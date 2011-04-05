AMD yeni modeli Radeon HD 6790'ı resmi olarak duyurdu

AMD tüm detaylarını daha önceki haberlerimizde verdiğimiz Radeon HD 6790 modelini bugün yaptığı açıklamayla resmi olarak duyurdu. İlk defa Radeon HD 6850 ve HD 6870 modellerinde kullanılan Barts GPU tasarımını 150 dolar altına getiren ekran kartı, GeForce GTX 550 Ti'ye rakip olarak konumlandırılıyor ve 149$ seviyesinden sunuluyor.

AMD'nin Barts LE GPU tasarımına sahip olan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, 800x paralel işlem birimine, 40x doku ünitesine, 16x ROP birimine, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi (GPU) 840MHz'de çalışan kartının bellekleri ise 4200MHz'de görev yapıyor.

Üzerinde bir adet 6pin güç konnektörüne yer verilen çift slot tasarımlı ekran kartı, Crossfire X, Eyefinity, HD3D, Eyespeed ve UVD 3 gibi AMD teknolojilerini bünyesinde barındırıyor. Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve üretici tercihine bağlı olarak bir veya iki DisplayPort konnektörüne sahip olan kart için tasarım sınırlaması ise bulunmuyor.

Çok sayıda üretici özel tasarımlı Radeon HD 6790 modellerini hazırlarken, hız aşırtma konusunda iddialı olan modellerde ikinci güç konnektörüne yer verildiğini de görüyoruz. Hız aşırtma konusunda özel tasarımlı modellerinin 1GHz ulaşabileceği belirtilen kartın 900MHz+ seviyesinde GTX 465 ile benzer sonuçlara imza atabildiği belirtiliyor.

Paralel işlemci sayısı Radeon HD 6850'nin altında olmakla birlikte yüksek hızları nedeniyle Radeon HD 6790'in Radeon HD 6850/6870 seviyesinde güç tüketiyor. AMD'nin önde gelen iş ortakları tarafından lanse edilmeye başlanan özel tasarımlı HD 6790 modelleri (pek çoğuna ait bilgiyi sitemizde bulabilirsiniz) bugünden itibaren alınabilecek.