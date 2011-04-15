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AMD'nin Turks GPU'sunu kullanan Radeon HD 6570 ve HD 6670 modelleri için ilk test sonuçları!

8 yıl
18,6b
1
39
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Giriş seviyesindeki düşük maliyetli sistemler için hazırladığı Radeon HD 6450 modelini geçtiğimiz günlerde kullanıma sunan AMD, önümüzdeki hafta içerisinde (19 Nisan'da) ürün gamına Turks kod adlı yeni grafik yongasını kullanan Radeon HD 6570 ve Radeon HD 6670 modellerini de ekleyecek. Radeon HD 5700 serisinin yeniden isimlendirdiği Radeon HD 6700 ailesinin altına konumlandırılacak olan DirectX 11 destekli ekran kartları için teknik özelliklere ilişkin çeşitli detaylar ve ilk test sonuçları elimize ulaştı.

Yeni ekran kartları için test sonuçlarına geçmeden önce temel özelliklere kısa bakmakta fayda olduğunu düşünüyoruz. AMD'nin yeni ekran kartlarından Radeon HD 6670'de 480x paralel işlem birimi bulunuyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan ekran kartı 512MB GDDR5 ve 1GB GDDR5 olmak üzere iki farklı bellek kapasitesi ile sunulacak. Referans tasarım için grafik işlem birimi çalışma frekansı 800MHz olarak belirlenen ekran kartının bellekleri 512MB için 3600MHz, 1GB için 4000MHz'de çalışacak.

AMD'nin Turks GPU'sunu kullanan Radeon HD 6570 ve HD 6670 modelleri için ilk test sonuçları!
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Radeon HD 6570 modeli ise genel özellikleri itibariyle Radeon HD 6670 ile büyük benzerlik gösterirken en büyük farkın çalışma hızlarında olduğunu görüyoruz. 480x paralel işlem birimine, 128-bit bellekı veri yolu desteğine ve DDR3 ile GDDR5 bellek alternatiflerine sahip olacak kart için üreticiler 512MB'dan 2GB'a kadar farklı konfigürasyonlarda kart sunabilecekler. Elimize ulaşan bilgilere göre AMD'nin Radeon HD 6570 modelei 650MHz GPU ve modeline göre 3600MHz/4000MHz GDDR5 bellek hızlarında çalışacak.

Peki yeni ekran kartları performans noktasında ne derece iddialılar? Bilindiği üzere AMD, Haziran ayında L1ano kod adlı yeni Fusion işlemcilerini pazara sürecek. Üst versiyonlarında 400x paralel işlemcili entegre grafik birimine yer verilen üst seviye Fusion işlemcilerine karşı Turks tabanlı yeni kartların performansı büyük önem taşıyor. Elde ettiğimiz bilgilere göre Radeon HD 6670, Radeon HD 5670'den %15 oranında daha hızlı, Radeon HD 5750'den (HD 6750) ise %15 oranında daha yavaş olacak.

AMD'nin Turks GPU'sunu kullanan Radeon HD 6570 ve HD 6670 modelleri için ilk test sonuçları!
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AMD'nin yeni modellerinden Radeon HD 6570 ise Radeon HD 5670 ile benzer performans sergileyecek yani AMD'ye göre aradaki saat hızı farkı iki modele arasında %15 civarında performans farkı yaratacak. Yukarıdaki tablodan da anlaşılabileceği üzere AMD'nin her iki yeni kartı da, Nvidia'nın GeForce GT 440 çözümünden hızlı olmayı başarıyor. Unified Video Decoder 3 motoru ile donatılan ve bu sayede Blu-ray 3D hızlandırma da yapabilen ekran kartları için üreticilerin herhangi bir tasarım sınırlaması bulunmuyor.

Ekran kartı üreticilerinin Radeon HD 6570 ve Radeon HD 6670 modelleri için çok sayıda farklı versiyon hazırlaması bekleniyor. Bu versiyonlar arasında fabrika çıkışı hız aşırtmalı modellerle birlikte pasif soğutuculu modellere de yer verilmesi bekleniyor. Yukarıda da belirttiğimiz gibi 19 Nisan'da lanse edilmesi beklenen yeni modeller için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor ancak edinilen bilgilere göre tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatlarının modeline göre 70$-80$ seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.


