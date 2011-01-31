AMD'den profesyoneller için iki yeni ekran kartı: FirePro 2270 ve FirePro V5800 DVI

AMD profesyoneller için hazırladığı FirePro serisi ekran kartlarına iki yeni model daha ekledi. Orta segment için hazırladığı pasif soğutmalı FirePro 2270 modeliyle daha üst segmentleri için hedef alan FirePro V5800 DVI modellerini anıns eden firma, her iki ekran kartının da DirectX 11 ve OpenGL 4.1 desteği sunduğunu ve iki monitörle kullanıma olanak tanıdığını belirtti. AMD'nin yeni ekran kartlarından FirePro 2270, düşük profilli baskılı devre tasarımını temel alıyor ve adaptör yaradımıyla VGA, DVI veya DisplayPort desteği sunabilen DMS-59 konnektörü ile geliyor. 512MB GDDR3 bellek kapasitesine sahip olan kartın güç tüketimi ise 15 Watt olarak açıklandı.

AMD'nin yeni ekran kartlarından FirePro V5800 DVI ise iki adet DVI çıkışı ile geliyor ve tam boyutlu baskılı devre kullanıyor. 800x paralel işlem birimine ve 128-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan 1GB GDDR5 bellekli ekran kartının güç tüketimi 75 Watt olarak ifade edilirken, soğutulmasını ise tek slot tasarımlı soğutucu üstleniyor. Her ikisi de üç yıllık garanti ile sunulan FirePro serisi 2270 ve 5800 modellerinin yakında satışa sunulmaları beklenirken fiyatları modeline göre sırasıyla 149$ ve 469$.