AMD'de büyük gün; Şirket "Kazanma Projesi"ni açıklayacak!

Geçtiğimiz günlerde global iş gücünün %10'una karşılık gelen 1400 çalışanıyla yollarını ayıracağını açıklayan AMD, şirket tarihinin en önemli dönüşümlerinden birini bugün açıklayabilir. İşine son vereceği çalışanlar arasında üst düzey yöneticiler ve kritik öneme sahip mühendisler de olan AMD cephesinde yeni tepe yöneticisi Rory Reed, bugün yapacağı toplantıda "Project WIN - Kazanm Projesi" isimli yeni yol haritasını açıklayacak.

Yeni yönetim anlayışıyla şirketin nasıl bir strateji belirlediği hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor ancak endüstriyel kaynaklara göre AMD bugün ARM lisansını duyabilir. Hatırlanacağı üzere şirket, Haziran ayındaki Fusion Zirvesi'nde ARM odaklı oturum yapmış ve Fusion platformunun zaman içerisinde açık endüstri platformuna dönüşebileceğinin sinyallerini vermişti. Eski tepe yöneticisi Dirk Meyer'i, "Mobil Vizyon Eksikliği" nedeniyle işten çıkartan AMD, akıllı telefon ve tabletlere yönelik stratejik bir hamle yapabilir.

Nvidia'nın, ARM Cortex-A9 tabanlı Tegra 3 platformunu endüstrinin dört çekirdekli ilk mobil (ARM mimarisinde) işlemcisi olarak lanse ettiği gün, AMD de bu alana yatırım yapacağını lanse edebilir. Tabi bunların hepsi şu an için spekülasyondan ibaret ancak görünen o ki, 9 Kaım 2011 tarihi AMD'nin şirket tarihinde önemli bir yer edinecek gibi görünüyor. Gelişmeleri takip ediyoruz, detaylar geldikçe bildirmeye devam edeceğiz.

AMD tepe yöneticisi Rory Read'in şirkete sesleniş videosu "Avcı biz olacağız";