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lucid dream 8 yıl en beğenilen
tabloya rakamları yazmasaydınız, donanımhaber logosunu göremiyoruz "net" olarak.
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timramon 8 yıl
"Ekran kartın ne?" Sorsuna her zaman 1gb, 2gb veya 512mb gibi cevaplar almışımdır. .D
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ens1252 8 yıl
Ne Türkünden bahsediyorsunuz.Kod adlarını karayiplerdeki Turks adasından almıştır.Türkleri takan mı var?
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timramon 8 yıl
Gtx460 ın Gtx520 den daha kötü bir ekran kartı olduğunu düşünenlerde oluyor bazen. 520 - 460 = 60, Gtx520, Gtx460 dan 60 birim daha güçlüdür. .D
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DH Misafiri 8 yıl
Turk adaları aslında hem Korsanların hemde Turk Korsanların sıgınma yeridir ne işi var Turklerin derseniz eyer Amerkan Tarihinde ki tek yabancı dilde yazılmıs antlasmöa Osmanlıcadır ve Turkler Amerikayı vergiye baglamıslardır.
En çok söylenen görüş, bayraklarında bulunan kaktüsün fese benzemesi ve fesin de Batı kültüründe Türkleri hatırlatması ve bunun için bu adı aldığı şeklindedir. Ancak bir diğer fikir de şu şekildedir. Bu adalar 17. ve 18. yüzyıllarda Amerika kıtasından Avrupa kıtasına giden İspanyol gemilerine saldıran korsanların sığınaklarıydı. Türk denizcilerinin Akdeniz'deki korsanlıkları nedeniyle Batılılarca Türk isminin korsana eşdeğer olarak adlandırılmasıyla aslında korsan adaları olarak bilinen bu adalar, Türk adaları olarak anılmaya başlanıyor. Caicos ismi ise yerli Bahamalılar olan Lucayanların dilinden bir sözcük olan ve "adalar sırası" anlamına gelen "caya hico"'dan gelmektedir .
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Volkanbaba 8 yıl
Birileri çıkar turklere hakaret der almaz birileri kod adı turks diye alır isme şekle tapan bir toplumuz teklolojinden performansından tartışan yok.Tartışılacak bir performansıda yok gerçi en iyisi birşey yazmamak.
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raptor32 8 yıl
2 saattir iş yerindeki müdürüme 210 ile 5870 in aynı olmadığını kazık yemediğimi anlatmaya çalışıyorum. o ise ikisininde 1 gb olduğunu söylüyor aman bu ürünü duymasın :D
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Doit 8 yıl
Amd bundan 2-3 sene önce çıkardığı bir işlemciyede istanbul adını koymuştu artık oda karayiplerde ki istanbuldur demi ?
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Nef'i 8 yıl
Biz de bir prezarvatif ürününe "Amerikanlar" kod adı koyalım. Bence yanlış yapmışlar.
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DH Misafiri 8 yıl
Karayiplerdeki adaların ismi zaten Türklerden geliyor
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UzmaN345 8 yıl
Şunları fansız yapsalar daha iyi olur bu ürüne para veren kullanıcı filitre nedir bilmiyor
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UzmaN345 8 yıl
censoft adamlar Core i7 950 ye bile 5770 ekran kartı takıyor normal modellere 80 - 100 dolarlık ekran kartı takıyorda ondan
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Tanarri 8 yıl
Giriş seviyesi kartlar bile fena oldular ya 9800gt bile fena kart sayılmaz hani kalkıki ek güç istemiyolar bide demeki ilerde şu an kulandığımız en baba kartlar böle giriş seviyesi olucak nakadar garip bi döngüdür...
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Nevfel 8 yıl
6670 fena durmuyor az o.c ile gts450 performansından olur gibi.
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mo0rfin 8 yıl
Yahu bilen birisi yazabilir mi 6670 -3850'den performanslı mı ?
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EgoisTe91 8 yıl
Yorumlara bak ya 6670; 9800GT gücünde bir kart ve casper diyen kişiler var. AMD'ye fransız kalmışsınız

6570 desen 6670in hemen hemen aynısı 150TL olsalar gayet alınası ürünler olur. Üstelik az ısınıyorlar ve ek güç girişleri yok.


zevksiz
Yahu bilen birisi yazabilir mi 6670 -3850'den performanslı mı ?

3850;4670in dengidir. 6670 9800GT gücündedeir.
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