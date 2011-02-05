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AMD'den iş dünyasına özel yeni işlemci: Phenom II X4 B99

8 yıl
9,3b
1
5
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin kurumlar için hazırladığı Business Class işlemci ailesinin en yeni üyesi olan Phenom II X4 B99 modeline ait detaylar ortaya çıktı. Sahip olduğu özellikler itibariyle Phenom II X4 960 işlemcisini akıllara getiren yeni model, 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyor ve Deneb tasarımını baz alıyor. 3.3GHz'de çalışan ve her çekirdek için 512 Kb olmak üzere toplamda 2MB Seviye 2 bellek ile gelen işlemcinin çekirdekler arası ortak kullanıma açık olan Seviye 3 bellek kapasitesi ise 6MB.

Serinin daha önce pazara sunulan B93, B95 ve B97 modelleriyle benzer şekilde ısıl tasarım gücü 95 Watt olarak belirtilen dört çekirdekli yeni işlemci, bir önceki en hızlı model olan Phenom II X4 B97'den sadece 100MHz daha hızlı. Soket AM3 formunda olan işlemcinin çıkış tarihi henüz bilinmese de bir örneği eBay üzerinde 181$'a satışa çıkartılmış durumda.


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buraoca2 8 yıl
@CrySystem
Bilgilendirme için teşekkürler hocam.
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CrySystem 8 yıl

buraoca2

@CrySystem

Bilgilendirme için teşekkürler hocam.


Rica ederiz hacım...
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Batuist 8 yıl
Güzel işlemci olmuş!! özellikle fiyatıyla. yalnız işlemciyi bizniz kılap yapan nedir??
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CrySystem 8 yıl

Batuist

Güzel işlemci olmuş!! özellikle fiyatıyla. yalnız işlemciyi bizniz kılap yapan nedir??


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detay burada hacım

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