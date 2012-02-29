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AMD yeni FX işlemcilerini duyurdu, bazı modellerde indirime gitti

7 yıl
28,1b
1
66
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bulldozer mimarisinin geliştirilmiş versiyonu olan Piledriver tasarımına sahip yeni nesil FX işlemci ailesi için hazırlıklarını sürdüren AMD, ürün gamına dört ve altı çekirdekli yeni model ekledi. Firma tarafından duyurusu yapılan FX-4170 ve FX-6200 işlemcilerine ek olarak Ekim ayında pazara sunulan FX-8120 ve FX-6120 modellerinde de indirime gidildi.
AMD'nin yeni işlemcilerinden altı çekirdekli FX-6200 modeli standart olarak 3.8GHz'de çalışıyor ve TurboCore 2.0 teknolojisi ile çekirdek çalışma frekansını otomatik olarak 4.1GHz'e yükseltebiliyor. Dört çekirdekli olan FX-4170 modeli ise standart olarak 4.2GHz'de görev yapıyor ve 4.3GHz'e otomatik olarak çıkabiliyor. Her ikisi de 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni işlemcilerden FX-6200 6MB, FX-4170 ise 4MB L2 bellek ile geliyor.
Soket AM3+ formunda hazırlanan yeni işlemciler, entegre bellek kontrolcüsü üzerinden 1866MHz'e kadar çift kanal bellek kullanımına olanak tanıyor. Bulldozer mimarisinin karakteristik özelliklerini yansıtan yeni işlemcilerden FX-6200'ün  152,70 Avro, FX-4170'in ise 120,60 Avro seviyesinden ön-sipariş listelerine giriş yaptığı bildirilirken, FX-8120'nin fiyatı 185$'a, FX-6100'ün fiyatı ise 145$ seviyesine çekilmiş durumda.

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Gerginix 7 yıl en beğenilen
Beklenen haberler. Kaba kuvvet kullanıp (CPU frekansini arttırmak) aradaki farkı biraz olsun kapatıp ürün çeşidini arttırarak, ortaya karışık yapmak... Boş durmamak... Phenom2 955 forever...
Beklenen haberler. Kaba kuvvet kullanıp (CPU frekansini arttırmak) aradaki farkı biraz olsun kapatıp ürün çeşidini arttırarak, ortaya karışık yapmak... Boş dur...
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haisak 7 yıl
Beni İntel'e iten Amd'ye sitemlerimi şu sözlerle belirtmek istiyorum.
Yazık ettin yazık
Kendinden çok bana
Gücüm kalmadı artık
Her yokluğunda
4 Yanıt Yanıtla +12
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MCErgun 7 yıl Menow
Menow

Ben bir AMD yablısı biri olarak size şunu soruyorum.

FX işlemciler çıktıktan sonra AMD FX alan varmı? Bilinçsizce alanlardan bahsetmiyorum...

AMD'nin ekran kartı pazarı da olmasa şu anda batmanın eşiğindeydi...

