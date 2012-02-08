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AMD'den iki yeni işlemci; Athlon II X4 638 ve X4 641

7 yıl
28,9b
1
42
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Trinity kod adlı yeni nesil Fusion işlemcileri için çalışmalarına devam eden AMD, güncel ürün gamına Athlon II X4 serisi iki yeni işlemci ekledi. Her ikisi de Soket FM1 formunda olan Athlon II X4 638 ve 641, aynı soket yapısındaki diğer Athlon işlemciler gibi entegre grafik birimi olmayan LIano tasarımını temel alıyorlar. Yeni işlemcilerden Athlon II X4 641, standart olarak 2.8GHz'de çalışıyor ve her çekirdek için 1MB olmak üzere toplamda 4MB Seviye 2 bellek kapasitesiyle geliyor.
AMD'nin diğer yeni işlemcisi olan Athlon II X4 638 ise standart olarak 2.7GHz'de görev yapıyor. Benzer şekilde 4MB Seviye 2 bellek kapasitesiyle donatılan işlemci, karakteristik özellikler açısından Athlon II X4 641 ile aynı çizgide yer alıyor. Her ikisi de SSE3 seviyesinde SIMD desteği, AMD64, Geliştirilmiş Virus Koruması ve Sanallaştırma gibi özellikleri de bünyesinde barındıran işlemcilerin ısıl tasarım güçleri ise 100 Watt. AMD'nin yeni işlemcilerinden Athon II X4 638'in 80-85$, Athlon X4 641'in ise 90-95$ seviyesinden bir fiyatlandırma ile kullanıma sunulması bekleniyor. 

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hi*tech_26 7 yıl
bu athlon İİ x4 ler stok fanla o.c durumu nedir arkadaslar tam olarak
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silverWolf 7 yıl
cpu-world.com/...

Burada Athlon II X4 638 için TDP 65 Watt olarak belirtilmiş. TDP 100 Watt değil burada söylendiği gibi.

Tabloya bakın.




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mundt 7 yıl
Giriş seviyesi için ideal ve uygun fiyati var, fazla bütcesi olmayanlar tercih edecektir
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inuY 7 yıl
Kim ne derse desin Intel.
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AMDR 7 yıl
Bu işlemciyi İntel ile karşılaştırmanız bile yanlış.İşlemci ekonomik çözüm olarak sunuluyor . Yani günlük internet kullanımı , film izlemek vs.

i7 2600k ile karşılaştıran arkadaşa gülüyorum.750 TL vereceğin tek işlemciye bu işlemci ile sistem alabilirsin


Bu işlemci yerine X3 almak daha mantıklı , 4 çekirdek açma ihtimal var.
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Rainbow6 7 yıl
ozelliklerine bakinca bisi sanirsin fiyatta iyi dersin ama gel gorku performans zayif ... hadi bea amd yap artik adam gibi bisiler
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serty23 7 yıl
Soket fm1 anakrtlar pahalı ayrıca x3 460 gíbì bír ìŞlemcı varken bu paralara bence gereksìz olmuş...
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web17400 7 yıl
Athlon2 x4 630 kullanıyorum 785g yongasetiyle beraber fiyatına göre çok memnunum ama ısınma ve fan gürültüsünden çok çekiyorum.Diğer serilerin ısınma problemi var mı bilmiyorum.Bir de amd işlemciler ısınıyor diyenlere baya kızıyorlar forumda:)).Amd sistem toplayacaklara tavsiyem kesinlikle stok fanı kullanmayın.
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::Ashes:: 7 yıl
Tdp değeri ile güç tüketimi aynı şey değildir.

Bunlar diğer Athlon x4'lerden daha ucuzdur Fm1 soket anakart ve ekran kartıyla birlikte kullanıp ekran kartını elden çıkardıktan sonra Trinity işlemcisi alıp yola devam edilebilir.

sonuç olarak mantıklıdır Soket 938 8xx serisi 7xx serisi anakart ve athlon x4 alacağınıza bunlardan alın hem ilerde Triniy'e upgrade şansınız olur hemde daha ucuza almış olursunuz.

birde artık bilmediğiniz şeyler hakkında yorum yapmayı bırakın işlemcinin performansının iyi veya kötü olmasını eleştiremezsiniz bu işlemci en iyi işlemci olsun diye üretilmedi fiyatı size göre uygunsa alırsınız yada almazsınız.

iyi forumlar
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DigitalWorld 7 yıl web17400
web17400

Athlon2 x4 630 kullanıyorum 785g yongasetiyle beraber fiyatına göre çok memnunum ama ısınma ve fan gürültüsünden çok çekiyorum.Diğer serilerin ısınma problemi var mı bilmiyorum.Bir de amd işlemciler ısınıyor diyenlere baya kızıyorlar forumda:)).Amd sistem toplayacaklara tavsiyem kesinlikle stok fanı kullanmayın.


Anakart işlemciye fazla gerilim veriyordur.

X4 AthlonII ben de kullandım. Sesi ısısı sorunu yoktu.


Kızmada da haklılar. Pentium 4 kullanan adam yediği kazıktan sonra forumlardan okuyup AMD sistem alıyor. E yeni öğrendi tabi. Açıyor Aida 64 gibi bir program ısıya bakıyor.


Milletin ısılara bakıyor ( Millet Tabi Noctua Frio ya SBCCF kullanıyor ısılar 30-35 derecelerde en fazla. ) benimki fazla diyor. Bu sefer de fan sesi rahatsız etmeye başlıyor.


Bir bakıma piskolojik yani. Bende Phenom 955BE var.

4GHz de. 1.4V a aldım. Stok soğutucu. 55 derece.

1.3V ta 3,8 çalıştırsam 45 derece.

Ki 3.2 de 1,2V un altına inebiliyor.

Yarın izin günüm bir ince ayar çekeceğim artık. :D
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ismetturk 7 yıl
satılabilir işlemcide amd gören göçz lazım birde.. ama genede testlere bakmak lazım
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highgen 7 yıl
ucuz ve bi o kadar takoz işlemciler o.c potansiyeli sıfır entegre gpu da yok bunun yerine fusion a8 3870k alınır düşük maaliyetli bi sistem için en azından harici ekran kartı masrafı olmaz en azından
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alpa07 7 yıl
100 w nedir arkadaş
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Dampierre 7 yıl alpa07
alpa07

100 w nedir arkadaş

gerçekten 100w nedir. i7 2600k 95 watt harcıyor, bunun 4 katı performans verir. Amd biraz watt başına düşen performansı arttırmalı.
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servetportakal 7 yıl
turgay_2
boş durma boşa çalış

amd'nin durumunu en güzel özetleyen yorum budur herhalde...
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ahmetsaid_ak 7 yıl
Testi gelsin sonra konuşuruz.
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