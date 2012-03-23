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AMD'nin Fusion A10-5800K "Trinity" işlemcisi test edildi

7 yıl
33,7b
1
70
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Fusion A10-5800K
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AMD'nin önümüzdeki aylarda piyasaya sunmayı planladığı Trinity kod adlı ikinci nesil Fusion işlemci ailesinin en hızlı temscilerinden biri olacak Fusion A10-5800K'nın mühendislik örneği test edildi. Bilindiği üzere mevcut Fusion işlemcilerinin işlemci ayağında AMD'nin Stars kod adını taşıyan ve Phenom II/Athlon II jenerasyonuna da güç veren mikroişlemci tasarımı kullanılıyordu. Trinity jenerasyonunda ise ikinci nesil Bulldozer mimarisi olarak nitelendirebileceğimiz, mevcut Bulldozer mimarisinin güncellenmiş versiyonu olan Piledriver çekirdek tasarımına yer veriliyor. AMD'ye göre bu tasarım, var olan Bulldozer mimarisi üzerine %15'e varan performans avantajı getiriyor. GPU tarafında ise AMD'nin yeni nesil grafik işlemci tasarımı Trinity'deki yerini almış durumda. 
Soket FM2 formunda hazırlanan A10-5800K, K serisine üye bir işlemci olduğu için çarpan kilidi açık olarak geliyor ve performans tutkunlarına gelişmiş hız aşırtma imkanları tanıyor. Dört çekirdekli tasarıma sahip olan ve 3.8GHz olarak belirlenen standart çalışma frekansını TurboCore ile 4.2GHz'e kadar yükseltebilen işlemci ile SuperPi 1M ve 3DMark 2006 testleri gerçekleştirilmiş. Tek izlek performansını değerlendiren SuperPi 1M'de, mevcut Fusion ailesinin en hızlı modellerinden A8-3850 26.039 saniyelik sonuca imza atarken, mühendislik örneği aşamasındaki A10-5800K ise 23.775 saniyelik sonuç almış. Entegre olarak gelen Radeon HD 766D grafik biriminin performansına baktığımızda ise, Fusion A8-3850'deki Radeon HD 6550D ile kıyaslandığında ciddi bir performans artışı olduğunu görüyoruz. 3DMark 2006'da Fusion A10-5800K işlemcisi 9396 puanlık skor alırken, Fusion A8-3850 ise 6223 puana imza atmış.  32nm üretim teknolojisiyle geliştirilen Trinity kod adlı Fusion ailesiyle AMD, işlemci pazarındaki payını arttırmayı hedefliyor. 
AMD'nin Fusion A10-5800K
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aceleciburak 7 yıl en beğenilen
Confusion
her yönüyle beğendim bu modeli artık benim için tek kıstas fiyat ama üretici/tüketici yönünden fm1 platformuna yapılan yatırımlara yazık oldu.

FM1 platformu aslında AM3 ve AM3+ ı bitirmek için çıkmıştı ki bazı AM3 işlemcilerin FM1 soket tipine dönüştürülüp satıldığını biliyoruz örnek Athlon x4 630 AM3 FM1 de 631 oldu.
AMD AM3 ten kullanıcıları uzaklaştırmak istedi AM3+ yapısınıda İntel in LGA 1366/2011 gibi üst segment kullanıcılarına sunmak istedi ama bazı noktalarda AM3+ bile yetersiz kaldı
FM1 giriş seviye athlon mimari apu destekli
FM2 orta ve orta üst seviye yeni mimari apu destekli
AM3+ ise üst segment FX ailesi gpusuz işlemciler diye
ayrıldı ama sorun AM3+ yapısıyla gelen ilk nesil FXlerin perf baya düşük olmasıydı
Hatta bu yüzden AMD 10 çekirdekli soket FM2 uyumlu komodo işlemcileri askıya almıştı
kısacası
giriş seviye almak isteyen FM1 alır ki USB 3.0 ve Sata 3.0 ın doğal şekilde geldiği platformdur
yenilenmiş işlemci ve gpu mimarisi isteyende FM2 ye yönelir
AMD nin platform ayırımında intel'e benzemek istedi ama netlik kazandıramadılar sorunda burdan kaynaklandı...
Confusionher yönüyle beğendim bu modeli artık benim için tek kıstas fiyat ama üretici/tüketici yönünden fm1 platformuna yapılan yatırımlara ya...
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adilazimdegilx 7 yıl jiddi
jiddi

Bunun Pi'si ne kadar önemlidir değildir bilemem ama yavaş değil mi 23 saniye süper pi skoru ?

AMD'ler için PI testini ayrı değerlendirmek gerekiyor. Zira 8Ghze hız aşırtılmış FX-8150 bile 10sn de tamamlayabiliyor. Bu bakımdan aldığı sonuç gayet iyi


Ek olarak işlemcilenin 3DMark06 puanı oldukça iyi. Zamanında 8800GTX-GTSlerle bu puanları alıyorduk. Artık işlemcinin içindeki küçücük bir çip veriyor aynı performansı
jiddiBunun Pi'si ne kadar önemlidir değildir bilemem ama yavaş değil mi 23 saniye süper pi skoru ?AMD'ler için PI testi...
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Foxbat 7 yıl
AMD HD7000 serisinde GCN mimarisine geçti. GCN'de ise GPU'yu CPU gibi çalıştırabilme amacı güdüyor. Hem de yazılım desteği gerektirmeksizin. 2. nesil FX, yani Piledriver serisinde CPU ve GPU tıpkı Sandy Bridge gibi aynı yongada birleştirilecek ama birbirlerinden bağımsız değil ortak çalışabilme yeteneğine sahip olacaklar.

Eğer AMD bunu başarabilirse 2013 yılı Intel için kabus olabilir. GPU'nun yüksek sayısal hesaplama gücünü x86 ile birleştirebilirse yeni bir K7 vakasıyla karşılaşabiliriz haberiniz olsun
AMD HD7000 serisinde GCN mimarisine geçti. GCN'de ise GPU'yu CPU gibi çalıştırabilme amacı güdüyor. Hem de yazılım desteği gerektirmeksizin. 2. nesil FX, yani ...
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DH Misafiri 7 yıl
Amd,firması Intel gibi büyük bir bütçeye sahip bir firma değil, 5 yıl önce Ati yi satın aldığında, kaynaklarını oraya aktardı, fusion platformu dolasıyla rakibi intelden daha önce duyurmasına rağmen geç çıktı, her ne olursa olsun,, bugün 750tl Fusion E-450 işlemcili bir diz üstü alıp bir çok oyunu oynayabiliyorsunuz.. Ben cebimden çıkan paraya bakarım, testlere değil,, gördüğüm performans yeterli,,
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mahoni55 7 yıl
aceleciburak
Piledriver çekirdek tasarımlı Trinty işlemciler önceki nesil ilk bulldozerleri geçebiliyorsa L3 önbellekli ve Gpu su olmayan ve Pilidriver çekirdek tasarımı ile gelecek olan Vishera işlemcilerin az çok performansı belli olacatır diye düşünüyorum ilk nesil Fx ten %20 nin üzerinde daha performanslı olacağını söylemek yanlış olmayacaktır çıkan bu sonuçlara göre...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Visheranın ne zaman piyasaya çıkacağı hakkında bilginiz varmı? Beklemeye değermi?
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aceleciburak 7 yıl mahoni55
mahoni55

aceleciburak

Piledriver çekirdek tasarımlı Trinty işlemciler önceki nesil ilk bulldozerleri geçebiliyorsa L3 önbellekli ve Gpu su olmayan ve Pilidriver çekirdek tasarımı ile gelecek olan Vishera işlemcilerin az çok performansı belli olacatır diye düşünüyorum ilk nesil Fx ten %20 nin üzerinde daha performanslı olacağını söylemek yanlış olmayacaktır çıkan bu sonuçlara göre...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Visheranın ne zaman piyasaya çıkacağı hakkında bilginiz varmı? Beklemeye değermi?



