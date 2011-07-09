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AMD'nin 8 çekirdekli Bulldozer FX işlemcisi ve test sonuçları

7 yıl
211,1b
1
93
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Önemli Açıklama:

Merhaba,

7 Temmuz itibariyle Donanimhaber.com çatısı altında beşinci yılımı geride bıraktım. Bu süre boyunca 16 binden fazla haber yayınladım. İlk başladığımda amacım siz değerli üye ve okuyucularımıza haberleri mümkün olabildiğince hızlı bir şekilde aktarmak, dünyada olup biten donanım gelişmelerini tüm ayrıntılarıyla paylaşmaktı. Bu hedefleri gerçekleştirebilmek için çok efor sarf ettik, hiç ara vermeden geceli gündüzlü haber yayını yaptık. Bir süre sonra daha fazla neler yapabiliriz diye düşünürken, "kaynak olarak kullandığımız sitelere kaynak olabilir miyiz" yani donanım gelişmelerini ilk elden dünyaya duyurabilir miyiz diye araştırmaya başladık. Bu gayretlerimizin bir sonucu olarak ta 2008 yılından bu yana yüzlerce haberimiz yurt dışında kendisine yer buldu, pek çok ürün ya da gelişmeyi ilk yayınlayan kurum olduk. 

AMD'nin çok uzun süredir merakla beklenen Bulldozer işlemcileri için de bugüne kadar ortaya çıkan resmi detayların neredeyse tamamını biz yayınladık. Aralık ayında başlayan yayınlarımız belli aralıklarla devam etti ve edecek te. Tabi bu kadar dökümandan sonra amacımız artık işlemcinin kendisine ulaşmak ve AMD'nin kendi performans verileri dışında bağımsız testleri de sizlerle paylaşmaktı. Yurt dışında OBR - Obrovsky- isimli kişi/yayında mühendislik örneği bir Bulldozer işlemci örneği olduğu, yurt dışındaki siteleri yakından takip edenler zaten biliyor. Benim kendisiyle daha önceden bir irtibatım vardı. Elindeki Bulldozer örneğiyle ilgili olarak konuşmaya başladığımızda, editör refleksi olarak işlemciyi bize sağlayıp sağlayamayacağını da sordum. Gelen cevap; işlemciye ulaşabilmek için ciddi bir ödeme yaptığı ancak merak ettiğim detayları ve istediğim test sonuçlarını bana sağlayabileceğini yönündeydi. Buna karşılık olarak ta benden Bulldozer'le ilgili detayları içeren (modellerin isim ve saat hızı bilgilerini) bazı dökümanlar talep etti.

Yaptığımız görüşmeler sonucunda Obrovsky, geçtiğimiz günlerde bazı test sonuçlarını benimle paylaştı. Ben de herkesin merakla beklediği test sonuçlarını vakit çevirmeden yayına hazır hale getirdim ve sizlerle paylaştım. Ancak burada Obrovsky'nin bir tuzak kurduğunu, bu tuzağa düştüğümün farkında değildim. Zira bu arkadaşın, dökümanları ilk defa bir Türk sitesinin yayınlamasını kabullenemeyen, niyeti kötü biri olduğunu anlamadım belki de en büyük hatayı burada yaptım. Obrovsky bizim üzerimizden prim yapmaya çalıştığını, kendi sitesindeki yazısında açıkça ortaya koymuş durumda. Yayınladığımız haberlerin dünya çapında yarattığı etki ortada ki şimdiye kadar yayınladığımız özel haber dökümanlarının tamamı evet tamamı %100 resmi materyaldir. Bunun farkında olan Obrovsky de bugün yayınladığı yazısında Donanimhaber.com'a sonuçlarını kendisinin verdiğini, bilerek yanlış sonuç vererek onları (bizi) yanılttığını belirterek güvenlilirliğimize leke atmaya çalışan bir girişimde bulunmuştur. Açıkçası biz yayınladığımız test sonuçlarının kendisine ait olduğunu özellikle vurgulamak istedik hatta işlemciyle ilgili görüşlerini içeren bir video çekerse eğer, ilgili haberde yer verebileceğimizi de söyledim ancak adının geçmemesini özellikle rica etti.

