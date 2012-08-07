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AMD'den yazı: "PC neden hâlâ hakimiyetini koruyor?"

6 yıl
9,5b
1
127
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dengeye ulaşmak: PC neden hâlâ hakimiyetini koruyor?

Modern PC'yi bugünün işletmeleri için bir numaralı araç haline getiren, esneklik ve seçenek bolluğu.

Bir şirketin bilgi teknolojilerinin satın alımından sorumlu olmak bugün kolay değil. Çoğu kullanıcının evde kendi bilgisayarı vardır, ne tür bir cihaz kullanmak istediklerine dair tercihleri vardır, şu veya bu tablet ya da akıllı telefon da akıllarını çelmiş olabilir. Ama BT satın alma sorumlusu, kullanıcıların tercihlerinin eldeki bütçeyle ve gereken işi en iyi şekilde yapacak makineyle dengelenmesi gerektiğini bilir.

Akıllı telefon ve tabletlerin, kişisel bilgisayarların yerini alacağı sık sık dile getiriliyor ve bu kategorilerin son yıllarda büyük aşama kaydettiği de bir gerçek. Ancak PC'nin muazzam bir yazılım, donanım ve beceri birikimi ekosistemi var ve bu nedenle ihtiyaçlarınıza karşılık verecek ürün darlığı yaşanmıyor. Gereken tüm işlevleri yerine getirmek için hala en iyi seçenek olan PC, bu özelliğiyle işletmelerin en önemli iş aleti olma konumunu koruyacak.

PC'nin kullanılabilirliğinin en önemli nedenlerinden biri klavye, imleç hareketi ve büyük ekran sayesinde tablo doldurma gibi karmaşık işlemlerin, başka cihazlara göre çok daha kolay yapılması.  Bilgisayar ayrıca bilgiyi hızla kavramak için de ideal.  Hızlı grafikler ve geniş ekranlar kaliteli donanımla birleştiğinde verilerin görüntülenmesi ve kullanılması çok kolay oluyor. Dolayısıyla kullanıcılar, PC'yi bir sunum aracı olarak kullanarak bir planı veya stratejiyi açıklamaktan müşterilere ürün ve hizmet satmaya kadar her işi verimli bir şekilde yürütebiliyor.

PC'ler bir yandan da neredeyse tüm kullanım senaryolarına karşılık verecek formatlar ve teknik özelliklerle gelişmeye, genişlemeye devam ediyor. Yeni uzun pil ömürlü modeller, devamlı hareket halinde oldukları için uzun süre elektrik prizi bulamayacak kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılıyor. Ultra ince modeller bilgisayarlarını sürekli bir yerden bir yere taşıyanlara kolaylık sağlarken, büyük modeller ekran genişliği avantajı sunuyor.


Ayrıca PC'ler, reel fiyatlarda uzun süreli ve her açıdan kanıtlanmış düşüş nedeniyle eskisine göre çok daha iyi değer sağlıyor. Günümüzün bilgisayarları, ofis uygulamalarından web taramasına kadar sınırsız çeşitlilikte yeni işleri yapabilecek kapasiteye sahip.  Son yıllarda bilgisayarların video konferans görüşmelerden çevrimiçi HD eğitimlere, video ve ses kaydına, DVD'lere kadar her medyayı oynatıyor olması nedeniyle görsellik de büyük önem kazandı.

Sistem tasarımcılarının geniş kullanım modeli çeşitliliğini desteklemek için dengeli makineler yaratması gerekiyor. Çok çekirdekli mikroişlemcileri ekran kartıyla hızlandırılmış işlemci üzerinde bir araya getiren tasarımın bu anlamda önemli bir adım olduğuna inanıyoruz.  

Bu iki işlevin tek bir silikon yonga üzerinde birleştirilmesi, çok hızlı performans ve enerji verimliliği sağlayacak bir platformun önünü açıyor.  Video hızlandıran bir dizi teknolojinin de buna katılmasıyla, görsellik hayata geçmiş oluyor.  Öte yandan, performans darboğazlarının önlenmesi için belleğin, girdi-çıktı sisteminin ve diğer bileşenlerin de işlemciye ayak uydurabilmesi gerekiyor.

