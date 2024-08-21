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    Intel Core Ultra 9 285K test edildi: Arrow Lake'in en güçlüsü

    Arrow Lake-S işlemcilerin amiral gemisi modeli Intel Core Ultra 9 285K, Geekbench'te görüldü. Peki yeni işlemci rakiplerine karşı neler sunuyor? İşte erken sonuçlar...
    Intel Core Ultra 9 285K test edildi: Arrow Lake'in en güçlüsü Tam Boyutta Gör
    Intel, bildiğiniz gibi bu yılın sonlarına doğru yeni nesil Intel Intel Arrow Lake-S işlemcileri ve bu işlemciler için hazırlanan yeni 800 serisi anakartları piyasaya sürecek. Bu doğrultuda bekleyiş sürerken, Intel Core Ultra 5 245K ve Ultra 7 265KF'ye ait kıyaslama sonuçları internete sızdırılmıştı. Şimdi de serinin amiral gemisi modeli Core Ultra 9 285K, Geekbench'te test edildi. İşte erken sonuçlar...

    Intel Core Ultra 9 285K test edildi

    Daha önceki raporlara göre Intel Core Ultra 9 285K, 125W TDP, 8 adet Lion Cove ve 16 adet Skymont olmak üzere toplam 24 çekirdekli yapıda geliyor. Ayrıca bu işlemcide Hyperthreading yok. Yani çekirdek sayısı ve iş parçacığı sayısı değişmiyor. Sonuçlara gelirsek, işlemcinin ROG Strix Z890-A Gaming anakart, 64GB DDR5-6400 RAM ile 5.696 MHz saat hızlarına ulaştığını görüyoruz.

    Intel Core Ultra 9 285K test edildi: Arrow Lake'in en güçlüsü Tam Boyutta Gör
    Buna göre Arrow Lake-S serisinin amiral gemisi modeli, tek çekirdekte, 3.449 ila 3.450, çoklu çekirdekte ise 22.997 ila 23.024 puan alıyor. Kıyaslamak adına, Ryzen 9 9950X'in 3.335 ve 23.024, Intel Core i9-14900K'nın ise 3.089 ve 20.881 puana sahip olduğunu hatırlatalım. Bu da kayda değer bir tek çekirdek kazancına işaret ediyor.

    Son söylentilere göre Intel Arrow Lake-S işlemcilerin 10 Ekim tarihinde tanıtılması bekleniyor. Şu aşamada lansmanda tanıtılacak modellerin ve bilgisayarların sayısı belirsiz olsa da, Core Ultra 9, Ultra 7, Ultra 5 ve Ultra 3 serilerine ayrılmış en az 11 modelin hazırlandığını biliyoruz. Core Ultra 9 ve Ultra 7 modelleri arasındaki en büyük fark ise TDP ve saat hızlarında olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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