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AMD'den 8 çekirdekli Bulldozer FX işlemcileri için ilk tanıtım videosu; "Epik Ol, Acımasız Ol"

7 yıl
41,5b
1
44
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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 AMD yeni nesil Bulldozer FX işlemcileri için hazırlandığı ilk tanıtım videosunu yayınlandı.  60-90 gün içerisinde pazara sunulması beklenen Soket AM3+ formundaki yeni nesil işlemciler için hazırlanan videoda "dünyanın ilk doğal 8 çekirdekli işlemcisi" vurgusu yapılıyor ve Turbo Core teknolojisine dikkat çekiliyor. "AMD FX CPU: Destansı Geri Dönüş"ifadesine yer verilen videoda ayrıca VISION FX platformu çerçevesinde FX işlemci ve Radeon HD 6990 birlikteliğine de dikkat çekiliyor.

İşte AMD'nin Bulldozer FX işlemcileri için hazırladığı o video;




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tolgabes64 7 yıl en beğenilen
kesinlikle RENDER işlemlerinde 8 çekirdek farkını gösterecektir! :)
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syler23 7 yıl
mükemmel bir ikili 8 cores fx cpu ve radeon 6990
1 Yanıt Yanıtla +11
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spaydix 7 yıl
AMD ÇEKİRDEK İSTEMİYORUZ İNTELİN EN KRALINI HER TEST TE AL AŞŞAĞI ETMENİ İSTİYORUZ UYGUN FİYATLA :D
1 Yanıt Yanıtla +10
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DHBSC55 7 yıl
bu amd nin tek işlemcide hem cpu hem gpu olan tasarımı deil dimi sadece işlemci ?
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powerhead 7 yıl
Test sonuçları da çıksa artık, böyle vidyo vidyo bi yere kadar
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DH Misafiri 7 yıl
herkes inteli geçmesini bekliyor bekleyin bakalım amd inteli geçtiği gün bi daha bu fiyatlara bu işlmecileri rüyanızda görürsünüz kimsenin kara kaşına kara gözüne fiyat kırmıyolar rekabet kızışsa tabi iyi olur ama amd inteli ezsin şeklinde değil ancak dengeli bi rekabet bize yarar.
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Solitude 7 yıl
Haribo jelibon reklamları gibi olmuş aynı sloganı kullansa şöyle olurdu heralde.

Epik ol, acımasız ol, AMD ile mutlu ol
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lvlono 7 yıl
Günümüz oyunlarının en fazla 4 çekirdeğe destek verdiğini düşünürsek; AMD BulldozerFX 8 çekirdeğin(4 modül) HD6990'a darboğaz yapmaması(iddiaya göre), her modülün tek çekirdek gibi davrandığı anlamına gelir ki zamanla tek modülün içine 3 belkide 4 çekirdek-izlek de sıkıştırabilirler. Intel'deki Hyper Threading'e destekli bir tokat olacağı aleni gibi. Bekleyip göreceğiz nekadar doğru, nekadar yalan. Boş peynir tenekesi gibi kuru gürültü yapmanın hiç gereği yok. Bulldozer mimarisi hiçte boş değil-MİŞ gibi kokuyor...
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@RİF_D 7 yıl
Ulan biz daha çift çekirdeğe geçemedik, herifler ayçiceği çıkaracak yakında. Genede keşfedilmemiş oyunların sıraya girmiş olması, manyak bi haz veriyı baa.
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DH Misafiri 7 yıl
Oldukça iyi görünüyor :)
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Recharged 7 yıl
Bu işlemciden umutluyum nedense.HD 6990 ile birlikte almak şuan için zor gözüküyor.Fiyatlar işlemci için uygun olsada ekran kartı için uçuk olabilir.
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sadtneverdie 7 yıl
2500k sahibiyim ama siz fx sahibi değilsiniz. O yüzden boş boş konuşuyorsunuz. 3 ay sonra belki konuşabilirsiniz. ben 3 aydır 2500k kullanıyorum ve fx çıkana kadar 3 ay daha kullanacağım sizin elinize fx geçtiğinde ben 6 belki 7 ay bu işlemciyi kullanmış olacağım ki beklediğiniz işlemci yeterli verim sağlanamadığı için ertelenen bir işlemci. şimdi kimin nerde hissesi var düşünün bakalım. olmayan işlemcileri savunan sizlerde mi bende mi? amd çuvalladı siz panik oldunuz.
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sadtneverdie 7 yıl
EgoisTe91
sadtneverdie
tolgabes64 kesinlikle RENDER işlemlerinde 8 çekirdek farkını gösterecektir! :)
render sadece çekirdeğe bakmaz. bak bakalım amd x6 lar kaç çekirdeklere geçiliyor :) 2500k nın render da tokatlamadığı amd yok. ayrıca 2500k da ht bile yok ;)
Dostum x6 lardaki iki çekirdek resmen x4lerdeki mimariye sonrada eklenmiş emanet çekirdek gibiler çalıştıklarına şükretmez lazım fxle iyi performans alınabilir.

