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AMD'nin FX işlemcileri 1.2 milyar transistöre sahip

7 yıl
6,4b
1
40
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Bulldozer mimarisini temel alan yeni nesil FX işlemci ailesiyle ilgili önemli bir bilgi güncellemesi yapıldı ve bilinen transistör sayısının yanlış olduğu açıklandı. 
GlobalFoundries'in Dresden, Almanya'daki tesislerinde 32nm üretim teknolojisi kullanılarak hazırlanan FX işlemci ailesinin en kaslı üyesi olan 8 çekirdekli FX-8150, her biri iki çekirdekli dört adet modülden oluşuyor ve şimdiye kadar 2 milyar transistör içerdiği düşünülüyordu.
AMD tarafından Anandtech'e gönderilen doğrulamaya göre Bulldozer tabanlı işlemcilerde kaynaklı olduğu düşünülürse, hatanın neden kaynaklandığı ve düzetlemenin niçin bu kadar geç geldiği merak konusu olmakla birlikte kesin değerin 1.2 milyar olduğunu not düşelim.
Zar boyutu 315mm2 olan 8 çekirdekli Bulldozer işlemcisi, Intel'in 6 çekirdekli Sandy Bridge-E işlemcisinden sonra en fazla transistöre sahip ikinci işlemci ailesi durumunda. Mevcut duruma göre 8 çekirdekli Bulldozer, 6 çekirdekli Phenom II'den %30 daha fazla transistör içeriyor.
Transistör yoğunluğu açısından değerlendirildiğinde ise 8 çekirdekli Bulldozer işlemci, güncel işlemcilerin yer aldığı bir tabloda, çift çekirdekli Sandy Bridge'lerin ardından gelirken, mm2 başına en fazla transistörün ise AMD'nin Fusion LIano işlemcilerde olduğunu görüyoruz. 
Hatırlanacağı üzere kısa bir süre önce bazı eski AMD mühendisleri, Bulldozer'in bekleneni verememesini, kullanılan hazır tasarım araçlarına bağlamış ve bunun performans, zar boyutu ve verimlilik anlamında %20'lere varan seviyede kayba neden olduğunu ileri sürmüşlerdi.
Önümüzdeki aylarda FX işlemci ailesine FX-8170 gibi yeni model takvisyeleri yapacak olan AMD, 2012 içerisinde Piledriver tasarımını temel alan ve aynı saat hızında şu anki Bulldozer işlemcilerden %10-15 hızlı olması beklenen FX Next kodlu işlemcilerini de sunacak.

http://www.anandtech.com/show/5176/amd-revises-bulldozer-transistor-count-12b-not-2b Yorum Yaz
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Firaristt 7 yıl en beğenilen
O özelliklerle 2600K'yı katlamadıktan sonra ne yapalım? Rekabet olmuyor ki intel fiyat indirimine gitmiyor. AMD CPU tarafında sağlam bir atak yapması lazım yoksa intel'in kuruş indirim yapacağı yok...
O özelliklerle 2600K'yı katlamadıktan sonra ne yapalım? Rekabet olmuyor ki intel fiyat indirimine gitmiyor. AMD CPU tarafında sağlam bir atak yapması lazım yoks...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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highgen 7 yıl
Amdde birşeyler ters gidiyor ama hadi hayırlısı buldozer gerçekten gelişmiş komplike bir mimari olmasına rağmen heleki bu kadar transistör seviyesinde olmasına rağmen aldığı değerleri görünce akıl almaz bi hayalkırıklığına uğruyor insan 1.2 milyar transistör seviyesinde üretilen zar alanı nasıl olurda 2 milyar denir orası ayrı bi fail. koskoca bi yılı buldozer lansmanını erteleye erteleye geçiripte bi cacık çıkmaması ise çok ayrı bi fail buldozeri deneme mimarisi olarak görebiliriz gerçek buldozer mimarisi ise 22 nmye güncellenmiş piledriver çekirdeği eğer bundada bocalarsa intelin ezici tekel hakimiyetine mahkum kalırız
Amdde birşeyler ters gidiyor ama hadi hayırlısı buldozer gerçekten gelişmiş komplike bir mimari olmasına rağmen heleki bu kadar transistör seviyesinde olmasına...
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2 Yanıt Yanıtla +9
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Firaristt 7 yıl
soar.kerrigan

Firaristt

O özelliklerle 2600K'yı katlamadıktan sonra ne yapalım? Rekabet olmuyor ki intel fiyat indirimine gitmiyor. AMD CPU tarafında sağlam bir atak yapması lazım yoksa intel'in kuruş indirim yapacağı yok...