Yeni PC'ler hızlı, görsellik ağırlıklı, çok iyi değer sağlıyor, hareketli bir hayat tarzına uyacak şekilde uzun bir pil ömrüne sahip ve tüm gündelik iş ve eğlence uygulamalarını çalıştırabiliyor.  Ekonomik çalkantılara karşı kendilerini korumaya almak isteyen işletmelerin, bu esnekliğe ihtiyacı var.

Jon Shortland, hızlandırılmış işlemcinin mucidi olan mikroişlemci üreticisi AMD’nin ticari müşteriler biriminin yöneticisidir.

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SystemApps 6 yıl en beğenilen
DH Misafiri 
pc lerin modası çoktan geçti. devir Mac devri

Steve Jobs pclerin ölü bir teknoloji olduğunu gördü ve Mac leri icad etti. Böyle bir zekaya hayran olmamak elde değil.

Ne tarafımla güleceğimi şaşırdım.helal panpa
DH Misafiripc lerin modası çoktan geçti. devirMacdevriSteve Jobs pclerin ölü bir teknoloji olduğunu görd...
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intikam91 6 yıl
bu günkü güçlü PC lerin verdiği oyun zevkini diğer hiçbir teknoloji unsuru önümüzdeki 1-2 sene daha veremez. 1-2 sene sonra ne olur? daha iyi pcler çıkar oyun için pc gene daha iyi olur.
bu günkü güçlü PC lerin verdiği oyun zevkini diğer hiçbir teknoloji unsuru önümüzdeki 1-2 sene daha veremez. 1-2 sene sonra ne olur? daha iyi pcler çıkar oyun i...
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1 Yanıt Yanıtla +52
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DH Misafiri 6 yıl
pc daima olacaktır. yaşasın pc
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ahmetcanack 6 yıl
tabı adamlar ıntleı gecemıyor ya hemen mobıle gırer ama mobılde ıslemcının fp oranına bakmıyorlar amd ...
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umut_baris 6 yıl
DH Misafiri 
pc lerin modası çoktan geçti. devir Mac devri

Steve Jobs pclerin ölü bir teknoloji olduğunu gördü ve Mac leri icad etti. Böyle bir zekaya hayran olmamak elde değil.

mac kim ya?
konsol varken pc de oyun mu oynanır?
sırf donanıma özel sistem diye o kadar parayı vermem.
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artariel 6 yıl
oyun pcde oynanır. göz zevki diye bir şey var.
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Biyturs_OnSr 6 yıl
Şu yorumları okumayı seviyorum ya :D:D
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station42 6 yıl
rtsbora
ben amd kadar iyimser değilim. iş yerlerinden örnek verilmiş ama pek çok ofiste dizüstü bigisayarlar pclerin yerini almaya başladı. oyun için desek; artık orta-üst seviye laptoplarda oyun da oynanabiliyor. geriye sadece profesyoneller ve hard-core oyuncular kalıyor. onlar için pc vazgeçilmez ama bu kesim, toplam bilgisayar kullanıcılarının yüzde kaçı?

Sen herhalde Hala Pc ve ipod lar arası farkı anlamamışsın. Pc diyince dizüstülerde aynı kategoride mac lar de . steve job kendi pazarına yer bulmak için öyle konuşmuş . Tüketiciler buna ... güler sadece
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THESTER 6 yıl
laptopal99
pc nin yerini ancak şu alır beyler 8 boyutlu bir makina yani misal bf3 oynarken içindeymiş gibi hissetmemizi sağlıcak beyni bedeni ve gözü yormayan bir makina yine klavyeyle mousela kontrol edilsin ama 8 boyutlu falan olsun o zaman pcnin yerine geçer

Kaç yaşındasın sen ya. Yeter artık bilmediğiniz şeylerle ilgili yorum yapmayın. İnsan duyuları 3. boyuttan ötesini algılayamaz. Diyelim algıladı ve 8 boyutlu bilgisayar yapıldı. Ama onun adı da başka bişi olmaz yine 8 boyutlu PC deriz. Yani adı yine PC olur anladın mı.
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THESTER 6 yıl
DH Misafiri 
pc lerin modası çoktan geçti. devir Mac devri

Steve Jobs pclerin ölü bir teknoloji olduğunu gördü ve Mac leri icad etti. Böyle bir zekaya hayran olmamak elde değil.

