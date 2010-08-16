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AMD'nin 28nm GPU'ları 2011 başında hazır olacak

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ekim ayında lanse edeceği ikinci jenerasyon DirectX 11 kartlarında da 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan grafik yongalarını kullanacak olan AMD, 28nm için tahminlerden hızlı davranabilir. TSMC kaynaklarının önemli bir kısmını Nvidia rezerve ettirdiği için yılın kalan kısmında GPU üretiminde yönelik kapasite sorunu yaşayacağı iddia edilen AMD, GlobalFoundries'in grafik işlemci üretimine yönelik hazırlıklarını tamamlamasıyla birlikte yeni yılın ilk aylarında 28nm GPU üretimine başlamayı planlıyor.

Bilindiği üzere AMD'nin Ekim ayında lanse edeceği yeni ekran kartları Southern Islands kod adını taşıyor ve mevcut ekran kartı teknolojisinin, uzun süredir üzerinde çalışılan yeni nesil grafik işlemci mimarisinden alınan bazı yeniliklerle güncellenmiş versiyonunu kullanmaları bekleniyor. Northern Islands kod adını taşıyan ve 2011 için planlanan ekran kartlarının ise tamamiyle yeni nesil olacağı ve AMD'nin 2007 yılında lanse edilen R600 mimarisinden bu yana hazırladığı en radikal grafik işlemci mimarisini baz alacakları belirtiliyor.

Gelen bilgilere göre AMD, Northern Islands serisi ekran kartlarında 28nm üretim teknolojisiyle hazırlanan grafik yongalarını kullanacak. Bu konuda ortağı olduğu GlobalFoundries'in hazırlıklarına güvenen firma, TSMC ile de ipleri kopartmayı düşünmüyor. Ancak endüstriyel kaynaklar AMD'nin orta ve uzun vadede GlobalFoundries ile hareket edeceğini öne sürüyor zira AMD, GlobalFoundries'teki araştırma-geliştirme ve planlama sürecine doğrudan müdahele edebiliyor.

200'den fazla müşterisi bulunan TSMC ile AMD arasındaki iş birliğinin son dönemde sıkıntılı geçtiği bilinmekte. 40nm üretim teknolojisine rakibi Nvidia'dan önce geçerek önemli bir avantaj elde etmesine rağmen, TSMC'deki verimlilik problemlerinden ötürü özellikle Radeon HD 4770 için belirlediği hedefleri gerçekleştirmekte sıkıntı yaşayan AMD'nin, 28nm ve sonrasında için planlanan ileri üretim teknolojileri için tek bir üreticiye bağlı kalmak istemediği biliniyor. İşte 28nm ile başlayacak bu yeni süreçte pazarın nasıl şekilleneceğini ise zaman gösterecek.


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Dovahkiin 9 yıl
GTX 460 çıktı hala ati alan mı var?

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eulogy 9 yıl
Riqimaru

GTX 460 çıktı hala ati alan mı var?





Süsler çıktı hala nvidia alan mı var ?

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Nevi şahsına münhasır 9 yıl

Riqimaru

GTX 460 çıktı hala ati alan mı var?



100, 120 liraya 8600ün devamı GT 220ler satılıyor halen de 64bitliklerin duyurusu yapılıyor.
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eric13 9 yıl

Riqimaru

GTX 460 çıktı hala ati alan mı var?



şakamısın nesin
gtx 460 çıksa ne yazar çıkmasa ne yazar herkes kartını aldı 7 8 ay önce
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M@U 9 yıl
Sanırım Ati'nin yeni kartları şu şekilde olacak:

South Island ilk kartlar: 40nm hd6000

South Island bahar güncellemesi: 28nm hd6000

North Island tüm seri: 28nm hd7000 (ya da adı ne olacaksa)

Hem nanometrik küçülmeye ayak uydurmak hem de yeni mimariyi kullanıma sunmak, aynı anda yapılması zor işlerden. Bkz: Fermi.

Ati de tahminen hd3000 serisinden hd4000 serisine geçişte olduğu gibi aynı üretim tekniğini kullanarak yeni seriyi sunacaktır. 28nm üretiminde uzmanlaştıktan sonra ve sorunları giderildikten sonra yeni mimariyi o nod'da üretecektir. Zaman konusunda zaten en ufak bir sıkıntısı yok. Hatta 40nm'de sorun yaşanmasaydı ve 28nm'ye geçiş uzun sürmeseydi, çok daha feci şekilde Nvidia'ya fark atabilirdi.
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Batuist 9 yıl
yeni nesil kartlar yine önümüzdeki senenin 3. yada 4. çeyreğine kaldı... güncellenmiş versiyonlarla yola devam edecektir AMD
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