Siz hep ayni yorumu yapmaya bikmiyormusunz ya. Hayir yorum yapmasaniz daha iyi yer kaplamaz forumda scroll ediyoruz sayfayi sizin yuzunuzden.

AMD düzgün CPU yapıp rekabet ortamı oluşmadıkça aynı tür yorumlar bitmez. İntel kılını bile kıpırdatmadı FX'ler çıktığından beri. (fiyat düşürme anlamında) O özellikleri koyup 2600K gibi o özelliklerin kağıt üstünde yarısından biraz fazla olan bir işlemciyi geçemiyorsa AMD, intel fiyatlarda istediği gibi at koşturacaktır. Ki görüyoruz 1000$'lık işlemcileri. Uzunca bir zaman sonra AMD intel'i yakaladığında intel'in ünlü %50'e varan indirimleri bir darbe daha vuruyor, ki buna defalarca şahit olduk. Ucuza iyi işlemci almak varken neden aynı paraya kötüsünü alalım? AMD adam gibi CPU yapsın, intel'i geçsin veya rekabet oluştursun üst segmentte o zaman hem daha hızlı gelişir teknoloji hem de fiyatlar düşer ;)
soar.kerriganFiraristtO özelliklerle 2600K'yı katlamadıktan sonra ne yapalım? Rekabet olmuyor ki intel fiy...
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halitozbasli 7 yıl
şimdiye kadar 11 pc topladım sanırım sadece 1 kez AMD işlemci ile topladım. Bir zamanlar bu iki firma kafa kafaya rekaber icinde idi nezaman core duo ve quat lar piyasaya cıkmaya basladı AMD işin ucunu kacırdı. Enson PCımdede i5 2500 kullandım fiyat performas acısından AMD de mukabili yoktu..
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MetronoM 7 yıl
AMD işlemcilerinde entegre grafik birimleri kullanıyor mu arkadaşlar... Kimse ondan bahsetmiyor?
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subzero86 7 yıl
Arkadaşlar bu intel ne zaman bir işlemci ailesi çıkarsa her zaman en üstte tahtta bir kral oturtur yani şu 1000 dolarlık olanlar mesela,aslında amd nin de bir tane yada birkaç tane böyle bir kral işlemci ile uğraşıp buna yoğunlaşıp intelin karşısına dikmesi lazım tamam phenomII ni fx ini yapda bir de amd Extreme edition yap ki intel baba fiyatları çeksin aşağıya,

Yıllardır takip ederim amd hep orta düzeyde kalıyor,orta düzeyde kalıyor derken; mesela phenomII çıkartıyor ama hepsi genelde birbirine yakın performansta ama intelde hepsi birbirine yakın işlemciler var amd gibi; ama bir de extreme edition tarzı tek bir baba işlemciyide koyuyor işte ben buyum diyor tekim diyor,amd nin intelin en baba işlemcisine en az 1 tane ile karşılık vermesi lazım ki rekabet olsun, amd nin yeni diye çıkardığı işlemcileri görüyorsunuz intelin babasıyla yarışamıyor tam olarak, halbuki amd onu solda sıfır bırakacaktıki yeni lafını kullanmaya hakkı olsun, amd böyle devam ederse intelde böyle devam eder fiyat politikasına
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thunderwatcher 7 yıl
Ben şunu anlamıyorum: Bu transistör sayısı tahminlerini kim yapıyor mahalle bakkalı mı? Ayrıca tahmin ne demek? Yaptığınız işlemciden haberiniz mi yok? 2 milyar diyorsunuz, sonra 1.2 milyarmış pardon düzeltiyoruz diyorsunuz. Bunun adına resmen müşteri kazıklamak denir. AYIPTIR! AMD'ye yakışmayan hareketler bunlar. Rekabet edemeyince çakallığa mı baş vuruyorlar nedir... Olmaz. Ban. Hala da AMD fanboyu olan varsa bişey demiyorum.
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DH Misafiri 7 yıl
amd bu işlemci işini sadece işlemci olarak ele alıyor anakart ve işlemci olarak bütün halinde konuya baksa intele kafa tutabilir intele bakın her işlemci için yeni bi anakart çıkarıyor nitekimde semeresini alıyor amd yılların anakartına yeni bi işlemci uydurmak için kendini kısıtlıyor böyle bi strateji uygulaması akıl alır gibi değil kasa ve şanzıman iyi değilse o arabaya en iyi motoru takmanın hiç bi faydası olmaz
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DigitalWorld 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