böyle saçma yorum mu olur? emanet çekirdekmiş hey Allah ım
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EgoisTe91 7 yıl

sadtneverdie

EgoisTe91

sadtneverdie
tolgabes64 kesinlikle RENDER işlemlerinde 8 çekirdek farkını gösterecektir! :)
render sadece çekirdeğe bakmaz. bak bakalım amd x6 lar kaç çekirdeklere geçiliyor :) 2500k nın render da tokatlamadığı amd yok. ayrıca 2500k da ht bile yok ;)
Dostum x6 lardaki iki çekirdek resmen x4lerdeki mimariye sonrada eklenmiş emanet çekirdek gibiler çalıştıklarına şükretmez lazım fxle iyi performans alınabilir.


böyle saçma yorum mu olur? emanet çekirdekmiş hey Allah ım

hiçbaktınmı mimariyede konuşuyorsun.
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sadtneverdie 7 yıl
tolgabes64
kesinlikle RENDER işlemlerinde 8 çekirdek farkını gösterecektir! :)

render sadece çekirdeğe bakmaz. bak bakalım amd x6 lar kaç çekirdeklere geçiliyor :) 2500k nın render da tokatlamadığı amd yok. ayrıca 2500k da ht bile yok ;)
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EgoisTe91 7 yıl

sadtneverdie

tolgabes64

kesinlikle RENDER işlemlerinde 8 çekirdek farkını gösterecektir! :)


render sadece çekirdeğe bakmaz. bak bakalım amd x6 lar kaç çekirdeklere geçiliyor :) 2500k nın render da tokatlamadığı amd yok. ayrıca 2500k da ht bile yok ;)

Dostum x6 lardaki iki çekirdek resmen x4lerdeki mimariye sonrada eklenmiş emanet çekirdek gibiler çalıştıklarına şükretmez lazım fxle iyi performans alınabilir.
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theyapici 7 yıl
görüntü var ses yok bunlar çıkarana kadar tr de bir seçim daha yapılır
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sadtneverdie 7 yıl
AMd fanları çıldırmış gerçekçi birşey söyleyen eksilerle selamlanmış :) size 3 ay erteleme yetmemiş :) amd 2600k yı geçemezse o zaman epic olmayı görürüz. Adamlar 8 çekirdekli işlemci yapmayı epic olarak göstermeye başladı. Bu durumda performansta bir pislik var demeye geliyor.

Yağdırın eksileri
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TeknolojiveBililisim 7 yıl
kusura bakma amd 1999 lardaki bilinçsiz kullanıcı yok karşında aslında dolu varda en azından artık herkes değil 8 değil 32 core olsada anladikki işlem kapasitesi önemli sen ondan haber ver testlere göre ph2 nin 8çekirdekli halini yapmışsın.Hem neye göre 8çekirdek 3milyar transistörü 8 de bölersin 16 yada
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