Vishera 2012 3. çeyrek en yakın tarih temmuz ama eylül ekim gibi çıkacağı söyleniyor APU mantığı daha teknolojik sonuçta opencl ve gpgpu teknolojileri işlemciden maximum verim almamızı sağlıyor windows 8 inde opencl ve gpgpudan daha fazla yararlanacağını düşünürsek Fusion APu tasarımı bence daha doğru seçim olur zaten intel e bakılınca ivy bridge tasarımıda APU olarak nitelendiriliyor 2013 yılında çıkacak olan Haswell işlemcileri ise tamamen yenilenmiş APU ile gelecek kısaca bundan sonra hep APU olacak

AMD tarafında ise Vishera AM3+ için son işlemci gözüküyor artık platform FM2 olacak ve tüm işlemciler GPU lu şekilde gelecek

bir de L3 önbellek neden yok diye soru gelebilir gpu zar alanının yarısını kapladığı için L3 ten fedakarlık yapılmış ama 22 nm ile muhtemelern L3 bellekli Fusion APUlarıda görmek mümkün olacaktır...
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mahoni55 7 yıl
aceleciburak
2 - 3 gün önce yapılan ön testler bazı sitelere sızmış durumda Fusion II Trinty A10 5800K işlemcinin FX 8150 işlemcisinden daha hızlı olduğunu öncül testlerde görülmüş aynı hızlarda yapılan testlerde 5800K ciddi şekilde FX8150 yi geçmeyi başarmış A10 5800K nin içerisinde bide dahili HD 7660D gpu birimi olduğunu varsayarsak ve L3 önbellek olmadan geldiğini hesaba katarsak şahsen bence iyi bu bile yeterli diyebilirim snçta ortalama 350 - 400 lira olacak bi apunun bu tarz bi performans vermesi makul Piledriver çekirdek tasarımlı Trinty işlemciler önceki nesil ilk bulldozerleri geçebiliyorsa L3 önbellekli ve Gpu su olmayan ve Pilidriver çekirdek tasarımı ile gelecek olan Vishera işlemcilerin az çok performansı belli olacatır diye düşünüyorum ilk nesil Fx ten %20 nin üzerinde daha performanslı olacağını söylemek yanlış olmayacaktır çıkan bu sonuçlara göre...
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Ne zaman piyasaya sürerler acaba, bilginiz varmı? Beklemeye değermi? ıvy işlemcilerden daha performanslı olacağını sanmıyorum ama watt başına performansta ıvy işlemciler karşısında ezilmemesini umarım.
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mahoni55 7 yıl
Aklımda iki işlemci var biri dizüstü için bu işlemci diğeri masaüstü i7 3770k.
Masaüstünde 3770k lı bir sistem kurmayı düşünüyorum bu zamana kadar amd (athlon 6000+)kullandım çok memnunum ama artık zamana uygun güçlü ve sessiz bir sistem kurmak istiyorum bunun için dört bin lirayı gözden çıkardım.. Gönül isterdi ki amd buldozerle ortalığı yıkıp dümdüz etsin ...
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aceleciburak 7 yıl
2 - 3 gün önce yapılan ön testler bazı sitelere sızmış durumda Fusion II Trinty A10 5800K işlemcinin FX 8150 işlemcisinden daha hızlı olduğunu öncül testlerde görülmüş aynı hızlarda yapılan testlerde 5800K ciddi şekilde FX8150 yi geçmeyi başarmış A10 5800K nin içerisinde bide dahili HD 7660D gpu birimi olduğunu varsayarsak ve L3 önbellek olmadan geldiğini hesaba katarsak şahsen bence iyi bu bile yeterli diyebilirim snçta ortalama 350 - 400 lira olacak bi apunun bu tarz bi performans vermesi makul

Piledriver çekirdek tasarımlı Trinty işlemciler önceki nesil ilk bulldozerleri geçebiliyorsa L3 önbellekli ve Gpu su olmayan ve Pilidriver çekirdek tasarımı ile gelecek olan ''Vishera'' işlemcilerin az çok performansı belli olacatır diye düşünüyorum ilk nesil Fx ten %20 nin üzerinde daha performanslı olacağını söylemek yanlış olmayacaktır çıkan bu sonuçlara göre...



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mahoni55 7 yıl
Sağolun, bir iki ay içinde dizüstü bilgisayar alacağım bu işlemci sayesinde pil uzun süre dayanabilir üstelik performanslı bir işlemci gibi görünüyor, sabırla bekleyeceğim bakalım ne zaman ülkemizde satılmaya başlayacak...
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aceleciburak 7 yıl mahoni55
mahoni55

Sağolun, bir iki ay içinde dizüstü bilgisayar alacağım bu işlemci sayesinde pil uzun süre dayanabilir üstelik performanslı bir işlemci gibi görünüyor, sabırla bekleyeceğim bakalım ne zaman ülkemizde satılmaya başlayacak...

