AMD'nin Fusion A10-5800K "Trinity" işlemcisi test edildi

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD'nin önümüzdeki aylarda piyasaya sunmayı planladığı Trinity kod adlı ikinci nesil Fusion işlemci ailesinin en hızlı temscilerinden biri olacak Fusion A10-5800K'nın mühendislik örneği test edildi. Bilindiği üzere mevcut Fusion işlemcilerinin işlemci ayağında AMD'nin Stars kod adını taşıyan ve Phenom II/Athlon II jenerasyonuna da güç veren mikroişlemci tasarımı kullanılıyordu. Trinity jenerasyonunda ise ikinci nesil Bulldozer mimarisi olarak nitelendirebileceğimiz, mevcut Bulldozer mimarisinin güncellenmiş versiyonu olan Piledriver çekirdek tasarımına yer veriliyor. AMD'ye göre bu tasarım, var olan Bulldozer mimarisi üzerine %15'e varan performans avantajı getiriyor. GPU tarafında ise AMD'nin yeni nesil grafik işlemci tasarımı Trinity'deki yerini almış durumda.
Soket FM2 formunda hazırlanan A10-5800K, K serisine üye bir işlemci olduğu için çarpan kilidi açık olarak geliyor ve performans tutkunlarına gelişmiş hız aşırtma imkanları tanıyor. Dört çekirdekli tasarıma sahip olan ve 3.8GHz olarak belirlenen standart çalışma frekansını TurboCore ile 4.2GHz'e kadar yükseltebilen işlemci ile SuperPi 1M ve 3DMark 2006 testleri gerçekleştirilmiş. Tek izlek performansını değerlendiren SuperPi 1M'de, mevcut Fusion ailesinin en hızlı modellerinden A8-3850 26.039 saniyelik sonuca imza atarken, mühendislik örneği aşamasındaki A10-5800K ise 23.775 saniyelik sonuç almış. Entegre olarak gelen Radeon HD 766D grafik biriminin performansına baktığımızda ise, Fusion A8-3850'deki Radeon HD 6550D ile kıyaslandığında ciddi bir performans artışı olduğunu görüyoruz. 3DMark 2006'da Fusion A10-5800K işlemcisi 9396 puanlık skor alırken, Fusion A8-3850 ise 6223 puana imza atmış. 32nm üretim teknolojisiyle geliştirilen Trinity kod adlı Fusion ailesiyle AMD, işlemci pazarındaki payını arttırmayı hedefliyor.
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FM1 platformu aslında AM3 ve AM3+ ı bitirmek için çıkmıştı ki bazı AM3 işlemcilerin FM1 soket tipine dönüştürülüp satıldığını biliyoruz örnek Athlon x4 630 AM3 FM1 de 631 oldu.
AMD AM3 ten kullanıcıları uzaklaştırmak istedi AM3+ yapısınıda İntel in LGA 1366/2011 gibi üst segment kullanıcılarına sunmak istedi ama bazı noktalarda AM3+ bile yetersiz kaldı
FM1 giriş seviye athlon mimari apu destekli
FM2 orta ve orta üst seviye yeni mimari apu destekli
AM3+ ise üst segment FX ailesi gpusuz işlemciler diye
ayrıldı ama sorun AM3+ yapısıyla gelen ilk nesil FXlerin perf baya düşük olmasıydı
Hatta bu yüzden AMD 10 çekirdekli soket FM2 uyumlu komodo işlemcileri askıya almıştı
kısacası
giriş seviye almak isteyen FM1 alır ki USB 3.0 ve Sata 3.0 ın doğal şekilde geldiği platformdur
yenilenmiş işlemci ve gpu mimarisi isteyende FM2 ye yönelir
AMD nin platform ayırımında intel'e benzemek istedi ama netlik kazandıramadılar sorunda burdan kaynaklandı...
AMD'ler için PI testini ayrı değerlendirmek gerekiyor. Zira 8Ghze hız aşırtılmış FX-8150 bile 10sn de tamamlayabiliyor. Bu bakımdan aldığı sonuç gayet iyi
Ek olarak işlemcilenin 3DMark06 puanı oldukça iyi. Zamanında 8800GTX-GTSlerle bu puanları alıyorduk. Artık işlemcinin içindeki küçücük bir çip veriyor aynı performansı
Eğer AMD bunu başarabilirse 2013 yılı Intel için kabus olabilir. GPU'nun yüksek sayısal hesaplama gücünü x86 ile birleştirebilirse yeni bir K7 vakasıyla karşılaşabiliriz haberiniz olsun