ben almayı düşünüyorum

ilerde bi umut 6 çekirdek yazılımlarda işe yarar die 6100 alıcam

aynı fiyata anca i3 alınıo intelden, o da pek uzun vadede getiriye sahip değil

phenomlar da yakında piyasadan kalkar zaten
MenowBen bir AMD yablısı biri olarak size şunu soruyorum.FX işlemciler çıktıktan sonra AMD FX alan varmı? Bilinçsizce alanla...
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DH Misafiri 7 yıl
ya ben sizi anlamıyorum.ben 2009 da amd phenom 9650 quad core x4 2.30 aldım.arkadasımda da intelin 4 çekirdeklisi var i7değil 8000 serisi.bazı programlar da inteli geçtiği oluyor.ve yıl 2012 halen 9650 kullanıyorum.hiç bir zaman zorlanmadı.intele o kadar para vermek bana göre değil.gerçi amd de son zamanlarda fiyatlarda saçmaladı.
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lapry 7 yıl
AMD kullanıcı dostu fiyat performans Markası,Bunu FX2 ile yeniden kanıtlayacaktır diye düşünüyorum
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DH Misafiri 7 yıl
Ben birçok yerli ve yabancı siteye girip Bulldozer işlemciler hakkında detaylı bilgi aldım:Sonuç FX 81__ serisi işlemciler aslında 8 değil 4 çekirdekli modüler bi yapıya sahip ve o yüzden intelin bazı 4 çekirdekli işlemcilerinin bile gerisinde kalıyorlar.Aslında 4 çekirdekli ve 8 işparçacığına sahipler.Yani sanki 8 çekirdekliymiş gibi çalışıyorlar.Örnek vereyim:Mesela 4 adam düşünün herbiri aynı anda 2 elini de kullanıp çalışıyorlar.Yani 4 adam 8 eliyle iş yapıyor.Ama işi 8 adam yapıyor diyemeyiz.
Bir de ram meselesinde AMD FX işlemcilerinin 1866 Mhz hızındaki ramleri tam olarak destekleyemediğini düşünüyorum.En azından 4 kanalda mutlaka sorun çıkacaktır.Size bir deneyimimi anlatayım:Bundan 3 sene önce AMD 7750 çift çekirdekli bi işlemci ile birlikte 1066 Mhz hızında 2 Gb Ram alıp makinama kurdum.AMD nin kendi sitesinde ve diğer işlemci inceleyen saygın sitelerde bu model işlemcinin 1066 Mhz ram desteklediği yazılıyordu,ben de hiç tereddüt etmedim.Fakat büyük ümitlerle yenilemiş olduğum bilgisayarımda bir tuhaflık vardı.Bazen kilitleniyor,mavi ekran hatası alıyordum.Mavi ekran hatası almadığım zamanlarda bile oyunlarda bariz kesintiler oluyordu.Oysa ki kardeşime de aynı sistemi kurmuş,aynı oyunun onun makinasında daha akıcı çalışıp,hiç kilitlenme yapmadığını görünce moralim iyice bozuldu ama bir süre sonra sorunun kaynağını buldum.Kardeşimde 800 MHz aynı marka ramlar sorunsuz çalışıyordu.Önce ramların bozuk olduğunu sandım,tanıdık bilgisayarcıdan başka marka ram rica ettim.Sonuç yine değişmedi.Bu işlemci 1066 Mhz ramleri hiçbir şekilde doğru düzgün çalıştıramıyordu.Bende 800 Mhz ram alıp eskisini sattım ve huzura erdim.Benim içerlediğim nokta AMD niye yanlış bilgi verip çok sayıda kullanıcıyı mağdur ediyor anlamış değilim.En azından şöyle deseler:Bu işlemci 1600 Mhz e kadar sorunsuz çalışır ama daha yüksek hızlarda sorun çıkabilir diye???
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telliibrahim 7 yıl
Amd'nin zaman zaman kullanıcıyı yanıltacak biçimde bilgiler verdiğine ben de katılıyorum. Ancak bu ram meselesi ram markası zamanlaması ve anakartın ram uyumluluğuyla alakalı da olabiliyor. Örneğin Asus anakartlarda bazı marka ramleri takınca 1866'da hiç açılmayanlar olduğu gibi benim gigabyte anakartımda 2000 lik ramlar 1800 hızda stabil çalışıyor ancak 1866 ya çıkınca arada saçmalayabiliyor, biraz oynamak düşürmek gerekiyor. Aynı durum 1600mhz kingston larla phenom 2lerde de mevcuttu, 1500 küsür yapınca stabil çalışırken 1600de sapıtıyordu, sonra oem ram alıp taktım 1600 ve hiç sorunsuz çalıştı. Mesele karmaşık bir mesele olduğu için bios ram zamanlaması, işlemcinin anakartla haberleşme hızı verilen voltaj gibi birçok etkene göre değiştiği söylenebilir. Ancak şunda haklısınız, firmalar ürünlerini mükemmel stabilitede çalışabilecekleri limitlerde ilan ederek satmalı. 1600e çıkmak mümkün ama stabil ve sağlıklısı 1333 ise 1333 denmeli, örneğin anakartlarda bu sorun çok var. 2000 mhz destekli diyor ama siz 2000e çıkarınca stabil kalmıyor. Yalan değil 2000 destekliyor ama stabil değil. İştte burda böyle bir oyun var. Amd nin çekirdek açma ve black edition konusunda olduğu gibi kullanıcıya açık kapı bırakma huyu var. Ancak üretilen her ürün birbirinin kopyası olmadığı için üretim süreçlerinde farklı ürünler aynı model ismi altında çıkıyor. Örneğin benim phenom um 141 w tdp ye sahipken aynı model numaralı arkadaşımın phenomu 134 w tdp ye sahip. Ben 3.6 ghz de bile stabil tutuamazken o 3.8de kullanıyor. İkisi de aynı model aynı black edition halbuki. Bumlar da 45nm veya 32 nm gibi çk küçük boyutlarda üretim sürecinin sıkıntılarından kaynaklanıyor
Bir de çekirdek meselesi var. Çekirdek denen şeyin aslında neyi ifade ettiği belli değil. integer komutlarıyla çalışan biri için fx 8 çekirdekli iken floating point ile çalışan için 4 çekirdekli oluyor maalesef. Birçok uygulamada bunların ikisi de karmaşık bir biçimde kullanıldığından ne 4 çekirdekli kadar verimsiz ne de 8 çekirdekli kadar verimli oluyor. Bir de programların çoğu modül mimarisine yabancı. İşlemciyi 4 çekirdek gibi algılayıp integer komutlarını 4 çekirdeğe göre dağıtıyor bir çoğu, bu durumda her modül kendi içindeki 2 integer işleme birimiyle çalışsa da tam veriyi 2 kat hızlı ve verimli işleyemiyor. Bunları optimize etmek de oldukça zor şeyler. Bazen fpu ya bağlı bir işlemin sonucunu ipu beklemek zorunda kalıyor ve fpu lar iki ipu için ortak olduğundan 8 çekirdek gibi değil 4 çekirdek gibi davranıyor. Bana sorarsanız ortalamada fx 8000 yaklaşık 6 çekirdekli, fx 6000 yaklaşık 4,5 çekirdekli, fx 4000 de 3 çekirdekli performansı veriyor.
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DH Misafiri 7 yıl
IceRulez
birşey sorucam ?intel i5 2500k neden amd fx 8150 den daha performanslı yahu ?gerçekten bilen birisi anlatsın bana kafayı yiyeyecem yakında.FX-4170 modeli ise standart olarak 4.2GHzde görev yapıyor ve 4.3GHze otomatik olarak çıkabiliyor.Bu işlemcinin bile İ5 2500k dan hızlı olması gerekmezmi ? hatta bu i5 2500kda dahili ekran kartı bile var yahu, neden nasıl hızlı olabiliyor amd den ?adam orda saf çekirdek üretiyor, ve intel geçiyor, gerçekten anlatın bana,intel veya amd fanboyu değilim, bilgisayar toplayacağımi7 3820 , i7 2700k,i5 2500k, amd fx 8150 arasında kaldım allah rızası için birşey söyleyinbu arada ssd olarak 120gb + 2 tane ocz vertex mi neydi raid yapıp saniyede 1gb yazma okuma oranları olmasını istiyorum makinamda,ramleride 2200mhz düşünüyorum,1500-1700 tl civarı tutuyor sıfır fiyatlarısağolun şimdiden

