AMD'den iş dünyasına özel yeni işlemci: Phenom II X4 B99

AMD'nin kurumlar için hazırladığı Business Class işlemci ailesinin en yeni üyesi olan Phenom II X4 B99 modeline ait detaylar ortaya çıktı. Sahip olduğu özellikler itibariyle Phenom II X4 960 işlemcisini akıllara getiren yeni model, 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyor ve Deneb tasarımını baz alıyor. 3.3GHz'de çalışan ve her çekirdek için 512 Kb olmak üzere toplamda 2MB Seviye 2 bellek ile gelen işlemcinin çekirdekler arası ortak kullanıma açık olan Seviye 3 bellek kapasitesi ise 6MB.

Serinin daha önce pazara sunulan B93, B95 ve B97 modelleriyle benzer şekilde ısıl tasarım gücü 95 Watt olarak belirtilen dört çekirdekli yeni işlemci, bir önceki en hızlı model olan Phenom II X4 B97'den sadece 100MHz daha hızlı. Soket AM3 formunda olan işlemcinin çıkış tarihi henüz bilinmese de bir örneği eBay üzerinde 181$'a satışa çıkartılmış durumda.