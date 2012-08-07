AMD'den yazı: "PC neden hâlâ hakimiyetini koruyor?"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Dengeye ulaşmak: PC neden hâlâ hakimiyetini koruyor?
Modern PC'yi bugünün işletmeleri için bir numaralı araç haline getiren, esneklik ve seçenek bolluğu.
Bir şirketin bilgi teknolojilerinin satın alımından sorumlu olmak bugün kolay değil. Çoğu kullanıcının evde kendi bilgisayarı vardır, ne tür bir cihaz kullanmak istediklerine dair tercihleri vardır, şu veya bu tablet ya da akıllı telefon da akıllarını çelmiş olabilir. Ama BT satın alma sorumlusu, kullanıcıların tercihlerinin eldeki bütçeyle ve gereken işi en iyi şekilde yapacak makineyle dengelenmesi gerektiğini bilir.
Akıllı telefon ve tabletlerin, kişisel bilgisayarların yerini alacağı sık sık dile getiriliyor ve bu kategorilerin son yıllarda büyük aşama kaydettiği de bir gerçek. Ancak PC'nin muazzam bir yazılım, donanım ve beceri birikimi ekosistemi var ve bu nedenle ihtiyaçlarınıza karşılık verecek ürün darlığı yaşanmıyor. Gereken tüm işlevleri yerine getirmek için hala en iyi seçenek olan PC, bu özelliğiyle işletmelerin en önemli iş aleti olma konumunu koruyacak.
PC'nin kullanılabilirliğinin en önemli nedenlerinden biri klavye, imleç hareketi ve büyük ekran sayesinde tablo doldurma gibi karmaşık işlemlerin, başka cihazlara göre çok daha kolay yapılması. Bilgisayar ayrıca bilgiyi hızla kavramak için de ideal. Hızlı grafikler ve geniş ekranlar kaliteli donanımla birleştiğinde verilerin görüntülenmesi ve kullanılması çok kolay oluyor. Dolayısıyla kullanıcılar, PC'yi bir sunum aracı olarak kullanarak bir planı veya stratejiyi açıklamaktan müşterilere ürün ve hizmet satmaya kadar her işi verimli bir şekilde yürütebiliyor.
PC'ler bir yandan da neredeyse tüm kullanım senaryolarına karşılık verecek formatlar ve teknik özelliklerle gelişmeye, genişlemeye devam ediyor. Yeni uzun pil ömürlü modeller, devamlı hareket halinde oldukları için uzun süre elektrik prizi bulamayacak kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılıyor. Ultra ince modeller bilgisayarlarını sürekli bir yerden bir yere taşıyanlara kolaylık sağlarken, büyük modeller ekran genişliği avantajı sunuyor.
Ayrıca PC'ler, reel fiyatlarda uzun süreli ve her açıdan kanıtlanmış düşüş nedeniyle eskisine göre çok daha iyi değer sağlıyor. Günümüzün bilgisayarları, ofis uygulamalarından web taramasına kadar sınırsız çeşitlilikte yeni işleri yapabilecek kapasiteye sahip. Son yıllarda bilgisayarların video konferans görüşmelerden çevrimiçi HD eğitimlere, video ve ses kaydına, DVD'lere kadar her medyayı oynatıyor olması nedeniyle görsellik de büyük önem kazandı.
Sistem tasarımcılarının geniş kullanım modeli çeşitliliğini desteklemek için dengeli makineler yaratması gerekiyor. Çok çekirdekli mikroişlemcileri ekran kartıyla hızlandırılmış işlemci üzerinde bir araya getiren tasarımın bu anlamda önemli bir adım olduğuna inanıyoruz.
Bu iki işlevin tek bir silikon yonga üzerinde birleştirilmesi, çok hızlı performans ve enerji verimliliği sağlayacak bir platformun önünü açıyor. Video hızlandıran bir dizi teknolojinin de buna katılmasıyla, görsellik hayata geçmiş oluyor. Öte yandan, performans darboğazlarının önlenmesi için belleğin, girdi-çıktı sisteminin ve diğer bileşenlerin de işlemciye ayak uydurabilmesi gerekiyor.
Yeni PC'ler hızlı, görsellik ağırlıklı, çok iyi değer sağlıyor, hareketli bir hayat tarzına uyacak şekilde uzun bir pil ömrüne sahip ve tüm gündelik iş ve eğlence uygulamalarını çalıştırabiliyor. Ekonomik çalkantılara karşı kendilerini korumaya almak isteyen işletmelerin, bu esnekliğe ihtiyacı var.
Jon Shortland, hızlandırılmış işlemcinin mucidi olan mikroişlemci üreticisi AMD’nin ticari müşteriler biriminin yöneticisidir.
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Ne tarafımla güleceğimi şaşırdım.helal panpa