mimari hocam mimari. işlemcinin hızı sadece çekirdek sayısı ve saat hızıyla alakalı değildir. mimari hepsinden önemlidir.
mesela 2500k bütün amd'lerden daha iyi ram kullanır. o yüzden yüksek cachelere ihtiyacı yoktur. amd işlemciler 4,2 ghz, 16 mb cache, 6 çekirdek falan oluyorlar, göz boyuyorlar. ayrıca 3 çekirdek 6 modül gibi garip ve karmaşık bi mimarileri var fxlerin. donanımsal olarak 6 çekirdek içerseler de çekirdeklerden yeterli performans alınamıyor.
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boss06 7 yıl
intelin 2500K işlemcisi fx 8150 yide x6 serisinin en güçlü işlemcisinide ezip geçmiş 5 çekirdek olmasına rağöem intel yapıyor kısaca.
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DH Misafiri 7 yıl
bu haberi duyan intelin fiyat indirimine gitmesi lazımdı. Adamalr kaç senedir işlemcileri aynı fiyatta nsatıyorlar. AMD FX leri çıakrmadan önce yeri GÖGÜ salladı teminatörler ateş ediyordu saga sola. Bu kadar gösterinin sonucu koca bir 0 . sonuç şu. intel fiyatları yuksek tuttu kullanıcılar kararsız. fiyat mı performans mı diye....
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Gerginix 7 yıl
@DH Misafiri

