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    LEGO’dan yeni Star Wars setleri

    Yaklaşan Star Wars: The Rise of Skywalker filmi ve The Mandalorian dizisi öncesinde yeni LEGO setleri piyasaya çıkıyor. Toplamda 8 set yapımlara dair ipuçları barındırıyor.
    12 dk.
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    Diğer Ev Elektroniği
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Star Wars temasını ürünlerinde en fazla kullanan oyuncak platformu konumundaki LEGO yeni seriler eklemeye devam ediyor. Serilerden 6 tanesi merakla beklenen Star Wars: The Rise of Skywalker filmi ve The Mandalorian dizisine ait. Aslında bu yeni yapımlardan ipuçları veriyor da diyebiliriz. 2 set ise klasik evrene ait olacak.

    Her evrene ait setler

    Star Wars: The Rise of Skywalker filmi için firma 5 LEGO seti hazırlamış. Pasaana Speeder Chase seti Rey ve BB-8 robotunun First Order elinden araçları ile kaçmasını konu ediniyor. Fiyatı 40$ olarak belirlenmiş.

    Ayrıca Bkz. "Yeşil perdeniz Nvidia’dan"

    Resistance A-Wing Starfighter seti bu araç ile Snap Wexley ve Teğmen Connix karakterlerini içeriyor. Fiyatı 30$ olarak belirlenmiş. Resistance Y-Wing seti Zorii Bliss’in  Poe Dameron, D-O ve Astromech Droid’i kurtarmasını konu ediniyor. Fiyatı 70$. Kylo Ren ve uzay aracı da 120$. Millenium Falcon’un yeni versiyonu da 160$ fiyat etiketine sahip.

    The Mandalorian dizisinde ise AT-ST Raider seti Kylo Ren setine benziyor. İçerisinde Mandalorian, Cara Dune ve 2 adet Klatooinian savaşçısı yer alıyor. Fiyatı 50$ olarak açıklandı. Klasik evrende ise Death Star Cannon seti 20$, Yoda seti ise 100$ olarak belirlenmiş. Setler içerisinde en pahalısının yeni Milennium Falcon olduğunu söyleyebiliriz.

     


    https://www.slashgear.com/star-wars-mandalorian-skywalker-lego-sets-revealed-26593138/ Yorum Yaz
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