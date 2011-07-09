AMD'nin 8 çekirdekli Bulldozer FX işlemcisi ve test sonuçları

Önemli Açıklama:





Merhaba,





7 Temmuz itibariyle Donanimhaber.com çatısı altında beşinci yılımı geride bıraktım. Bu süre boyunca 16 binden fazla haber yayınladım. İlk başladığımda amacım siz değerli üye ve okuyucularımıza haberleri mümkün olabildiğince hızlı bir şekilde aktarmak, dünyada olup biten donanım gelişmelerini tüm ayrıntılarıyla paylaşmaktı. Bu hedefleri gerçekleştirebilmek için çok efor sarf ettik, hiç ara vermeden geceli gündüzlü haber yayını yaptık. Bir süre sonra daha fazla neler yapabiliriz diye düşünürken, "kaynak olarak kullandığımız sitelere kaynak olabilir miyiz" yani donanım gelişmelerini ilk elden dünyaya duyurabilir miyiz diye araştırmaya başladık. Bu gayretlerimizin bir sonucu olarak ta 2008 yılından bu yana yüzlerce haberimiz yurt dışında kendisine yer buldu, pek çok ürün ya da gelişmeyi ilk yayınlayan kurum olduk.





AMD'nin çok uzun süredir merakla beklenen Bulldozer işlemcileri için de bugüne kadar ortaya çıkan resmi detayların neredeyse tamamını biz yayınladık. Aralık ayında başlayan yayınlarımız belli aralıklarla devam etti ve edecek te. Tabi bu kadar dökümandan sonra amacımız artık işlemcinin kendisine ulaşmak ve AMD'nin kendi performans verileri dışında bağımsız testleri de sizlerle paylaşmaktı. Yurt dışında OBR - Obrovsky- isimli kişi/yayında mühendislik örneği bir Bulldozer işlemci örneği olduğu, yurt dışındaki siteleri yakından takip edenler zaten biliyor. Benim kendisiyle daha önceden bir irtibatım vardı. Elindeki Bulldozer örneğiyle ilgili olarak konuşmaya başladığımızda, editör refleksi olarak işlemciyi bize sağlayıp sağlayamayacağını da sordum. Gelen cevap; işlemciye ulaşabilmek için ciddi bir ödeme yaptığı ancak merak ettiğim detayları ve istediğim test sonuçlarını bana sağlayabileceğini yönündeydi. Buna karşılık olarak ta benden Bulldozer'le ilgili detayları içeren (modellerin isim ve saat hızı bilgilerini) bazı dökümanlar talep etti.





Yaptığımız görüşmeler sonucunda Obrovsky, geçtiğimiz günlerde bazı test sonuçlarını benimle paylaştı. Ben de herkesin merakla beklediği test sonuçlarını vakit çevirmeden yayına hazır hale getirdim ve sizlerle paylaştım. Ancak burada Obrovsky'nin bir tuzak kurduğunu, bu tuzağa düştüğümün farkında değildim. Zira bu arkadaşın, dökümanları ilk defa bir Türk sitesinin yayınlamasını kabullenemeyen, niyeti kötü biri olduğunu anlamadım belki de en büyük hatayı burada yaptım. Obrovsky bizim üzerimizden prim yapmaya çalıştığını, kendi sitesindeki yazısında açıkça ortaya koymuş durumda. Yayınladığımız haberlerin dünya çapında yarattığı etki ortada ki şimdiye kadar yayınladığımız özel haber dökümanlarının tamamı evet tamamı %100 resmi materyaldir. Bunun farkında olan Obrovsky de bugün yayınladığı yazısında Donanimhaber.com'a sonuçlarını kendisinin verdiğini, bilerek yanlış sonuç vererek onları (bizi) yanılttığını belirterek güvenlilirliğimize leke atmaya çalışan bir girişimde bulunmuştur. Açıkçası biz yayınladığımız test sonuçlarının kendisine ait olduğunu özellikle vurgulamak istedik hatta işlemciyle ilgili görüşlerini içeren bir video çekerse eğer, ilgili haberde yer verebileceğimizi de söyledim ancak adının geçmemesini özellikle rica etti.





