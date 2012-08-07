AMD'den yazı: "PC neden hâlâ hakimiyetini koruyor?"

Dengeye ulaşmak: PC neden hâlâ hakimiyetini koruyor?

Modern PC'yi bugünün işletmeleri için bir numaralı araç haline getiren, esneklik ve seçenek bolluğu.





Bir şirketin bilgi teknolojilerinin satın alımından sorumlu olmak bugün kolay değil. Çoğu kullanıcının evde kendi bilgisayarı vardır, ne tür bir cihaz kullanmak istediklerine dair tercihleri vardır, şu veya bu tablet ya da akıllı telefon da akıllarını çelmiş olabilir. Ama BT satın alma sorumlusu, kullanıcıların tercihlerinin eldeki bütçeyle ve gereken işi en iyi şekilde yapacak makineyle dengelenmesi gerektiğini bilir.





Akıllı telefon ve tabletlerin, kişisel bilgisayarların yerini alacağı sık sık dile getiriliyor ve bu kategorilerin son yıllarda büyük aşama kaydettiği de bir gerçek. Ancak PC'nin muazzam bir yazılım, donanım ve beceri birikimi ekosistemi var ve bu nedenle ihtiyaçlarınıza karşılık verecek ürün darlığı yaşanmıyor. Gereken tüm işlevleri yerine getirmek için hala en iyi seçenek olan PC, bu özelliğiyle işletmelerin en önemli iş aleti olma konumunu koruyacak.





PC'nin kullanılabilirliğinin en önemli nedenlerinden biri klavye, imleç hareketi ve büyük ekran sayesinde tablo doldurma gibi karmaşık işlemlerin, başka cihazlara göre çok daha kolay yapılması. Bilgisayar ayrıca bilgiyi hızla kavramak için de ideal. Hızlı grafikler ve geniş ekranlar kaliteli donanımla birleştiğinde verilerin görüntülenmesi ve kullanılması çok kolay oluyor. Dolayısıyla kullanıcılar, PC'yi bir sunum aracı olarak kullanarak bir planı veya stratejiyi açıklamaktan müşterilere ürün ve hizmet satmaya kadar her işi verimli bir şekilde yürütebiliyor.





PC'ler bir yandan da neredeyse tüm kullanım senaryolarına karşılık verecek formatlar ve teknik özelliklerle gelişmeye, genişlemeye devam ediyor. Yeni uzun pil ömürlü modeller, devamlı hareket halinde oldukları için uzun süre elektrik prizi bulamayacak kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılıyor. Ultra ince modeller bilgisayarlarını sürekli bir yerden bir yere taşıyanlara kolaylık sağlarken, büyük modeller ekran genişliği avantajı sunuyor.