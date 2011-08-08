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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD bulunabilirlik sıkıntısı yaşanan HD 6990 için üretimde güncellemeye gidiyor

7 yıl
17,4b
1
25
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD bir süredir pazarda bulunabilirlik sıkıntısı yaşanan Radeon HD 6990 modeli için daha fazla sayıda kartı pazara sunmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz Mart ayında, şirketin güncel ürün gamındaki en hızlı ekran kartı olarak pazara sunulan çift grafik işlemcili  HD 6990 modeli için bir süredir stok problemi yaşanıyor ve bulunabilirlik sıkıntısı konuşuluyordu.
Gelen bilgilere göre, Radeon HD 6990'daki bulunabilirlik sıkıntısının kaynağında, Radeon HD 6970 modelinin gördüğü ilgi yatıyor. Bilindiği üzere Radeon HD 6990'da, Radeon HD 6970'teki Cayman XT grafik yongasının çiftine yer veriliyor. Ürettiği GPU'ları ağırlıklı olarak Radeon HD 6970 modelinde kullanmayı tercih eden AMD, yeni bir düzenlemeye gidiyor.
Gelen son bilgilere göre, üretim tarafında güncelleme yapan AMD, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde daha fazla sayıda Radeon HD 6990 modelini günya genelinde pazara sunmuş olacak. 3072 paralel işlem birimine ve 4GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip karttaki sıkıntıdan dolayı bazı üreticiler çift GPU tarafında HD 6870 X2 modelini de sundular. 

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Zeytinbey 7 yıl en beğenilen
Türkiyede stok konusunda sıkıntı yaşandı mı? Biz de sorun bulunabilirlikten ziyade alınabilirlik :)
2 Yanıt Yanıtla +37
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Die4WiN 7 yıl dodomoco
dodomoco

O alinabilirlikdeki problem vatanin sucu ben teknoblyotikden 1300e aldim suan 580lighting 1250 tl


sadece vatanbilgisayar mı var yaw ? Dolar olmuş 1.7tl nin üstünde Vatanın suçu mu bu şimdi ? Vatan mı yükseltti doları..? Gtx580 gigabyte oc'un 3 fanlı modeli 1000tl civarı.. O da fena kart değil. İlla vatandan mı alınması lazm. Vatana kaldıysak 980tl ye hd6970 DC II De var orda..
dodomocoO alinabilirlikdeki problem vatanin sucu ben teknoblyotikden 1300e aldim suan 580lighting 1250 tlsade...
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Applejack 7 yıl
bu saatten sonra hd6990 alan adamin aklindan suphe ederim ben
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HAAltuntas 7 yıl
benim ekran kartını da güncelleseler ya win7 kullanamıyorum. svchost dadanıyor.
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dere.beyi 7 yıl
nedense nvidia dan b öle haberler gelmiyo :))
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SonpoL 7 yıl dere.beyi
iyot_eksikliği

nedense nvidia dan b öle haberler gelmiyo :))


Çünkü satmıyor. (Konuyu karıştırayım biraz). Yaşasın kötülük...
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captaincato 7 yıl
olukca güzel ve oldukcada pahalı kartlar gtx590 hd 6990 süper performans kartları kişiye göre değişir gtx 580 miş 590mış 6990mış amd 6990 ile herzamanki gibi başarılı bir iş çıkarttı ve savaş devam edecektir,biz kullanıcılarda kullanımımıza göre hangisi yeterli hangi gpu yu seviyorsak hangi markayı seviyorsak onu almaya devam edeceiz bakalım yeni nesil gpu lar ne zaman çıkacak...
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Rock_Rage 7 yıl
Millet alsında sıkılsın satsın bizde terfi edelim 5970 den.
SAYGILARLA
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4Crumby 7 yıl
Tugla ureten bi firmayla ortak calisirlarsa uretim konusunda baya ilerlerler :D
Not: tugla boyutlari icin soylenmis bi laftir yoksa alete bi lafim yok hemen - basmayin :D
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liberche 7 yıl
kart iş yapıyo satıyo demek ki .. az bulunmasıda daha ilginç bir durum ...

ATI bol bol üresin fiyat indirsin herkes kullansın :D

İNŞALLAH


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Zeytinbey 7 yıl en beğenilen
Türkiyede stok konusunda sıkıntı yaşandı mı? Biz de sorun bulunabilirlikten ziyade alınabilirlik :)
1 Yanıt Yanıtla +37
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dodomoco 7 yıl
O alinabilirlikdeki problem vatanin sucu ben teknoblyotikden 1300e aldim suan 580lighting 1250 tl
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SonpoL 7 yıl Zeytinbey
Zeytinbey

Türkiyede stok konusunda sıkıntı yaşandı mı? Biz de sorun bulunabilirlikten ziyade alınabilirlik :)


Tabii orası da ayrı bir konu fakat amaç en iyi performansı tek kartla almaksa kesenizden birazcık fedakarlık olacak. Bu sınıf zaten ekonomiden çok, performansı hedefleyen kitleler için hazırlanmış kartlardır. Söylediklerim Gtx590 için geçerlidir.
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