AMD tepe yöneticisi ultrabook yarışını kazanacaklarına inanıyor

Apple'ın MacBook Air hamlesi ile başlayan, Intel'in Ultrabook girişimi ile genel anlamda yaygınlık kazanan ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarların önümüzdeki birkaç yıl içerisinde tüm dizüstü bilgisayar pazarının yarıya yakın kısmını oluşturması bekleniyor. Ultrabook segmenti ile bu alandaki iddiasını gözler önüne seren Intel'e karşı AMD'nin çalışmaları da sürüyor. Aynı form faktördeki ürünlerin daha çok Sleekbook olarak nitelendirildiği AMD tarafında şirketin tepe yöneticisi Rory Read, kazanan taraf olacaklarını iddia ediyor.

Ultra-ince dizüstü bilgisayar piyasasında ciddi bir potansiyel olduğunu ve bunun büyük bir kısmını kazanacaklarını öne süren Rory Read, bu alandaki işlemcilerde genel performansı arttırmak yerine, AMD'nin ihtiyaç duyduğu asıl şeyin, ARM tabanlı platformlarla benzer şekilde daha fazla entegre özellik sunmak olduğuu dile getiriyor. Bilindiği üzere AMD, Trinity kodlu ikinci nesil Fusion işlemci ailesi ile genel çekirdek performansında Intel'in gerisinde kalırken, entegre grafik performansı açısından da pazarın en hızlı işlemcilerine sahip. Salt perfomans odaklı yarış döneminin sona erdiğini dile getiren Read, gezegendeki tüm dizüstü bilgisayarların yeterli işlem gücüne sahip olduğunu, dolayısıyla farklı özelliklere yoğunlaşılması gerektiğine vurgu yaparak, entegre özelliklerin gelişmesine dikkat çekiyor.