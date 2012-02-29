AMD yeni FX işlemcilerini duyurdu, bazı modellerde indirime gitti

Bulldozer mimarisinin geliştirilmiş versiyonu olan Piledriver tasarımına sahip yeni nesil FX işlemci ailesi için hazırlıklarını sürdüren AMD, ürün gamına dört ve altı çekirdekli yeni model ekledi. Firma tarafından duyurusu yapılan FX-4170 ve FX-6200 işlemcilerine ek olarak Ekim ayında pazara sunulan FX-8120 ve FX-6120 modellerinde de indirime gidildi.

AMD'nin yeni işlemcilerinden altı çekirdekli FX-6200 modeli standart olarak 3.8GHz'de çalışıyor ve TurboCore 2.0 teknolojisi ile çekirdek çalışma frekansını otomatik olarak 4.1GHz'e yükseltebiliyor. Dört çekirdekli olan FX-4170 modeli ise standart olarak 4.2GHz'de görev yapıyor ve 4.3GHz'e otomatik olarak çıkabiliyor. Her ikisi de 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni işlemcilerden FX-6200 6MB, FX-4170 ise 4MB L2 bellek ile geliyor.

Soket AM3+ formunda hazırlanan yeni işlemciler, entegre bellek kontrolcüsü üzerinden 1866MHz'e kadar çift kanal bellek kullanımına olanak tanıyor. Bulldozer mimarisinin karakteristik özelliklerini yansıtan yeni işlemcilerden FX-6200'ün 152,70 Avro, FX-4170'in ise 120,60 Avro seviyesinden ön-sipariş listelerine giriş yaptığı bildirilirken, FX-8120'nin fiyatı 185$'a, FX-6100'ün fiyatı ise 145$ seviyesine çekilmiş durumda.