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AMD'den profesyonellere yönelik iki yeni grafik kartı; FirePro V5900 ve V7900

7 yıl
14,7b
1
10
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD profesyoneller için hazırladığı FirePro serisi ekran kartlarına iki yeni model daha ekledi. FirePro V5900 ve FirePro V7900 olarak isimlendirilen yeni çözümler, Cayman GPU tasarımını kullanıyorlar ve bu sayede bir önceki jenerasyon ile kıyaslandığında iki kat daha yüksek geometri performansı sunmayı başarıyorlar. AMD'den yapılşan açıklamaya göre FirePro V7900, Nvidia'nın sunduğu Quadro çözümüne belli uygulamalarda %100'e varan oranda performans fark atmayı başarıyor. Peki AMD'nin bu kadar iddialı açıklamalar yapmasına neden olan FirePro serisi ekran kartları neler vaad ediyor, gelin şimdi hep birlikte kartların teknik özelliklerine yakından göz atalım.

AMD'nin yeni kartlarından FirePro V5900'de 512x, V7900'de ise 1280x paralel işlem birimine yer veriliyor. Açıkçası FirePro V8800 ve V9800 modelleri ile kıyaslandığında paralel işemci sayılarında düşüş yaşandığı görülen yeni grafik kartları, yenilenen mimari (AMD buna GeometryBoost adını veriyor) sayesinde yüksek geometri hesaplamalarına ihtiyaç duyulan uygulamalar sayesinde daha yüksek performans sunabiliyorlar. Bilindiği üzere Cayman tabanlı GPU tasarımlarında iki bağımsız grafik motoru bulunuyor ve her biri kendi vertex ve geometri derleyicileri ile tessellation ve HyperZ birimlerine sahipler. Yapılan değişikliklerle birlikte VLIW4 mimarisinin profesyonel uygulamalarda daha önceki VLIW5 mimarisine göre daha yüksek verimlilik sunması sayesinde FirePro V5900 ve V7900, ilgili uygulamalarda daha yüksek performans sunmayı başarıyorlar.

AMD'nin yeni kartlarına daha yakından bakmak gerekirse, yukarıda da belirttiğimiz gibi 1280x paralel işlem birimine saihp olan FirePro V7900'e 2GB GDDR5 bellek kapasitesi eşlik ediyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan DirectX 11 destekli ekran kartı, 4 monitörlü Eyefinity kurulumlarına da olanak tanıyor. OpenCL 1.1, OpenGL 4.1 ve FirePro S400 modülüyle Genlock/Framelock desteği sunuyor. AMD'den yapılan açıklamaya göre FirePro V7900, SPECapcsm (UGS NX4 Graphics Composite 1280 x1024) testinde 41.23 puanlık skora imza atarak, aynı koşullarda 17.84 puan alan Nvidia Quadro 4000'e göre ciddi oranda daha hızlı olmayı başarıyor.

Daha alt segmente konumlandıırlan FirePro V5900'de ise 512x paralel işlem birimine yer veriliyor. 2GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 256-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan kart, 3 monitörlü Eyefinity kurulumlarına olanak tanıyor. AMD CrossFire Pro, DirectX 11, OpenGL 4.1 ve OpenCL 1.1 desteği sunan kart, FirePro V7900'e göre fiyat anlamında daha ekonomik bir çözüm olacak. Profesyoneller tarafından tercih edilen pazar lideri çizim ve tasarım uygulamalarıyla sertifikasyon sürecinde uyumluluk ve stabilite karakteristiklerini en üst seviyede tutmak için gerçek dünya senaryoları baz alınarak test edilen kartlar, Autodesk 2012 applications in addition to Ansys 13.0, Bentley Systems Microstation V8i, CEI EnSight 9.2.2b, CEI EnSight CFD 3.5, Dassault Systèmes SolidWorks Corp.’s SolidWorks 2010 and 2011 3D CAD software, ESRI ArcGIS 10, ESRI ArcGIS 9.3.1, ve Side Effects Software Houdini 11 gibi yaygın olarak kullanılan pek çok yazılım için sertifika almış durumdalar.

AMD'nin yeni kartlarından AMD FirePro V7900 999$, FirePro V5900 ise 599$ seviyesinden başlayan etiket fiyatlarıyla kullanıma sunuluyorlar.