Engadget.com'dan Dailytech.com'a, TechPowerUp'dan Xbit-Labs'e kadar... İngilizce, Rusça, Almanca, Çince, Japonca, Fransızca... Farklı dillerde yayın yapan dünya çapında pek çok sitede haberlerimiz yer alıyor. Obrovsky kötü bir oyun oynamaya çalışmıştır ancak kaybeden de kendisi olacaktır. Zira biz özel haberlerimize devam edeceğiz. AMD olsun Intel olsun Nvidia olsun elimize geçen bilgi ve belgelere sitemizde yer vermeye devam edeceğiz. Hatta önümüzdeki günlerde Intel cephesiyle ilgili "bomba" diyebileceğimiz çeşitli test sonuçlarını (resmi dökümanlar eşliğinde) da sizlerle paylaşacağız ki işlemci dünyasının bu sonuçları uzun süredir beklediğini söyleyebilirim. Siz değerli üye ve okuyucularımızın desteğiyle bugünlere kadar geldik yine desteğinizle birlikte daha büyük işlere de imza atacağımızdan kuşkunuz olmasın. Bu süreç içerisinde malesef düşmanlarımızın sayısı da artmaya devam edecek ancak bu olaydan sonra bizim de onlara karşı artık çok daha dikkatli olacağımınızdan hiç şüpheniz olmasın.

Açıklamada da belirttiğim üzere bu haber haricinde yayınladığımız Bulldozer dökümanlarının tamamı orjinaldir. Zaten AMD ile yaşadığımız Radeon HD 6990 krizi de aslında bu durumun bir göstergesi olmuştur. Anlayışınıza sığınarak haberde yer alan yanlış test sonuçlarından ötürü öncelikle haberi hazırlayan şahsım ardından da kurumum adına hepinizden özür dilerim.

Sevgiler,

Erdi Özüağ "Fx57"
Donanimhaber.com
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AMD yıllardır üzerinde çalıştığı, şirket tarihinin en büyük yatırımı olarak gösterilen yeni nesil işlemcilerini pazara sunmaya başladı. Ocak ayında netbook'lara yönelik Fusion işlemcilerini kullanıma sunan firma, kısa bir süre önce  de performans odaklı masaüstü ve mobil sistemler için hazırladığı Fusion A serisi işlemcilerini lanse etmişti. Giriş ve orta segmentte ürün gamını yenileyen firmada tüm gözler Bulldozer jenerasyonuna çevrilmiş durumda. Geliştirme çalışmaları Fusion'dan da eskiye giden Bulldozer işlemcileri için geri sayım başladı.
AMD'nin 8 çekirdekli Bulldozer FX işlemcisi ve test sonuçları
Tam Boyutta Gör
Bulldozer kod adını taşıyan yeni nesil mikroişlemci mimarisi çok uzun süredir konuşulmakta. Phenom II işlemci ailesinin yerini alacak modellerde kullanılacak yeni mimarinin tasarım çalışmaları uzun süre önce tamamlanmış olmasına rağmen, henüz piyasaya çıkan bir işlemci bulunmuyor. Aslına bakılırsa Bulldozer mimarisini temel alan Zambezi kod adlı  yeni nesil FX işlemcilerinin Haziran ayında pazara sunulması bekleniyordu ancak öyle olmadı ve AMD, birkaç aylık ertelemeye gittiğini açıkladı. Elimizdeki bilgilere göre en iyi ihtimalle Ağustos sonuna doğru çıkması beklenen işlemciler için HD 7000 serisi ile birlikte Eylül ayında bir lansman da yapılabilir.
AMD'nin 8 çekirdekli Bulldozer FX işlemcisi ve test sonuçları
Tam Boyutta Gör
AMD'nin yeni nesil işlemcilerini hangi nedenlerle ertelediği bilinmiyor ancak çeşitli kaynaklar mevcut revizyonlarda frekans sorunu yaşandığı ve şirketin istediği değerleree ulaşamadığını öne sürüyor. Açıkçası erteleme süresi de dikkate alındığında bu ihtimalin güç kazandığını söylemek mümkün.  Yeni revizyona geçiş yaparak işlemcilerin standart çalışma frekanslarını arttırmayı hedefleyen AMD, dünyanın 8 çekirdekli ilk işlemcilerini pazara sunarak, Intel'in en yeni mikroişlemci tasarımını temel alan en hızlı işlemcisinden (Core i7-2600K) daha hızlı olacağını belirtiyor ancak bu konuda herhangi bir test örneği dağıtmaktan kaçınıyor. 
GlobalFoundries'in Dresden'deki tesislerinde 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Bulldozer tabanlı yeni nesil FX işlemci ailesinin 4, 6 ve 8 çekirdekli versiyonları olacak. İlk etapta iki adet 8 çekirdekli, bir adet 6 ve bir adet te 4 çekirdekli işlemci sunacak olan AMD, yıl sona ermeden önce aynı işlemcilerin daha hızlı versiyonlarını da duyuracak. Yeni işlemcilere ve elimizdeki test sonuçlarına geçmeden önce Bulldozer mimarisini kısaca hatırlamakta fayda var. AMD'nin, x86 işlemci mimarisine en büyük katkılarından biri olarak gösterilen Bulldozer, M-Space tasarım anlayışını esas alıyor.
AMD'nin 8 çekirdekli Bulldozer FX işlemcisi ve test sonuçları
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AMD'nin yeni işlemci mimarisinin en büyük özelliği çekirdeklerin modüller içerisinde organize olması. Herhangi bir yazılım tarafından tanımlanamayan bu yapı son kullanıcılar için mühendislik ibaresinden daha fazlası değil. Her modül iki çekirdek içerirken, bu çekirdekler iki adet 128-bit FMAC birimleri ile kayar nokta ünitesini ve iki adet 128-bit tam sayı SIMD (Çoklu Veri Paralelliği Sağlayan Tek Çevrimli Komutlar) ünitesi ve L2 bellek birimini paylaşıyorlar.
Bu modüller kendi aralarında ise L3 bellek birimi ve  çift kanal bellek kontrolcüsünü ortak kullanıyorlar. Bu noktada kimi kullanıcılar, birimlerin paylaşımı açısından aslında her modül tek bir çekirdeğe karşılık geliyor tarzında yaklaşımlar sergiliyor olsa bile AMD bunu kesinlikle kabul etmiyor ve endüstride ilk defa doğal tasarıma sahip 8 çekirdekli x86 işlemcilerini sunacağını altına basa basa dile getiriyor. Peki AMD'nin modül tasarımını Intel'in Hyper-Threading yaklaşımından ayıran fark nedir ? Burada önemli olan unsur şu; Bulldozer mimarisi, her izlek için atanmış programlayıcılar ve tamsayı ünitelerine sahip. 
