 6970 modeli Antilles kod adını taşıyacak ve Caymen GPU'sunun çiftine sahip olacak. Radeon HD 5970 modelinden farklı olarak Radeon HD 4850 X2 ve HD 4870 X2 modellerinde olduğu gibi çift versiyonu olması beklenen ekran kartının Aralık ayında çıkması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
HD 8000 serisine talibim :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
M@U 8 yıl
@Man From Atlantis

Yeni sonuçlar için teşekkürler hocam, ancak dikkat çekici bir durum var. Ati zaten 3dmark Vantage ve Crysis'te oldukça iyiydi. Hatta gtx480 ile hd5870 bu ikisinde kafakafaya performans sergileyen kartlardı. GTX480'in reklamlarını hatırlayalım, ilk olarak hep Far Cry 2 ve Unigine Heaven testleri verildi. Yani firmalar hep iyi oldukları yerlerden örnek vererek çok iyi olduklarını iddia ediyorlar. Şimdi de Ati iyi olduğu noktaları gösteriyor olabilir. En azından bir önceki seride iyi olduğu yerler bunlardı. Açıkcası bu sonuçların gelmesi dx11 konusunda beni olumsuz düşünmeye itiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
M@U 8 yıl
O foto nedir?

Beklenildiği gibi o halde. Fermi öldü yaşasın yeni kral!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vidoko 8 yıl
nvidia ya fırsat vermeden bu senede pazarı kaymağını yiyeceğe benziyor ..helal inşllah atı yine kullanıcıını düşünür...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
H.E.B Sup 8 yıl
Yurt dışı sitelerden okuduklarıma göre 6870 in 5870 den %15-25 arası performanslı olması bekleniyor.(Beklenti).Hatta 6770 in 5870 den çok azda olsa üstün olcağını belirtmişler.Tabi 6870 %25 iyi gelirse 6970 güzel bir kart olcak ve tam olarak 480 sli kıvamında olabilcektir benim görüşüm.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
level34 8 yıl
ATI kullanıcıyla geçiyooor :)))))))))) Bu arada senaryo şimdiden belli artık sıra Nvdia'ya geçti.Ati 5000 serisindeki sözde başarısını artık Nvidia'ya devredecek bu devran böyle sürüp gidecek.Olsun insanları uyarmaya devam.Kapılmayın bunların rüzgarına cebinizdeki paraya sahip çıkın.Buradaki yalakalarına aldanmayın.Buradaki botlara aldanmayın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
H.E.B Sup 8 yıl
Ramler 1600 mhz yani 6400 mhz güzel olmuş Vantage X11K da güzel skor tabi fake olma ihtimalide yüksek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Zimmerit 8 yıl
Bazıları HD7000 serisini çıkartsa daha iyi olur demişler şuan yeni mimari kartları piyasaya sürmek saçmalık benim düşüncem amd bulldozerlerle birlikte HD7000 serisinide piyasaya sürecek böylelikle çifte patlama yapacak.HD6000 serisi gelince HD5000'lerin fiyatları düşer buda dar bütçeliler için çok iyi olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
m.t.y. 8 yıl
desenize ortalık şenlenecek yine. haberde yazılım güncelleştirmelerinden bahsedilmemiş. köşe yumuşatma sorunu çözülecek mi mesela veya physics e bir alternatif var mı? önemli olan bunlar gerisi fasa fiso.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ceycey11 8 yıl
abartmışlar 5970 üzerine 5980 falan çıkarırlar diyordum ama kafadan 6970 demeleri enteresan olmuş birde benmi yanlış anladım x2 mı olacakmış 6970 yani 5970x2
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
M@U 8 yıl
İyi şamata dönüyor ha...


Esas bomba seneye gelecek olan 28nm'ler. Tabi 28nm gpu'ların yaygınlaşması ve mantıklı fiyatlarla sunulması zaman alacaktır. O yüzden kimse hd6000 serisini veya 2. nesil Fermi'leri beklemeye başlayıp da uzuuuuuunca! bir dönemi boş geçirmesin derim.






TURK SITH

malesef ekran kartları her nesil geçtiğinde pahalanıyor...

geçmişten bir örnek:

donanimhaber.com/...


Bu çok sebepli ve ilişkili bir konudur. Yüzeysel bakarak açıklamak mümkün değil!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
trooper27 8 yıl
physx ve tessellation performansları iyi olursa atinin bir eksiği kalmaz yalnız mimari değiştirme cesaretine ati giremedi yine.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Source 8 yıl
trooper27

physx ve tessellation performansları iyi olursa atinin bir eksiği kalmaz yalnız mimari değiştirme cesaretine ati giremedi yine.






O seneye kaldı


Bu arada yeni moda geliyor "Ekran kartı alma 6xxx serisini bekle"


Edit: İmla
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MÜŞAVİR 8 yıl

trooper27

physx ve tessellation performansları iyi olursa atinin bir eksiği kalmaz yalnız mimari değiştirme cesaretine ati giremedi yine.



Tesselation tamam da physx biraz zor görünüyor.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seckinim 8 yıl
"Merhaba Ben Mesut ÇEVİK ATI nin 6xxx Serisi...." Gibi başlıyan video incelemerini Duyar gibiyim hadi hayırlısı bakalım :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MÜŞAVİR 8 yıl
6850 mi alsam, 6870 mi?




Bi fikir verin.




Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MegaWolt38 8 yıl
4890 vapor-x'im ile çok mutluyum. Orta grafik ayarlarına düşene kadar bununla devam gerisi hikaye.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
M@U 8 yıl
Çıksın artık! Hasretimizden geceleri çorapsız uyuyoruz!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Source 8 yıl
Bu seriyi fazla merak etmiyorum asıl merak ettiğim seri bundan sonraki yeni mimariye sahip 7xxx serisi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
16167 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Ekran Kartı, amd
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Edifier S550 5.1 ses sistemi video inceleme 8 yıl Gamescom Oyun Fuarı Genel Değerlendirme 8 yıl Teknoloji Gündemi Özel: Ozone marka oyun aksesuarları ve aksesuarların gerekliliği üzerine konuşuyoruz Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim