AMD'nin FX işlemcileri 1.2 milyar transistöre sahip

AMD'nin Bulldozer mimarisini temel alan yeni nesil FX işlemci ailesiyle ilgili önemli bir bilgi güncellemesi yapıldı ve bilinen transistör sayısının yanlış olduğu açıklandı.

GlobalFoundries'in Dresden, Almanya'daki tesislerinde 32nm üretim teknolojisi kullanılarak hazırlanan FX işlemci ailesinin en kaslı üyesi olan 8 çekirdekli FX-8150, her biri iki çekirdekli dört adet modülden oluşuyor ve şimdiye kadar 2 milyar transistör içerdiği düşünülüyordu.

AMD tarafından Anandtech'e gönderilen doğrulamaya göre Bulldozer tabanlı işlemcilerde kaynaklı olduğu düşünülürse, hatanın neden kaynaklandığı ve düzetlemenin niçin bu kadar geç geldiği merak konusu olmakla birlikte kesin değerin 1.2 milyar olduğunu not düşelim.

Zar boyutu 315mm2 olan 8 çekirdekli Bulldozer işlemcisi, Intel'in 6 çekirdekli Sandy Bridge-E işlemcisinden sonra en fazla transistöre sahip ikinci işlemci ailesi durumunda. Mevcut duruma göre 8 çekirdekli Bulldozer, 6 çekirdekli Phenom II'den %30 daha fazla transistör içeriyor.

Transistör yoğunluğu açısından değerlendirildiğinde ise 8 çekirdekli Bulldozer işlemci, güncel işlemcilerin yer aldığı bir tabloda, çift çekirdekli Sandy Bridge'lerin ardından gelirken, mm2 başına en fazla transistörün ise AMD'nin Fusion LIano işlemcilerde olduğunu görüyoruz.

Hatırlanacağı üzere kısa bir süre önce bazı eski AMD mühendisleri, Bulldozer'in bekleneni verememesini, kullanılan hazır tasarım araçlarına bağlamış ve bunun performans, zar boyutu ve verimlilik anlamında %20'lere varan seviyede kayba neden olduğunu ileri sürmüşlerdi.

Önümüzdeki aylarda FX işlemci ailesine FX-8170 gibi yeni model takvisyeleri yapacak olan AMD, 2012 içerisinde Piledriver tasarımını temel alan ve aynı saat hızında şu anki Bulldozer işlemcilerden %10-15 hızlı olması beklenen FX Next kodlu işlemcilerini de sunacak.

http://www.anandtech.com/show/5176/amd-revises-bulldozer-transistor-count-12b-not-2b