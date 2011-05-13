AMD'nin 6 çekirdekli Thuban tasarımına sahip Athlon II X4 640 işlemcisi ortaya çıktı

Bulldozer mimarisini temel alan yeni nesil FX işlemcilerini önümüzdeki ay içerisinde lanse etmeye hazırlanan AMD, ürün gamına ilginç seçenekler eklemeye devam ediyor. Dört çekirdekli Athlon II X4 ailesinin en hızlı modellerinden biri olan Athlon II X4 640 için Thuban tasarımını temel alan yani aslında 6 çekirdekli olan bir versiyon ortaya çıktı.

Bilindiği üzere Athlon II X4 640 serinin diğer üyeleri gibi 2MB büyüklüğünde Seviye 2 bellek kapasitesiyle geliyor ve Phenom II ailesinden farklı olarak Seviye 3 belleği bulunmuyor. 3GHz'de çalışan işlemcinin Thuban tabanlı versiyonunda ise durum biraz daha farklı zira kullanıcılar kapalı olarak gelen iki çekirdeği ve 6MB L3 belleği açma şansına sahipler.

Yayınlanan yeni ekran görüntülerine göre Thuban tasarımını temel alan Athlon II X4 640, kapalı gelen Seviye 3 bellek ve diğer iki çekirdek açıldıktan sonra CPU-Z tarafından Phenom II X6 1045T olarak algılanıyor. ADX640WFK42GR seri numarasına sahip olan işlemci için üzücü olan tarafsa OEM ürün olmasa yani sadece üreticilere sağlanması.