İnsanları kıl etmek için yapıyorsunuz bunları anlamıyorum. Bilen varsa söylesin Mac'le PC arasında ne fark var.
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DH Misafiri 6 yıl
strahd_von_zarovich
Tabletler, telefonlar pc yi öldürecek diyen insanlar zaten pc yi tam kapasitesiyle kullanmıyordur, adam sadece internette gezsin ,oyun oynasın, basit office programları çalıştırsın, film izlesin ondan sonra benim için pc öldü desin. 1. Grafik programlarıyla uğraşanlar için pc nin ölmesi imkansız.2. Gerçek pc oyun severler için imkansız. 3. Mühendislik programlarıyla uğraşanlar için imkansız .4. Ses video işleyen insanlar için imkansız. Liste uzar gider , klavye mause takarsın diyenler bunları yaptıktan sonra pc ile arasında ne fark kalıyor ? Render belki günler sürecek bu sürede de fişe tak oh mis gibi masaüstü pc oldu.Wİn8 ile birlikte zaten pc lerin çoğunda dokunmatik ekran kullanılır , ondan sonra pc mi ölür tabletler mi ölür tartışılır. Yakın bir zaman içinde zaten birbirleri içerisine girerler, niye birine tablet niye birine pc dediğimiz önemini kaybeder.

HP'nin hepsi bir arada dokunmatik ekranlı bir pc'si var zaten. Acer'da da, yanlış hatırlamıyorsam, dokunmatik ekran var piyasaya sürülmüş.
Kaldı ki, notebook pc'nin yerine geçememiş, bir kağıt parçası boyundaki cihaz mı geçecek. O günler geldiğinde zaten, şu anki kuşağın üzerinden en az 15 kuşak daha geçer.
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aceleciburak 6 yıl
bugün sızan habere göre AMD Trinity Desktop APU lar Ekim ayının ilk günü duyurulacak ...

news.softpedia.com/...
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DHzgn 6 yıl
alito
PC her zaman farklı teknolojik evrimler geçirerek varlığını sürdürecek. mesela gelecekteki PCnin adı MicroPC veya NanoPC olabilir. kısacası PC her zaman bir şekilde varolmaya devam edecek.

Bizden sakladıkları bir teknoloji yoksa ekran kartlarının boyutları her geçen yıl büyüyecek. 30-40cm uzunluğunda 14cm fanlı ekran kartları var. Mikro pc de oyun oynanmaz.
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yonex78 6 yıl
eskiden notebooklar vs çok pahalı ve kullanışsızdı.
şu anki geldigimiz durumda teknoloji gelişti notebook fiyatları herkese hitap edecek duruma geldi.paralelinde pc performansı o kadar arttıki standart bir kullanıcı için pcler fazla gelmeye başladı.
birde akıllı telefonların yapabildikleri göz önünde bulunduruldugunda standart bir internet kullanıcısı içiin pc hantal ve kullanışsız duruma düştü.
Lakin konu iş hayatı grafik bilimsel hesaplamalar vs oldugunda o çok tuttugumuz laptoplar-tabletler-süper akıllı telefonlar pc karşısında deveyle cüce gibi.
en son2 sene önce topladıgım düşük konfigrasyona sahip bir pc hiç reboot etmeden 2 yıldır çalısıyor:)
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izmirmaster 6 yıl
zenginin malı züğürdün cenesini yorarmış

adamlar kafayı kullanıp işlemici malzeme üretmiş

biz kullanım tartışması yapıyoruz


bilinçli kullanıcı



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kill1033 6 yıl
laptop işlemcilerine çalışın biraz. yıllardır bir boku beceremediniz.
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