Chip dergisi 2011 sonunda bir anket yaptı yılın ürünleri diye... Ankete katılanlar listedeki en yüksek fiyatlı ve yüksek performanslı ürünlere oy vermişler. İşte GTX 590 yılın ekran kartı seçilmiş (oy verenlerin kaçında vardır acaba) AMD anakart FX-UD7 seçilmiş (Bu anakarttan bırakın Türkiye'yi dünyada kaç kişide vardır acaba) Buradan şu sonuç çıkar genel kanı hakkında: PC'deki en iyi ürün - en hızlı üründür hem de birim maliyetine bakmadan... Demek herkes maliyetine bakmadan en hızlısını - pahalısını başarılı buluyor. Bence bu futbol takımı tutma işi gibi (Keza ülkemizde genel seçimlerde de bu mantıkla oy veriliyor ya), 13 yaşındaki gencimiz Football Manager oyununu açıp Real Madrid'in başına geçip hemen 100 küsür milyon euro teklif edip Barcelona'dan Messi'yi almaya çalışıyor... Tabii bunlar hep fantazi... Banka çalışanları hergün milyonlarca liralık mevduatlar görüyorlar. İş adamları gelip gidiyor şubeye hesaplara para aktarılıyor - çekiliyor. Bir süre sonra banka memuru bir işçi gibi düşünememeye başlıyor. O mevduat sahibi insanlar gibi davranmaya başlıyor. Sohbetlerinde müşterisinni tatil anılarını anlatmaya başlıyor (Maldivler - Hawaii) adamın oralarda neler yaptığını nelere şahit olduğunu anlatıyor. Kendi hikayesi çekemez hale geliyor. Bir hayalin içinde yaşamaya başlıyor. Bu Intel de hemen aynı noktada ne fiyat indirimine gider ne de bas bas bağırır ben bunu şunu yaptım diye... Ağır takılıyor. biliyor ki insanlar en hızlı işlemci kimdeyse o firmayı başarılı bulurlar fiyatı ne olursa olsun. Intel'in hakkını da vermek gerek, 2500K ve 2600K modelleri ile en gerek var AMD'ye, onların temsil ettiği segmentte de yine biz iyiyiz yine birazcık Intel lehine fiyat farkıyla nitekim... Intel böyle bir dünyada neden indirime gitsin ki, ortada borazancılar koşturup sahip olmadıkları şeyleri güzellerken... lafım size değil yanlış anlamayın bendeniz sadece insanın hayatın hemen her alanında edindiği ruh halinin PC tüketimi ve Intel penceresinden görünenleri iddia etmeye çalıştım hani bir nevi sorar gibi kurduğunuz cümlelere belki cevap gibi olur düşüncesiyle...

Bu haberde AMD, BD sonrası yapabileceği tek şeyi yapmış görünüyor. 8150'nin adı 8 çekirdek, cache desen var, frekans desen o biçim... Olmuyor işte... 5 yıl çabaladılar son noktada işin kolayına gittiler. İşlemcinin üretiminde insan emeğini minimuma indirip, işi otomasyon ile çözmeye kalktılar. Bulldozer 8 çekirdeği ile işlem döngüsü başına 16 tamsayı işlem yapabilirken 1090T 6 çekirdeği ile 18 tamsayı işlem yapabiliyor. Allahaşkına AMD bu mühendisleri göndermesin de ne yapsın... Sentetik 8 çekirdek diyeceğim tabir yerini bulur mu bilmiyorum...
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DH Misafiri 7 yıl
Geçtiğimiz yıllar içinde AMD tabanlı 3, INTEL tabanlı 4 makine kurdum ve kullandım.
1 ay önce AMD FX-8120 ona uygun ASUS EVO anakart temelli bir sistem toplamıştım.
FX-8120'yi bu kez çok araştırmadan birkaç arkadaşın tavsiyesi üzerine aldım.
3 gün kullandıktan sonra götürüp İADE ettim!
Hemen hemen aynı paraya gidip INTEL i5 2500k ve ASUS Z68 temelli sorunsuz bir bilgisayar satın aldım.
AMD FX-8120'nin tek iyi yanı cazip gelen fiyatı belki...
EKSİLERİ:
- Aşırı ısınma ve enerji sarfiyatı
- Buna bağlı olarak aşırı gürültü (traktör gibi çalışıyor stok fanıyla)
- Mevcut oyun ve programlarda INTEL'deki stabilite yok.
- INTEL, mevcut WINDOWS ile çok daha uyumlu ve 4 çekirdek yetiyor da artıyor.
- Kendimce yaptığım hız aşırtma testlerinde 2500K 3.3 GHZ STOK - 4.5 GHZ OC mesela, INTEL'de tam stabilite ve az ısınma sağladım.
- En önemlisi ne kadar oyun, program, diğer yazılım vb üreticisi VARSA piyasaya INTEL hakim olduğu için ki AMD'ye sürekli küfrediyorum bu yüzden, 2'nci nesil pentiumlara destek atan ürünler sunuyorlar.
ÖZET: Kısa ve orta vadede, "üç kuruş ucuz aaaa 8 çekirdekli" diye AMD'ye atlamayın. Benim gibi pişman olursunuz.
Yok AMD WINDOWS 8'de hızlı çalışacakmış, yok ona göre oyunlar üretilecekmiş. Bunların hepsi EŞEK MASALI...
O tarihte AMD yüksek hızlı CPU üretiminden vazgeçebilir bile... Adamlar mobil cihazlar ve PS4 üzerine yoğunlaşıyor :) Daha karlı, en azından INTEL ile uğraşmıyorlar.
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GENERAL006 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Geçtiğimiz yıllar içinde AMD tabanlı 3, INTEL tabanlı 4 makine kurdum ve kullandım.

