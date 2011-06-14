AMD için tarihi gün; Merakla beklenen Fusion-A serisi işlemciler lanse edildi

Brazos platformuyla netbook'lara ve giriş seviyesi notebook'lara yönelik versiyonu Ocak ayında kullanıma sunulan yeni nesil Fusion işlemci ailesinin üst seviye notebook'lar ve masaüstü sistemler için hazırlanan A Serisi yeni versiyonları bugün itibariyle resmi olarak anons edildi. Geleneksel işlemci tasarımıyla DirectX 11 destekli grafik işlem birimini bir araya getiren performans odaklı Fusion-A işlemcileriyle AMD, bu alanda pek çok ilke de imza atıyor. Bugün tanıtımı yapılan yeni nesil Fusion-A serisi işlemcilerin pek çok detayını yaptığımız özel haberlerle "dünyada ilk defa" bu sayfalarda sizlerle paylaşmıştık. Ancak bugün yapılan resmi lansmana paralel olarak gelin hep birlikte AMD'nin yeni işlemcileri ne gibi özelliklere kısaca hatırlayalım ve platform bazındaki yenilikleri masaya yatıralım.

AMD'nin LIano kod adını taşıyan yeni nesil Fusion işlemcileri, 32nm üretim teknolojisiyle hazırlandı. CPU ve GPU'yu bir araya getiren işlemci, her iki birim ayrı ayrı değerlendirildiğinde piyasadaki "ayrık çözümlerinden" farklı bir tasarım sunmuyor ancak iki yapının bir araya gelmesi bu alandaki yani heterojen bilgi-işlem dünyasındaki en güçlü tüketici elektroniği çözümlerini ortaya koyuyor. İşlemci tarafında var olan K10.5 mimarisi etrafında şekillendirilen ve bir takım güncellemelere tabi tutulan işlemciler, Husky kodlu "Stars" çekirdek tasarımını temel alıyorlar. GPU tarafı ise bir hayli ilginç zira çift ve dört çekirdekli modellerden oluşan Fusion-A serisi işlemcilerde, işlemci modeline göre 400x paralel işlem birimine sahip, Dual GPU desteği sunan entegre grafik biriminin olduğunu görüyoruz. Entegre bellek kontrolcüleri üzerinden 1866MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunabilen işlemciler, aynı zamanda Turbo Core teknolojisiyle geliyorlar.

İlk defa Thuban tabanlı Phenom II X6 işlemcilerinde sunulan Turbo Core teknolojisi, Fusion-A serisi işlemcilerle birlikte bir sonraki aşamaya geçiş yapıyor ve Intel'in Sandy Bridge işlemcilerindeki Turbo Boost 2.0 teknolojisi gibi çekirdeklerin yanında entegre grafik birimi için de saat hızı arttırımı yapabiliyor artık. DirectX 11 desteği, gelişmiş 3D grafik ve video hızlandırma ile Blu-ray 3D gibi özellikleri bünyesinde barındıran entegre grafik birimi sayesinde düşük maliyetli ve çoklu ortam odaklı sisitemlere olanak tanıyacak Fusion-A serisi işlemcilerin mobil platformda modeline göre 10.5 saat pil ömrü sunabildiği ve gelişmiş grafik birimine rağmen Sandy Bridge tabanlı sistemlerden daha uzun pil ömrü sağlanabildiği belirtiliyor. Aynı zamanda AMD, endüstride bir ilki gerçekleştirerek doğal USB 3.0 desteği de sunuyor. Platformun tamamında standart olmasa da üstü seviye konfigürasyonlarda çift USB 3.0 portu standart geliyor yani bu destek için üçüncü parti kontrolcüye ihtiyaç duyulmuyor.

Stereoscopic 3D desteğine de olanak tanıyan Fusion-A serisi işlemciler, AMD'den yapılan açıklamaya göre 150'den fazla dizüstü bilgisayar modeliyle karşımıza çıkacaklar. Konuyla ilgili olarak AMD Ürün Grubu Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı Rick Bergman; "AMD A-Serisi APU'lar (Fusion işlemcileri) AMD için çekim noktasıdır, belkide mikroişlemcilerin keşfinden bu yana en büyük mimari değişimi yansıtmaktadır." dedi. 160-320-400x paralel işlem birimine sahip entegre grafik birimlerinden oluşan Fusion-A Serisi işlemcilerin daha kapsamlı detaylarına konuyla ilgili önceki haberlerimizden ve haber içerisindeki tablolardan ulaşabilirsiniz.





AMD'nin Fusion-A Serisi yeni nesil mobil işlemcileri.