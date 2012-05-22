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AMD'nin ikinci nesil FX işlemcileri de Soket AM3+ formunda olacak

7 yıl
10,6b
1
56
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin üçüncü çeyrekte üretime geçirmeyi planladığı yeni nesil FX işlemcilerin soket yapısı en çok merak edilen konuların başında geliyor. Volan platformunun merkezinde yer alacak  Vishera kod adlı FX-83xx, FX-63xx ve FX-43xx serisi yeni işlemciler, Bulldozer mimarisinin IPC performansını arttırmaya yönelik güncellemeler içeren ve AMD'nin iddiasına göre %15'e varan oranda performans artışı getirecek Piledriver çekirdek tasarımını temel alacak.
Mevcut FX işlemcilerinde olduğu gibi 1866MHz'e kadar çift kanal bellek desteği sunacak yeni işlemciler aynı zamanda Turbo Core 2.0 teknolojisiyle gelecekler. Artan performansa ve tasarım bazındaki gelişmelere rağmen, soket yapısında ve platform uyumluluğunda herhangi bir değişiklik olmayacak. Piledriver tasarımını temel alan yeni nesil FX işlemciler de Soket AM3+ formunda olacak ve 970, 990X ve 990FX çipsetli anakartlar ile kullanılabilecekler. İlginç olan detay ise AMD'nin güncel yol haritasına göre önümüzdeki yıl da Piledriver temelli Vishera işlemciler devam edecek. Steamroller mikroişlemci tasarımında bir erteleme söz konusu mu bu henüz bilinmiyor ancak bazı kaynaklar, AMD'nin gelecekteki stratejisinde Fusion işlemcilerin daha fazla öneme sahip olduğunu ve en kısa sürede tüm işlemci ailesinin entegre grafik özellikleriyle donatılacağı üzerinde duruyor. AMD tepe yöneticisi Rory Read bir açıklamasında işlemcilerin sunduğu gücün kullanıcılar için yeterli olduğunu, yeni dönemin saf işlem gücü yerine ARM tabanlı yongada sistem platformlarında olduğu gibi daha fazla özellik ve fonksiyon içeren çözümlere yoğunlaşılması gerektiğini söylemişti.
Piledriver temelli ikinci nesil FX işlemcilerin yerini alacak Steamroller tasarımlı üçüncü nesil FX işlemcilerle birlikte AMD'nin PCI Express 3.0 desteğine geçiş yapması ve bellek kontrolcüsü tarafında çift kanal yerine çok kanallı yapıyada adapte olması bekleniyor. DDR4 tarafındaki gelişmelere bakılırsa AMD'nin bu yönde bir adım atması da beklenebilir.  

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grafman09 7 yıl en beğenilen
APU A6-3500 ile ekran kartı olmadan, CRYSIS, SHIFT gibi oyunları rahat oynuyorsunuz, ayrıca dual grafik desteği var,, Bu işlemci 160 tl aldım ben,, İntel ile bu durumu kıyas yapabilecek biri varmı? İntel kullanmadığım için soruyorum.. Şirkette i5 makina ile benim A6 performans karşılaştırması yaptık, render süresi, uygulama performansı aynı, bir fark göremiyorsunuz,, Şu reklam filmi aklıma geldi,, Aklımı Seveyim Aklımı, buradaki intel kullanan arkadaşlar, fazla ödedikleri meblağları sindiremedikleri için kıvrandıklarını düşünüyorum..
APU A6-3500 ile ekran kartı olmadan, CRYSIS, SHIFT gibi oyunları rahat oynuyorsunuz, ayrıca dual grafik desteği var,, Bu işlemci 160 tl aldım ben,, İntel ile bu...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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bocekgrafik 7 yıl
Eğer soket değiştirmenin işlemci performansına ciddi getirisi olacaksa, AMD'nin yerinde olsam bunu hiç düşünmeden yapardım.
1 Yanıt Yanıtla +15
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DemirAtlı 7 yıl zargana_11
zargana_11



Daha karmaşık bir cpu olan APU'larda AMD rakip tanımazken, sadece işlemci yani CPU alanında neden bocaladığını anlamıyorum/anlayamıyorum. Bekleyelim görelim.

Zaten ilk bir ay içerisinde artılar/eksiler ortaya çıkar.

turbo-powwer

İslemcilere OC yapip optimize edip tekrar satacaklar bu kadar basit.


Bu biraz eşek ve semer hikayesine benzemiş. O yüzden dediğiniz olmaz... Üstelik bunu zaten yaptı.

niye biliyormusun piyasayı intel domine ettiği için dolaylı veya doğrudan yollarda yazılımlar intele göre optimize yazıldığı için amd nin fx serisinde kullandığı yeni kullandığı fma4 komut setleri gibi ek özellikler çoğu uygulumada desteklenmiyor. Yazılım çalışmadan önce genuie check yapıyor işlemciye soruyor, cevap evet gelir ve intelse ona göre optimize komutlarla yürütüp en efektif şekilde çalıştırıyor baktı işlemciden genuie no cevabı geldi dandik düz default şekliyle çalıştırıyor bu da işlemciye performans kaybettirmesine sebep oluyor.
Aslında gerçekten FX ler güçlü işlemciler. Ama AMD nin mallığı piyasadan ve intelden kopup kendi kendine lisansını kiraladığı firmaya farklı yöntemler geliştirerek kafa tutabileceğini zannetmesi. FMA4 gibi geliştirmeler risk almak demektir ve AMD nin riski tutmadı.
Birazda Enerji verimliliği sıkıntılarınıda hesaba katınca insanlar aa bu olmamış demeye başladı. Kendinden bir önceki nesil PhenomII lere geçilmesinin sebebide Fx lerin mimari değişikliklerin bel bağladığı çeşitli optimizasonlar ve yeni komut setleri gibi özelliklerin gerçek hayatta nasıl yer bulacağını hesaba katmadan işlemci geliştirmeye çalıştı şimdide son 1 senedir bunun sancılarını çekiyor. Şimdi yeni yeni Piledriver lar ile durumu biraz toparlayabilecekmiş gibi görünüyor.
Dediğin gibi daha karmaşık yapıda yani APU da intelin ivy sini ezecek çözümler üretebiliyorken neden saf CPU performansında ezemiyor çünkü CPU pazarını kendisi domine edemiyor yukarıdaki nedenler yüzünden. Fakat GPU tarafında en azından rakibiyle başabaş gidebildiği için öyle önünün kesilmesi ayak oyunları gibi durumlara maruz kalmıyor. APU daki farkı oradan geliyor.
AMD nin yapabileceği en akılcı çözüm kesinlikle intele APU da yaşama şansı vermemek olacaktır. İntel 1x yapıyorsa aynı zaman dilimindeki AMD çözümleri 2x olabilmeliki intel sağlam tokadını yeyip köşesine geri çekilebilsin. AMD Apuyuda kaybederse beyaz bayrağı çeker.
zargana_11Daha karmaşık bir cpu olan APU'larda AMD rakip tanımazken, sadece işlemci yani CPU alanında neden bocaladığını anlam...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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1 Avatar
grezimonk 6 yıl
TR'de satıcılar intel fanboyu olduğundan AMD'yi kötüler... adamlar kazançlarını sadece intel'in kazık µ mangallarına bağlar...
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Manero 6 yıl grezimonk
nevrotikstar

TR'de satıcılar intel fanboyu olduğundan AMD'yi kötüler... adamlar kazançlarını sadece intel'in kazık µ mangallarına bağlar...

