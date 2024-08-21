Intel Core Ultra 9 285K test edildi: Arrow Lake'in en güçlüsü

Intel Core Ultra 9 285K test edildi
Daha önceki raporlara göre Intel Core Ultra 9 285K, 125W TDP, 8 adet Lion Cove ve 16 adet Skymont olmak üzere toplam 24 çekirdekli yapıda geliyor. Ayrıca bu işlemcide Hyperthreading yok. Yani çekirdek sayısı ve iş parçacığı sayısı değişmiyor. Sonuçlara gelirsek, işlemcinin ROG Strix Z890-A Gaming anakart, 64GB DDR5-6400 RAM ile 5.696 MHz saat hızlarına ulaştığını görüyoruz.
Son söylentilere göre Intel Arrow Lake-S işlemcilerin 10 Ekim tarihinde tanıtılması bekleniyor. Şu aşamada lansmanda tanıtılacak modellerin ve bilgisayarların sayısı belirsiz olsa da, Core Ultra 9, Ultra 7, Ultra 5 ve Ultra 3 serilerine ayrılmış en az 11 modelin hazırlandığını biliyoruz. Core Ultra 9 ve Ultra 7 modelleri arasındaki en büyük fark ise TDP ve saat hızlarında olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.