256-bit kayar nokta operasyonlarını destekleyen Gelişmiş Vektör Uzantıları (AVX) ile güçlendirilen Bulldozer mimarisinde işlemciler, 8MB'a kadar Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olacak. IMC olarak bilinen entegre bellek kontrolcüsünün 1866MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek kullanımına resmi destek (daha üst hızlara çıkmak ta mümkün) sunacağı işlemcilerde Seviye 2 bellek kapasitesinin büyüklüğü ise işlemci modeline göre 2MB'a kadar çıkabilecek ve bu kaynak modül içerisindeki çekirdekler tarafından bölüşülecek. Tahsis edilmiş iki tam sayı çekirdeği içerisinde her çekirdek için her döngüde 4 bağımsız aritmetik hesabı ve bellek operasyonu yapan iki adet ALU ve iki adet AGU birimlerine yer veriliyor.
Yeni mimari ile birlikte çok izlekli tam sayı uygulamaları için önemli ölçüde performans kazanımı getirileceği belirtilen tam sayı programlama ve uygulama iş hattı çoklayıcısı bulunuyor. Bulldozer tabanlı işlemcilerdeki her modül, 30.9mm2 zar alanı içerisinde 213 milyon transistöre (L2 bellek dahil) sahip. Modül içerisindeki ikinci tamsayı çekirdeği modül alanını %12 arttırırken, çip seviyesindeki toplam zar alanına karşılığı ise %5. 
AMD'nin 8 çekirdekli Bulldozer FX işlemcisi ve test sonuçları
Tam Boyutta Gör
GlobalFoundries tarafından 11-metal katmanlı SOI üretim süreci ve firmanın birinci nesil High-K Metal Kapı teknolojisi kullanılarak üretilen işlemcilerde, her modül 0.8v ile 1.3v gerilim seviyesinde görev yapacak ve 3.5GHz ya da daha yüksek hızlarda çalışabilecek. Hyper Transport 3.1 (3.20 GHz, 6.4 GT/sn, 25.6 GB/sn) desteği ile gelecek olan işlemciler, Intel'in 256-bit kayar nokta operasyonlarına olanak tanıyan AVX komut setleriyle birlikte  SSE4.1, SSE4.2, AES, CLMUL ve AMD'nin 128-bit  komut setlerine  (XOP, FMA4 ve CVT16) sahip olacak. AMD'nin Bulldozer tabanlı yeni nesil FX işlemcileri, Turbo Core teknolojisini de destekleyecek. Dünyada ik defa yine Donanimhaber.com tarafından yayınlanan resmi AMD dökümanında da yer aldığı üzere Bulldozer tabanlı işlemciler de iki farklı Turbo Core teknolojisi olacak. Tüm çekirdekler aktifken çalışma frekansı 500MHz'e kadar, çekirdeklerin yarısı aktifken ise 1GHz'e kadar otomatik olarak arttırabilecek. 
Soket AM3+ formunda hazırlanan işlemciler, AMD'nin 9 serisi anakartlarında yani 970, 990X veya 990FX çipsetli anakartlarda kullanılabilecek. Athlon II ve Phenom II serisi işlemciler de bu anakartlarda kullanılabilirken, Bulldozer tabanlı işlemcilerin 8 serisi anakartlarda kullanılması şu an için biraz karışık bir durum. Ancak mevcut tablo çerçevesinde her anakartta olmasa bile  8 serisi bazı anakartlarda BIOS güncellemesi ile Bulldozer işlemci kullanımının mümkün olacağını söyleyebiliriz. İşlemci modeline göre en yüksek ısıl tasarımı 25 Watt olacak Bulldozer tabanlı yeni jenerasyon için Donanım Haber farkıyla test sonuçlarını da yayınlıyoruz.
AMD'nin 8 çekirdekli Bulldozer FX işlemcisi ve test sonuçları
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B1 revizyonuna sahip olan mühendislik örneği işlemci, standart olarak 3.2GHz'de görev yapıyor ve Turbo Core 2 teknolojisi ile 8 çekirdek aktif 3.6GHz'e, 4 çekirdek aktif olarak ta 4.2GHz'e çıkabiliyor. GeForce GTX 580 ile birlikte kullanımında aynı Core i7-2600K'daki gibi bekleme durumunda 97 Watt güç çeken Bulldozer platformu, yük altında ise Core i7-990X işlemcili sistemden yaklaşık 10 Watt daha az güç tüketiyor. Örnek işlemci olduğu ve B1 revizyonu temel aldığı için burada yayınlayacağımız sonuçları, piyasaya çıkacak Bulldozer işlemcilerin geneli için kesin sonuç kabul etmemek gerekiyor zira testteki işlemcinin muhtemelen bir L3 sorunu yaşadığını da belirtmek gerekiyor. Gigabyte'ın 990FX-UD5 anakartının kullanıldığı testlerin sonuçları için hemen altta yer alan galeriye göz atabilirsiniz. Yakın zamanda bu testlere, 8 çekirdekli işlemcinin farklı alanlarda neler yapabildiğini içeren test sonuçları da eklenecek.
Editörün Notu: Erken mühendislik örneği AMD işlemcilerde, işlemci model kimliği farklı şekillerde kodlandığından, kaynağı gizli tutmak açısından o kısımlarda siyah şerit kullanılmıştır.

