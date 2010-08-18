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AMD açıklama yapacak: ATi markası gidiyor mu ?

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bulldozer ve Bobcat kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarilerini Hot Chips konferansında detaylandırmaya hazırlanan AMD, şirketin geleceğiyle ilgili çok önemli bir açıklama yapacak. AMD'nin Kurumsal Pazarlama'dan sorumlu yöneticisi John Volkmann tarafından yapılacak açıklamanın detayları henüz bilinmiyor ancak ürünlerden bağımsız olarak firmanın stratejik marka konumlandırmasıyla ilgili olacağı tahmin ediliyor. Bu bağlamda açıklamanın içeriği için akıllara gelen en güçlü ihtimal ATi markasının geleceği. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz geçtiğimzi günlerde verdiğimiz bir haberimizde, AMD'nin yıl sona ermeden ATi markasıyla vedalaşabileceğinden ve tüm ürünlerinde tek marka stratejisi olarak kendi logosunu kullanabileceğinden belirtmiştik.

Pazarlama kaynaklarının daha iyi kullanılması, Fusion teknolojisinin daha iyi ve açık bir şekilde anlatılması için yapılacağı düşünülen bu değişiklik kapsamında özellikle 2011'den itibaren AMD'nin yeni nesil ekran kartlarında ATi logosunu göremeyebiliriz. Henüz AMD'den yapılacak açıklamanın içeriği hakkında resmi herhangi bir açıklama yapılmasa da tüm gözler ATi markası üzerinde olacak ve detaylar 30 Ağustos'ta paylaşılacak.


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the enemy 9 yıl
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artık ekran kartılarıda böyle olur sanırım, kırmızı logoyu özlerim ben yahu
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El Mukteda 9 yıl
ben radeon ismini çok özleyeceğim galiba. amd-ati zaten itici geliyordu. ati radeon daha kulağa hoş geliyor. banane reklam startejisinden zaten reklam yapmıyorlar ki. kaç tane oyunun açılşında nvidia'nın yaptığını yaptı ki?
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Dovahkiin 9 yıl
Artık amele bilgisayarcılar bunları da satmaz amd ısınır diye
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2kol3bacak 9 yıl

Riqimaru

Artık amele bilgisayarcılar bunları da satmaz amd ısınır diye


Aynen aynen
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sahafiec 9 yıl
hayırlısı diyelim artık ve mümkünse 30 ağustosa kadar gereksiz spekulasyon ve dedikodulardan kaçınalım...
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Process64 9 yıl
Hiç fark etmez. Nasıl olsa AMD - ATI olarak biliniyor.
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