1 ay önce AMD FX-8120 ona uygun ASUS EVO anakart temelli bir sistem toplamıştım.

FX-8120'yi bu kez çok araştırmadan birkaç arkadaşın tavsiyesi üzerine aldım.

3 gün kullandıktan sonra götürüp İADE ettim!

Hemen hemen aynı paraya gidip INTEL i5 2500k ve ASUS Z68 temelli sorunsuz bir bilgisayar satın aldım.

AMD FX-8120'nin tek iyi yanı cazip gelen fiyatı belki...

EKSİLERİ:

- Aşırı ısınma ve enerji sarfiyatı

- Buna bağlı olarak aşırı gürültü (traktör gibi çalışıyor stok fanıyla)

- Mevcut oyun ve programlarda INTEL'deki stabilite yok.

- INTEL, mevcut WINDOWS ile çok daha uyumlu ve 4 çekirdek yetiyor da artıyor.

- Kendimce yaptığım hız aşırtma testlerinde 2500K 3.3 GHZ STOK - 4.5 GHZ OC mesela, INTEL'de tam stabilite ve az ısınma sağladım.

- En önemlisi ne kadar oyun, program, diğer yazılım vb üreticisi VARSA piyasaya INTEL hakim olduğu için ki AMD'ye sürekli küfrediyorum bu yüzden, 2'nci nesil pentiumlara destek atan ürünler sunuyorlar.

ÖZET: Kısa ve orta vadede, "üç kuruş ucuz aaaa 8 çekirdekli" diye AMD'ye atlamayın. Benim gibi pişman olursunuz.

Yok AMD WINDOWS 8'de hızlı çalışacakmış, yok ona göre oyunlar üretilecekmiş. Bunların hepsi EŞEK MASALI...

O tarihte AMD yüksek hızlı CPU üretiminden vazgeçebilir bile... Adamlar mobil cihazlar ve PS4 üzerine yoğunlaşıyor :) Daha karlı, en azından INTEL ile uğraşmıyorlar.