bazıları amd'nin varlığından bile habersiz
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wentiaoch 6 yıl
Tamam her alanda bir geçiş dönemi yaşanır ama bu alandakinin ne zaman biteceği belli bile değil. Ama hızla sona gelindiği görünüyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Rubisco 6 yıl
Sonraki Frostbite motoru değil, 2013 de çıkacak ve Frostbite motorunu kullanacak oyunlar 64bit isteyecek diyor. Yani yeni motora gerek yok, yeni çıkacak oyunlar sadece 64bit modda çalışacak ve 64bit windows isteyece.
Ordaki bi yorum da güzel zaten, ne kadar sürdü, haa hıı ney? 7 sene mi (xp64@2005)? Olsn geç olsun güç olmasın.
AMD hem çok çekirdek olayını, hem 64bit olayını bazı açılardan değerlendiremedi burası açık.
Yukarıda yazılanlarda eksik yada yanlışlar var. Düzeltmek için yazıp yazmamaya karar veremedim. Ama şu anki FXlerde, benim gördüğüm bazı dar kapsamlı testlerde AVX ve FMA4 kullanan program versiyonları düzgün bi fark yaratmaktan uzaklar. Benzeri şekilde i7 2600 üstünde mesela, SSE vs. AVXmath ile derlenmiş programlarda, AVXmath kullanan versiyonları %5 fark bile yaratamıyor. Burdan çıkacak sonuç, eğer eldeki problemi programı kodun ya AVX veya FMA4/Xop kullanmaya uygun olmadığı, yada bundan yeterince faydalanacak kadar çok kullanılamadığı (yeterince çok gerek olmadığından). Mesela SSE4.1'de 2 farklı 32bit sayı kümesini çarpmak için komut var, PMULLD / PMULLDQ gibi. Elimizde 2 tane 32 bit sayı var, yine elimizde başka 2 tane 32 bit sayı var, yukardakileri aşadakilerle çarpıcaz mesela. PMULLDQ bunu tek seferde hızlıca yapmaya yarıyor :
1. Küme: _____32bit A______32bit B
2. Küme:______32bit C______32bit D
yukardakiler aşadakilerle çarpılacak:
Sonu: ________64bit Sonuç1_____64bit Sonuç2
Şimdi x86 mimarisinde, aynı şeyi farklı şekillerde yapabilme esnekliği faln var. Isterseniz googledan bakarsınız, yukarıdaki (küme) x (küme) çarpımını SSE2 kullanarak yapma imkanı var. Bikaç satır süren bi fonksiyon yazıyorsunuz SSE2 kullanarak, aynı işi yapıyor. Gelelim önemli kısmına, Bize ne kadar performans farkına patlıyor bu? Bi miktar performans yiyor ama öyla asla %50 gibi fark atacak seviyelerde değil!! Belki %10 civarlarında en fazla.
Windows ortamında, amd nin kendisinin yolladığı XOP kullanan demolar vardı ve ne yazıkki yeterince hız farkı ortaya koyamadılar. Yani sorun bi programda FMA4 olması olmaması vs. değil. Ama bunun geçmişte AMD'nin başına bela olduğu nokta, taa 2007'den itibaren Intel'in, SSE benzeri komutları bir anlamda uyumsuz yapıcak farklı bi komut kodlama formatına geçmesi(VEX coding scheme). AMD SSE5'i geliştirirken, olup biten bi sürü şeyden bitanesi de bunu XOP diye adlandırmak ve en nihayetinde Intel'in VEX komut kodlama yöntemini benimseyip kendine adapte etmek zorunda kalması. Üstelik Intel'in AMD XOP'dan alıp kendisine aktardığı bazı şeyleri, kendisi bulmuş olmasına karşılık Intel'deki gibi yapmaya zorlanması uyum nedeniyle(Yani Intel AMD'den araklar,sonra az değiştirir, AMD de yapacak bişey yok der, bu araklanmış sonrada değiştirilmiş halini kendisine adapte eder kısacası bu).
Lafın özü FMA,AVX,XOP'un çok çok bi getirisi yok. Siz compilerda belli optimzasyon seçeneklerinde bunları kullansanız bile getirisi kısıtlı oluyor. Anca çok çok belirgin fark yaratacağı yer, bazı durumlarda kodu elle özel olarak yazmaya optimize etmeye çalışırsınız, bu da belki %30 civarı perf getirecekse bile geliştirmesi yazması o son halini bulması size zaman olarak çok pahalıya patlar. Üstelik büyük tecrübe ister. Yoksa aynı programı Intel CPU üstünde bi SSE ile bi AVX flag/opsiyon ile derleyin, önceden dediğim gibi %5-7 gibi en fazla fark görürsünüz.
