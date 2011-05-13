Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD'nin 6 çekirdekli Thuban tasarımına sahip Athlon II X4 640 işlemcisi ortaya çıktı

8 yıl
13,8b
1
5
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bulldozer mimarisini temel alan yeni nesil FX işlemcilerini önümüzdeki ay içerisinde lanse etmeye hazırlanan AMD, ürün gamına ilginç seçenekler eklemeye devam ediyor. Dört çekirdekli Athlon II X4 ailesinin en hızlı modellerinden biri olan Athlon II X4 640 için Thuban tasarımını temel alan yani aslında 6 çekirdekli olan bir versiyon ortaya çıktı.

AMD'nin 6 çekirdekli Thuban tasarımına sahip Athlon II X4 640 işlemcisi ortaya çıktı
Tam Boyutta Gör

Bilindiği üzere Athlon II X4 640 serinin diğer üyeleri gibi 2MB büyüklüğünde Seviye 2 bellek kapasitesiyle geliyor ve Phenom II ailesinden farklı olarak Seviye 3 belleği bulunmuyor. 3GHz'de çalışan işlemcinin Thuban tabanlı versiyonunda ise durum biraz daha farklı zira kullanıcılar kapalı olarak gelen iki çekirdeği ve 6MB L3 belleği açma şansına sahipler.

AMD'nin 6 çekirdekli Thuban tasarımına sahip Athlon II X4 640 işlemcisi ortaya çıktı
Tam Boyutta Gör

Yayınlanan yeni ekran görüntülerine göre Thuban tasarımını temel alan Athlon II X4 640, kapalı gelen Seviye 3 bellek ve diğer iki çekirdek açıldıktan sonra CPU-Z tarafından Phenom II X6 1045T olarak algılanıyor. ADX640WFK42GR seri numarasına sahip olan işlemci için üzücü olan tarafsa OEM ürün olmasa yani sadece üreticilere sağlanması.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
lazerboy 8 yıl
satıcı satıcılar içinse zaten satıcılar da işlemcide değişiklik yapmaya izin vermedikleri için heyecana gerek yok boşa yapılmış bi işlemci olmuş.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ScreamAiMFire 8 yıl
Perakende için bir modelde çıkarmaz sanırım fx arifesinde gayet normal bir hareket.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 8 yıl
oem olması kötü olmuş
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
B.M.W 8 yıl
ADX640WFK42GR seri numarasına sahip olan işlemci için üzücü olan tarafsa OEM ürün olmasa yani sadece üreticilere sağlanması.


yanilmiyorsam x4 970 icin de E0 olaylari vardi x6 olabilen durumu oyle bunun da perakende satis yoksa heyecanlanmanin anlami yok
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
okanarslan20 8 yıl
illaki uğraştıracaklar l3 belleği ve 2 çekirdeği açmak için
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Samsung Corby 2 video inceleme 8 yıl Röportaj: Toshiba'nın gözlük gerektirmeyen 3D TV'leri ve Tegra 2'li Tablet bilgisayarını konuştuk 8 yıl Güncel: PowerColor HD 6950 Vortex II "Ekstra Soğuk" video inceleme 8 yıl Haftanın en iyi Android oyunları -17- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim