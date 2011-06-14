Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD için tarihi gün; Merakla beklenen Fusion-A serisi işlemciler lanse edildi

7 yıl
6,5b
1
31
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
AMD için tarihi gün; Merakla beklenen Fusion-A serisi işlemciler lanse edildi
Tam Boyutta Gör
Brazos platformuyla netbook'lara ve giriş seviyesi notebook'lara yönelik versiyonu Ocak ayında kullanıma sunulan yeni nesil Fusion işlemci ailesinin üst seviye notebook'lar ve masaüstü sistemler için hazırlanan A Serisi yeni versiyonları bugün itibariyle resmi olarak anons edildi. Geleneksel işlemci tasarımıyla DirectX 11 destekli grafik işlem birimini bir araya getiren performans odaklı Fusion-A işlemcileriyle AMD, bu alanda pek çok ilke de imza atıyor. Bugün tanıtımı yapılan yeni nesil Fusion-A serisi işlemcilerin pek çok detayını yaptığımız özel haberlerle "dünyada ilk defa" bu sayfalarda sizlerle paylaşmıştık. Ancak bugün yapılan resmi lansmana paralel olarak gelin hep birlikte AMD'nin yeni işlemcileri ne gibi özelliklere kısaca hatırlayalım ve platform bazındaki yenilikleri masaya yatıralım.
AMD'nin LIano kod adını taşıyan yeni nesil Fusion işlemcileri, 32nm üretim teknolojisiyle hazırlandı. CPU ve GPU'yu bir araya getiren işlemci, her iki birim ayrı ayrı değerlendirildiğinde piyasadaki "ayrık çözümlerinden" farklı bir tasarım sunmuyor ancak iki yapının bir araya gelmesi bu alandaki  yani heterojen bilgi-işlem dünyasındaki en güçlü tüketici elektroniği çözümlerini ortaya koyuyor. İşlemci tarafında var olan K10.5 mimarisi etrafında şekillendirilen ve bir takım güncellemelere tabi tutulan işlemciler, Husky kodlu "Stars" çekirdek tasarımını temel alıyorlar.  GPU tarafı ise bir hayli ilginç zira çift ve dört çekirdekli modellerden oluşan Fusion-A serisi işlemcilerde, işlemci modeline göre 400x paralel işlem birimine sahip, Dual GPU desteği sunan entegre grafik biriminin olduğunu görüyoruz. Entegre bellek kontrolcüleri üzerinden 1866MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunabilen işlemciler,  aynı zamanda Turbo Core teknolojisiyle geliyorlar.
İlk defa Thuban tabanlı Phenom II X6 işlemcilerinde sunulan Turbo Core teknolojisi, Fusion-A serisi işlemcilerle birlikte bir sonraki aşamaya geçiş yapıyor ve Intel'in Sandy Bridge işlemcilerindeki Turbo Boost 2.0 teknolojisi gibi çekirdeklerin yanında entegre grafik birimi için de saat hızı arttırımı yapabiliyor artık.  DirectX 11 desteği, gelişmiş 3D grafik ve video hızlandırma ile Blu-ray 3D gibi özellikleri bünyesinde barındıran entegre grafik birimi sayesinde düşük maliyetli ve çoklu ortam odaklı sisitemlere olanak tanıyacak Fusion-A serisi işlemcilerin mobil platformda modeline göre 10.5 saat pil ömrü sunabildiği ve gelişmiş grafik birimine rağmen Sandy Bridge tabanlı sistemlerden daha uzun pil ömrü sağlanabildiği belirtiliyor. Aynı zamanda AMD, endüstride bir ilki gerçekleştirerek doğal USB 3.0 desteği de sunuyor. Platformun tamamında standart olmasa da üstü seviye konfigürasyonlarda çift USB 3.0 portu standart geliyor yani bu destek için üçüncü parti kontrolcüye ihtiyaç duyulmuyor.
Stereoscopic 3D desteğine de olanak tanıyan Fusion-A serisi işlemciler, AMD'den yapılan açıklamaya göre 150'den fazla dizüstü bilgisayar modeliyle karşımıza çıkacaklar. Konuyla ilgili olarak AMD Ürün Grubu Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı Rick Bergman; "AMD A-Serisi APU'lar (Fusion işlemcileri) AMD için çekim noktasıdır, belkide mikroişlemcilerin keşfinden bu yana en büyük mimari değişimi yansıtmaktadır." dedi. 160-320-400x paralel işlem birimine sahip entegre grafik birimlerinden oluşan Fusion-A Serisi işlemcilerin daha kapsamlı detaylarına konuyla ilgili önceki haberlerimizden ve haber içerisindeki tablolardan ulaşabilirsiniz. 

AMD için tarihi gün; Merakla beklenen Fusion-A serisi işlemciler lanse edildi
Tam Boyutta Gör
AMD'nin Fusion-A Serisi yeni nesil mobil işlemcileri.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
wıtchkıng 7 yıl en beğenilen
Birileri pek sevinmemiş anlaşılan paso eksi basıp geçmiş.
Yanıtla +12
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 7 yıl
Ne bu yaa. Herkes eksi vermiş komple.
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alibotan 7 yıl
can_66
Bu uzun ve meraklı bekleyişe değecek galiba bu işlemciler,igp performansları gerçekten müthiş.Yalnız far cry 2 de yalnız igp ile 42.xx FPS vermişken igp+6700 ü cf yapınca 43.xx FPS vermiş yani koca 6700 1 fps artışı sağlamış,garip.Belkide henüz gelişme aşamasında olduğu için böyledir.Neyse sonuç olarak amd yine yapmış yapacağını tebrikler.

CF'de bazı oyunlarda performans düşmesi sürücü sorunundan kaynaklanıyor. Bence yeni çıkacak sürücüler ile bu sorunlar ortadan kalkar.
can_66Bu uzun ve meraklı bekleyişe değecek galiba bu işlemciler,igp performansları gerçekten müthiş.Yalnız far cry 2 de yalnız igp ile 42.xx FP...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
carloska 7 yıl
cevap için teşk... şimdilik cepten internete devam gibi görünüyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erkan0075 7 yıl
carloska
amd notebook almayı planlıyordum bu haber iyi oldu... Peki bulldozer işlemcili notebookda olacakmı

Trinity kod adlı APU, BD çekirdek mimarisine dayanacak. Ancak pazara girmesi 2012 ortaları. Trinity, Sabine platformunun yerini alacak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
carloska 7 yıl
amd notebook almayı planlıyordum bu haber iyi oldu... Peki bulldozer işlemcili notebookda olacakmı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
diemcizone 7 yıl
Intel Intel diye böğürenler, atak bekliyoruz.
intel'in advanced micro device's ile yarışabilmesi için nvidia'nın gpu bölümünü satın alarak cpuların içerisine entegre etmesi gerekecek. 3D transistör filan bi işe yaramaz haricinde.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mete Can Karahasan 7 yıl
-10.5 saat pil ömrü,
-3D Mark Vantage'da 5000 (puan) seviyesinde grafik performansı(işlemcideki fGPU ve ekran kartı dGPU),
-Pilde daha uzun çalışmaya yansıyan yüksek enerji tasarrufu.
Grafik performansındaki gelişme masaüstü bilgisayar etkisi yapacaktır. Üstelik 2 gpu'yla beraber APU'nun sadece 54 watt tüketmesi, başarımda çok büyük bir ilerleme.
Çok ilginç bir şey de fGPU'nun işlemci ile aynı bellek yolunu kullanması. Test sistemlerindeki Compal bilgisayarlarda ddr3 1333mhz bellekler kullanılmış. 1600 mhz CL9 bellek seçenekleriyle çok daha yüksek performans verecekleri kesin.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
nevom 7 yıl
Amd nihayet notebooklarda. Umarım kısa zamanda ülkemize de gelir
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aslanemre58 7 yıl
En optimum çözüm A8-3500M gibi
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
theyapici 7 yıl
bence amd intel gibi yaptı asıl homojen yapıyı sonraya saklıyor
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alpa07 7 yıl
tbr
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alibotan 7 yıl
can_66
Bu uzun ve meraklı bekleyişe değecek galiba bu işlemciler,igp performansları gerçekten müthiş.Yalnız far cry 2 de yalnız igp ile 42.xx FPS vermişken igp+6700 ü cf yapınca 43.xx FPS vermiş yani koca 6700 1 fps artışı sağlamış,garip.Belkide henüz gelişme aşamasında olduğu için böyledir.Neyse sonuç olarak amd yine yapmış yapacağını tebrikler.

CF'de bazı oyunlarda performans düşmesi sürücü sorunundan kaynaklanıyor. Bence yeni çıkacak sürücüler ile bu sorunlar ortadan kalkar.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
janparey 7 yıl
Bu uzun ve meraklı bekleyişe değecek galiba bu işlemciler,igp performansları gerçekten müthiş.Yalnız far cry 2 de yalnız igp ile 42.xx FPS vermişken igp+6700 ü cf yapınca 43.xx FPS vermiş yani koca 6700 1 fps artışı sağlamış,garip.Belkide henüz gelişme aşamasında olduğu için böyledir.Neyse sonuç olarak amd yine yapmış yapacağını tebrikler.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alibotan 7 yıl
En alınası 35 W TDP değerine sahip A8-3500M olarak görünüyor. Favorim A8-3500M!
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6509 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, desktop ve
4 etiket daha mobile mobil masaüstü amd
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Türk Telekom, Motorola Xoom'u satışa sundu 7 yıl Huawei IDEOS X5 "Fiyat / Performans Kralı" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim