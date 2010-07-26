AMD'nin Fusion tabanlı ilk işlemcileri Zacate kod adını taşıyor

AMD uzun süredir üzerinde çalıştığı Fusion işlemci ailesinin ilk örneklerini yıl sona ermeden lanse etmeyi planlıyor. ATi'nin satın alındığı dönemden bu yana hakkında çok sayıda spekülasyon yapılan yeni nesil işlemciler için son dönemece giren AMD, entegre grafik özellikli yeni nesil işlemci arenasında iddialı olmanın planlarını yapıyor.
Yayınlanan yeni bir yol haritasına göre AMD'nin son çeyrekte lanse etmeye hazırlandığı Fusion tabanlı ilk işlemciler, Zacate kod adını taşıyor. Tek ve çift çekirdekli olan yeni işlemcilerin, sırasıyla 18 Watt ve 25 Watt seviyesinde ısıl güç tasarımına sahip oldukları, BGA formunda hazırlandıkları ve DX11 destekli entegre grafik birimine sahip oldukları ifade ediliyor.
Yeni nesil Fusion işlemcileriyle birlikte kullanılacak Hudson D1 kodlu yonga setinin detayları da netleşiyor. Isıl güç tasarımı 6 Watt olan yeni yonga seti, beklenilenin aksine USB 3.0 desteğiyle gelmeyecek gibi görünüyor. 6 adet SATA 6Gbps portuna sahip olan çipset, çok sayıda USB 2.0 ve SATA 3Gbps portuna da destek sunuyor.
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Edit: 25 yerine 250 yazmışım :)
640kb ought to be enough for everybody
5gb/s ile 480 mb/s teoride manyak hız
full hd kameranı usb 3,0 da çalıştırdığını düşünsene
ve ya usb 3,0 dazzle kartla capture yaptığını
dahili grafik yongası ile en üst seviye oyun oynanıcak-mış
tabi pc için üretilen fusion işlemcilerde
AMD'nin Bir sonraki nesil performans işlemcilerinin kod adı Buldozer
elinde kaçtane usb 3.0 cihaz var ?
görende usb 3.0 la doldu taşdı sanacak heryer
amd destek verse ne olur vermese ne olur
usb arabirimini kullanan cihazlar 3.0 a geçmedikce buna destek verilmesi maliyeti arttırır.
zamanla yaygınlaşınca normal bir standarta kavusur elbet ama şimdi rekabet acısından pekte acele edilmiyor 2.0 ın yaygınlığı daha uzun süre lider olarak devam edecektir
ayrıca stoklar erimeden kimse hayda 3.0 geciyoruz demez :)