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AMD Ryzen ailesine özel G.Skill bellek serileri

AMD Ryzen serisi işlemcileri heyecanla bekleyenler için yan bileşenler de ortaya çıkmaya başladı. G.Skill, yeni işlemcilere yönelik olarak hazırladığı DDR4 RAM bellekleri satışa sunuyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Ram
Ekrem71
Haber Editörü
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AMD Ryzen ailesine özel G.Skill bellek serileri

İşlemci pazarında iyi bir hava yakalayan ve şimdiden stokları tüketen AMD Ryzen ailesine yan bileşen üreticilerinden de destek geliyor. Ünlü G.Skill, seriye özel yeni bellek kitlerinin tanıtımını yaptı.

Firmanın yeni DDR4 RAM bellekleri Flare X ve FORTIS adındaki serilerde toplanacak. Bellekler AMD Ryzen işlemci platformu için özel olarak tasarlandı ve test edildi. Bunun anlamı XFR gibi hız aşırtma teknolojilerine ve AM4 soket tiplerine uyumluluk demek oluyor.

Flare X

Flare X serisi DDR4 bellekler hız aşırtmaya yönelik olarak tasarlanmış. DDR4-2133MHz ve DDR4-2400MHz bellek hızlarının yanında üst seviye için DDR4-3200MHz ve DDR4-3466MHz frekansları mevcut.

Ayrıca Bkz. "Samsung telefonlarına RCS desteği geliyor"

G.Skill, ASUS ROG Crosshair VI Hero anakart ve AMD Ryzen 7 1700 işlemcisi ile yaptığı hız aşırtma testlerinde çok yüksek hızlara ulaştığını ifade ediyor. Yeni bellekler AMD için şimdiye kadar tasarlanan en hızlı G.Skill bellekleri. Seride 16GB-64GB arasında kapasiteler yer alacak.

 

AMD Ryzen ailesine özel G.Skill bellek serileri
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FORTIS

FORTIS DDR4 RAM bellekler ise daha çok maliyet gözeten tüketicilere hitap ediyor. DDR4-2133MHz ve DDR4-2400MHz hızlarına sahip olan bellekler yine 16GB-64GB arasında değişen kapasitelere sahip olacak. Her iki serinin de ay içerisinde piyasada olacağı açıklandı. Henüz fiyat bilgisi mevcut değil. 

 
AMD Ryzen ailesine özel G.Skill bellek serileri

http://wccftech.com/gskill-flare-x-series-and-fortis-series-ddr4-memory/ Yorum Yaz
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ehhalil 2 yıl en beğenilen
"AMD'ye özel seri" etiketi bir pazarlama stratejisidir.
Baktılar ki amd popüler olmaya başladı, "amd'ye özel" diye satacaklar.
1 Yanıt Yanıtla +24
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homebird 2 yıl