Bulldozerde 1.nesil FXlerde, tek bi tane falsolu yan yok, bi sürü var. Bellek okuma yazma hızının sorunlu olması, L1 sorunu, komutları çözmeye yarıyan decoder kısmının kapasitesinin ve yaptığı işin düşük olması vs. vs. bi sürü neden var. Tek bişeye bağlamak hata. Ha ama bunların bazıları yazılım ile, yukarıdaki SSE4.1 vs. SSE2 örneğinde bahsettğim gibi, bişeyden feragat etmeden arkasından dolanabilecek şeyler. Linux kernelin mesela hemen L1 cache sorununu patchlemesi, Windows için ise çok sonra bi patch çıkması gibi.
Compiler konusunda, Intel C Compiler, eskiden olduğu kadar belirgin bi şekilde üretilen kodu sakat bırakma, kötü optimize olmayan kod üretme gibi şeyler yapmıyor artık. Eğer düşük seviyede yapıyorsa da, yakın zmanlarda bununla ilgili hiçbişey okumadım, mutlaka bi şekilde açığa çıkrdı(eskiden olduğunu etkilediğini biliyorum elbette).
Burda Windows ortamında compiler konusunda ironik olan bişey var : Intel compilerın sadece Intel CPU'lar için değil, AMD için de genelde hep en iyi sonucu üretiyor olması. Intel compilerların yeteneklerinin çok geniş olduğunu, çok iyi kod ürettiğini bi kere en başta kabul etmek lazım.
Aşağıdaki linkte ve sonrakilerde, Intel C compiler 11 tane farklı programda hemen her durumda en iyi sonucu verdiğini görebilirsiniz. Özellikle bazı ender durumlarda, 2kat daha çabuk sonuç üretiyor ki korkunç fark bu.
willus.com/...
Aşağıdaki linkte de, Phenom II üstünde Windows ortamında bazı Fortran compiler karşılştırmaları var. Burda da dikkat ederseniz, Intel compiler diğerlerine göre en iyi sonucu veriyor, AMD olsa bile. 2. linkten farklı fortran karşılaştırmalarına bakabilirsinz (Phenom II,i5 2500k, win ,linux diye).
polyhedron.com/... polyhedron.com/...
Esasında konuyla alakalı olarak, AMD mesela Trinity için aşırı iyimser ve pohpohlayan bi reklam kampanyasına girişmedi. Bulldozer çıkmadan insanların kafasında i7 990x imgeleri uyandıran reklamları hazırlayanlar çoktan işten çıkartıldı.
Bulldozeri eleştirmek için, rakibi bi kere i5,single-thread de yavaş, windows ortamında oyunlarda i5lerden biraz geride, çok yakıyor, fiyatı pahalı vs. Bu mimari anlamında berbat olduğu anlamına gelmiyor, mevcut programlara sorunlu demek (bu da bir nevi berbat anlamına gelse bile).
Daha önce de yazdım, Windows ortamı Linux gibi kernel ve compiler gelişmeleri görmüyor. Linux 3.2 kernel + GCC 4.7 ile, Linux altında FX 8150'nin performansında çok büyük ilerlemeler var. Bu da yazlım ile bazı şeylerin arkasından dolaşılabildiğinin kanıtı (diğer taraftan AMD'nin beceriksizliğini Linux'cü cocukların eşşek gibi çalışarak kapattığını da söyleyebilirsiniz elbette. Ama Intel aynı oranda ilerleme sağlayabilmiş değil). Öyleki fx 8150 bazı yerlerde, oc edilmiş i7 3770k / 3960x ile başedebilir durumda, bu da bence çok ilginç bi nokta. Aşağıdaki testlere bakınız. Uyarı oalrak da grafikler 1.'si performansı, 2.'si performans / güç oranı olarak var(test sonuçlarından önceki 2 graifk de sıcaklık ve toplam güç tüketimini gösteriyor).
Sırası ile herhangi bi test için
1.Grafik Test boyunca Sıcaklık
2.Grafik Test boyunca Güç tüketimi
3.Grafik Performans
4.Grafik performans / güç oranını gösteriyor
openbenchmarking.org/...
Piledriver temelli masaüstü Vishera ile şimdiki FXlerden %15 civarı daha iyi sonuç üretmesi çok büyük beklenti değil. Ama esas yannış olan, Windows altında her durumda SB yada IB seviyesinde olması, veya %50 gibi fark beklemek, bu kesinlikle yannış. Mimariye donanıma bişeyler okuyup araştırmaya 3-5 ay en çok sene öncesinde başladıysanız % bilmem kaç bekliyorum ben diyebilirsiniz belki. Gerçekçi olarak bakarsanız, biraz inceler araştırırsanız %50 gibi değerlerin çok uçuk olduğunu görürsünüz. Intel mesela Netburst mimarisinden Core mimarisine geçtikten sonra, yani P4leri bıraktıktan sonra anca bu kadar büyük oranda bi artış gördü. Daha sonra yıllarca çıkan yeni CPUlar hep bir öncekinden marjinal küçük oranlarda daha iyiydi belki %15 max. civarlarında. AMD içinde arada dağlar kadar fark beklememek lazım.
Yanıtla +3
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lapry 6 yıl
Rubisco

Sonraki Frostbite motoru değil, 2013 de çıkacak ve Frostbite motorunu kullanacak oyunlar 64bit isteyecek diyor. Yani yeni motora gerek yok, yeni çıkacak oyunlar sadece 64bit modda çalışacak ve 64bit windows isteyece.

Ordaki bi yorum da güzel zaten, ne kadar sürdü, haa hıı ney? 7 sene mi (xp64@2005)? Olsn geç olsun güç olmasın.

AMD hem çok çekirdek olayını, hem 64bit olayını bazı açılardan değerlendiremedi burası açık.

Yukarıda yazılanlarda eksik yada yanlışlar var. Düzeltmek için yazıp yazmamaya karar veremedim. Ama şu anki FXlerde, benim gördüğüm bazı dar kapsamlı testlerde AVX ve FMA4 kullanan program versiyonları düzgün bi fark yaratmaktan uzaklar. Benzeri şekilde i7 2600 üstünde mesela, SSE vs. AVXmath ile derlenmiş programlarda, AVXmath kullanan versiyonları %5 fark bile yaratamıyor. Burdan çıkacak sonuç, eğer eldeki problemi programı kodun ya AVX veya FMA4/Xop kullanmaya uygun olmadığı, yada bundan yeterince faydalanacak kadar çok kullanılamadığı (yeterince çok gerek olmadığından). Mesela SSE4.1'de 2 farklı 32bit sayı kümesini çarpmak için komut var, PMULLD / PMULLDQ gibi. Elimizde 2 tane 32 bit sayı var, yine elimizde başka 2 tane 32 bit sayı var, yukardakileri aşadakilerle çarpıcaz mesela. PMULLDQ bunu tek seferde hızlıca yapmaya yarıyor :

