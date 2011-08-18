Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD'den Fusion dışında Soket FM1 formundaki ilk işlemci; Athlon II X4 631

7 yıl
17,5b
1
21
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
AMD dün yaptığı açıklamayla Fusion E ve Fusion A serisi işlemcilerin toplamda 12 milyondan fazla sattığını duyurmuş ve üç çekirdekli Fusion A6-3500 modelini de kullanıma sunmuştu. AMD cephesinde yaşanan gelişmeler bunlarla sınırlı kalmadı ve firma, Fusion ailesi dışında 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı ilk işlemcisini duyurdu; Athlon II X4 631.
Aynı Fusion işlemcilerinde olduğu gibi Soket FM1 formunda hazırlanan dört çekirdekli işlemci 2.6GHz'de çalışıyor ve 4MB büyüklüğünde Seviye 2 bellek kapasitesiyle geliyor. Üzerinde entegre grafik birimi bulunmayan işlemcinin ısıl tasarım gücü ise 100 Watt. Fusion A serisi işlemciler gibi A55 ve A75 çipsetli anakartlarla kullanılacak olan yeni işlemcinin 1000 adetlik alımlarda 79$'lık satış fiyat üzerinden müşterilere sağlandığı ifade ediliyor.
AMD'nin Athlon II X4 631 modeliyle başlattığı bu akımı devam ettirmesi ve önümüzdeki günlerde daha fazla sayıda Soket FM1 formunda Athlon II ve hatta Sempron işlemci duyurması bekleniyor. Yakın gelecekte FX ve Fusion işlemcilerine ağırlık verecek olan AMD, aynı zamanda Athlon ve Sempron markalarını da devam ettirecek gibi görünüyor.  

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
janparey 7 yıl
Rainbow6

trulli
Rainbow6 79 dolar seviyesinde 4 cekirdekli islemci fiyat olarak oldukca iyi ama a serisindeki islemcileri bile yeni i3 leri anca yakaliyor hatta yakalayamiyor .. bence amd bu cekirdek olayiyla musterilerini oyalayacigina intelin islemcilerini gececek bi cozum bulmali hem performanslari dusuk hemde 100 w enerji 4 cekirdekli islemciler icin bile iyi degil
performansı düşük derken neye göre ve kime göre düşük? 79$ a bundan daha hızlı bir işlemci mi var? amd nin derdi artık intel i geçmek değil, uygun fiyata performansı nispeten yüksek (bu durumda genelde daha fazla çekirdek) işlemciler üretmek. adamlar cpu dan çok apu olayına daha fazla önem veriyolar.
Simdi bu binlik alimlarda amerka fiyati oldugunu dusunuyorum i3-2100 amerkada dukyan fiyati 99 dolar olduguna gore fiyat performan enerji tuketimi bu islemciyi gecer .. kaldiki apu olayindan bahsetmisin bu islemci aslinda apu degil cunku ustunde entegre grafik islemci yok ... birde pentium g850 denen intelin dusuk fiyatli yeni islemcisinin testlerini inceledim bi kac sitede bu islemci bile A3800 bi cok testte geciyor bu athlonuda gececektir ... acikcasi 5-10 dolar icin ben performanstan feragat etmem


ister 8,ister 16 çekirdekli olsun bir işlemci 2 çekirdek için optimize edilmiş testlerde diğer şartlar eşit tutulduğunda GHZ değeri yüksek olan bir çift çekirdekli işlemciye yenik düşecektir,sizin G850 örnektir buna.Bunun garip olan tarafı nedir anlayamadım.4 çekirdek için optimize edilmiş,zorlayıcı oyunlarda veya uygulamalarda FPS ve puan değerlerini analiz ederek bir yerlere varmaya çalışmak daha doğru sonuçlara ulaşmamızı sağlar diye düşünüyorum.F/P oranına gelecek olursak,aşağıdaki link herşeyi anlatıyor ki ben 620 ile karşılatırdım önbelleği 2mb eksik olan ve fiyatı 10 dolar fazla olan,631 in bundan daha iyi bir skor elde edeceğinden de eminim

