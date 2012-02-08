AMD'den iki yeni işlemci; Athlon II X4 638 ve X4 641

Trinity kod adlı yeni nesil Fusion işlemcileri için çalışmalarına devam eden AMD, güncel ürün gamına Athlon II X4 serisi iki yeni işlemci ekledi. Her ikisi de Soket FM1 formunda olan Athlon II X4 638 ve 641, aynı soket yapısındaki diğer Athlon işlemciler gibi entegre grafik birimi olmayan LIano tasarımını temel alıyorlar. Yeni işlemcilerden Athlon II X4 641, standart olarak 2.8GHz'de çalışıyor ve her çekirdek için 1MB olmak üzere toplamda 4MB Seviye 2 bellek kapasitesiyle geliyor.

AMD'nin diğer yeni işlemcisi olan Athlon II X4 638 ise standart olarak 2.7GHz'de görev yapıyor. Benzer şekilde 4MB Seviye 2 bellek kapasitesiyle donatılan işlemci, karakteristik özellikler açısından Athlon II X4 641 ile aynı çizgide yer alıyor. Her ikisi de SSE3 seviyesinde SIMD desteği, AMD64, Geliştirilmiş Virus Koruması ve Sanallaştırma gibi özellikleri de bünyesinde barındıran işlemcilerin ısıl tasarım güçleri ise 100 Watt. AMD'nin yeni işlemcilerinden Athon II X4 638'in 80-85$, Athlon X4 641'in ise 90-95$ seviyesinden bir fiyatlandırma ile kullanıma sunulması bekleniyor.