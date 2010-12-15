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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD yeni nesil Radeon HD 6950 ve HD 6970 modellerini lanse etti

8 yıl
4,3b
1
14
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD uzun süredir merakla beklenen Radeon HD 6900 serisi yeni nesil ekran kartlarını lanse etti. Mimari açıdan radikal değişiklikler içeren Cayman kod adlı yeni grafik yongasının güç verdiği DirectX 11 destekli ikinci nesil ekran kartlarından Radeon HD 6950 Cayman Pro, Radeon HD 6970 ise Cayman XT GPU'larını kullanıyor.

Detaylı özelliklerine daha önceki haberlerimizde yer verdiğimiz Radeon HD 6900 serisinin genel özelliklerini bir kez daha hatırlamak gerekirse, her iki ekran kartı da 256-bit bellek veri yolu desteği ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyorlar. 4D ALU tasarımına geçilen ve paralel işlemci çalışma verimliliği arttırılarak zar üzerindeki birim alandan elde edilen başarımın ciddi şekilde arttırıldığı ekran karrtları, PowerTune teknolojisiyle performans ve güç tüketimi arasındaki dengeyi de daha ileri bir aşamaya taşıyor.

AMD yeni nesil Radeon HD 6950 ve HD 6970 modellerini lanse etti
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Geliştirilmiş Anti Aliasing desteği, çift BIOS yapısı, yine geliştirilen soğutucu gibi detaylara sahip olan Radeon HD 6950 ve Radeon HD 6970, Crossfire X ve Eyefinity gibi teknolojilere de destek sunuyoarlar. Model bazınde teknik özelliklere bakmak gerekirse, Radeon HD 6970, 1536x paralel işlem birimi 96 doku ünitesiyle geliyor.

Her ikisi de 32 ROP birimine sahip olan ekran kartlarından Radeon HD 6970, 880MHz GPU ve 5500MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. Bir önceki jenerasyona göre hız aşırtma başarımının da önemli ölçüde arttırıldığı belirtilen ekran kartının AMD tarafından tavsiye edilen yurt dışı satış fiyatı 369 dolar olarak açıklandı.

AMD yeni nesil Radeon HD 6950 ve HD 6970 modellerini lanse etti
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Cayman Pro GPU'sunun güç verdiği Radeon HD 6950 ise, 1408x paralel işlem birimine ve 88x doku ünitesine sahip. Radeon HD 6970'ten farklı olarak 800MHz GPU ve 5000MHz bellek saat hızlarında çalışan ekran kartının yük altındaki güç tüketim değeri 200 Watt olarak açıklanırken, bu değer HD 6970'te ise 250 Watt.

AMD, Radeon HD 6950 modelini yurt dışında 299 dolar olarak belirlediği tavsiye edilen satış fiyatı ile sunuluyor. 2.64 milyar transistör ve 389mm2 zar alanı ile AMD tarafından hazırlanan en büyük grafik yongası olan Cayman için haberimizin sonuna gelirken önemli bir detayı daha hatırlatalım. Bilindiği üzere ATi'yi satın aldıktan sonra GPU tasarım stratejisinde değişikliğe giden AMD, performans segmenti için performans/maliyet/güç tüketimi açısından iddialı bir GPU tasarlayıp yüksek performans segmentinde çiftini kullanmayı hedef belirlemiş durumda. Şimdiye kadar bunu başaran firma, Radeon HD 6900 serisi ile de akımı devam ettirecek ancak önemli bir fark ile.

Cayman GPU'sunun çiftine sahip olan Radeon HD 6990 modelini, ilk çeyrekte piyasaya sürmeyi planlayan AMD, Cayman GPU'sunu aynı Radeon HD 6800 serisine güç veren Bats GPU'sunda olduğu gibi 32nm üretim teknolojisi için planlamıştı ancak TSMC'nin 32nm'yi es geçmesi ve 28nm'ye yoğunlaşması firmanın planlarını etkilemiş durumda.

2011'in ortalarına doğru 28nm üretim teknolojisine geçmeyi planlayan AMD, Cayman tasarımında kullandığı yeni mimari özellikleri geliştirerek devam ettirmeyi hedefliyor.

AMD Radeon HD 6900 serisinin tüm detayları için; https://www.donanimhaber.com/ekran-karti/haberleri/Yakin-Plan-AMD-Radeon-HD-6950-ve-Radeon-HD-6970.htm


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dreamblue35 8 yıl
6950 yurt içine 450 tl den girerse peynir ekmek gibi satar
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RevivaL 8 yıl

dreamblue35

6950 yurt içine 450 tl den girerse peynir ekmek gibi satar

Bu kadar ucuz olacağını pek sanmıyorum
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bilalMW 8 yıl
nVİDİA'ya yine yazık oldu. xD
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(((TeAcHeR))) 8 yıl

bilalMW

nVİDİA'ya yine yazık oldu. xD

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KASIMOGLU 8 yıl
Video incelemeyi bekliyorum. tşkler.
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egemenism 8 yıl
6950 eğer 299 dolar gibi bi fiyatla satılırsa yurtdışında hemen bi tane aldırabilirim.
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spaydix 8 yıl
vayt hemen bir tane sipariş verdim 6970 ilerdede bi full cover su soğutma bloğu dadından yenmez
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mundt 8 yıl
Hayırlısı olsun, testleri merakla bekliyorum.
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ofbekar 8 yıl
Yurt içi fiyatları ne seviyede olacak şimdi?
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t3 8 yıl
Tahminen 6970 700-800 arası olur. 6950'de 600-650TL. Newegg fiyatlarına göre söylüyorum. Tabi türkiyedeki satıcılar fırsatçı oldukları için ilk getirenler normalden 150-200TL fazlaya satıcaktır.

Bu arada kartlar çıktı ama donanimhaberde testler çıkmadı!!
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