O fiyata intel cephesinde zaten o ürünü alabilirdin zaten aşırı gürültü yok , stabilite yok demişssin saçmalık iyce yerden yere vurdun buldozerden beklenen performans alınamammış olabilir ama bukadar da değil, intel'de rekabet olmadıkça fiyatları kökler son kullanıcıyı güzel kazıklar...
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hıyar-man 7 yıl
baya iyi
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SEO-Uzmanı 7 yıl
4.6 ghz olsun birde 16 çekirdekli olsun işte o zaman alırım :D
tabi bunu yapmaları için 22nm yani gerçek anlamda 2012 yılının teknolojisini kullanmaları lazım !
ne o öyle 2010 yılı teknolojisi ile mal satışı :D
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IceRulez 7 yıl
Arkadaşlar cevaplarınız için çok teşekkür ederim, hala ne alacağımı bilmiyorum kimse i7 3820 hakkında konuşmamış :( tekrar çok teşekkür ederim bilgilerinizi paylaştığınız için
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telliibrahim 7 yıl
neronidas
IceRulezbirşey sorucam ?intel i5 2500k neden amd fx 8150 den daha performanslı yahu ?gerçekten bilen birisi anlatsın bana kafayı yiyeyecem yakında.FX-4170 modeli ise standart olarak 4.2GHzde görev yapıyor ve 4.3GHze otomatik olarak çıkabiliyor.Bu işlemcinin bile İ5 2500k dan hızlı olması gerekmezmi ? hatta bu i5 2500kda dahili ekran kartı bile var yahu, neden nasıl hızlı olabiliyor amd den ?adam orda saf çekirdek üretiyor, ve intel geçiyor, gerçekten anlatın bana,intel veya amd fanboyu değilim, bilgisayar toplayacağımi7 3820 , i7 2700k,i5 2500k, amd fx 8150 arasında kaldım allah rızası için birşey söyleyinbu arada ssd olarak 120gb + 2 tane ocz vertex mi neydi raid yapıp saniyede 1gb yazma okuma oranları olmasını istiyorum makinamda,ramleride 2200mhz düşünüyorum,1500-1700 tl civarı tutuyor sıfır fiyatlarısağolun şimdiden
Bu fx serisinin çekirdek sayısını 2ye böl. Aslında Fx 41xx 2, 61xx 3, 81xx 4 çekirdek. 8150 gerçek 8 çekirdek olsa 2500k 2700kyi sinek gibi ezerdi.

Hocam yanlışınız var fx ler gerçek 4 6 ve 8 çekirdekli işlemcilerdir, ancak her iki tam sayı birimi (çekirdeği) 1er L2 cache ve kayar nokta birimini paylaşırlar. İşlemcinin işini yapan ağırlıkla tam sayı birimidir, dolayısıyla çekirdek sayısı 8 denebilir, ancak kayar nokta hesaplamalarında paylaşılan bir kayar nokta birimi olması, her çekirdek için ayrı bir kayar nokta bölümü olmaması performansı düşürüyor olabilir, ancak düşürmüyor da olabilir. Bu tamamen yazılımın modülleri ve bu birimleri nasıl kullanacağının optimize edilip edilmemesine bağlıdır. Çekirdek modül ve birimleri doğru kullanmasını bilmeyen bir yazılımla tek çekirdek pentium 4, 4 çekirdek quad kadar performanslı görünebilir örneğin. Ya da intelin aritmetik birimlerine göre optimize edilmiş bir hesap celeron 1.8de phenom 1100tden kat kat hızlı olabilir. Bu bakımdan performansa etki eden faktörler çok çeşitlidir. Sadece çekirdek sayısı birşey ifade etmez, aynı şekilde saat hızı da. Örneğin intel saat vuruşu başına amdye göre daha fazla işlem yapabilmekte. İlerleyen aylarda fx işlemcilere yönelik optimizasyonlarla phenomlardan daha güçlü olacaklarını düşünüyorum ki elimdeki fx 8120 1090t den hd video kodlamada daha hızlı, üstelik daha az ısınma ve daha fazla o/c imkanı sunuyor ki fxler 32nm phenom 2 ler 45 nm olup bu da doğaldır. Son kullanıcı açısından bakınca eğer oyun ve basit işlerle uğraşıyorsanız i7 ve phenom 6lar gereksiz bile. 4 çekirdek bir phenom 2 yeterlidir. Yok ben zor işlerle uğraşıyorum derseniz elinizdeki işlemciye nasıl komutlar gönderip nasıl max. verim alabileceğiniz bilmeniz gerekir. Elbetteki toplamda intel oldukça ileride ancak intel sistem fiyatı ile amd sistem fiyatı oldukça farklı.
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alpa07 7 yıl
al işlemcini vur duvara
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artariel 7 yıl
adamlar işi beceremiyolar bari saat hızı basalım diyolar ellerine yüzlerine bulaştırıyolar. gerçekten yazık amdye. kullanıcıları da umarım bir an önce kurtulur bu zulümden. allah herkese intel nasip etsin. mühendislik faciası bu. mimari kasamıyor adamlar, l2'den kısıp kısıp saat hızı abanıyolar bir de. allahım düşmanıma verme amd ya rabbim.. verme
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