dizüstüler tahminimce yaz sonu okula dönüş döneminde piyasada olur ki türkiyeye 2 ay geceikmeli geleceği için ortalama ekim kasımda çıkar diye düşünüyorum ilk nesil fusionlar bile neredeyse 6-8 ay sonra ülkemize geldi. ama gerçekten performans noktasında isteneni verirse üreticiler yeni ürünlerini hemen pazara sokmak için daha hızlı davranacaklardır.

ayrıca dizüstü pc noktasında temmuz ağustos eylül ayı fırsat noktasında iyi bir zamanlama 3. nesil i serisi işlemciler haziranda piyasada olacak ve yeni ürünler gelecek bu şekilde üreticiler/satıcılar ellerindeki 2.nesil i serisi sistemleri cazip kampanyalarla stok eritmeye tabi tutacaklar.

kısacası piyasanın bi nebze durulup yerine oturması yaz sonunu bulacaktır...
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mahoni55 7 yıl
Bu işlemci masaüstü bilgisayarlar içinmi yoksa dizüstü bilgisayarlar içinmi yapılmış? Bilen biri cevaplasın lütfen...
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aceleciburak 7 yıl mahoni55
mahoni55

Bu işlemci masaüstü bilgisayarlar içinmi yoksa dizüstü bilgisayarlar içinmi yapılmış? Bilen biri cevaplasın lütfen...

iki segmette mevcut olacak trinty için
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SEO-Uzmanı 7 yıl
multeci
ya millete iş çıkarmış yok ekran kartının arkasına özel vidalar fanlar resimlerle desteklemiş bide bu kaldı bi zaten

e ne yapacaksın ! GPU'yu PCB'ye leyimle tuturmuşlar, ama leyimin kendine hayrı yokki !
leyim burada tutacakmı, yoksa iletken mi !? tutmasına tutuyorda ! iyide leyimi kim tutuyor !? :D
leyimin arkası sağlam PCB ye dayanmış ! benim dayım sağlam adam dergibi PCB ye yapışmış misali ısı haliyle dar alanda kaçacak yer bulamayınca leyimde ısı catlakları oluşuyor ! 5 yıl sonra onu elinden çıkarmazsan ekran kartı elinde patlar misali :D durum budur ! isteyen inanır isteyen inanmaz ! kart benden çıktı kimin elinde patlarsa misali ekran kartı piyasası resmen rus ruletine döndü he :D
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highgen 7 yıl
artık forumda saçmalama üzerine rekor denemeleri yapılır olmuş bu nedir yahu
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ZaPT!Y3 7 yıl SEO-Uzmanı
playstyle

multeci
ya millete iş çıkarmış yok ekran kartının arkasına özel vidalar fanlar resimlerle desteklemiş bide bu kaldı bi zaten


e ne yapacaksın ! GPU'yu PCB'ye leyimle tuturmuşlar, ama leyimin kendine hayrı yokki !
leyim burada tutacakmı, yoksa iletken mi !? tutmasına tutuyorda ! iyide leyimi kim tutuyor !? :D
leyimin arkası sağlam PCB ye dayanmış ! benim dayım sağlam adam dergibi PCB ye yapışmış misali ısı haliyle dar alanda kaçacak yer bulamayınca leyimde ısı catlakları oluşuyor ! 5 yıl sonra onu elinden çıkarmazsan ekran kartı elinde patlar misali :D durum budur ! isteyen inanır isteyen inanmaz ! kart benden çıktı kimin elinde patlarsa misali ekran kartı piyasası resmen rus ruletine döndü he :D

Bu arada leyim değiL '' Lehim '' ;)
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khytr89 7 yıl
param olsa multeci ile playstyle ustaları alıp ekran kartı ve işlemci pazarına bir Türk firması açarak girmek isterdim :)
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SEO-Uzmanı 7 yıl
Dovahkiin Boşver hocam çoluk çocukla uğraşma. Benim gibi blockla gitsin kendi halinde saçmalasın istediği kadar.

bide boş mesaj diyor !
dahası blocklamak için blok mesaj yazıyor :D
işiniz gücünüz yokmu sizin diyeceğim, ama bu gün pazar her kez tatil diye zaman öldürüyor işte :D
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makbulut 7 yıl
Hangimiz performansa dayalı bir pc topluyoruzki.
Önceliğimiz fiyat/performans.
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