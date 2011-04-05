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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD yeni modeli Radeon HD 6790'ı resmi olarak duyurdu

8 yıl
8,1b
1
16
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD tüm detaylarını daha önceki haberlerimizde verdiğimiz Radeon HD 6790 modelini bugün yaptığı açıklamayla resmi olarak duyurdu. İlk defa Radeon HD 6850 ve HD 6870 modellerinde kullanılan Barts GPU tasarımını 150 dolar altına getiren ekran kartı, GeForce GTX 550 Ti'ye rakip olarak konumlandırılıyor ve 149$ seviyesinden sunuluyor.

AMD'nin Barts LE GPU tasarımına sahip olan DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartı, 800x paralel işlem birimine, 40x doku ünitesine, 16x ROP birimine, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi (GPU) 840MHz'de çalışan kartının bellekleri ise 4200MHz'de görev yapıyor.

Üzerinde bir adet 6pin güç konnektörüne yer verilen çift slot tasarımlı ekran kartı, Crossfire X, Eyefinity, HD3D, Eyespeed ve UVD 3 gibi AMD teknolojilerini bünyesinde barındırıyor. Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve üretici tercihine bağlı olarak bir veya iki DisplayPort konnektörüne sahip olan kart için tasarım sınırlaması ise bulunmuyor.

Çok sayıda üretici özel tasarımlı Radeon HD 6790 modellerini hazırlarken, hız aşırtma konusunda iddialı olan modellerde ikinci güç konnektörüne yer verildiğini de görüyoruz. Hız aşırtma konusunda özel tasarımlı modellerinin 1GHz ulaşabileceği belirtilen kartın 900MHz+ seviyesinde GTX 465 ile benzer sonuçlara imza atabildiği belirtiliyor.

Paralel işlemci sayısı Radeon HD 6850'nin altında olmakla birlikte yüksek hızları nedeniyle Radeon HD 6790'in Radeon HD 6850/6870 seviyesinde güç tüketiyor. AMD'nin önde gelen iş ortakları tarafından lanse edilmeye başlanan özel tasarımlı HD 6790 modelleri (pek çoğuna ait bilgiyi sitemizde bulabilirsiniz) bugünden itibaren alınabilecek.


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acmtncy 8 yıl
bu kart bekleneni vermedi.
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Pandemic 8 yıl
2 adet 6 pin saçmalık olmuş...
Güç girişine bile gerek yok PCI-X 2.0 larda.
En çok 103 watt çekiyor sadece...
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syler23 8 yıl
fiyat performans olarak alınabilir bi kart AMD
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M@U 8 yıl
Kartın 16 rop'u var. Diğer incelemelerde de 16 rop olduğu görülüyor. 130$'dan sunulacak diye heyecan yaratmış olsa da 150$'dan sunulup GTX460'ın gerisinde kalması sebebiyle hayal kırıklığı oldu kart. Ayrıca verimsiz gpu'ların kullanılmış olması sebebiyle kartın güç tüketimi HD6850'nin biraz üzerinde. Hızaşırtma konusunda ise çok şey beklememek gerek. Kimi testlerde iyi sayılabilecek değerlere ulaşılmış olsa da genel olarak %10-15 civarı oc olduğu görülüyor. HD6850 ve GTX460'lar varken bu kart hikaye olur. Bari siteler yine saçmalayıp da bu karta da GTX550 TI gibi övgüler yağdırmasa. Gerçi Techpowerup yine saçmalamış. Performans olarak GTX460 768 mb'ın gerisinde, üst seviye kartlardan daha sesli çalışan ve oc olmayan karta 10 üzerinden 9.3 puan vermiş. Fiyatı da üst seviye kartlarla yarışıyor. O puanı bu kartın nesine verdiyse artık...
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0rka 8 yıl
video inceleme yok mu ?
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Humboldt 8 yıl
Burada 16 rops diyor
techpowerup.com/...

Burada 24 rops
techpowerup.com/...

Gpu-z`de 24 rops görünüyor yine amd tarafında rop olayı mı olacak ilk 6850lerin 6870 olarak çıkması gibi


Alta da uyarı vermişler galiba gpu-z hatası


Correct ROP count is 16
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ContEmpor4ry 8 yıl
Techpower incelemesine baktım referans tasarımı 915 Mhz çalıştırmışlar. Daha iyi sogutma ve o.c ile HD 6850 olur gibi duruyor.
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Necessa®i 8 yıl
fiyat ve performans bakımından çok uygun lakin TR'de ne kaç lira olur bilemem.
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kaiser_q 8 yıl
techpowerup ta incelemei verilmiş arkadaşlar
techpowerup.com/...
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ghost recon advanced 8 yıl
kartın fiatı 5770 şin fiatında satılır 5770 ler biraz daha ucuzlar
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DH Misafiri 8 yıl
e..en bilgisayarda en ucuz 5770 230 liraya çekildiğine göre 280 - 300 lira arası bir fiyattan giriş yapar kesin incelemesinide bekliyoruz.
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