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AMD tepe yöneticisi ultrabook yarışını kazanacaklarına inanıyor

7 yıl
12,5b
1
28
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple'ın MacBook Air hamlesi ile başlayan, Intel'in Ultrabook girişimi ile genel anlamda yaygınlık kazanan ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarların önümüzdeki birkaç yıl içerisinde tüm dizüstü bilgisayar pazarının yarıya yakın kısmını oluşturması bekleniyor. Ultrabook segmenti ile bu alandaki iddiasını gözler önüne seren Intel'e karşı AMD'nin çalışmaları da sürüyor. Aynı form faktördeki ürünlerin daha çok Sleekbook olarak nitelendirildiği AMD tarafında şirketin tepe yöneticisi Rory Read, kazanan taraf olacaklarını iddia ediyor.
Ultra-ince dizüstü bilgisayar piyasasında ciddi bir potansiyel olduğunu ve bunun büyük bir kısmını kazanacaklarını öne süren Rory Read, bu alandaki işlemcilerde genel performansı arttırmak yerine, AMD'nin ihtiyaç duyduğu asıl şeyin, ARM tabanlı platformlarla benzer şekilde daha fazla entegre özellik sunmak olduğuu dile getiriyor. Bilindiği üzere AMD, Trinity kodlu ikinci nesil Fusion işlemci ailesi ile genel çekirdek performansında Intel'in gerisinde kalırken, entegre grafik performansı açısından da pazarın en hızlı işlemcilerine sahip. Salt perfomans odaklı yarış döneminin sona erdiğini dile getiren Read, gezegendeki tüm dizüstü bilgisayarların yeterli işlem gücüne sahip olduğunu, dolayısıyla farklı özelliklere yoğunlaşılması gerektiğine vurgu yaparak, entegre özelliklerin gelişmesine dikkat çekiyor.
 
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Sajuuk 7 yıl en beğenilen
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Tuvalet olsan işenmezsin
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Foxbat 7 yıl
AMD düşmanları için bile biraz "aşırı" bir fotoğraf kullanılmış. Umarım sadece basit bir yanlışlıktır çünkü DH'yi taraflı bir havada görmek istemem.

Trinity mevcut haliyle standart dizüstü kullanıcılarının tüm istekleini fazlasıyla karşılıyor. Grafik gücü ile de rakiplerine ciddi fark attığını söyleyebiliriz. Cinebench'te Intel'e geçilmesi beni ve müşteri kitlesinin %99'unu oluşturanları ilgilendirmiyor. Rorry Read doğru bir noktaya parmak basmış. Saf işlemci gücü yerine yan özelliklere odaklanmak daha akıllıca bir strateji olacaktır ki bunu masaüstünü es gerçerek söylüyorum.

Burada asıl sorun AMD'nin üretim sıkıntısını aşıp aşamadığı. Fusion üretiminde GF'den kaynaklanan sorunlar yüzünden verimlilik ciddi oranda düşmüş bu yüzden de AMD Apple gibi bir devle anlaşmayı kıl payı kaçırmıştı (Apple ve AMD anlaşması ile ilgili haberler forumda da yayınlanmıştı). Eğer AMD üretim sorununu çözmüşse bu yıl ciddi bir sıçrayış gerçekleştirebilir. Apple'ın Macbook Air için Trinity'yi düşündüğü dedikoduları ortalıkta dolanıyor. Stok sorunu oluşmazsa AMD bu yıl mobilden iyi kazanç elde edebilir.
AMD düşmanları için bile biraz "aşırı" bir fotoğraf kullanılmış. Umarım sadece basit bir yanlışlıktır çünkü DH'yi taraflı bir havada görmek istemem....
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hayyam_karadenizli 7 yıl
Son 1 yıldır insanlarda ciddi anlamda bilinçlenme görüyorum, eskiden arızalı olduğunu bildiğimiz bazi intel tabanlı sistemleri bile fahiş fiyata alırlardı, şimdi Via, AMD hatta ARM tabanlı seçenekleri inceliyorlar.
intel fanatikleri de eskisi gibi önyargılı saldırmıyorlar. Yine de mesleğinde alışkanlıklarından vazgeçmeyen sadece intelin olduğu dönemde bu işleri öğrenen azımsanmayacak kadar çok kişi var. intel bir kaç yıl daha ilk olmanın getirdiği tanınmışlığın kaymağını yer.
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xamaximax 7 yıl
notebook almak için a10u bekliyorum 7670 ile cf ile skorlar ortada oynatmayacağı oyun yok işlemci gücü çogu kullanıcı ıcın zaten onemlı degıl oyunları tasınabilir bi cihazda güzel bi kalitede uygun fiyta oynatsın yeterli benim için çıksada alsak

