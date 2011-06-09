AMD'den 8 çekirdekli Bulldozer FX işlemcileri için ilk tanıtım videosu; "Epik Ol, Acımasız Ol"

AMD yeni nesil Bulldozer FX işlemcileri için hazırlandığı ilk tanıtım videosunu yayınlandı. 60-90 gün içerisinde pazara sunulması beklenen Soket AM3+ formundaki yeni nesil işlemciler için hazırlanan videoda "dünyanın ilk doğal 8 çekirdekli işlemcisi" vurgusu yapılıyor ve Turbo Core teknolojisine dikkat çekiliyor. "AMD FX CPU: Destansı Geri Dönüş"ifadesine yer verilen videoda ayrıca VISION FX platformu çerçevesinde FX işlemci ve Radeon HD 6990 birlikteliğine de dikkat çekiliyor.