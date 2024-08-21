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Tam Boyutta Gör Intel, bildiğiniz gibi bu yılın sonlarına doğru yeni nesil Intel Intel Arrow Lake-S işlemcileri ve bu işlemciler için hazırlanan yeni 800 serisi anakartları piyasaya sürecek. Bu doğrultuda bekleyiş sürerken, Intel Core Ultra 5 245K ve Ultra 7 265KF'ye ait kıyaslama sonuçları internete sızdırılmıştı. Şimdi de serinin amiral gemisi modeli Core Ultra 9 285K, Geekbench'te test edildi. İşte erken sonuçlar...

Intel Core Ultra 9 285K test edildi

Daha önceki raporlara göre Intel Core Ultra 9 285K, 125W TDP, 8 adet Lion Cove ve 16 adet Skymont olmak üzere toplam 24 çekirdekli yapıda geliyor. Ayrıca bu işlemcide Hyperthreading yok. Yani çekirdek sayısı ve iş parçacığı sayısı değişmiyor. Sonuçlara gelirsek, işlemcinin ROG Strix Z890-A Gaming anakart, 64GB DDR5-6400 RAM ile 5.696 MHz saat hızlarına ulaştığını görüyoruz.

Tam Boyutta Gör Buna göre Arrow Lake-S serisinin amiral gemisi modeli, tek çekirdekte, 3.449 ila 3.450, çoklu çekirdekte ise 22.997 ila 23.024 puan alıyor. Kıyaslamak adına, Ryzen 9 9950X'in 3.335 ve 23.024, Intel Core i9-14900K'nın ise 3.089 ve 20.881 puana sahip olduğunu hatırlatalım. Bu da kayda değer bir tek çekirdek kazancına işaret ediyor.

Intel Arrow Lake-S için Core Ultra 3 işlemciler yolda 1 gün önce eklendi

Son söylentilere göre Intel Arrow Lake-S işlemcilerin 10 Ekim tarihinde tanıtılması bekleniyor. Şu aşamada lansmanda tanıtılacak modellerin ve bilgisayarların sayısı belirsiz olsa da, Core Ultra 9, Ultra 7, Ultra 5 ve Ultra 3 serilerine ayrılmış en az 11 modelin hazırlandığını biliyoruz. Core Ultra 9 ve Ultra 7 modelleri arasındaki en büyük fark ise TDP ve saat hızlarında olacak.

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Intel Core Ultra 9 285K test edildi: Arrow Lake'in en güçlüsü