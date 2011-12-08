AMD dizüstü bilgisayarlar için 7 yeni Fusion işlemcisini pazara sunuyor

AMD dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı LIano serisi Fusion işlemcilerine sessiz sedasız bir şekilde 7 yeni model daha ekledi. Fusion A6 ve Fusion A8 serileri altında çift ve dört çekirdekli yeni modellerin genel olarak var olan bazı modellerin daha hızlı versiyonoları olduğu söylenebilir. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni işlemcilerin en hızlısı, dört çekirdekli tasarıma sahip olan Fusion A8-3550MX. Standart olarak 2GHz'de görev yapan işlemci, Turbo Core teknolojisi devreye girdiğinde hızını 2.7GHz'e kadar çıkartabiliyor.

Fusion işlemci tasarımının en karakteristik özelliği olarak DirectX 11 destekli entegre grafik birimine sahip olan işlemci, 444MHz'de görev yapan Radeon HD 6220G ile geliyor. Aşağıdaki tablodan da anlaşılabileceği üzere, piyasaya sürülen diğer yeni işlemciler de benzer mantıkla hazırlanırken, bunun tek istisnası olarak giriş seviyesi için hazırlanan Fusion A4-3305M işlemcisini gösterebiliriz. Bir önceki model olan Fusion A4-3300M ile aynı hızda çalışan işlemci farklı olarak 240 yerine 160 paralel işlem birimi içeren daha zayıf entegre grafik birimi ve 2MB yerine 1MB bellek kapasitesi ile geldiğini görüyoruz.

Fusion işlemci ailesiyle dizüstü bilgisayar pazarındaki, daha önceki işlemci jenerasyonlarına kıyasla konumunu güçlendirmeye başlayan AMD, 2012 ile birlikte yeni nesil işlemcilerini de pazara sunmayı planlıyor. Netbook ve giriş seviyesindeki notebook'lar için hazırladığı Brazos 2.0 platformuna ek olarak AMD, orta-üst seviyedeki dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği Fusion A serisi işlemcilerini de Piledriver kod adlı yeni Bulldozer tasarımını temel alan ve Radeon HD 7000 serisi entegre grafik birimi ile donatılan Trinity işlemcileriyle güncelleyerek, performans ve yeni özellik anlamında pazara daha fazla seçenek sunacak.