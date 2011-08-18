AMD'den Fusion dışında Soket FM1 formundaki ilk işlemci; Athlon II X4 631

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD dün yaptığı açıklamayla Fusion E ve Fusion A serisi işlemcilerin toplamda 12 milyondan fazla sattığını duyurmuş ve üç çekirdekli Fusion A6-3500 modelini de kullanıma sunmuştu. AMD cephesinde yaşanan gelişmeler bunlarla sınırlı kalmadı ve firma, Fusion ailesi dışında 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı ilk işlemcisini duyurdu; Athlon II X4 631.
Aynı Fusion işlemcilerinde olduğu gibi Soket FM1 formunda hazırlanan dört çekirdekli işlemci 2.6GHz'de çalışıyor ve 4MB büyüklüğünde Seviye 2 bellek kapasitesiyle geliyor. Üzerinde entegre grafik birimi bulunmayan işlemcinin ısıl tasarım gücü ise 100 Watt. Fusion A serisi işlemciler gibi A55 ve A75 çipsetli anakartlarla kullanılacak olan yeni işlemcinin 1000 adetlik alımlarda 79$'lık satış fiyat üzerinden müşterilere sağlandığı ifade ediliyor.
AMD'nin Athlon II X4 631 modeliyle başlattığı bu akımı devam ettirmesi ve önümüzdeki günlerde daha fazla sayıda Soket FM1 formunda Athlon II ve hatta Sempron işlemci duyurması bekleniyor. Yakın gelecekte FX ve Fusion işlemcilerine ağırlık verecek olan AMD, aynı zamanda Athlon ve Sempron markalarını da devam ettirecek gibi görünüyor.
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ister 8,ister 16 çekirdekli olsun bir işlemci 2 çekirdek için optimize edilmiş testlerde diğer şartlar eşit tutulduğunda GHZ değeri yüksek olan bir çift çekirdekli işlemciye yenik düşecektir,sizin G850 örnektir buna.Bunun garip olan tarafı nedir anlayamadım.4 çekirdek için optimize edilmiş,zorlayıcı oyunlarda veya uygulamalarda FPS ve puan değerlerini analiz ederek bir yerlere varmaya çalışmak daha doğru sonuçlara ulaşmamızı sağlar diye düşünüyorum.F/P oranına gelecek olursak,aşağıdaki link herşeyi anlatıyor ki ben 620 ile karşılatırdım önbelleği 2mb eksik olan ve fiyatı 10 dolar fazla olan,631 in bundan daha iyi bir skor elde edeceğinden de eminim
Bunun dışında bu fiyatı düşük 4 çekirdek konusu sadece bir stratejik hamle bana göre,şu an FM1 anakartların fiyatları 200 tl nin altında yok .AMD bu anakartları yaygınlaştımak için böyle birşey yapmış olabilir fakat apusu olmayan işlemci alacaksam ,100 tl olan AM3 yerine niye gidip fm1 anakart alayım orasıda ayrı mesele.
performansı düşük derken neye göre ve kime göre düşük? 79$ a bundan daha hızlı bir işlemci mi var?
amd nin derdi artık intel i geçmek değil, uygun fiyata performansı nispeten yüksek (bu durumda genelde daha fazla çekirdek) işlemciler üretmek. adamlar cpu dan çok apu olayına daha fazla önem veriyolar.
İntel bile Pentium Markasını bırakamadı. Core2 serisi işlemcile çıktı. Ortalıkta Netburst kalmadı. Ama intel Pentium markasını iyi hatırlansın diye sonlandırmadı. Core2 serisi işlemcilerin önbelleklerinden kısılmış ve FSB leri azaltılmış modellerini Pentium olarak çıkardı. Biz ne yaptık ucuza aldık, normal performansı da iyi olan işlemciyi Oc ile uçurduk.
Şimdi ise AMD ile devam aynı şekilde. BD öncesi Phenom a geçtim. Onun da tadını alalım.
Ama diyeyim yani Yok i5 yok BG bunlar yalan geliyor bana. Çünki yani zaten bu işlemciler harika işlemciler. Çok keseyi kasmaya gerek yok. O kadar fazla parayı açıkçası i5 e yatıracağım ya da BD ye. ŞU AN İÇİN. Steam vb yerlerden ucuza orijinal oyun alıp online olarak keyfini sürerim.