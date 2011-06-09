AMD'den 8 çekirdekli Bulldozer FX işlemcileri için ilk tanıtım videosu; "Epik Ol, Acımasız Ol"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD yeni nesil Bulldozer FX işlemcileri için hazırlandığı ilk tanıtım videosunu yayınlandı. 60-90 gün içerisinde pazara sunulması beklenen Soket AM3+ formundaki yeni nesil işlemciler için hazırlanan videoda "dünyanın ilk doğal 8 çekirdekli işlemcisi" vurgusu yapılıyor ve Turbo Core teknolojisine dikkat çekiliyor. "AMD FX CPU: Destansı Geri Dönüş"ifadesine yer verilen videoda ayrıca VISION FX platformu çerçevesinde FX işlemci ve Radeon HD 6990 birlikteliğine de dikkat çekiliyor.
İşte AMD'nin Bulldozer FX işlemcileri için hazırladığı o video;
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Epik ol, acımasız ol, AMD ile mutlu ol
böyle saçma yorum mu olur? emanet çekirdekmiş hey Allah ım
hiçbaktınmı mimariyede konuşuyorsun.
render sadece çekirdeğe bakmaz. bak bakalım amd x6 lar kaç çekirdeklere geçiliyor :) 2500k nın render da tokatlamadığı amd yok. ayrıca 2500k da ht bile yok ;)
Dostum x6 lardaki iki çekirdek resmen x4lerdeki mimariye sonrada eklenmiş emanet çekirdek gibiler çalıştıklarına şükretmez lazım fxle iyi performans alınabilir.
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