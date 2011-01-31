AMD'den profesyoneller için iki yeni ekran kartı: FirePro 2270 ve FirePro V5800 DVI

AMD profesyoneller için hazırladığı FirePro serisi ekran kartlarına iki yeni model daha ekledi. Orta segment için hazırladığı pasif soğutmalı FirePro 2270 modeliyle daha üst segmentleri için hedef alan FirePro V5800 DVI modellerini anıns eden firma, her iki ekran kartının da DirectX 11 ve OpenGL 4.1 desteği sunduğunu ve iki monitörle kullanıma olanak tanıdığını belirtti. AMD'nin yeni ekran kartlarından FirePro 2270, düşük profilli baskılı devre tasarımını temel alıyor ve adaptör yaradımıyla VGA, DVI veya DisplayPort desteği sunabilen DMS-59 konnektörü ile geliyor. 512MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan kartın güç tüketimi ise 15 Watt olarak açıklandı.
AMD'nin yeni ekran kartlarından FirePro V5800 DVI ise iki adet DVI çıkışı ile geliyor ve tam boyutlu baskılı devre kullanıyor. 800x paralel işlem birimine ve 128-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan 1GB GDDR5 bellekli ekran kartının güç tüketimi 75 Watt olarak ifade edilirken, soğutulmasını ise tek slot tasarımlı soğutucu üstleniyor. Her ikisi de üç yıllık garanti ile sunulan FirePro serisi 2270 ve 5800 modellerinin yakında satışa sunulmaları beklenirken fiyatları modeline göre sırasıyla 149$ ve 469$.
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Arkadaşım senin 69XX diye bahsettiğin ekran kartlarıyla bunların hiçbir alakası yok.Bunlar daha çok çizim için render,video capture işlemleri içindir.Oyun için değillerdir.Oyun oynatmazalar adam gibi.
Tabi 400 dolara alacağın 6970 150 dolara alacağın firepro 2270 'ten render ve çizim konusunda daha yavaştır.
bırak öğrenciyi çoğu profesyonel kullanıcı bile bunalrı kullanmıyor. herhangi bir oyun kartı bu kartlardan daha üstündür. nvidia olsalardı bunu söyleyemezdik çünkü nvidia prof kartlara harika destek veriyor. yazılım desteği olmadıktan sonra bunlar kimsenin işine yaramaz amd de nvidia dan kalan %7-8 pazar payıyla takılmaya devam eder.
Bu kadar profesyonel yapılır mı insaf. Biz de insanız...
Profesyonel çözümler de ihtiyaçlara göre üretiliyor, görüntüden ziyade ihtiyacı karşılamaktaki yeterliliği önemli. Örneğin; Quadro FX 570'in de bu kartlara benzer bir görüntüsü vardır ancak yapılacak işe göre elbette ki ihtiyaçları karşılıyor, yorumlarınızı ilginç bulduğumu söyleyebilirim, selamlar.