Engadget.com'dan Dailytech.com'a, TechPowerUp'dan Xbit-Labs'e kadar... İngilizce, Rusça, Almanca, Çince, Japonca, Fransızca... Farklı dillerde yayın yapan dünya çapında pek çok sitede haberlerimiz yer alıyor. Obrovsky kötü bir oyun oynamaya çalışmıştır ancak kaybeden de kendisi olacaktır. Zira biz özel haberlerimize devam edeceğiz. AMD olsun Intel olsun Nvidia olsun elimize geçen bilgi ve belgelere sitemizde yer vermeye devam edeceğiz. Hatta önümüzdeki günlerde Intel cephesiyle ilgili "bomba" diyebileceğimiz çeşitli test sonuçlarını (resmi dökümanlar eşliğinde) da sizlerle paylaşacağız ki işlemci dünyasının bu sonuçları uzun süredir beklediğini söyleyebilirim. Siz değerli üye ve okuyucularımızın desteğiyle bugünlere kadar geldik yine desteğinizle birlikte daha büyük işlere de imza atacağımızdan kuşkunuz olmasın. Bu süreç içerisinde malesef düşmanlarımızın sayısı da artmaya devam edecek ancak bu olaydan sonra bizim de onlara karşı artık çok daha dikkatli olacağımınızdan hiç şüpheniz olmasın.





Açıklamada da belirttiğim üzere bu haber haricinde yayınladığımız Bulldozer dökümanlarının tamamı orjinaldir. Zaten AMD ile yaşadığımız Radeon HD 6990 krizi de aslında bu durumun bir göstergesi olmuştur. Anlayışınıza sığınarak haberde yer alan yanlış test sonuçlarından ötürü öncelikle haberi hazırlayan şahsım ardından da kurumum adına hepinizden özür dilerim.





Sevgiler,





Erdi Özüağ "Fx57"

Donanimhaber.com

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AMD yıllardır üzerinde çalıştığı, şirket tarihinin en büyük yatırımı olarak gösterilen yeni nesil işlemcilerini pazara sunmaya başladı. Ocak ayında netbook'lara yönelik Fusion işlemcilerini kullanıma sunan firma, kısa bir süre önce de performans odaklı masaüstü ve mobil sistemler için hazırladığı Fusion A serisi işlemcilerini lanse etmişti. Giriş ve orta segmentte ürün gamını yenileyen firmada tüm gözler Bulldozer jenerasyonuna çevrilmiş durumda. Geliştirme çalışmaları Fusion'dan da eskiye giden Bulldozer işlemcileri için geri sayım başladı.

Bulldozer kod adını taşıyan yeni nesil mikroişlemci mimarisi çok uzun süredir konuşulmakta. Phenom II işlemci ailesinin yerini alacak modellerde kullanılacak yeni mimarinin tasarım çalışmaları uzun süre önce tamamlanmış olmasına rağmen, henüz piyasaya çıkan bir işlemci bulunmuyor. Aslına bakılırsa Bulldozer mimarisini temel alan Zambezi kod adlı yeni nesil FX işlemcilerinin Haziran ayında pazara sunulması bekleniyordu ancak öyle olmadı ve AMD, birkaç aylık ertelemeye gittiğini açıkladı. Elimizdeki bilgilere göre en iyi ihtimalle Ağustos sonuna doğru çıkması beklenen işlemciler için HD 7000 serisi ile birlikte Eylül ayında bir lansman da yapılabilir.

AMD'nin yeni nesil işlemcilerini hangi nedenlerle ertelediği bilinmiyor ancak çeşitli kaynaklar mevcut revizyonlarda frekans sorunu yaşandığı ve şirketin istediği değerleree ulaşamadığını öne sürüyor. Açıkçası erteleme süresi de dikkate alındığında bu ihtimalin güç kazandığını söylemek mümkün. Yeni revizyona geçiş yaparak işlemcilerin standart çalışma frekanslarını arttırmayı hedefleyen AMD, dünyanın 8 çekirdekli ilk işlemcilerini pazara sunarak, Intel'in en yeni mikroişlemci tasarımını temel alan en hızlı işlemcisinden (Core i7-2600K) daha hızlı olacağını belirtiyor ancak bu konuda herhangi bir test örneği dağıtmaktan kaçınıyor.

GlobalFoundries'in Dresden'deki tesislerinde 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Bulldozer tabanlı yeni nesil FX işlemci ailesinin 4, 6 ve 8 çekirdekli versiyonları olacak. İlk etapta iki adet 8 çekirdekli, bir adet 6 ve bir adet te 4 çekirdekli işlemci sunacak olan AMD, yıl sona ermeden önce aynı işlemcilerin daha hızlı versiyonlarını da duyuracak. Yeni işlemcilere ve elimizdeki test sonuçlarına geçmeden önce Bulldozer mimarisini kısaca hatırlamakta fayda var. AMD'nin, x86 işlemci mimarisine en büyük katkılarından biri olarak gösterilen Bulldozer, M-Space tasarım anlayışını esas alıyor.

AMD'nin yeni işlemci mimarisinin en büyük özelliği çekirdeklerin modüller içerisinde organize olması. Herhangi bir yazılım tarafından tanımlanamayan bu yapı son kullanıcılar için mühendislik ibaresinden daha fazlası değil. Her modül iki çekirdek içerirken, bu çekirdekler iki adet 128-bit FMAC birimleri ile kayar nokta ünitesini ve iki adet 128-bit tam sayı SIMD (Çoklu Veri Paralelliği Sağlayan Tek Çevrimli Komutlar) ünitesi ve L2 bellek birimini paylaşıyorlar.

Bu modüller kendi aralarında ise L3 bellek birimi ve çift kanal bellek kontrolcüsünü ortak kullanıyorlar. Bu noktada kimi kullanıcılar, birimlerin paylaşımı açısından aslında her modül tek bir çekirdeğe karşılık geliyor tarzında yaklaşımlar sergiliyor olsa bile AMD bunu kesinlikle kabul etmiyor ve endüstride ilk defa doğal tasarıma sahip 8 çekirdekli x86 işlemcilerini sunacağını altına basa basa dile getiriyor. Peki AMD'nin modül tasarımını Intel'in Hyper-Threading yaklaşımından ayıran fark nedir ? Burada önemli olan unsur şu; Bulldozer mimarisi, her izlek için atanmış programlayıcılar ve tamsayı ünitelerine sahip.

256-bit kayar nokta operasyonlarını destekleyen Gelişmiş Vektör Uzantıları (AVX) ile güçlendirilen Bulldozer mimarisinde işlemciler, 8MB'a kadar Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olacak. IMC olarak bilinen entegre bellek kontrolcüsünün 1866MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek kullanımına resmi destek (daha üst hızlara çıkmak ta mümkün) sunacağı işlemcilerde Seviye 2 bellek kapasitesinin büyüklüğü ise işlemci modeline göre 2MB'a kadar çıkabilecek ve bu kaynak modül içerisindeki çekirdekler tarafından bölüşülecek. Tahsis edilmiş iki tam sayı çekirdeği içerisinde her çekirdek için her döngüde 4 bağımsız aritmetik hesabı ve bellek operasyonu yapan iki adet ALU ve iki adet AGU birimlerine yer veriliyor.

Yeni mimari ile birlikte çok izlekli tam sayı uygulamaları için önemli ölçüde performans kazanımı getirileceği belirtilen tam sayı programlama ve uygulama iş hattı çoklayıcısı bulunuyor. Bulldozer tabanlı işlemcilerdeki her modül, 30.9mm2 zar alanı içerisinde 213 milyon transistöre (L2 bellek dahil) sahip. Modül içerisindeki ikinci tamsayı çekirdeği modül alanını %12 arttırırken, çip seviyesindeki toplam zar alanına karşılığı ise %5.

GlobalFoundries tarafından 11-metal katmanlı SOI üretim süreci ve firmanın birinci nesil High-K Metal Kapı teknolojisi kullanılarak üretilen işlemcilerde, her modül 0.8v ile 1.3v gerilim seviyesinde görev yapacak ve 3.5GHz ya da daha yüksek hızlarda çalışabilecek. Hyper Transport 3.1 (3.20 GHz, 6.4 GT/sn, 25.6 GB/sn) desteği ile gelecek olan işlemciler, Intel'in 256-bit kayar nokta operasyonlarına olanak tanıyan AVX komut setleriyle birlikte SSE4.1, SSE4.2, AES, CLMUL ve AMD'nin 128-bit komut setlerine (XOP, FMA4 ve CVT16) sahip olacak. AMD'nin Bulldozer tabanlı yeni nesil FX işlemcileri, Turbo Core teknolojisini de destekleyecek. Dünyada ik defa yine Donanimhaber.com tarafından yayınlanan resmi AMD dökümanında da yer aldığı üzere Bulldozer tabanlı işlemciler de iki farklı Turbo Core teknolojisi olacak. Tüm çekirdekler aktifken çalışma frekansı 500MHz'e kadar, çekirdeklerin yarısı aktifken ise 1GHz'e kadar otomatik olarak arttırabilecek.

Soket AM3+ formunda hazırlanan işlemciler, AMD'nin 9 serisi anakartlarında yani 970, 990X veya 990FX çipsetli anakartlarda kullanılabilecek. Athlon II ve Phenom II serisi işlemciler de bu anakartlarda kullanılabilirken, Bulldozer tabanlı işlemcilerin 8 serisi anakartlarda kullanılması şu an için biraz karışık bir durum. Ancak mevcut tablo çerçevesinde her anakartta olmasa bile 8 serisi bazı anakartlarda BIOS güncellemesi ile Bulldozer işlemci kullanımının mümkün olacağını söyleyebiliriz. İşlemci modeline göre en yüksek ısıl tasarımı 25 Watt olacak Bulldozer tabanlı yeni jenerasyon için Donanım Haber farkıyla test sonuçlarını da yayınlıyoruz.

B1 revizyonuna sahip olan mühendislik örneği işlemci, standart olarak 3.2GHz'de görev yapıyor ve Turbo Core 2 teknolojisi ile 8 çekirdek aktif 3.6GHz'e, 4 çekirdek aktif olarak ta 4.2GHz'e çıkabiliyor. GeForce GTX 580 ile birlikte kullanımında aynı Core i7-2600K'daki gibi bekleme durumunda 97 Watt güç çeken Bulldozer platformu, yük altında ise Core i7-990X işlemcili sistemden yaklaşık 10 Watt daha az güç tüketiyor. Örnek işlemci olduğu ve B1 revizyonu temel aldığı için burada yayınlayacağımız sonuçları, piyasaya çıkacak Bulldozer işlemcilerin geneli için kesin sonuç kabul etmemek gerekiyor zira testteki işlemcinin muhtemelen bir L3 sorunu yaşadığını da belirtmek gerekiyor. Gigabyte'ın 990FX-UD5 anakartının kullanıldığı testlerin sonuçları için hemen altta yer alan galeriye göz atabilirsiniz. Yakın zamanda bu testlere, 8 çekirdekli işlemcinin farklı alanlarda neler yapabildiğini içeren test sonuçları da eklenecek.

Editörün Notu: Erken mühendislik örneği AMD işlemcilerde, işlemci model kimliği farklı şekillerde kodlandığından, kaynağı gizli tutmak açısından o kısımlarda siyah şerit kullanılmıştır.