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AMD'nin Fusion tabanlı ilk işlemcileri Zacate kod adını taşıyor

8 yıl
11,4b
1
22
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Fusion tabanlı ilk işlemcileri Zacate kod adını taşıyor
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AMD'nin Fusion tabanlı ilk işlemcileri Zacate kod adını taşıyor
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AMD uzun süredir üzerinde çalıştığı Fusion işlemci ailesinin ilk örneklerini yıl sona ermeden lanse etmeyi planlıyor. ATi'nin satın alındığı dönemden bu yana hakkında çok sayıda spekülasyon yapılan yeni nesil işlemciler için son dönemece giren AMD, entegre grafik özellikli yeni nesil işlemci arenasında iddialı olmanın planlarını yapıyor.

Yayınlanan yeni bir yol haritasına göre AMD'nin son çeyrekte lanse etmeye hazırlandığı Fusion tabanlı ilk işlemciler, Zacate kod adını taşıyor. Tek ve çift çekirdekli olan yeni işlemcilerin, sırasıyla 18 Watt ve 25 Watt seviyesinde ısıl güç tasarımına sahip oldukları, BGA formunda hazırlandıkları ve DX11 destekli entegre grafik birimine sahip oldukları ifade ediliyor.

Yeni nesil Fusion işlemcileriyle birlikte kullanılacak Hudson D1 kodlu yonga setinin detayları da netleşiyor. Isıl güç tasarımı 6 Watt olan yeni yonga seti, beklenilenin aksine USB 3.0 desteğiyle gelmeyecek gibi görünüyor. 6 adet SATA 6Gbps portuna sahip olan çipset, çok sayıda USB 2.0 ve SATA 3Gbps portuna da destek sunuyor.


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carnage91 8 yıl
bunların perf. testleri varmı ona göre pc toplayacağım ama beklesemmi bilemiyorum
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echo21 8 yıl
bu işlemci intel atomla yine başa çıkamaz güç yönetimi olarak 25 watt isteyen bir işlemciden minibook kasasında yanar,13'den asağısı kurtarmaz.Amd yine sırf rekabet olsun diye ürün çıkarmış ama güç yönetimini hala mobil işlemcilerde çözebilmiş değil,bunu halledemediği sürecede mobil alanda tutunmasına imkan yok.Belki fusion işlemcili ucuz laptoplar görebiliriz piyasada entegre dx11 desteğide güzel olmuş onboard 13' ekranlı 400-500 tl civarına ürünlerini bekliyoruz
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djpisagor 8 yıl
Bir an önce çıksada alsak. Atom işlemcilerle intel resmen tekeline geçirdi netbookları.
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lvlono 8 yıl
İntel hala Atom'un ekmeğini yiyor. Atom'da 10 Watt TDP var ve single-core. Amd ise dual-core Zacate ile Hd hızlandırması ile darbe indirmeyi hedefliyor ve TDP'si 25 Watt. Sanıyorum İntel SUxxxx modellerini güncelleyecek ve netbooklar biraz daha güçlü olacak. Ne de olsa mevzu-bahis verimlilik yada az maliyetle-enerjiyle çok iş...

Edit: 25 yerine 250 yazmışım :)
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mehmetgirgin 8 yıl
çok geç kalmadı mı laptoplar hep intel görüyorum
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mobylette 8 yıl
gerek yok usb 2.0 yeterince hızlı zaten.

640kb ought to be enough for everybody
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XivA 8 yıl
gerek yok usb 2.0 yeterince hızlı zaten.
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CrySystem 8 yıl

XivA

gerek yok usb 2.0 yeterince hızlı zaten.

5gb/s ile 480 mb/s teoride manyak hız


full hd kameranı usb 3,0 da çalıştırdığını düşünsene
ve ya usb 3,0 dazzle kartla capture yaptığını
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Budfox 8 yıl
Bu fusion lar performans odaklı işlemciler olmayacak sanırım..Ben mi yanlış anladım..Dahili dx11 yongası ile ne kadar oyun performansı olur ki..
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DeistSuat 8 yıl

Budfox

Bu fusion lar performans odaklı işlemciler olmayacak sanırım..Ben mi yanlış anladım..Dahili dx11 yongası ile ne kadar oyun performansı olur ki..

dahili grafik yongası ile en üst seviye oyun oynanıcak-mış
tabi pc için üretilen fusion işlemcilerde
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SERIM 8 yıl

Budfox

Bu fusion lar performans odaklı işlemciler olmayacak sanırım..Ben mi yanlış anladım..Dahili dx11 yongası ile ne kadar oyun performansı olur ki..


AMD'nin Bir sonraki nesil performans işlemcilerinin kod adı Buldozer
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JrMaster 8 yıl
@...TALANCI...
elinde kaçtane usb 3.0 cihaz var ?
görende usb 3.0 la doldu taşdı sanacak heryer
amd destek verse ne olur vermese ne olur
usb arabirimini kullanan cihazlar 3.0 a geçmedikce buna destek verilmesi maliyeti arttırır.
zamanla yaygınlaşınca normal bir standarta kavusur elbet ama şimdi rekabet acısından pekte acele edilmiyor 2.0 ın yaygınlığı daha uzun süre lider olarak devam edecektir
ayrıca stoklar erimeden kimse hayda 3.0 geciyoruz demez :)
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fatihcanery 8 yıl
çok çok geç kaldılar,intel artık tekel.Devrim niteliğinde olmadıktan sonra bunların bir esprisi olmayacak piyasalarda.Umudumu koruyorum ama dediğim gibi geç oldu
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max975 8 yıl
hadi bakalım piyasayı biraz rekabet gelsin
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...TALANCI... 8 yıl
niye USB 3.0 a destek vermiyecekmiş! Bu devirde hala 2.0 kullanan ürünler çıkarıyorlar ya adamı hasta ediyorlar! Tamam ben donanımdan pek anlamam ama biri bana izah edebilir mi acaba neden 3.0 değilde 2.0 ? Maliyetten dolayı mı yoksa daha oturmuş ve kendini kanıtlamış bir teknoloji olduğu için mi? Valla bende çok sabırsızım. Hemen 3.0 çıkartsınlar istiyorum :D Masaüstümün haricinde bana bir netbook lazım.
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