Bellek dediğin ya uyumludur, ya değildir. AMD ye uyumlu bellek! Yersen!
Bu kandırmacaya aldanıp, satın alan çok olacaktır.
1 Yanıt Yanıtla +9
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1 Avatar
serhan83fb 11 ay
Isin su boyutunu gectim benchmarkta neden oyle dusuk gosteriyo :) ben ona taktim :)
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serhan83fb 11 ay
Yok valla mavi ekran felan :))
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serhan83fb 11 ay
Bende gskill flareX 3200mhz ddr4 cl 14 2x8gb ram mevcut sahsen Asus Ch6 analart ve ryzen 1700x ile muthis uyumu var kabul. Ama User benchmark ve Passmark programlarinda yuksek skor aldigim halde sadece CL degeri yuzunden skor dusuk cikiyor. Bunun bioasta bir ayari varmidir? Voltaj ayari d.o.c.p ayarlari hersey normal oyun performansinda da sorun yok ama cl degerini neden cok dusuk verir bencmarkda cozemedim
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mito1172 11 ay serhan83fb
bildiğim cl değeri ne kadar düşükse o kadar iyi olur DOCP STANDARTTA zaten 14 ki buda ramin gerçek cl değeri
ben açıkça test programlarını sallamıyorum çalışmada sorun yoksa mavi ekran yoksa devam
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ÇatlakMerlin 11 ay
AMD prim yaptıkça bu tür olaylar ne kadar arttı. Özel seri diyen çıkıyor. Demek ki gerçekten satışlarda olumlu bir etkisi var. Bu yıl daha fazla görüyorum bu olayı. Her geçen gün de artacak anlaşılan...
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mito1172 11 ay ÇatlakMerlin
yalnız şaka maka en sorunsuz ram gerçekten ilk aldığımda biosdan dolayı 3200 mhz açılmasa da mutlaka 2400 yada 2133 mhz de açılıyordu yani ilk biosda olsa da siyah ekranda kalma sorunu yapmadı şuan 3200 mhz de sorunsuz
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DH Misafiri 2 yıl
Gençler aranızda inanmayanlar varsa diye söylüyorum. Ben geçen hafta ryzen 5 1400 işlemcisini aldım. Kullandığım RAM corsair vengeance lpx idi. Ve doğru dürüst ne oyun oynayabildim bir haftadır, sürekli mavi ekran hatası alıyordum 1 saat önce gskill'in fortis model 8 GB RAM'ini aldım ve sorunsuz çalışıyor. Önümüzdeki bir kaç gün boyunca update yaparım size. Haydi kalın sağlıcakla :)
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mito1172 2 yıl DH Misafiri
yok artık inanıyoruz saçma da olsa yeni bios güncellemesi gelince de düzelmezse mecbur flaraX 3200mhz alacağım kuracağım sisteme
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twisted_tlh 2 yıl
Burda bir birimize yardımcı oluyoruz ve yardım ederken bilgilendirmek çok daha önemli. Bende bu yüzden yazdım açıklamamı, böylelikle yardım etmiş olduğumuz insanıda bilgilendirmiş oluyoruz yanlışmıyım
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fractal design 2 yıl
AMD inceleme için dağıttığı sandıklara Corsair LPX 3000Mhz ram koymuştu ama gel gelelim işlemciler 3000Mhz desteklemiyor. Yani 2933Mhz veya 3200Mhz olarak kullanmak gerekecek. Ben de AMD'nin tanıtımda yolladığı ramlere güvenip Corsair LPX 3000Mhz ram aldım bakalım. En kötü OC yapıp 3200Mhz olarak veya 2933Mhz kullanırım diyorum. Tabi R5 alırsam. İşlemci anakart ve ssd hariç sistem siparişimi verdim beklemedeyim.
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twisted_tlh 2 yıl
İyide sizler hiç bir 350 veya x370 yonga setli bir anakartın bellek listelerine bakmadınızmı ? Atıyorum x markası 3000 mhz ram satıyor, hemen yanındaki sütunda ryzen işlemcinin bu ram' in frekansını 2400 mhz göreceğini listede gösteriyor.
Listelere kendim göz attım, asus x370 prime ve 350 plus. Dilerseniz sizlerde göz atın g.skill yalan yerer ürünü satmak için bir haber ve ram üretmeyecek...
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mito1172 2 yıl twisted_tlh
biz herşeye bakıyoruz sen merak etme
am4 anakartlar ve işlemcileri oc ile 3200 hatta 3400 mhz rami de destekliyorlar 3400 bios güncellemesiyle gelecek deniyor yani. artı konudaki rame de bir şey demedik sadece bilmeyenin kafası karışabilir ryzene özel ram deyince dedik
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twisted_tlh 2 yıl
İyide sizler hiç bir 350 veya x370 yonga setli bir anakartın bellek listelerine bakmadınızmı ? Atıyorum x markası 3000 mhz ram satıyor, hemen yanındaki sütunda ryzen işlemcinin bu ram' in frekansını 2400 mhz göreceğini listede gösteriyor.
Listelere kendim göz attım, asus x370 prime ve 350 plus. Dilerseniz sizlerde göz atın g.skill yalan yerer ürünü satmak için bir haber ve ram üretmeyecek...
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Mukarnas 2 yıl
Gskill zaten fiyat/performans ram üretiyor, fazla bir ücrette talep etmiyorki, digerleri ne diyorsa o da asagi yukari ayni seyi yaziyor fiyat etiketine, indirimden cok cok uygunada bulmak mümkün(performans serileri daha cok). Simdi ryzen uyumlu yazmis, ne var bunda? gayet uygun bence. Test ettik hic bir sorunu yoktur diyor. O ramleri zaten bilen biliyor.
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mito1172 2 yıl Mukarnas
uyumlu demesi mesele değil mesele ryzene uyumlu ram çıkardık deyip milletin kafasını karıştırmak bunu gören diğer ramler uyumsuz mu deyip şüpheye düşebilir örnek ben bile arama yapıyorum Google de ryzen uyumlu ram diye acaba çıkar mı diye
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