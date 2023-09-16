Apple A17 Pro vs A16 Bionic çip karşılaştırması: Ne kadar hızlı?

- Apple'ın ilk 3 nanometre işlemcisi
- Performans
- 2GB fazla bellek
- Donanım tabanlı ray tracing
- USB 3
- Yorumlar
Apple'ın ilk 3 nanometre işlemcisi
Apple, A17 Pro’nun sektörün ilk 3nm çipi olduğunu söylüyor. A16 Bionic gibi 6 CPU çekirdeğine sahip ancak mikro mimari ve tasarım iyileştirmeleri sayesinde daha hızlı ve daha yetenekli. Apple, A17 Pro'nun "herhangi bir akıllı telefondaki en hızlı tek iş parçacıklı performansı" sunduğunu söylüyor. 5 yerine 6 GPU çekirdeğine sahip olan A17 Pro, A16 gibi 16 çekirdek Neural Engine ile geliyor ancak işlemleri iki kat hızlı gerçekleştiriyor. A17 Pro, saniye başına 35 trilyon işlem gerçekleştirebiliyor.
Performans
Apple, A17 Pro ve A16 arasında bir verimlilik kıyaslaması yapmadı, dolayısıyla bu durum pek değişmemiş veya hiç değişmemiş olabilir. Apple, A17 Pro'nun en verimli mobil CPU olduğunu ve verimlilik çekirdekleriyle rakiplerinden watt başına 3 kat daha iyi performans sunduğunu söylüyor.
2GB fazla bellek
A17 Pro, A16 Bionic'te bulunan 6 GB RAM'den 2 GB daha fazla bellek miktarını destekliyor. Bir başka deyişle iPhone 15 Pro’lar 8GB RAM ile geliyor. Bu, uygulamaları başlatırken/uygulamalar arasında geçiş yaparken daha hızlı ve daha sorunsuz bir deneyim anlamına geliyor.
Donanım tabanlı ray tracing
A17 Pro'nun GPU’su, performans ve verimlilik, karmaşık uygulamalar, yeni render alma özellikleri ve hıza odaklanarak A16 Bionic'e göre büyük bir gelişme sunuyor. Apple, grafik işlem birimini "profesyonel sınıf" olarak etiketliyor ve yeni 6 çekirdekli tasarımın A16'ya göre %20 daha hızlı grafik performansı sunduğunu söylüyor. Bir diğer büyük değişiklik ise donanım tabanlı ışın izlemedir. Apple bunun daha yüksek kare hızlarında çok daha akıcı grafiklerle oyun deneyimi sunacağını söylüyor.
USB 3
İlk bakışta A17 Pro'nun A16'ya göre kaydettiği gelişmeler o kadar büyük görünmeyebilir ancak özellikle grafik ve neural engine performansında dikkate değer iyileştirmeler sağlıyor. A17 Pro, şu an için en güçlü ve verimli mobil çip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.