Apple A17 Pro vs A16 Bionic çip karşılaştırması: Ne kadar hızlı?

Tam Boyutta Gör Apple, yeni satışa çıkardığı iPhone 15 serisinde iki farklı işlemci kullanıyor. iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max, Apple’ın deyimiyle bir akıllı telefondaki en güçlü işlemci olan A17 Pro ile geliyor. iPhone 15 ve 15 Plus, bir önceki neslin işlemcisini kullanıyor. Peki, Apple A17 Pro hız, verimlilik ve özellik açısından A16 Bionic ile karşılaştırıldığında ne kadar farklı? A17 Pro vs A16 Bionic karşılaştırması sizlerle.

Apple A17 Pro işlemcisinin özellikleri 3 gün önce eklendi

Apple'ın ilk 3 nanometre işlemcisi

Apple, A17 Pro’nun sektörün ilk 3nm çipi olduğunu söylüyor. A16 Bionic gibi 6 CPU çekirdeğine sahip ancak mikro mimari ve tasarım iyileştirmeleri sayesinde daha hızlı ve daha yetenekli. Apple, A17 Pro'nun "herhangi bir akıllı telefondaki en hızlı tek iş parçacıklı performansı" sunduğunu söylüyor. 5 yerine 6 GPU çekirdeğine sahip olan A17 Pro, A16 gibi 16 çekirdek Neural Engine ile geliyor ancak işlemleri iki kat hızlı gerçekleştiriyor. A17 Pro, saniye başına 35 trilyon işlem gerçekleştirebiliyor.

Performans

Tam Boyutta Gör Apple, A17 Pro'nun CPU performans çekirdeklerinin A16 Bionic'ten %10'a kadar daha hızlı olduğunu ve mevcut ilk Geekbench sonuçlarıyla performans artışının daha da iyi göründüğünü söylüyor. Tek çekirdek performansı açısından A17 Pro, A16'dan yaklaşık %16 daha hızlı. Çoklu çekirdekte yaklaşık %13 daha hızlı performans gösterdi.

Apple, A17 Pro ve A16 arasında bir verimlilik kıyaslaması yapmadı, dolayısıyla bu durum pek değişmemiş veya hiç değişmemiş olabilir. Apple, A17 Pro'nun en verimli mobil CPU olduğunu ve verimlilik çekirdekleriyle rakiplerinden watt başına 3 kat daha iyi performans sunduğunu söylüyor.

2GB fazla bellek

A17 Pro, A16 Bionic'te bulunan 6 GB RAM'den 2 GB daha fazla bellek miktarını destekliyor. Bir başka deyişle iPhone 15 Pro’lar 8GB RAM ile geliyor. Bu, uygulamaları başlatırken/uygulamalar arasında geçiş yaparken daha hızlı ve daha sorunsuz bir deneyim anlamına geliyor.

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Donanım tabanlı ray tracing

A17 Pro'nun GPU’su, performans ve verimlilik, karmaşık uygulamalar, yeni render alma özellikleri ve hıza odaklanarak A16 Bionic'e göre büyük bir gelişme sunuyor. Apple, grafik işlem birimini "profesyonel sınıf" olarak etiketliyor ve yeni 6 çekirdekli tasarımın A16'ya göre %20 daha hızlı grafik performansı sunduğunu söylüyor. Bir diğer büyük değişiklik ise donanım tabanlı ışın izlemedir. Apple bunun daha yüksek kare hızlarında çok daha akıcı grafiklerle oyun deneyimi sunacağını söylüyor.

USB 3

Tam Boyutta Gör A17 Pro işlemcili iPhone 15 Pro’lardaki USB-C portu USB 3 hızlarını destekliyor. A16 Bionic çipli iPhone 15’lerdeki USB-C bağlantı noktası ise iPhone 14 ve önceki modellerdeki Lightning ile aynı hızları (480Mbps) destekliyor. iPhone 15 Pro modelleri -uygun bir kablo kullanıldığında- düz modellerden neredeyse 20 kat daha yüksek hızlarda (10Gbps) veri aktarımı sağlıyor.

İlk bakışta A17 Pro'nun A16'ya göre kaydettiği gelişmeler o kadar büyük görünmeyebilir ancak özellikle grafik ve neural engine performansında dikkate değer iyileştirmeler sağlıyor. A17 Pro, şu an için en güçlü ve verimli mobil çip.

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