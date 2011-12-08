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AMD dizüstü bilgisayarlar için 7 yeni Fusion işlemcisini pazara sunuyor

7 yıl
15,3b
1
20
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD dizüstü bilgisayarlar için 7 yeni Fusion işlemcisini pazara sunuyor
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AMD dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı LIano serisi Fusion işlemcilerine sessiz sedasız bir şekilde 7 yeni model daha ekledi. Fusion A6 ve Fusion A8 serileri altında çift ve dört çekirdekli yeni modellerin genel olarak var olan bazı modellerin daha hızlı versiyonoları olduğu söylenebilir. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni işlemcilerin en hızlısı, dört çekirdekli tasarıma sahip olan Fusion A8-3550MX.  Standart olarak 2GHz'de görev yapan işlemci, Turbo Core teknolojisi devreye girdiğinde hızını 2.7GHz'e kadar çıkartabiliyor. 
Fusion işlemci tasarımının en karakteristik özelliği olarak DirectX 11 destekli entegre grafik birimine sahip olan işlemci, 444MHz'de görev yapan Radeon HD 6220G ile geliyor. Aşağıdaki tablodan da anlaşılabileceği üzere, piyasaya sürülen diğer yeni işlemciler de benzer mantıkla hazırlanırken, bunun tek istisnası olarak giriş seviyesi için hazırlanan Fusion A4-3305M işlemcisini gösterebiliriz. Bir önceki model olan Fusion A4-3300M ile aynı hızda çalışan işlemci farklı olarak 240 yerine 160 paralel işlem birimi içeren daha zayıf entegre grafik birimi ve 2MB yerine 1MB bellek kapasitesi ile geldiğini görüyoruz.
Fusion işlemci ailesiyle dizüstü bilgisayar pazarındaki, daha önceki işlemci jenerasyonlarına kıyasla konumunu güçlendirmeye başlayan AMD, 2012 ile birlikte yeni nesil işlemcilerini de pazara sunmayı planlıyor. Netbook ve giriş seviyesindeki notebook'lar için hazırladığı Brazos 2.0 platformuna ek olarak AMD, orta-üst seviyedeki dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği Fusion A serisi işlemcilerini de Piledriver kod adlı yeni Bulldozer tasarımını temel alan ve Radeon HD 7000 serisi entegre grafik birimi ile donatılan Trinity işlemcileriyle güncelleyerek, performans ve yeni özellik anlamında  pazara daha fazla seçenek sunacak. 
AMD dizüstü bilgisayarlar için 7 yeni Fusion işlemcisini pazara sunuyor
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7Mhz 7 yıl en beğenilen
Sunuyor sunmasınada, bizim gerizekalı distribütörler ya uyuyor ya da görmemek için talimat alıyor.
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DH Misafiri 7 yıl
ben amd ilk defa kullanan biriyim amd almak isteyenlere tavsiyem kesinlikle amd nin oyun performansını denemelisiniz bunca yıl intelden gına geldi notebook um da amd a6 -3400m apu var ben cok memnunum callofduty mw3 battlefield3 vebirçok oyunu en yüksek seviyelerde oynayabiliyorum .Bana amd alma cok ısınır dediler alkası yok amd ısınma problemini 32nm işlemcileri üretmeye basladıgından beri bu sorun ortadan kalmıstır bir ev kullanıcısı olarak amd den mutluym
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Confusion 7 yıl
A8 grubundaki 45w fazla görünse de 4 çekirdek işlemci + gpu için mantıklı olmuş
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DH Misafiri 7 yıl
Amd nin sitesi olmasına fusion A seri notebookları googleda dahi bulmak çok zor shop.amd.com/...
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soar.kerrigan 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Amd nin sitesi olmasına fusion A seri notebookları googleda dahi bulmak çok zor
shop.amd.com/...

A serisi diye birsey yokki.
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.: mds :. 7 yıl
iyi de nerde bu işlemciler? bizim dümenci satıcılar millete 1.6 atom ları satıp satıp gönderiyolar.
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diemcizone 7 yıl
@razr1113
Dediğiniz çok abartılı olmuş, bu dediğiniz mobil platformda apu olarak dizayn edilip piyasaya sunulamaz, gerek sıcaklık bakımından gerek çekirdek büyüklüğü, gerek pin sayısı gerek güç tüketimi olarak.
Şöyle birşey yapılabilir
2.2GHz 4 çekirdek Piledriver çekirdeği (22Nm 3D Tri-Gate) 400MHz + HD7600 Serisi 22Nm Tri-gate 3D transistorle üretilirse 45Wat güç tüketimi ile çok iyi bi sistem kurulabilir onun içinde 22Nm üretim süreci ve intelin sahip olduğu 3D Tri-gate teknolojisine sahip olmak, Buda olamayacak.
Dedikleriniz ancak masaüstü platformda olabilir.
8 Çekirdek + Fusion 7600 Serisi GPU - 28Nm üretim süreci 125W TDP
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razr1113 7 yıl
diemcizone

@razr1113

Dediğiniz çok abartılı olmuş, bu dediğiniz mobil platformda apu olarak dizayn edilip piyasaya sunulamaz, gerek sıcaklık bakımından gerek çekirdek büyüklüğü, gerek pin sayısı gerek güç tüketimi olarak.

Şöyle birşey yapılabilir

2.2GHz 4 çekirdek Piledriver çekirdeği (22Nm 3D Tri-Gate) 400MHz + HD7600 Serisi 22Nm Tri-gate 3D transistorle üretilirse 45Wat güç tüketimi ile çok iyi bi sistem kurulabilir onun içinde 22Nm üretim süreci ve intelin sahip olduğu 3D Tri-gate teknolojisine sahip olmak, Buda olamayacak.

Dedikleriniz ancak masaüstü platformda olabilir.

8 Çekirdek + Fusion 7600 Serisi GPU - 28Nm üretim süreci 125W TDP

Hocam şimdi bile 5670 gücünde GPU entegre edebiliyorlar 5670'de az buz güç tüketmiyor 5750'ye yakın 28nm ile güç tüketimi bayağı düşecek. FX-4 + 5750(400-500MHz) mümkün.
Bu arada piledriver 3DTri-gate mi olacak?
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Stanislas Xavier 7 yıl
masa üstünde buldozer ile yarattığı hayal kırıklığını fusion ile mobil alanda bir parça kapattı bence e350 atoma fark atıyor üst segment cihazlarda görmek için can atıyorum ama yok ! bir de amd bu dahili grafik işlemci olayını iyi kıvırdı bu konuda da intelin önünde hatta bir haber çıkmıştı laptop un işlemcisi intel ama daha yüksek performans amd nin dahili gpu sunu kullanıyor yani bu gayet güzel bir mesaj intele ..Bu işlemcileri kullanan cihazları görmek kullanmak dileğiyle...
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WinteR 7 yıl
6 metrekare bakkalda bile artık reyon kapma savaşı var, milyar dolarlık bir sektör, AMD savaşmak zorunda, mahkeme vs olmaz.
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Druigard 7 yıl
türkiye pazarında olmayan, büyük ihtimalle de olmayacak ürünler
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razr1113 7 yıl
AMD için önemli olan bir sonraki jenerasyon 7xxx serisi ile güç tüketimi düşecek. Eğer bu sefer 57x0 entegre ederse intel giriş seviyesinde biter. Düşünsenize 2GHz phenom + 57x0 GPU yada FX Mobility + 57x0 GPU İntel'in hiç şansı kalmaz.(Rüşvet dışında)
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Castiel 7 yıl
aklıma intel in hp ve dell e verdiği rüşvet geldi , neden amd nın önu kapatılıyor ? bu urunler turkıye pıyasasında ıyı iş yapacaga benzıyor hıc olmazsa ıntele oranla urun fıyatlarında ıyı dususler görulebılır , lakın turkıyeye gelen sadece a6 1-2 tane urun onlarda ortada
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censoft 7 yıl
AMD Fusion notebooklar neden türkiye de olmadığı konusunda resmi bir açıklama yapılması gerekir. Tanıtım yapılıyor fakat ortada hiç bir şey yok.
Bu ürünler yurt dışında satılıyor mu ? Ondanda emin değilim doğrusu...
Bir gün ola görürüz artık :)
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carloska 7 yıl
amd notebook almak için kendimi zorluyorum bi çok işlemcisi vr ama ortada ürün yok!!! olanlarda pahalı bi katakulle döndüğü kesin
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arseniCem 7 yıl
notebook falan geçtim. netbooklar için gelsin başka birşey istemiyorum. ilk işim bi netbook almak olur. netbook alma niyetim var atom yüzüne alamıyorum
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