AMD'den iki yeni işlemci; Athlon II X4 638 ve X4 641

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Trinity kod adlı yeni nesil Fusion işlemcileri için çalışmalarına devam eden AMD, güncel ürün gamına Athlon II X4 serisi iki yeni işlemci ekledi. Her ikisi de Soket FM1 formunda olan Athlon II X4 638 ve 641, aynı soket yapısındaki diğer Athlon işlemciler gibi entegre grafik birimi olmayan LIano tasarımını temel alıyorlar. Yeni işlemcilerden Athlon II X4 641, standart olarak 2.8GHz'de çalışıyor ve her çekirdek için 1MB olmak üzere toplamda 4MB Seviye 2 bellek kapasitesiyle geliyor.
AMD'nin diğer yeni işlemcisi olan Athlon II X4 638 ise standart olarak 2.7GHz'de görev yapıyor. Benzer şekilde 4MB Seviye 2 bellek kapasitesiyle donatılan işlemci, karakteristik özellikler açısından Athlon II X4 641 ile aynı çizgide yer alıyor. Her ikisi de SSE3 seviyesinde SIMD desteği, AMD64, Geliştirilmiş Virus Koruması ve Sanallaştırma gibi özellikleri de bünyesinde barındıran işlemcilerin ısıl tasarım güçleri ise 100 Watt. AMD'nin yeni işlemcilerinden Athon II X4 638'in 80-85$, Athlon X4 641'in ise 90-95$ seviyesinden bir fiyatlandırma ile kullanıma sunulması bekleniyor.
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Burada Athlon II X4 638 için TDP 65 Watt olarak belirtilmiş. TDP 100 Watt değil burada söylendiği gibi.
Tabloya bakın.
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i7 2600k ile karşılaştıran arkadaşa gülüyorum.750 TL vereceğin tek işlemciye bu işlemci ile sistem alabilirsin
Bu işlemci yerine X3 almak daha mantıklı , 4 çekirdek açma ihtimal var.
Bunlar diğer Athlon x4'lerden daha ucuzdur Fm1 soket anakart ve ekran kartıyla birlikte kullanıp ekran kartını elden çıkardıktan sonra Trinity işlemcisi alıp yola devam edilebilir.
sonuç olarak mantıklıdır Soket 938 8xx serisi 7xx serisi anakart ve athlon x4 alacağınıza bunlardan alın hem ilerde Triniy'e upgrade şansınız olur hemde daha ucuza almış olursunuz.
birde artık bilmediğiniz şeyler hakkında yorum yapmayı bırakın işlemcinin performansının iyi veya kötü olmasını eleştiremezsiniz bu işlemci en iyi işlemci olsun diye üretilmedi fiyatı size göre uygunsa alırsınız yada almazsınız.
iyi forumlar
Anakart işlemciye fazla gerilim veriyordur.
X4 AthlonII ben de kullandım. Sesi ısısı sorunu yoktu.
Kızmada da haklılar. Pentium 4 kullanan adam yediği kazıktan sonra forumlardan okuyup AMD sistem alıyor. E yeni öğrendi tabi. Açıyor Aida 64 gibi bir program ısıya bakıyor.
Milletin ısılara bakıyor ( Millet Tabi Noctua Frio ya SBCCF kullanıyor ısılar 30-35 derecelerde en fazla. ) benimki fazla diyor. Bu sefer de fan sesi rahatsız etmeye başlıyor.
Bir bakıma piskolojik yani. Bende Phenom 955BE var.
4GHz de. 1.4V a aldım. Stok soğutucu. 55 derece.
1.3V ta 3,8 çalıştırsam 45 derece.
Ki 3.2 de 1,2V un altına inebiliyor.
Yarın izin günüm bir ince ayar çekeceğim artık. :D
gerçekten 100w nedir. i7 2600k 95 watt harcıyor, bunun 4 katı performans verir. Amd biraz watt başına düşen performansı arttırmalı.
amd'nin durumunu en güzel özetleyen yorum budur herhalde...