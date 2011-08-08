AMD bulunabilirlik sıkıntısı yaşanan HD 6990 için üretimde güncellemeye gidiyor

AMD bir süredir pazarda bulunabilirlik sıkıntısı yaşanan Radeon HD 6990 modeli için daha fazla sayıda kartı pazara sunmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz Mart ayında, şirketin güncel ürün gamındaki en hızlı ekran kartı olarak pazara sunulan çift grafik işlemcili HD 6990 modeli için bir süredir stok problemi yaşanıyor ve bulunabilirlik sıkıntısı konuşuluyordu.

Gelen bilgilere göre, Radeon HD 6990'daki bulunabilirlik sıkıntısının kaynağında, Radeon HD 6970 modelinin gördüğü ilgi yatıyor. Bilindiği üzere Radeon HD 6990'da, Radeon HD 6970'teki Cayman XT grafik yongasının çiftine yer veriliyor. Ürettiği GPU'ları ağırlıklı olarak Radeon HD 6970 modelinde kullanmayı tercih eden AMD, yeni bir düzenlemeye gidiyor.

Gelen son bilgilere göre, üretim tarafında güncelleme yapan AMD, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde daha fazla sayıda Radeon HD 6990 modelini günya genelinde pazara sunmuş olacak. 3072 paralel işlem birimine ve 4GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip karttaki sıkıntıdan dolayı bazı üreticiler çift GPU tarafında HD 6870 X2 modelini de sundular.