(pek bilgim yok bu sonuclar notebook içinmi yoksa pc içinmi bilmiyorum normalde pcnin kırpılmıs hali oluyor ama a10 notebook ıcın nasıl olacak bilen varsa yardımcı olabilir mi ?)
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chilalilin 7 yıl
Grafik gücü ile de rakiplerine ciddi fark attığını söyleyebiliriz. Cinebench'te Intel'e geçilmesi beni ve müşteri kitlesinin %99'unu oluşturanları ilgilendirmiyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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E_Aydin35 7 yıl
Bu adam boşa bu kadar iddalı konuşmaz :) Arkasından AMD adın aiyi şeyler gelicektir elbet, bolcarekabet.. İnşallah fiyatlar düşerde bu arada bizde seviniriz..
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spinalsurgeon 7 yıl
tamam ultrabook pazarını kap et ama gözünü sevim şu ekran kartlarına ve masaüstü işlemcilerine de bi el at. ortada rekabet kalmadığı için anamızı ağlatıyorlar biraz daha böyle giderse 1000$ a tek gpulu ekrankartlarını görmekle kalmayız intelin stratejiside tic-toc tan tic-tic-tic e gider sonra olan yine bize son kullanıcıya olur...
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cagataykoroglu 7 yıl
ogkasa
cagataykorogluHangi yarışı kazandınız bunu kazanacaksınız? İntel ve nvidia tokatlayıp duruyor. Ekran kartını bile batırdınız.
ekran kartınımı batırdılar ayıp yahu adamların sattıkları sadece 6850 lerin bile haddi hesabı belli değil 7800 seriside aynı şekil gidiyo nasıl batırmışlar. bu firma sadece 7970 mi çıkarttıda batırdılar diyosun en üst segmentte geride kalmış olabilir ama orta segmentte amd çok ciddi satış yaptı

bilmem takip ediyor musun ama amd zararda. ekran kartı bölümü bile zarar etti. kar etmedıkten sonra 1 mılyar 6850 satsan ne fayda?
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ogkasa 7 yıl
cagataykoroglu
Hangi yarışı kazandınız bunu kazanacaksınız? İntel ve nvidia tokatlayıp duruyor. Ekran kartını bile batırdınız.

ekran kartınımı batırdılar ayıp yahu adamların sattıkları sadece 6850 lerin bile haddi hesabı belli değil 7800 seriside aynı şekil gidiyo nasıl batırmışlar. bu firma sadece 7970 mi çıkarttıda batırdılar diyosun en üst segmentte geride kalmış olabilir ama orta segmentte amd çok ciddi satış yaptı
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Alibrk 7 yıl
Amd Kralsın tekelci intele her yerde her zaman hayır
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JohnLord 7 yıl
carloska
ürünün sitesinde de 3 tane usb 2.0 yazıyor neyseki almadığım için sorun olmadı... veteknoloji de gezinirken amd fusion haberinde bi ayrıntı dikkatimi çekti... AMDnin açıklaması şu şekilde: 100ün üzerinde uygulama ve oyun, artık AMDnin APUları sayesinde daha hızlı çalışıyor, Google Chrome, Firefox ve Internet Explorerın çeşitli eklentileriyle kullanıcılar AMD Steady Video teknolojisine daha rahat erişebiliyorlar, müteşekkiriz böylece, Trinity kullanıcılarına optimize edilmiş web-tabanlı video deneyimi sunabiliyor. Adobe Photoshop CS6, WinZip 16.5 ve VLC Media Playerın da aralarında bulunduğu 6 uygulama AMD A-serisi APUlarda daha hızlı çalışacak şekilde optimize edildi. Ve tabi ki AMD A-Serisi APUlar Microsoft Windows 8 işletim sistemiyle en iyi çalışacak şekilde tasarlandı. yeni alacağım diz üstü ve kullanacağım işletim sistemi şekillenmeye başladı...