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Turkforce 7 yıl en beğenilen
djduke

AMD F/P ye oynar. İntel fiyat düşürdüğü anda napar onu bilmiyorum. eski AMD kullanan biri olarak, intelden memnunum.(fiyat politikası hariç)


15 senedir ne yapıyorsa onu yapar herhalde. Dünyadan haberiniz yok ama yorumlarda herşeyi siz biliyorsunuz. Vikipedi sayfasını okuyup az bilgi edinseniz nasıl olur. Hatta bunun dışında amd ile intelin mahkemelik olduğunu ve bu mahkemenin sonucunda intelin üçkağıtçılığı yüzünden yüklü bir tazminat ödediğini ve üstüne birsürü patentinden faydalanma hakkını verdiğini söylemeye gerek var mı ?

tr.wikipedia.org/...

Eğer üşenirseniz bu da alıntı;
AMD, 2003 yılında masaüstü sistemler için 64 bit işlemci üreten ilk şirket olmuştur.


Intel fanatiklerinin windows7'de XP Mode çalıştırabilmek için takla attığı & işlemci özelliklerine baktığında güncel işlemci modeli olmasına rağmen 64bit desteği olmadığını gördüğü günlerin üzerinden çok zaman geçmedi.

AMD - Via & Cyrix gibi firmalar olmasaydı hala 90'lı yıllardaki gibi intelin işlemci çıkarması için ve kazıklanmak için dua eder olurduk.
Rekabet iyidir. AMD bu işin fiyat & performans kısmındadır. İntel her zaman en hızlısını çıkarabilir ama hiçbir zaman fiyat / performans işlemci çıkarmaz.
djdukeAMD F/P ye oynar. İntel fiyat düşürdüğü anda napar onu bilmiyorum. eski AMD kullanan biri olarak, intelden memnunum.(fiyat politik...
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aceleciburak 7 yıl
bi ayrıntı dikkatimi çekti cpu-z nin ekran görüntüsündeki sürüm 1.57.1 olarak verilmiş oysaki 1.57 sürümü 18 şubatta çıkmıştı şuan an için bulldozeri ve Llano yu taniyan 1.58 sürümü var ve çıkş tarihi 24 haziran
testin yapıldığı tarihi az çok saptamaya çalışırsak nisan yada mayıs gibi yapılmış olduğunu düşünebilirz çünkü cpu-z nin 1.57.1 sürümü nisan ayında çıkmış
ince bir ayrıntı ancak önemli bi nokta olabilir
bi ayrıntı dikkatimi çekti cpu-z nin ekran görüntüsündeki sürüm 1.57.1 olarak verilmiş oysaki 1.57 sürümü 18 şubatta çıkmıştı şuan an için bulldozeri ve Llano y...
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alperentok 7 yıl
yılarca intelle kazıklandıktan sonra phenom ııx4 955 be li sistem topladım sonrada kendi kendime kızdım niye yıllarca ön yargılı davrandım diye.AMD ısınıyor denirdi intelle yandığımı farketmezdim!!Şu sıcaklarda stok fan ile boşta 37 c yükte 52-54 c capture dahil her türlü yükü kolayca (işlemci duymuyor bile)kaldırıyor.Gençler paranızı sokağa atmayın F/P tan şaşmayın,hiçbiri babanızın oğlu değil kazıklanmayın!(yıllarca kazıklanmış bir DEDE..)söylüyor.İşleci ile yapabileceklerinizin azamisini AMD ucuza yapıyor.İntel daha ucuza daha az ısınan işlemciler yapana kadar bundan sonra AMD ye devam.
yılarca intelle kazıklandıktan sonra phenom ııx4 955 be li sistem topladım sonrada kendi kendime kızdım niye yıllarca ön yargılı davrandım diye.AMD ısınıyor den...
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KroLyne93 7 yıl
oyunlar için müthiş
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Armin van Buuren* 7 yıl
CeFurkan
oem
cestvrai 3.2 gz es bulldozer chipi 4.8gz i7 2600k ile karşılaştıran arkadaşım seni tebrik ediyorum bu kadar adil bir karsılastirma olur.. amd bu chip ile 2600kyi gecmeyi hedefliyor chip 320usd olacak 980x 990x ile karsılastırmanın alemi yok zira koskoca forumda 1-2 kiside var bu islemci amd is back in the game diyebiliriz
+1 O arkadaş 3,2 Ghz hızında test yapsa da daha adil bir karşılaştırma olsa...
amd intel ghz leri aynı diye bir kural yok. bu kart kral felan değil satın alınca artık siz günlük kullanım değerlerinizi koyarsınız bizde koyarız bakarız hangisi kral
ayrıca 2600k da sadece 4 adet fiziksel işlemci varken bunda 8 tane var

