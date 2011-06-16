AMD'nin 2012 model Fusion işlemcileri Bulldozer mimarisini kullanacak; Mühendislik örnekleri hazır

AMD'nin Berlin'de düzenlediği Fusion LIano lansmanında, şirketin geleceğe dönük planları da paylaşıldı. Fusion-A Serisi işlemiclerini lanse eden ve Bulldozer tabanlı FX işlemcia ilesini önümüzdeki birkaç ay içerisinde kullanıma sunması beklenen AMD, pazar payını hızlı bir şekilde arttırmayı planlıyor. Netbook'lar ve düşük maliyetli bazı sistemler için hazırlanan Brazos platformundaki C ve E serisi Fusion işlemcileri 5 milyondan fazla satan AMD, Fusion-A Serisi işlemcileriyle de benzer bir satış performansı sergileyeceğini dile getiriyor.

İşlemci modeline göre 160, 320 veya 400 paralel işlemcili entegre grafik birimleri aynı zamanda Dual Graphics teknolojisi ile uyumlu ekran kartlarıyla paralel çalışabilen Fusion-A Serisi işlemciler aynı zamanda Turbo Core teknolojisiyle geliyor ve bu sayede iş yükünün kaynağına göre örneğin oyun gibi yoğun GPU gücü gerektiren uygulamalarda entegre GPU hızını 100MHz, işlemci gücü gerektiğinde ise çekirdeklerin çalışma frekansını 300MHz'e kadar arttırabiliyorlar. AMD'ye göre aynı fiyat segmentinde Intel'in çift çekirdekli mobil işlemcilerinden daha az güç tüketen ve daha yüksek görsel performans vaad eden Fusion-A Serisi mobil işlemcilerin aralarında Acer, Dell, HP, Sony ve Toshiba gibi dünya devi üreticiler taafından hazırlanan 150 farklı tasarımla pazarda hızla yaygınlaşacağı belirtiliyor.

Fusion-A Serisi işlemcilerini yeni lanse eden AMD, Berlin'deki etkinlikte geleceğe yönelik güçl mesajlar da verdi. İlk defa dört yıl önce dile getirilen Fusion işlemci konseptini yeni yeni pazara süren firma, ikinci nesil Fusion işlemcileri içinse daha hızlı harekete decek. Amacının her sene dünyanın en iyi APU'larını (Hızlandırılmış İşlem Birimi, siz bunu Entegre Grafik Özellikli İşlemci olarak ta okuyabilirsiniz) pazara sunmak olduğunu söyleyen AMD, 2012'nin platformları için de büyük bir yol katetmişe benziyor. Fusion-A Serisi işlemcilerde, var olan mikroişlemci tasarımını (Stars kod adlı çekirdek, Husky tasarımı, K10.5 mimarisi), DirectX 11 destekli entegre grafik birimi ve kuzey köprüsü ile birlikte aynı zar içerisinde bir araya getiren AMD,2012 model Fusion işlemcilerinde ise performans çıtasını ciddi oranda yükseltmeyi planlıyor.

AMD'nin teknolojilerden sorumlu başkan yardımcısı Joe Macri tarafından açıklanan yol haritasına göre, 60-90 gün içerisinde pazara girmesi beklenen yeni nesil FX işlemcilerine güç veren Bulldozer mimarisi, gelecek yıl ile birlikte Fusion ailesi için de itici güç unsuru olacak. Comal kod adı verilen 2012 model Fusion platformundaki işlemcilerde, Bulldozer mimarisine ve daha güçlü entegre grafik birimlerine yer verilecek. Bu sayede performans seviyesinin ciddi şekilde artması beklenen Fusion ailesinin en hızlı modellerinde, kimilerine göre Radeon HD 6700+ seviyesinde entegre grafik birimine yer verilecek. Ocak ayında lanse edilenv e yukarıda da belirttiğimiz gibi şimdiye kadar 5 milyondan fazla satan C ve E serisi Fusion işlemcilerin güç verdiği Brazos platformu yerini Deccan platformuna bırakacak. Bu platformdaki işlemciler hem 28nm fabrikasyon süreciyle üretilecek hem de ikinci nesil Bobcat mimarisini temel alacaklar.

Computex 2011 Fuarı'nda, Desna kod adını verdiği Fusion-Z01 işlemcisini duyuran ve resmi olarak tablet bilgisayar pazarına adım atan AMD, 2012 ile birlikte bu alandaki varlığını güçlendirmeyi planlıyor. IDC'nin rakamlarına göre tablet bilgisayar pazarındaki satışların 2015 yılına kadar çok ciddi sıçrama göstermesi beklenirken, bu alanda etkili bir pozisyona gelmeyi hedefleyen AMD, Hondo platformunu yeni yılda pazara sunacak. Bilindiği üzere Fusion-Z01 işlemcisi, Intel'in Oak Trail platformu gibi doğrudan tabletleri hedef alan bir çözümden ziyade, netbook'lar için geliştirilen Fusion-C50 işlemcisinin tabletlere göre özelleştirilmiş bir versiyonu idi. Hondo platformu ise tamamiyle ultra-mobil akıllı cihazları hedef alacak ve enerji verimliliğine yönelik çok ciddi optimizasyonlar içerecek. 5.8-6.4 Watt arası ısıl tasarım gücüne sahip olan Fusion-Z01 işlemcisiyle kıyaslandığında Honda platformundaki işlecilerle birlikte güç tüketiminin çok daha alt seviyelere inmesi bekleniyor.

Mobil stratejilerdeki uyuşmazlık nedeniyle eski tepe yöneticisi Dirk Meyer ile yollarını ayıran ve gelecekte akıllı cihazlar ve mobil platformlara daha fazla yönelmesi beklenen AMD, Hondo platformuyla birlikte yenilikçi form faktörleri sunmayı planlıyor. Bu noktada çok fazla detay bulunmuyor ancak firmanın bir şekilde akıllı telefon pazarına adım atabileceği düşüncesi de akıllara gelmiyor değil. Fusion Geliştiriciler Konferansı'na ARM'ı da davet eden AMD'nin bu alanda nasılb ir strateji izleyeceği henüz bilinmiyor ancak ARM lisansıyla ultra-düşük güç tüketimli işlemciler geliştirip geliştirmeyeceği üzerine tartışmalar devam ediyor. Hatırlanacağı üzere bu idda bir süre önce ortaya atılmış ancak AMD bunu yalanlamıştı.