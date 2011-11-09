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AMD'de büyük gün; Şirket "Kazanma Projesi"ni açıklayacak!

7 yıl
15,3b
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13
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geçtiğimiz günlerde global iş gücünün %10'una karşılık gelen 1400 çalışanıyla yollarını ayıracağını açıklayan AMD, şirket tarihinin en önemli dönüşümlerinden birini bugün açıklayabilir. İşine son vereceği çalışanlar arasında üst düzey yöneticiler ve kritik öneme sahip mühendisler de olan AMD cephesinde yeni tepe yöneticisi Rory Reed, bugün yapacağı toplantıda "Project WIN - Kazanm Projesi" isimli yeni yol haritasını açıklayacak.
Yeni yönetim anlayışıyla şirketin nasıl bir strateji belirlediği hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor ancak endüstriyel kaynaklara göre AMD bugün ARM lisansını duyabilir. Hatırlanacağı üzere şirket, Haziran ayındaki Fusion Zirvesi'nde ARM odaklı oturum yapmış ve Fusion platformunun zaman içerisinde açık endüstri platformuna dönüşebileceğinin sinyallerini vermişti. Eski tepe yöneticisi Dirk Meyer'i, "Mobil Vizyon Eksikliği" nedeniyle işten çıkartan AMD, akıllı telefon ve tabletlere yönelik stratejik bir hamle yapabilir.
Nvidia'nın, ARM Cortex-A9 tabanlı Tegra 3 platformunu endüstrinin dört çekirdekli ilk mobil (ARM mimarisinde) işlemcisi olarak lanse ettiği gün, AMD de bu alana yatırım yapacağını lanse edebilir. Tabi bunların hepsi şu an için spekülasyondan ibaret ancak görünen o ki, 9 Kaım 2011 tarihi AMD'nin şirket tarihinde önemli bir yer edinecek gibi görünüyor. Gelişmeleri takip ediyoruz, detaylar geldikçe bildirmeye devam edeceğiz.
AMD tepe yöneticisi Rory Read'in şirkete sesleniş videosu "Avcı biz olacağız";

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fatihcanery 7 yıl en beğenilen
pek inandırıcı gelmiyo son olaylardan sonra.Şu da var baş ne yaparsa ayak ona uyar.bir zamanlar aplee da batma noktasındaydı steve jobs geldi hersey değişti.amdyi intelle rekabet ederken görmek istiyorum.dişli bir rakip ama..
pek inandırıcı gelmiyo son olaylardan sonra.Şu da var baş ne yaparsa ayak ona uyar.bir zamanlar aplee da batma noktasındaydı steve jobs geldi hersey değişti.amd...
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Rubisco 7 yıl
Herkez ağzına sakız etmiş ARM ARM diye, ARM'nin nesi var bu kadar anlamıyorum ki? Hızlı değil bişey değil, kendi alanında rakipsiz o da o alanda doğru düzgün rakip yok diye. ARM'ın işlem kapasitesi ile şu an yaptığımız şeylerin hiçbirini yapamayız, amaç ARM ile en az notebook/pc sektörü veya daha yukarısı ise. Mobil pazarında tel tablet ne olursa, kimsenin kimseyle uyum sorunu derdi bilmemnesi yok. Zaten belli ortak bişeylerin peşinde koşulsa, hem donanım hem işletim sistemi açısından bu kadar karman çorman olunmaz.
Pc veya daha üstünün ARM ile işi yok, ARM'ın da x86 ile işi yok zaten. x86 geliştirenler (Intel ve AMD) mobil pazarın karlı olduğunu düşünüyorlarsa eğer o tarafa doğru da ciddi anlamda eğileceklerdir .
Androidlerdeki x86 optimizasyonu vs. babasının hayrına mı yapıldı bunlar? Intel Wind River'ı aldı niye aldı? Amaç ne ? Açık kaynak kodlu yazılımları bulmak, mobil platformlar için bunları geliştirmek sonra ücretli hale getirmek yada bolca janjanlı gösterişli hale getirmek yada işe yarar bi sürü özellik eklemek için. Sonuç: Daha fazla güç/kaynak isteyen programlar. Bunda amaç ne, güçlü Atom işlemciler için sektörü hazırlamak yada o yola sokmak zorlamak. Oyundan tut herhangi bi yazılıma kadar.
Moblin nerden çıktı? Linux zımbırtısı nerden çıktı? MeeGo nerden çıktı?Intel işin içinde bastırıyor çünkü. Nokia N9'a bakın taş gibi alet mesela. Çok kararlı çok hızlı. Intelin hızlı ve düşük güç tüketen zımbırtıları bu tür aletlerin hepsine yayılacak.
AMD açısından avantajlı olan yanı şu bence: Intel bütün bu sektörü kendi hegemonyası altına almak için uğraşıyor. Pazarın büyük kısmını ele geçirdikten sonra, AMD için de x86 mimari olduğundan kapı aralanmış oluyor.
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alpa07 7 yıl
@digitalworld
11818 arayıp en yakın elektirikçiye ulaşabilrsiniz
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dreamblue35 7 yıl
amd son ürettiği işlemciden sonra beklentileri boşa çıkardı avcı olabilmesi için çok ekmek yemesi lazım + bu yediği ekmeklerin hakkını vermesi lazım :)
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arseniCem 7 yıl
@DigitalWorld

acaba sizin prizde bir sorun olabilir mi? kontrol ettiniz mi?
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Turkforce 7 yıl
mistifa
AMD X86 mimarisini bırakmaz. Yoksa Intele tekel davaları açılır. Belki 3-5 sene sonra X86 mimarisi niş bir teknolojiye dönüşünce Intel AMDnin X86 lisansını kendisi iptal eder.ARM mimarisi AMD için diğerlerine göre daha iyi bir fırsat çünkü AMDnin GlobalFoundries ile sıkı bağları, yani kendi çip fabrikaları var. Diğer rakipleri ARM çiplerini TSMC gibi 3. partilere yaptırmak zorunda.

Intel AMD'nin lisansını iptal edemez. Böyle bir şeyin imkanı yok. Öyle bir imkanı olsa zaten şimdiye kadar durmaz çoktan iptal ederdi.
ARM çiplerini kimseye yaptırmak zorunda değil. ARM sadece tasarımcı firma, üretimi lisansı alan firmalar istediği yerde yaptırır.
1 Yanıt Yanıtla
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DigitalWorld 7 yıl Turkforce
Turkforce

Intel AMD'nin lisansını iptal edemez. Böyle bir şeyin imkanı yok. Öyle bir imkanı olsa zaten şimdiye kadar durmaz çoktan iptal ederdi.
ARM çiplerini kimseye yaptırmak zorunda değil. ARM sadece tasarımcı firma, üretimi lisansı alan firmalar istediği yerde yaptırır.


Ve tabi kendi tasarım değişkenleri ile birlikte.


Aslında bu durumu linux gibi açıklayabiliriz. Kernel yani çekirdek ortak. Ama dağıtımlarda kaportaya bir iki ayar çekiliyor. Yanlız bu bile önemli bir iş. Keşke bizim ülkenin, halkı kazıklaya kazıklaya ( Mağazaya giriyorum. Vestel vb LCD ler samsunglardan Sharplardan Philipslerden pahallı. Durdukları yerde çizilmişler. ) zengin olan, halkın vergileri ile var olan zenginler bu işin mektebini okuyan öğrencileri alıp bir grup kursa onlar da adam gibi projeler yapsa. Şimdiki destek ile çok basit kalıyor işler.



Bu arada aklıma gelmişken yazayım. Geçenlerde kardeşime Apple İPhone 4 aldık ( Parasını patronu ödüyor yoksa aldırmazdım zaten. ) bu gün şarj aleti eridi.

Şaj aletini ilk elime alında dedim Alla alla bu adamlara o kadar laf ettik ama helal olsun ısınma falan olmadan böyle şarj aleti yapmışlar dedim. Ama gel gör ki şarj aleti eridi bu gün beyler. Şimdiye kadar iki cihazda başıma geldi bu olay.

Biri Nokia N86 ( Ki onda şarj aleti değil telefonun kendisi tavadaki tereyağ gibi eridi alev aldı hem de iki defa.
) diğeri de İPhone 4. Daha yeni atlatmıştım N86 yı şimdi durup dururken piskolojim bozuldu gene. ( Telefonu şarja takıp yatamıyordum acaba buna da olur mu diye. Şimdi uyku tutar mı bilmiyorum artık. Zaten 1 aydır günde 2-3 saat ancak uyuyabiliyordum o da zıkkım olacak.
)
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ressambdrm 7 yıl
Umarım amd yükselişe geçerek intel'e sıkı bir rakip olur. Rekabet varsa teknoloji gelişir, fiyatlar düşer. Bizim de ihtiyacımız olan bu zaten.
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mistifa 7 yıl
AMD X86 mimarisini bırakmaz. Yoksa Intel'e tekel davaları açılır. Belki 3-5 sene sonra X86 mimarisi niş bir teknolojiye dönüşünce Intel AMD'nin X86 lisansını kendisi iptal eder.
ARM mimarisi AMD için diğerlerine göre daha iyi bir fırsat çünkü AMD'nin GlobalFoundries ile sıkı bağları, yani kendi çip fabrikaları var. Diğer rakipleri ARM çiplerini TSMC gibi 3. partilere yaptırmak zorunda.
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Volkanbaba 7 yıl
Amd yi desteklemeyenler Amdnin olası bir x86 cpu üretimini bırakırsa intelin tekeline kalınca çok pişman olacaklar.Tamam amd kullanmayın ama yok batsın yok gitsin demeyin bu tüm kullanıcılara zarar.Tabi fanatikler anlamaz o ayrı
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Rustoocas 7 yıl
AMD adına olumlu ve Intel le daha iyi rekabet edebilecek bir gelecek planıyla sonuçlanmasını umuyorum.
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fatihcanery 7 yıl en beğenilen
pek inandırıcı gelmiyo son olaylardan sonra.Şu da var baş ne yaparsa ayak ona uyar.bir zamanlar aplee da batma noktasındaydı steve jobs geldi hersey değişti.amdyi intelle rekabet ederken görmek istiyorum.dişli bir rakip ama..
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