AMD'nin Fusion C-60, E-300 ve E-450 işlemcileri detaylandı

AMD'nin kullanıma sunmayı planladığı yeni nesil işlemci modelleriyle ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Netbook'lar başta olmak üzere giriş seviyesindeki dizüstü bilgisayarlar, hepsi bir arada formundaki bilgisayarlar ve Mini-ITX anakartlar için hazırladığı Brazos kod adlı Fusion platformunu Ocak ayında lanse eden AMD, seriye yeni işlemciler eklemeye hazırlanıyor.

Bilindiği üzere AMD'nin Brazos platformu, tamamı 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan C ve E serisi işlemcilerden oluşuyor. Firmanın güncel ürün gamı içerisinde C serisinin en hızlı işlemcisi olarak C-50 yer alırken, E serisinin en hızlı modeli olaraksa E-350 yer alıyor ancak okula dönüş dönemi olarak bilinen Eylül ayı için yeni model planlaması yapılıyor.

Elimize ulaşan bilgilere göre AMD, Fusion C serisinin yeni amiral gemisi olarak C-60 modelini hazırlıyor. Çift çekirdekli tasarımı temel alan Fusion C-60, standart olarak 1GHz'de görev yapıyor ancak AMD, Brazos platformu için ilk defa C-60 ile TurboCore teknolojisini kullanmaya başlıyor ve işlemci bu sayede 1.33GHz'e kadar otomatik çıkabiliyor.

Şu an satılmakta olan C serisi Fusion işlemcilerde entegre grafik birimi olarak Radeon HD 6250'ye yer verilirken, C-60 modeli ise Radeon HD 6290 ile gelecek. Radeon HD 6250 ile aynı şekilde 80x paralel işlemciye sahip olan grafik birimi, farklı olarak TurboCore teknolojisinden faydalanıyor ve 276MHz olan baz hızı 400MHz'e otomatik yükseltebiliyor.

AMD'nin Fusion E-450 işlemcisi, genel olarak Fusion E-350 işlemcisinin daha hızlı versiyon olarak değerlendirebilir. E-350'de 1.6GHz olan çalışma hızı E-450 modelinde 1.65GHz'e çıkıyor. İki işlemci arasındaki asıl fark ise entegre grafik birimlerinde zira aynı GPU'yu kullanıyorlar ancak E-450'de Turbo teknolojisi ile 508MHz olan bazı GPU hızı 600MHz'e çıkartılabiliyor.

Bu arada yapılan değişikliklere ek olarak GPU'nın model adı da değişiyor ve E serisi mevcut işlemcilerde Radeon HD 6310 olan isimlendirme, Fusion E-450'de Radeon HD 6320 oluyor. Bu arada Fusion E-450 modeli için bir detay daha bulunuyor ve diğer işlemcileden farklı olarak entegre bellek kontrolcüsü DDR3-1333MHz bellek desteği de sunuyor.

C ve E serisinin yeni performans liderleri olacak işlemcilere ek olarak AMD ara modele güncellemesi olarak Fusion E-300 modelini de aynı tarihlerde pazara sunacak. 1.3GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemci 488MHz'de çalışan Radeon HD 6310 entegre grafik birimiyle gelecek ve ısıl güç tasarımı serinin diğer üyeleri gibi 18 Watt olacak.

AMD'nin güncel planlamasına göre Fusion C-60, E-300 ve E-450 işlemcileri Eylül ayında lanse edilecekler. Ancak bu noktada AMD'nin pazar tepkilerine ve rekabet koşullarına göre planlamada değişiklik yapma ihtimalinin olduğunu da not düşelim. Yeni işlemcilere paralel olarak Brazos platformunun satışta olan bazı işlemcileri de pazardan çekilecek.

Elde ettiğimiz bilgilere göre Fusion C-50 ve Fusion E-350 işlemcileri yıl sonuna doğru, Fusion E-240 işlemcisi ise üçüncü çeyrek sonuna doğru EOL sürecine girmiş olacak.