O kullandığın program tüm işlemcileri tüm gücünde kullanabiliyor mu bir düşün arkadaşım? Ayrıca isterse 16 çekirdek olmuş ne farkeder sadece tek threading de fark görürsün.
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DH Misafiri 7 yıl
Boinc and Folding test ?
distributedcomputing.info/...
@+
*_*
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Wilson Fisk 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Boinc and Folding test ?

distributedcomputing.info/...

@+
*_*


bizim tartismamiza istinaden yaziyorsan ki pm kapali msn vs yok anlassak boyle mesajlar cikmaz no monkey business yani.bu tartismada herkes amd kullanmali herkes fenerbahceli dogar gibi bir sey de soylemedik.

pc ile uzayli aramak kansere tedavi bulmak gibi seylere inaniyorsaniz ki saygim vardir o zaman intel kullanmalisiniz bu tip uygulamalarda daha iyidir hatta sirf bu is icin 990x alan arkadasimiz var forumda.

biz burada diyoruz ki durduk yere gelip demedik tekel davasindan geldi mevzu buraya.biz amd almak istiyoruz bu da bizim tercihimiz fakat parasiyla bile bulmakta fena sorun yasadik zamaninda ve tesadufi amd'nin iyi oldugu donemdi.folding olayi hakkinda kanun yok vicdanen bir durum ama insanin parasiyla istedigi urunu alamamasi ticaret hukuku ile alakali bir seydir.

bugun teknofiyat.com akakce.com gibi sitelerden oturdugunuz yerde her model olmasa da cesitli model amd islemci bulabiliyorsaniz bu iyi bir durumdur.hos athlon64 zamanindaki gibi red bull tadi yok amd'nin ama yine o tada donerse bulamadiktan sonra manasi yok diyorum.Tekel davalari bunun icin onemli ve bu amd-intel tekel davasi yukarida dendigi gibi degil anlattigim gibi ve yok su anda boyle bir dava opusup barismislar.benim dedigim ozette biraksaydiniz buralara gelmiyordu baska da bisi demiyorum bu konuda.
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smogy 7 yıl
bu amd intel mmakkeme olayı !!! amerikan anti monopol yasasıyla ilgili ABD üreticilerden herhangi birisinin piyasayı teknik yada diger bir şekilde ele geçirmesini önlemek amacıyla inteli bilgi ve teknolojilerini AMD ve diğer üreticilerle pylaşmaya zorladı 1 bu anti tekel yasasıyla alakalı sebebide piyasada dengeleri ve rekabeti sağlamak eğer sadece bir firma ilerlerse piyasa dengeleribozulur ve o firmanın kontrolu altına geçer işlemci sektoru böylece rekabet ortadan kalkar olay tamamen bundan ibaret !! bu sebeple komisyon kararı ile zorla patentleri serbestçe AMD tarafından kullanılmasını sağladıki rekabet olsun ve amd de zor durumda kalması yoksa teknoloji olarak geride kalacaklardıki buda onların sonu olurdu !!!
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Turkforce 7 yıl smogy
smogy