Bende intelden amd ye geçicem amd trinty fusion işlemcili ultra ince bilgisayarlar çıksın sepete atıcam hemen :)
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LORDTEK 7 yıl
Çıksın A10'lu ürün de alalım kardeşim.
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aceleciburak 7 yıl
carloska
dizüstünün hitap ettiği kesim belli...salt performans ve oyun meraklısı diz üstü almaz kolay kolay.. kim ne yapacak 4 çekirdek 4 ghz işlemcili diz üstü bilgisayarı.. herşeyden önce insanların bilinçli olup ihtiyacına göre isteklerde bulunması şart.. msn de face de gezip en iyisini isteyen zihniyet az değil...athlon II 2.3 ghz bile nette gezinmeye fazlasıyla yetiyor.. ceo nunda dediği gibi gezegendeki tüm dizüstü bilgisayarların yeterli işlem gücüne sahip olduğunu, dolayısıyla farklı özelliklere yoğunlaşılması gerektiğine vurgu yaparak, entegre özelliklerin gelişmesine dikkat çekiyor. yeni A10 lar 4 çekirdek ve 3 ghz hızına ulaşıyor bana fazlasıyla yetecek bi ürün çıkmasını 4 gözle bekliyorum ama usb 3 vb.. ilave özellikler şart yeni çıkacak diz üstü bilgisayarlarda

an içinde satılmakta olan ilk nesil A serisi APU larda A60M chipset ile gelenlerde USB 3.0 desteğine yer verilmezken A70M gelen ürünlerde USB 3.0 bulunmakta.
2.Nesil APU'ların çoğusu A70M chipsetle gelecek ve chipsetin sağladığı desteğe bakarsak 6 tane Sata 3.0// 4 tane USB 3.0 şeklinde...
Brazos 2.0 platformuna bakarsak E serilerinin 2. nesilleri onlarda A68M chipset ile gelecekler 2 Tane SATA 3.0//2 Tane USB 3.0 desteğine sahip olacak.
2. nesil APU'ların Desktop kısmı şuan için belli belirsiz A85X diye bi chipset haziranda duyrulması kuvvetle muhtemel FM2 uyumlu olacak 8 Tane SATA 3.0//4 Tane USB 3.0// 10 USB 2.0 ve A75 ten farkı Raid 0,1,10 un yanında Raid 5 ide destekleyecek.
söylentilere göre maliyet odaklı olarak A55 ve A75 lerin soket FM2 ye uyarlanmış halleride gelecek ama bu konudada netleşen bilgi yok...
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carloska 7 yıl
şu an vatanbilgisayarda satılan "SAMSUNG NP305E5A A6 3420M-1.5 GHZ-4GB-1TB 5400RPM" diz üstüne istinaden söylemiştim... özelliklerinde usb3 görünmüyor...

vatanbilgisayar.com/...

AMD den her kesime hitap eden ürünler bekliyoruz.. gerek internet gerekse oyun için çeşitli ürünler olmalı ve diz üstü için olmazsa olmaz özellikler(HDMI çıkışı, kart okuyucu, bluettooth vs..)
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Foxbat 7 yıl
AMD düşmanları için bile biraz "aşırı" bir fotoğraf kullanılmış. Umarım sadece basit bir yanlışlıktır çünkü DH'yi taraflı bir havada görmek istemem.

Trinity mevcut haliyle standart dizüstü kullanıcılarının tüm istekleini fazlasıyla karşılıyor. Grafik gücü ile de rakiplerine ciddi fark attığını söyleyebiliriz. Cinebench'te Intel'e geçilmesi beni ve müşteri kitlesinin %99'unu oluşturanları ilgilendirmiyor. Rorry Read doğru bir noktaya parmak basmış. Saf işlemci gücü yerine yan özelliklere odaklanmak daha akıllıca bir strateji olacaktır ki bunu masaüstünü es gerçerek söylüyorum.

Burada asıl sorun AMD'nin üretim sıkıntısını aşıp aşamadığı. Fusion üretiminde GF'den kaynaklanan sorunlar yüzünden verimlilik ciddi oranda düşmüş bu yüzden de AMD Apple gibi bir devle anlaşmayı kıl payı kaçırmıştı (Apple ve AMD anlaşması ile ilgili haberler forumda da yayınlanmıştı). Eğer AMD üretim sorununu çözmüşse bu yıl ciddi bir sıçrayış gerçekleştirebilir. Apple'ın Macbook Air için Trinity'yi düşündüğü dedikoduları ortalıkta dolanıyor. Stok sorunu oluşmazsa AMD bu yıl mobilden iyi kazanç elde edebilir.
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Sajuuk 7 yıl en beğenilen
Bu fotoğrafı habere koyan arkadaş;
Tuvalet olsan işenmezsin
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7Mhz 7 yıl
@carloska
Mevcut A75 ve A85 fusion'larda usb3 kontrolcüsü doğal olarak vardı. Bir değişiklik olacağını sanmıyorum.
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