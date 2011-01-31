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AMD'den profesyoneller için iki yeni ekran kartı: FirePro 2270 ve FirePro V5800 DVI

8 yıl
9,7b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'den profesyoneller için iki yeni ekran kartı: FirePro 2270 ve FirePro V5800 DVI
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AMD profesyoneller için hazırladığı FirePro serisi ekran kartlarına iki yeni model daha ekledi. Orta segment için hazırladığı pasif soğutmalı FirePro 2270 modeliyle daha üst segmentleri için hedef alan FirePro V5800 DVI modellerini anıns eden firma, her iki ekran kartının da DirectX 11 ve OpenGL 4.1 desteği sunduğunu ve iki monitörle kullanıma olanak tanıdığını belirtti. AMD'nin yeni ekran kartlarından FirePro 2270, düşük profilli baskılı devre tasarımını temel alıyor ve adaptör yaradımıyla VGA, DVI veya DisplayPort desteği sunabilen DMS-59 konnektörü ile geliyor. 512MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan kartın güç tüketimi ise 15 Watt olarak açıklandı.

AMD'nin yeni ekran kartlarından FirePro V5800 DVI ise iki adet DVI çıkışı ile geliyor ve tam boyutlu baskılı devre kullanıyor. 800x paralel işlem birimine ve 128-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan 1GB GDDR5 bellekli ekran kartının güç tüketimi 75 Watt olarak ifade edilirken, soğutulmasını ise tek slot tasarımlı soğutucu üstleniyor. Her ikisi de üç yıllık garanti ile sunulan FirePro serisi 2270 ve 5800 modellerinin yakında satışa sunulmaları beklenirken fiyatları modeline göre sırasıyla 149$ ve 469$.

AMD'den profesyoneller için iki yeni ekran kartı: FirePro 2270 ve FirePro V5800 DVI
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DH Misafiri 8 yıl
nVidia Quadro Yazılım, Sertifika ve program desteği (3dsmax, Maya, AutoCAD vb.) ile profesyonel kullanımda AMD'nin bir adım önünde. AMD masaüstü ve taşınabilir bilgisayarlarda göstermiş olduğu başarıyı profesyonel kartlarda da göstermesi lazım. Ama AMD'yi kutlamak lazım profesyonel kullanımda işlemcide Intel'le ekran kartlarında da nVidia ile tek başına rekabet ediyor. Tabi yukarıda yazdıklarım 2B ve 3B tasarım ve animasyon uygulamaları için geçerli.
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sarikanarya567 8 yıl
Sanki araba alıyorsunuz,tipine bakıp ekran kartı beğenmeyenleride gördük hadi hayırlısı.
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acbold 8 yıl
şimdi bu kartların profesyonel yanı ne? tam olarak açıklanmamış.469$. verene kadar buna ati 69xx serisi alınsa daha mı kötü performans sergiler.yoksa sadece watt fazlasımı o kartların... daha çok monitör desteği olduğunu biliorm.sadece şu amd nin yeni yeni çıkan profesyonellere diye tanıttığı kartları anlamış değilim...
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mertekin 8 yıl

acbold

şimdi bu kartların profesyonel yanı ne? tam olarak açıklanmamış.469$. verene kadar buna ati 69xx serisi alınsa daha mı kötü performans sergiler.yoksa sadece watt fazlasımı o kartların... daha çok monitör desteği olduğunu biliorm.sadece şu amd nin yeni yeni çıkan profesyonellere diye tanıttığı kartları anlamış değilim...


Arkadaşım senin 69XX diye bahsettiğin ekran kartlarıyla bunların hiçbir alakası yok.Bunlar daha çok çizim için render,video capture işlemleri içindir.Oyun için değillerdir.Oyun oynatmazalar adam gibi.
Tabi 400 dolara alacağın 6970 150 dolara alacağın firepro 2270 'ten render ve çizim konusunda daha yavaştır.
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Batuist 8 yıl
çizim yapacak öğrenciler için ideal kartlar işte.. okuyan ve çizim programlarını yeni yeni öğrenenler için olsa gerek.. giriş seviyesi için ideal..
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sadtneverdie 8 yıl

Batuist

çizim yapacak öğrenciler için ideal kartlar işte.. okuyan ve çizim programlarını yeni yeni öğrenenler için olsa gerek.. giriş seviyesi için ideal..


bırak öğrenciyi çoğu profesyonel kullanıcı bile bunalrı kullanmıyor. herhangi bir oyun kartı bu kartlardan daha üstündür. nvidia olsalardı bunu söyleyemezdik çünkü nvidia prof kartlara harika destek veriyor. yazılım desteği olmadıktan sonra bunlar kimsenin işine yaramaz amd de nvidia dan kalan %7-8 pazar payıyla takılmaya devam eder.
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lj94 8 yıl
profesyoneller için tek marka vardır oda nvidia quadro
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mertekin 8 yıl
Yanlış bilmiyorsam profosyonel ekran kartı pazarının %97'si Nvidia'nın elinde.Yani Amd'nin çok daha fazla gayret etmeesi gerekiyor.
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ET 7 8 yıl
bende photoshop ve film montajlama programlarinda kullanilan grafik kartlarini soracaktim, bu isler icin hangi model ve markalari onerirsiniz ???
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St Batuhan 8 yıl
bana bunlar orta değil giriş gibi geldi. Özellikle pasif olan direk giriş zira hem fiyat 150 dolar hem düşük özellik ama ihtiyacı giderdiği sürece hangi segment olursa olsun...
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sadtneverdie 8 yıl
nvidia karşılıkları da yazılsa iyi olurmuş.
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OverClocK1ng 8 yıl
Çok profesyonel görünüyorlar gerçekten. Korktum.
Bu kadar profesyonel yapılır mı insaf. Biz de insanız...
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emrahrasa 8 yıl
Arkadaşlar;
Profesyonel çözümler de ihtiyaçlara göre üretiliyor, görüntüden ziyade ihtiyacı karşılamaktaki yeterliliği önemli. Örneğin; Quadro FX 570'in de bu kartlara benzer bir görüntüsü vardır ancak yapılacak işe göre elbette ki ihtiyaçları karşılıyor, yorumlarınızı ilginç bulduğumu söyleyebilirim, selamlar.
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DH Misafiri 8 yıl
nVidia'nın Quadro'ı varken bırak amd'yi
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