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Bunun dışında bu fiyatı düşük 4 çekirdek konusu sadece bir stratejik hamle bana göre,şu an FM1 anakartların fiyatları 200 tl nin altında yok .AMD bu anakartları yaygınlaştımak için böyle birşey yapmış olabilir fakat apusu olmayan işlemci alacaksam ,100 tl olan AM3 yerine niye gidip fm1 anakart alayım orasıda ayrı mesele.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
6.cadde 7 yıl
45nm athlon II x4 630 95watt, 32nm athlon II x4 631 100watt
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smyrna 7 yıl
Fiyat/Performans bakımından gayet makul bir işlemci.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rainbow6 7 yıl
79 dolar seviyesinde 4 cekirdekli islemci fiyat olarak oldukca iyi ama a serisindeki islemcileri bile yeni i3 leri anca yakaliyor hatta yakalayamiyor .. bence amd bu cekirdek olayiyla musterilerini oyalayacigina intelin islemcilerini gececek bi cozum bulmali hem performanslari dusuk hemde 100 w enerji 4 cekirdekli islemciler icin bile iyi degil
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Wilson Fisk 7 yıl
hesapli sistem toplamak icin tavsiyelerde yer alabilecek bir islemci 1866 ddr3 destegi var sanirim.athlonun sukse yaptigi 630 modelinin bir ustu gibi gostermeleri de manidar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
trulli 7 yıl

Rainbow6

79 dolar seviyesinde 4 cekirdekli islemci fiyat olarak oldukca iyi ama a serisindeki islemcileri bile yeni i3 leri anca yakaliyor hatta yakalayamiyor .. bence amd bu cekirdek olayiyla musterilerini oyalayacigina intelin islemcilerini gececek bi cozum bulmali hem performanslari dusuk hemde 100 w enerji 4 cekirdekli islemciler icin bile iyi degil


performansı düşük derken neye göre ve kime göre düşük? 79$ a bundan daha hızlı bir işlemci mi var?

amd nin derdi artık intel i geçmek değil, uygun fiyata performansı nispeten yüksek (bu durumda genelde daha fazla çekirdek) işlemciler üretmek. adamlar cpu dan çok apu olayına daha fazla önem veriyolar.


1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
VenomS 7 yıl
bence bir tek gpusuz hali niye 100w TDP değerine sahip anlayabilmiş değilim yoksa gpu fiziksel olarak varda sağlam sp sayılarımı düşük çıkan apu'ları ahtlon FM1 olarak mı gereceğiz bunu zaman gösterecek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DigitalWorld 7 yıl
Devam ettirmesi lazım zaten o markaları. Tabi sonunda bırakacaktır.

İntel bile Pentium Markasını bırakamadı. Core2 serisi işlemcile çıktı. Ortalıkta Netburst kalmadı. Ama intel Pentium markasını iyi hatırlansın diye sonlandırmadı. Core2 serisi işlemcilerin önbelleklerinden kısılmış ve FSB leri azaltılmış modellerini Pentium olarak çıkardı. Biz ne yaptık ucuza aldık, normal performansı da iyi olan işlemciyi Oc ile uçurduk.

Şimdi ise AMD ile devam aynı şekilde. BD öncesi Phenom a geçtim. Onun da tadını alalım.


Ama diyeyim yani Yok i5 yok BG bunlar yalan geliyor bana. Çünki yani zaten bu işlemciler harika işlemciler. Çok keseyi kasmaya gerek yok. O kadar fazla parayı açıkçası i5 e yatıracağım ya da BD ye. ŞU AN İÇİN. Steam vb yerlerden ucuza orijinal oyun alıp online olarak keyfini sürerim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
17453 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, amd
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl TTNET ile profesyonel ve kişisel eğitim platformu "ProG" hakkında konuştuk. 7 yıl 1e1: Tt eSports oyuncu aksesuarları video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim