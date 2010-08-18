AMD açıklama yapacak: ATi markası gidiyor mu ?

Bulldozer ve Bobcat kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarilerini Hot Chips konferansında detaylandırmaya hazırlanan AMD, şirketin geleceğiyle ilgili çok önemli bir açıklama yapacak. AMD'nin Kurumsal Pazarlama'dan sorumlu yöneticisi John Volkmann tarafından yapılacak açıklamanın detayları henüz bilinmiyor ancak ürünlerden bağımsız olarak firmanın stratejik marka konumlandırmasıyla ilgili olacağı tahmin ediliyor. Bu bağlamda açıklamanın içeriği için akıllara gelen en güçlü ihtimal ATi markasının geleceği. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz geçtiğimzi günlerde verdiğimiz bir haberimizde, AMD'nin yıl sona ermeden ATi markasıyla vedalaşabileceğinden ve tüm ürünlerinde tek marka stratejisi olarak kendi logosunu kullanabileceğinden belirtmiştik.

Pazarlama kaynaklarının daha iyi kullanılması, Fusion teknolojisinin daha iyi ve açık bir şekilde anlatılması için yapılacağı düşünülen bu değişiklik kapsamında özellikle 2011'den itibaren AMD'nin yeni nesil ekran kartlarında ATi logosunu göremeyebiliriz. Henüz AMD'den yapılacak açıklamanın içeriği hakkında resmi herhangi bir açıklama yapılmasa da tüm gözler ATi markası üzerinde olacak ve detaylar 30 Ağustos'ta paylaşılacak.