bu amd intel mmakkeme olayı !!! amerikan anti monopol yasasıyla ilgili ABD üreticilerden herhangi birisinin piyasayı teknik yada diger bir şekilde ele geçirmesini önlemek amacıyla inteli bilgi ve teknolojilerini AMD ve diğer üreticilerle pylaşmaya zorladı 1 bu anti tekel yasasıyla alakalı sebebide piyasada dengeleri ve rekabeti sağlamak eğer sadece bir firma ilerlerse piyasa dengeleribozulur ve o firmanın kontrolu altına geçer işlemci sektoru böylece rekabet ortadan kalkar olay tamamen bundan ibaret !! bu sebeple komisyon kararı ile zorla patentleri serbestçe AMD tarafından kullanılmasını sağladıki rekabet olsun ve amd de zor durumda kalması yoksa teknoloji olarak geride kalacaklardıki buda onların sonu olurdu !!!


Birşey okumadan bilmek bu olsa gerek. AMD ile İNTEL'in davalık olmasının sebebi. İntel'in AMD işlemcilerinin satışını engellemek için firmalarla özel anlaşmalar yapmasıdır.
Bunu intelde kabul etmiş ve bir miktar nakit üzerinede sahip olduğu bazı teknolojileri kullanım izni sağlayan bir anlaşma önermiş, AMD'de bunu kabul etmiştir.
Konunun monopol , megapol vs.. kavramlarla uzaktan alakası yok...
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Guest 7 yıl
içinde AMD veya ATI geçen haberler hep en popüler haberler oluyor nedense. takım tutar gibi marka tutulmaz ki? ama konu amd olunca enteresandır, bir tarafta sömürücü intel diğer tarafta ezilen amd olunca inanılmaz bir taraftar kitlesine ulaşıyor. kullanıcılar arasındaki amd-intel ati(amd)-nvidia tartışmalarına hiç anlam veremiyorum. herkes gitsin beğendiğini alsın.
ayrıca fiyat/performans'ı her zaman geride kalan rakip kendine hedef alır. intel uzun yıllardır lider olduğu için böyle bir yönelişi olmadı ama nvidia'da bu farklılaşmayı görebiliyoruz. bir kaç yıl öncesine kadar üst seviye gpu'larda liderdi ve fiyat/performans'ta özellikle orta segmentte gerilerdeydi. bu gün için ise üst seviyede nvidia'nın mantıkla bağdaşmayan, ederinin üstündeki fiyat politikasının yanında gtx460 gibi orta segment civarında başarılı buluyorum.
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zildjiann 7 yıl
yeni anakart aldırmazsa ve benim msi 870a-g54 anakartta çalışırsa düşünebilirim, yoksa tıss.
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lvlono 7 yıl
F/P mi? bir yolunu bulsa donumuzu bile alır AMD. Intel'den hiçbir farkı yok. Kullanıcı dostuymuş vs. hikaye. Bulldozer'in en güçlü modeli, 2600K ayarında ise ve fiyatı yakınsa hiç düşünmem 2600K alırım. Denekmiyiz biz arkadaş...
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axiadam 7 yıl
setek01
Turkforce
djduke AMD F/P ye oynar. İntel fiyat düşürdüğü anda napar onu bilmiyorum. eski AMD kullanan biri olarak, intelden memnunum.(fiyat politikası hariç)
15 senedir ne yapıyorsa onu yapar herhalde. Dünyadan haberiniz yok ama yorumlarda herşeyi siz biliyorsunuz. Vikipedi sayfasını okuyup az bilgi edinseniz nasıl olur. Hatta bunun dışında amd ile intelin mahkemelik olduğunu ve bu mahkemenin sonucunda intelin üçkağıtçılığı yüzünden yüklü bir tazminat ödediğini ve üstüne birsürü patentinden faydalanma hakkını verdiğini söylemeye gerek var mı ? tr.wikipedia.org/... Eğer üşenirseniz bu da alıntı;
AMD, 2003 yılında masaüstü sistemler için 64 bit işlemci üreten ilk şirket olmuştur.
Intel fanatiklerinin windows7de XP Mode çalıştırabilmek için takla attığı & işlemci özelliklerine baktığında güncel işlemci modeli olmasına rağmen 64bit desteği olmadığını gördüğü günlerin üzerinden çok zaman geçmedi. AMD - Via & Cyrix gibi firmalar olmasaydı hala 90lı yıllardaki gibi intelin işlemci çıkarması için ve kazıklanmak için dua eder olurduk. Rekabet iyidir. AMD bu işin fiyat & performans kısmındadır. İntel her zaman en hızlısını çıkarabilir ama hiçbir zaman fiyat / performans işlemci çıkarmaz.
Ben verdiğiniz Wikipedia linkini daha önce burada paylaşmıştım zaten. Ama bir de bu linke tıklayın ve sadece 2010 yılına değil 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 hepsine tek tek bakabilirsiniz. en.wikipedia.org/... Siz daha okumadan peşin konuşuyorum AMD Bulldozerde istediği başarıyı yakalasa bile bu liste uzun yıllar değişmez. Temennim asla bu değildir para verdiğimiz sürece rekabet isteriz alternatif ürün isteriz rekabet ortamının yarattığı her türlü nimetten faydalanmak isteriz. Ancak ben AMDde CEO istifasından sonra gelişen süreçte farklı gelişmeler olduğunu ve tahminim el değiştirme yada varlık satışı gibi süreçler eninde sonunda yaşandıktan sonra olayın değişeceğini düşünüyorum. Mesleğim gereği takip ettiğim platformlardan bildiğim bir konudur; Global Foundries yada kısaca GF üzerinde AMDnin %30 altında bir payı vardır ve diğer büyük ortak ATIC bu hisseleri ve dolayısıyla bir zamanlar tamamı AMDnin olan Dresdendeki üretim üssüne ve bilmediğim diğer fabrikalar varsa onların tamamına sahip olduktan sonra iş değişecektir. AMDnin GFe sermaye olarak para değil Dresdendeki fabrikalarını koyduğunu başka konularda zaten belirtmiştim. Dolayısyla kazanılan her 1 usdnin yarısından çoğu artık AMDnin kasasına değil ağırlıklı olarak Arap sermayeli ATICe gidecektir. ATIC GFteki AMD paylarına da bir süredir talip konumdadır. Nasıl ATI AMDye katıldıktan sonra 2 yıl bocalama süreci yaşanmış ama önce HD4000 sonra HD5000 ve bana göre bugüne kadar ki en mükemmel Radeon serisi olan,ama artık AMDnin o meşhur F/P imajını taşımayan HD6000 serisi kartlarla bugün piyasadaysa, ancak mali olarak bazı trajediler yaşandıktan sonra işlemci pazarında tam rekabet başlayacaktır. Ancak burda inşallah 2 sene öncesine kadar 300 Tlye alınan orta seviye kartların bugünkü gibi 500 600 TL seviyelerinde satılmasına benzer bir süreci bir daha yaşamayız diyorum.

O kadar parayi bende sola saga dagitsam benimde o listede yerim degismez.
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DH Misafiri 7 yıl
Merhaba ,
iyi yada kötü , amd vs intel :D bu tartışma hiç bitmeyeckmi ?
Anakartımı aldım bile . GA-990XA-UD3 , sadece 8130P yi bekliyorum . intel daha iyimiş yada kötüymüş , kim takar , 11 yıldır AMD kullanmaktayım ve asla pişman olmadım diyebilirim .
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DH Misafiri 7 yıl
5 ghz işlemçiler nezaman görecez
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