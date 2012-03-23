AMD'nin Fusion A10-5800K "Trinity" işlemcisi test edildi

AMD'nin önümüzdeki aylarda piyasaya sunmayı planladığı Trinity kod adlı ikinci nesil Fusion işlemci ailesinin en hızlı temscilerinden biri olacak Fusion A10-5800K'nın mühendislik örneği test edildi. Bilindiği üzere mevcut Fusion işlemcilerinin işlemci ayağında AMD'nin Stars kod adını taşıyan ve Phenom II/Athlon II jenerasyonuna da güç veren mikroişlemci tasarımı kullanılıyordu. Trinity jenerasyonunda ise ikinci nesil Bulldozer mimarisi olarak nitelendirebileceğimiz, mevcut Bulldozer mimarisinin güncellenmiş versiyonu olan Piledriver çekirdek tasarımına yer veriliyor. AMD'ye göre bu tasarım, var olan Bulldozer mimarisi üzerine %15'e varan performans avantajı getiriyor. GPU tarafında ise AMD'nin yeni nesil grafik işlemci tasarımı Trinity'deki yerini almış durumda.

Soket FM2 formunda hazırlanan A10-5800K, K serisine üye bir işlemci olduğu için çarpan kilidi açık olarak geliyor ve performans tutkunlarına gelişmiş hız aşırtma imkanları tanıyor. Dört çekirdekli tasarıma sahip olan ve 3.8GHz olarak belirlenen standart çalışma frekansını TurboCore ile 4.2GHz'e kadar yükseltebilen işlemci ile SuperPi 1M ve 3DMark 2006 testleri gerçekleştirilmiş. Tek izlek performansını değerlendiren SuperPi 1M'de, mevcut Fusion ailesinin en hızlı modellerinden A8-3850 26.039 saniyelik sonuca imza atarken, mühendislik örneği aşamasındaki A10-5800K ise 23.775 saniyelik sonuç almış. Entegre olarak gelen Radeon HD 766D grafik biriminin performansına baktığımızda ise, Fusion A8-3850'deki Radeon HD 6550D ile kıyaslandığında ciddi bir performans artışı olduğunu görüyoruz. 3DMark 2006'da Fusion A10-5800K işlemcisi 9396 puanlık skor alırken, Fusion A8-3850 ise 6223 puana imza atmış. 32nm üretim teknolojisiyle geliştirilen Trinity kod adlı Fusion ailesiyle AMD, işlemci pazarındaki payını arttırmayı hedefliyor.