LEGO’dan yeni Star Wars setleri

Star Wars temasını ürünlerinde en fazla kullanan oyuncak platformu konumundaki LEGO yeni seriler eklemeye devam ediyor. Serilerden 6 tanesi merakla beklenen Star Wars: The Rise of Skywalker filmi ve The Mandalorian dizisine ait. Aslında bu yeni yapımlardan ipuçları veriyor da diyebiliriz. 2 set ise klasik evrene ait olacak.

Her evrene ait setler

Star Wars: The Rise of Skywalker filmi için firma 5 LEGO seti hazırlamış. Pasaana Speeder Chase seti Rey ve BB-8 robotunun First Order elinden araçları ile kaçmasını konu ediniyor. Fiyatı 40$ olarak belirlenmiş.

Resistance A-Wing Starfighter seti bu araç ile Snap Wexley ve Teğmen Connix karakterlerini içeriyor. Fiyatı 30$ olarak belirlenmiş. Resistance Y-Wing seti Zorii Bliss’in Poe Dameron, D-O ve Astromech Droid’i kurtarmasını konu ediniyor. Fiyatı 70$. Kylo Ren ve uzay aracı da 120$. Millenium Falcon’un yeni versiyonu da 160$ fiyat etiketine sahip.

The Mandalorian dizisinde ise AT-ST Raider seti Kylo Ren setine benziyor. İçerisinde Mandalorian, Cara Dune ve 2 adet Klatooinian savaşçısı yer alıyor. Fiyatı 50$ olarak açıklandı. Klasik evrende ise Death Star Cannon seti 20$, Yoda seti ise 100$ olarak belirlenmiş. Setler içerisinde en pahalısının yeni Milennium Falcon olduğunu söyleyebiliriz.