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Batuist 7 yıl en beğenilen
Peki çizim programlarında cuda desteğinin yeri ne kadar?
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MuwHinny 7 yıl
CUDa desteği sunmazsan %7 pazar payınla kalırsın AMD

Amd'den cuda desteği beklemek pek doğru olmaz sanırsam. Öte yandan amd halihazırda piyasadaki tüm kartlarında OpenCL 1.1 desteği sunuyor ve OpenCL'in önemi her geçen gün biraz daha artıyor. Cuda'ya göre geç sunulmasının getirdiği dezavantajı kısa sürede gidericeğini düşünüyorum ki cuda gibi marka(Nvidia) tekelinde bir geliştirme ortamı değil arkasında Khronos Group var. Bir kaç yıl içinde aynı openGL gibi bir endüstri standardı olacağa benziyor.
CUDa desteği sunmazsan %7 pazar payınla kalırsın AMDAmd'den cuda desteği beklemek pek doğru olmaz sanırsam. Öte yandan amd halihazırda piyasadaki tüm...
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jericho95 7 yıl
ben ekran kartında hız tmm ama görselligede önem veririm dış görsellige bence bu biraz görsellik yönünden düşük kalmış ASUS GTX
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Rusty 7 yıl
Bu kartları alan şirketler zaten kendi mühendislerine sdk ile kendi uğraştıkları işlerle ilgili geliştirme yaptırıp kartı o şekilde kullanıyorlar. Olay render, autocad photoshop tan ibaret değil.
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sadtneverdie 7 yıl
MuwHinny
CUDa desteği sunmazsan %7 pazar payınla kalırsın AMD
Amdden cuda desteği beklemek pek doğru olmaz sanırsam. Öte yandan amd halihazırda piyasadaki tüm kartlarında OpenCL 1.1 desteği sunuyor ve OpenCLin önemi her geçen gün biraz daha artıyor. Cudaya göre geç sunulmasının getirdiği dezavantajı kısa sürede gidericeğini düşünüyorum ki cuda gibi marka(Nvidia) tekelinde bir geliştirme ortamı değil arkasında Khronos Group var. Bir kaç yıl içinde aynı openGL gibi bir endüstri standardı olacağa benziyor.

bence sen autodesk 2012 ve 2011 yazılımalrını bır karsılastır. aradakı fark acılıyor mu kapanıyor mu?
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CodeMachine 7 yıl
@highgen o verdiğin video adil değil, ati tarafında ati ile uyumlu yazılım kullanılmış nvidia tarafında 3. parti bir yazılım, adobe premier ile aynı denemeyi yapın bakalım ne olacak ?
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MuwHinny 7 yıl
CUDa desteği sunmazsan %7 pazar payınla kalırsın AMD

Amd'den cuda desteği beklemek pek doğru olmaz sanırsam. Öte yandan amd halihazırda piyasadaki tüm kartlarında OpenCL 1.1 desteği sunuyor ve OpenCL'in önemi her geçen gün biraz daha artıyor. Cuda'ya göre geç sunulmasının getirdiği dezavantajı kısa sürede gidericeğini düşünüyorum ki cuda gibi marka(Nvidia) tekelinde bir geliştirme ortamı değil arkasında Khronos Group var. Bir kaç yıl içinde aynı openGL gibi bir endüstri standardı olacağa benziyor.
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triplepen 7 yıl
Batuist
Peki çizim programlarında cuda desteğinin yeri ne kadar?

cuda sadece render islemcisi olmaktan cikti. adobe yazilimlarinin tamamami neredeyse cuda destegi sunuyor. yani premier yada after effectse daha hizli prewiew aliyor daha hizli video isliyorsunuz. Bunun yaninda mayada simulasyonlarda yarrdimci olarak kullanilmaya baslandi.
Evet modeli olusturuken cuda destegi pek bi ise yaramaz ama o model illaki renderlanacak. renderlanan video illaki renk ayarlarina tabi tutulacak vs. o zaman cuda yardimci olacak.
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Batuist 7 yıl en beğenilen
Peki çizim programlarında cuda desteğinin yeri ne kadar?
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NomadCRY 7 yıl
Batuist
Peki çizim programlarında cuda desteğinin yeri ne kadar?

CUDA Render'da AMD Stream 'den daha iyi çalışıyor. Film ve parola kırmada AMD daha iyi ama grafik işlemede nVidia daha iyi.
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sadtneverdie 7 yıl
CUDa desteği sunmazsan %7 pazar payınla kalırsın AMD
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