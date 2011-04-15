AMD'nin Turks GPU'sunu kullanan Radeon HD 6570 ve HD 6670 modelleri için ilk test sonuçları!

Giriş seviyesindeki düşük maliyetli sistemler için hazırladığı Radeon HD 6450 modelini geçtiğimiz günlerde kullanıma sunan AMD, önümüzdeki hafta içerisinde (19 Nisan'da) ürün gamına Turks kod adlı yeni grafik yongasını kullanan Radeon HD 6570 ve Radeon HD 6670 modellerini de ekleyecek. Radeon HD 5700 serisinin yeniden isimlendirdiği Radeon HD 6700 ailesinin altına konumlandırılacak olan DirectX 11 destekli ekran kartları için teknik özelliklere ilişkin çeşitli detaylar ve ilk test sonuçları elimize ulaştı.

Yeni ekran kartları için test sonuçlarına geçmeden önce temel özelliklere kısa bakmakta fayda olduğunu düşünüyoruz. AMD'nin yeni ekran kartlarından Radeon HD 6670'de 480x paralel işlem birimi bulunuyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan ekran kartı 512MB GDDR5 ve 1GB GDDR5 olmak üzere iki farklı bellek kapasitesi ile sunulacak. Referans tasarım için grafik işlem birimi çalışma frekansı 800MHz olarak belirlenen ekran kartının bellekleri 512MB için 3600MHz, 1GB için 4000MHz'de çalışacak.

Radeon HD 6570 modeli ise genel özellikleri itibariyle Radeon HD 6670 ile büyük benzerlik gösterirken en büyük farkın çalışma hızlarında olduğunu görüyoruz. 480x paralel işlem birimine, 128-bit bellekı veri yolu desteğine ve DDR3 ile GDDR5 bellek alternatiflerine sahip olacak kart için üreticiler 512MB'dan 2GB'a kadar farklı konfigürasyonlarda kart sunabilecekler. Elimize ulaşan bilgilere göre AMD'nin Radeon HD 6570 modelei 650MHz GPU ve modeline göre 3600MHz/4000MHz GDDR5 bellek hızlarında çalışacak.

Peki yeni ekran kartları performans noktasında ne derece iddialılar? Bilindiği üzere AMD, Haziran ayında L1ano kod adlı yeni Fusion işlemcilerini pazara sürecek. Üst versiyonlarında 400x paralel işlemcili entegre grafik birimine yer verilen üst seviye Fusion işlemcilerine karşı Turks tabanlı yeni kartların performansı büyük önem taşıyor. Elde ettiğimiz bilgilere göre Radeon HD 6670, Radeon HD 5670'den %15 oranında daha hızlı, Radeon HD 5750'den (HD 6750) ise %15 oranında daha yavaş olacak.

AMD'nin yeni modellerinden Radeon HD 6570 ise Radeon HD 5670 ile benzer performans sergileyecek yani AMD'ye göre aradaki saat hızı farkı iki modele arasında %15 civarında performans farkı yaratacak. Yukarıdaki tablodan da anlaşılabileceği üzere AMD'nin her iki yeni kartı da, Nvidia'nın GeForce GT 440 çözümünden hızlı olmayı başarıyor. Unified Video Decoder 3 motoru ile donatılan ve bu sayede Blu-ray 3D hızlandırma da yapabilen ekran kartları için üreticilerin herhangi bir tasarım sınırlaması bulunmuyor.

Ekran kartı üreticilerinin Radeon HD 6570 ve Radeon HD 6670 modelleri için çok sayıda farklı versiyon hazırlaması bekleniyor. Bu versiyonlar arasında fabrika çıkışı hız aşırtmalı modellerle birlikte pasif soğutuculu modellere de yer verilmesi bekleniyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi 19 Nisan'da lanse edilmesi beklenen yeni modeller için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor ancak edinilen bilgilere göre tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatlarının modeline göre 70$-80$ seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.