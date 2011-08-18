AMD'den Fusion dışında Soket FM1 formundaki ilk işlemci; Athlon II X4 631

AMD dün yaptığı açıklamayla Fusion E ve Fusion A serisi işlemcilerin toplamda 12 milyondan fazla sattığını duyurmuş ve üç çekirdekli Fusion A6-3500 modelini de kullanıma sunmuştu. AMD cephesinde yaşanan gelişmeler bunlarla sınırlı kalmadı ve firma, Fusion ailesi dışında 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı ilk işlemcisini duyurdu; Athlon II X4 631.

Aynı Fusion işlemcilerinde olduğu gibi Soket FM1 formunda hazırlanan dört çekirdekli işlemci 2.6GHz'de çalışıyor ve 4MB büyüklüğünde Seviye 2 bellek kapasitesiyle geliyor. Üzerinde entegre grafik birimi bulunmayan işlemcinin ısıl tasarım gücü ise 100 Watt. Fusion A serisi işlemciler gibi A55 ve A75 çipsetli anakartlarla kullanılacak olan yeni işlemcinin 1000 adetlik alımlarda 79$'lık satış fiyat üzerinden müşterilere sağlandığı ifade ediliyor.

AMD'nin Athlon II X4 631 modeliyle başlattığı bu akımı devam ettirmesi ve önümüzdeki günlerde daha fazla sayıda Soket FM1 formunda Athlon II ve hatta Sempron işlemci duyurması bekleniyor. Yakın gelecekte FX ve Fusion işlemcilerine ağırlık verecek olan AMD, aynı zamanda Athlon ve Sempron markalarını da devam ettirecek gibi görünüyor.