amd bu işlemci işini sadece işlemci olarak ele alıyor anakart ve işlemci olarak bütün halinde konuya baksa intele kafa tutabilir intele bakın her işlemci için yeni bi anakart çıkarıyor nitekimde semeresini alıyor amd yılların anakartına yeni bi işlemci uydurmak için kendini kısıtlıyor böyle bi strateji uygulaması akıl alır gibi değil kasa ve şanzıman iyi değilse o arabaya en iyi motoru takmanın hiç bi faydası olmaz


Kazıklanmaya ne meraklı milletiz ya.

AMD zaten her seferinde yeni çipset çıkarıyor. 8 serisinde de resmi bir destek yok.


Bu şey gibi. Arabanın lastiği değişiyor. Bir bakmışsın o lastikler artık yok arabayı değiştiriyorsun.
Soket değiştirmeden de yapılabilir olay.

İntel in bir soketi 1156 diğeri 1155. Adım gibi de eminim eğeleyip meğeleyip 1156 sokete 1155 işlemci takılsa bios desteği ile çalışır. İntel eskiden, misalen LGA775 zamanında hep aynı sokette gitti. Ama sürekli çipset değiştirip eski seriye kapıyı kapadı.

Ama bir baktık 965 çipsetler Q9550 lere kadar dayandı. O zamana kadar kaç çipset geldi kaç çipset geçti. Ama arada Asus vb firmalar eski çipsetler ile yeni anakartlar sundurlar hatta P5B gibi anakartlara güncellemeler ile yeni işlemci desteği verdiler. İntel baktı başedemiyor her seferinde soketi değiştirmeye başladı.

1156, 1155, 1154 diye gidip 1150 de duracağını sonra tekrar 1151-1152 diye gideceğinden korkuyordum.
.... da Allahtan yol haritası belli.
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alpa07 7 yıl
amd seviyorum
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captaincato 7 yıl
Amd nin acilen birşeyler yapması gerektiği açık,intel rakibinin durumuna göre hareket ediyor ve fiyatlarındaki durağanlıkdan belli ediyor durumu.
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Rainbow6 7 yıl
Daha oncede amd de boyle musteri yaniltan durumlar oldu yine yapmasi beni sasirtti , amd ne zaman dara dusse ayni yonteme bas vuruyor cok yanlis islerde o kadar gizli calisma mukemmel tesisler bilmiyolarmi transistor sayisini amd yillar oncezor kazandigi karizmasini yeniden kaybediyor bence
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Mutlu Dal 7 yıl
isterse 100 ghz olsun 64 mb l3 bellek olsun 6 milyar transistör olsun eğer aynı fiyatdaki 1 ghz işlemciden 4 mb l3 bellekli 500.000 transistöre sahip olursa olsun ama 1 ghz cpu oyunlarda daha başarılı ise ben onu alırım sırf oyunlarda değil tüm programlarda uygulamalarda her yerde İNTEL Geçiyor.
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DemirAtlı 7 yıl
Burada aşağılanacak bir durum yok haberin kaynağını yurtdışı sitelerden bulup okursanız intelinde aynı durumda olduğunu görürsünüz
"Intel confirms that Sandy Bridge-DT has only 995 instead of 1160 million transistors
Same way Intel claimed that they have integrated 1160 million transistors in their Sandy Bridge-DT based Core i7-2700K, but actually the original figure is only 995 million transistors. "
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