AMD'de büyük gün; Şirket "Kazanma Projesi"ni açıklayacak!

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Geçtiğimiz günlerde global iş gücünün %10'una karşılık gelen 1400 çalışanıyla yollarını ayıracağını açıklayan AMD, şirket tarihinin en önemli dönüşümlerinden birini bugün açıklayabilir. İşine son vereceği çalışanlar arasında üst düzey yöneticiler ve kritik öneme sahip mühendisler de olan AMD cephesinde yeni tepe yöneticisi Rory Reed, bugün yapacağı toplantıda "Project WIN - Kazanm Projesi" isimli yeni yol haritasını açıklayacak.
Yeni yönetim anlayışıyla şirketin nasıl bir strateji belirlediği hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor ancak endüstriyel kaynaklara göre AMD bugün ARM lisansını duyabilir. Hatırlanacağı üzere şirket, Haziran ayındaki Fusion Zirvesi'nde ARM odaklı oturum yapmış ve Fusion platformunun zaman içerisinde açık endüstri platformuna dönüşebileceğinin sinyallerini vermişti. Eski tepe yöneticisi Dirk Meyer'i, "Mobil Vizyon Eksikliği" nedeniyle işten çıkartan AMD, akıllı telefon ve tabletlere yönelik stratejik bir hamle yapabilir.
Nvidia'nın, ARM Cortex-A9 tabanlı Tegra 3 platformunu endüstrinin dört çekirdekli ilk mobil (ARM mimarisinde) işlemcisi olarak lanse ettiği gün, AMD de bu alana yatırım yapacağını lanse edebilir. Tabi bunların hepsi şu an için spekülasyondan ibaret ancak görünen o ki, 9 Kaım 2011 tarihi AMD'nin şirket tarihinde önemli bir yer edinecek gibi görünüyor. Gelişmeleri takip ediyoruz, detaylar geldikçe bildirmeye devam edeceğiz.
AMD tepe yöneticisi Rory Read'in şirkete sesleniş videosu "Avcı biz olacağız";
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Pc veya daha üstünün ARM ile işi yok, ARM'ın da x86 ile işi yok zaten. x86 geliştirenler (Intel ve AMD) mobil pazarın karlı olduğunu düşünüyorlarsa eğer o tarafa doğru da ciddi anlamda eğileceklerdir .
Androidlerdeki x86 optimizasyonu vs. babasının hayrına mı yapıldı bunlar? Intel Wind River'ı aldı niye aldı? Amaç ne ? Açık kaynak kodlu yazılımları bulmak, mobil platformlar için bunları geliştirmek sonra ücretli hale getirmek yada bolca janjanlı gösterişli hale getirmek yada işe yarar bi sürü özellik eklemek için. Sonuç: Daha fazla güç/kaynak isteyen programlar. Bunda amaç ne, güçlü Atom işlemciler için sektörü hazırlamak yada o yola sokmak zorlamak. Oyundan tut herhangi bi yazılıma kadar.
Moblin nerden çıktı? Linux zımbırtısı nerden çıktı? MeeGo nerden çıktı?Intel işin içinde bastırıyor çünkü. Nokia N9'a bakın taş gibi alet mesela. Çok kararlı çok hızlı. Intelin hızlı ve düşük güç tüketen zımbırtıları bu tür aletlerin hepsine yayılacak.
AMD açısından avantajlı olan yanı şu bence: Intel bütün bu sektörü kendi hegemonyası altına almak için uğraşıyor. Pazarın büyük kısmını ele geçirdikten sonra, AMD için de x86 mimari olduğundan kapı aralanmış oluyor.
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acaba sizin prizde bir sorun olabilir mi? kontrol ettiniz mi?
Intel AMD'nin lisansını iptal edemez. Böyle bir şeyin imkanı yok. Öyle bir imkanı olsa zaten şimdiye kadar durmaz çoktan iptal ederdi.
ARM çiplerini kimseye yaptırmak zorunda değil. ARM sadece tasarımcı firma, üretimi lisansı alan firmalar istediği yerde yaptırır.
Ve tabi kendi tasarım değişkenleri ile birlikte.
Aslında bu durumu linux gibi açıklayabiliriz. Kernel yani çekirdek ortak. Ama dağıtımlarda kaportaya bir iki ayar çekiliyor. Yanlız bu bile önemli bir iş. Keşke bizim ülkenin, halkı kazıklaya kazıklaya ( Mağazaya giriyorum. Vestel vb LCD ler samsunglardan Sharplardan Philipslerden pahallı. Durdukları yerde çizilmişler. ) zengin olan, halkın vergileri ile var olan zenginler bu işin mektebini okuyan öğrencileri alıp bir grup kursa onlar da adam gibi projeler yapsa. Şimdiki destek ile çok basit kalıyor işler.
Bu arada aklıma gelmişken yazayım. Geçenlerde kardeşime Apple İPhone 4 aldık ( Parasını patronu ödüyor yoksa aldırmazdım zaten. ) bu gün şarj aleti eridi.
Şaj aletini ilk elime alında dedim Alla alla bu adamlara o kadar laf ettik ama helal olsun ısınma falan olmadan böyle şarj aleti yapmışlar dedim. Ama gel gör ki şarj aleti eridi bu gün beyler. Şimdiye kadar iki cihazda başıma geldi bu olay.
Biri Nokia N86 ( Ki onda şarj aleti değil telefonun kendisi tavadaki tereyağ gibi eridi alev aldı hem de iki defa. ) diğeri de İPhone 4. Daha yeni atlatmıştım N86 yı şimdi durup dururken piskolojim bozuldu gene. ( Telefonu şarja takıp yatamıyordum acaba buna da olur mu diye. Şimdi uyku tutar mı bilmiyorum artık. Zaten 1 aydır günde 2-3 saat ancak uyuyabiliyordum o da zıkkım olacak. )
ARM mimarisi AMD için diğerlerine göre daha iyi bir fırsat çünkü AMD'nin GlobalFoundries ile sıkı bağları, yani kendi çip fabrikaları var. Diğer rakipleri ARM çiplerini TSMC gibi 3. partilere yaptırmak zorunda.
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