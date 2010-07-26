AMD'nin Fusion tabanlı ilk işlemcileri Zacate kod adını taşıyor

AMD uzun süredir üzerinde çalıştığı Fusion işlemci ailesinin ilk örneklerini yıl sona ermeden lanse etmeyi planlıyor. ATi'nin satın alındığı dönemden bu yana hakkında çok sayıda spekülasyon yapılan yeni nesil işlemciler için son dönemece giren AMD, entegre grafik özellikli yeni nesil işlemci arenasında iddialı olmanın planlarını yapıyor.

Yayınlanan yeni bir yol haritasına göre AMD'nin son çeyrekte lanse etmeye hazırlandığı Fusion tabanlı ilk işlemciler, Zacate kod adını taşıyor. Tek ve çift çekirdekli olan yeni işlemcilerin, sırasıyla 18 Watt ve 25 Watt seviyesinde ısıl güç tasarımına sahip oldukları, BGA formunda hazırlandıkları ve DX11 destekli entegre grafik birimine sahip oldukları ifade ediliyor.

Yeni nesil Fusion işlemcileriyle birlikte kullanılacak Hudson D1 kodlu yonga setinin detayları da netleşiyor. Isıl güç tasarımı 6 Watt olan yeni yonga seti, beklenilenin aksine USB 3.0 desteğiyle gelmeyecek gibi görünüyor. 6 adet SATA 6Gbps portuna sahip olan çipset, çok sayıda USB 2.0 ve SATA 3Gbps portuna da destek sunuyor.