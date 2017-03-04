AMD Ryzen ailesine özel G.Skill bellek serileri

İşlemci pazarında iyi bir hava yakalayan ve şimdiden stokları tüketen AMD Ryzen ailesine yan bileşen üreticilerinden de destek geliyor. Ünlü G.Skill, seriye özel yeni bellek kitlerinin tanıtımını yaptı.

Firmanın yeni DDR4 RAM bellekleri Flare X ve FORTIS adındaki serilerde toplanacak. Bellekler AMD Ryzen işlemci platformu için özel olarak tasarlandı ve test edildi. Bunun anlamı XFR gibi hız aşırtma teknolojilerine ve AM4 soket tiplerine uyumluluk demek oluyor.

Flare X

Flare X serisi DDR4 bellekler hız aşırtmaya yönelik olarak tasarlanmış. DDR4-2133MHz ve DDR4-2400MHz bellek hızlarının yanında üst seviye için DDR4-3200MHz ve DDR4-3466MHz frekansları mevcut.

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G.Skill, ASUS ROG Crosshair VI Hero anakart ve AMD Ryzen 7 1700 işlemcisi ile yaptığı hız aşırtma testlerinde çok yüksek hızlara ulaştığını ifade ediyor. Yeni bellekler AMD için şimdiye kadar tasarlanan en hızlı G.Skill bellekleri. Seride 16GB-64GB arasında kapasiteler yer alacak.

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FORTIS

FORTIS DDR4 RAM bellekler ise daha çok maliyet gözeten tüketicilere hitap ediyor. DDR4-2133MHz ve DDR4-2400MHz hızlarına sahip olan bellekler yine 16GB-64GB arasında değişen kapasitelere sahip olacak. Her iki serinin de ay içerisinde piyasada olacağı açıklandı. Henüz fiyat bilgisi mevcut değil.