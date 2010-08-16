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AMD'nin Phenom II X4 960T işlemcisi eBay'de satışa sunuldu

8 yıl
10,5b
1
4
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin çıkışı merakla beklenen dört çekirdekli yeni işlemcisi Phenom II X4 960T, eBay üzerinden satışa sunuldu. İki çekirdeği kapatılmış 6 çekirdekli işlemci tasarımını temel alan Phenom II X4 960T'nin ilk önce üçüncü çeyrekte çıkacağı öne sürülmüş ancak daha sonra işlemcinin sadece sistem üreticilerine verileceği ve pazara sunulmayacağı iddia edilmişti.

Profesyonel ellerde kapalı çekirdekleri açılarak 6 çekirdekli yapılabileceği belirtilen Zosma kod adlı Phenom II X4 960T, 3GHz'de çalışıyor ve 6MB Seviye 3 bellek kapasitesiyle geliyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan E0 revizyonlu çekirdek tasarımını temel alan Soket AM3 formundaki yeni işlemci, eBay üzerinde 217 dolardan alıcısını bekliyor.

Mevcut fiyatı 6 çekirdekli Phenom II X6 1055T'nin üzerinde olan işlemcinin tahminlerin üzerindeki fiyatlandırmasında henüz piyasaya çıkmamış olmasının etkili olduğu bildiriliyor.


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Batuist 8 yıl
bu işlemci çok satar...
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oguzhan 8 yıl

Batuist

bu işlemci çok satar...

Bencede cok satacak...
Acaba kaç tanesinde çekirdek acılacak oda ayrı bir konu..
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Chembond 8 yıl
Bakalım kaç tanesi 6 çekirdek olacak.
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ceycey11 8 yıl
Ebaydan deneme satışları herhalde çekirdek açıcıların iştahı kabarmaya başlamıştır şimdiden
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