1. Küme: _____32bit A______32bit B
2. Küme:______32bit C______32bit D
yukardakiler aşadakilerle çarpılacak:

Sonu: ________64bit Sonuç1_____64bit Sonuç2

Şimdi x86 mimarisinde, aynı şeyi farklı şekillerde yapabilme esnekliği faln var. Isterseniz googledan bakarsınız, yukarıdaki (küme) x (küme) çarpımını SSE2 kullanarak yapma imkanı var. Bikaç satır süren bi fonksiyon yazıyorsunuz SSE2 kullanarak, aynı işi yapıyor. Gelelim önemli kısmına, Bize ne kadar performans farkına patlıyor bu? Bi miktar performans yiyor ama öyla asla %50 gibi fark atacak seviyelerde değil!! Belki %10 civarlarında en fazla.

Windows ortamında, amd nin kendisinin yolladığı XOP kullanan demolar vardı ve ne yazıkki yeterince hız farkı ortaya koyamadılar. Yani sorun bi programda FMA4 olması olmaması vs. değil. Ama bunun geçmişte AMD'nin başına bela olduğu nokta, taa 2007'den itibaren Intel'in, SSE benzeri komutları bir anlamda uyumsuz yapıcak farklı bi komut kodlama formatına geçmesi(VEX coding scheme). AMD SSE5'i geliştirirken, olup biten bi sürü şeyden bitanesi de bunu XOP diye adlandırmak ve en nihayetinde Intel'in VEX komut kodlama yöntemini benimseyip kendine adapte etmek zorunda kalması. Üstelik Intel'in AMD XOP'dan alıp kendisine aktardığı bazı şeyleri, kendisi bulmuş olmasına karşılık Intel'deki gibi yapmaya zorlanması uyum nedeniyle(Yani Intel AMD'den araklar,sonra az değiştirir, AMD de yapacak bişey yok der, bu araklanmış sonrada değiştirilmiş halini kendisine adapte eder kısacası bu).

Lafın özü FMA,AVX,XOP'un çok çok bi getirisi yok. Siz compilerda belli optimzasyon seçeneklerinde bunları kullansanız bile getirisi kısıtlı oluyor. Anca çok çok belirgin fark yaratacağı yer, bazı durumlarda kodu elle özel olarak yazmaya optimize etmeye çalışırsınız, bu da belki %30 civarı perf getirecekse bile geliştirmesi yazması o son halini bulması size zaman olarak çok pahalıya patlar. Üstelik büyük tecrübe ister. Yoksa aynı programı Intel CPU üstünde bi SSE ile bi AVX flag/opsiyon ile derleyin, önceden dediğim gibi %5-7 gibi en fazla fark görürsünüz.

Bulldozerde 1.nesil FXlerde, tek bi tane falsolu yan yok, bi sürü var. Bellek okuma yazma hızının sorunlu olması, L1 sorunu, komutları çözmeye yarıyan decoder kısmının kapasitesinin ve yaptığı işin düşük olması vs. vs. bi sürü neden var. Tek bişeye bağlamak hata. Ha ama bunların bazıları yazılım ile, yukarıdaki SSE4.1 vs. SSE2 örneğinde bahsettğim gibi, bişeyden feragat etmeden arkasından dolanabilecek şeyler. Linux kernelin mesela hemen L1 cache sorununu patchlemesi, Windows için ise çok sonra bi patch çıkması gibi.

Compiler konusunda, Intel C Compiler, eskiden olduğu kadar belirgin bi şekilde üretilen kodu sakat bırakma, kötü optimize olmayan kod üretme gibi şeyler yapmıyor artık. Eğer düşük seviyede yapıyorsa da, yakın zmanlarda bununla ilgili hiçbişey okumadım, mutlaka bi şekilde açığa çıkrdı(eskiden olduğunu etkilediğini biliyorum elbette).

Burda Windows ortamında compiler konusunda ironik olan bişey var : Intel compilerın sadece Intel CPU'lar için değil, AMD için de genelde hep en iyi sonucu üretiyor olması. Intel compilerların yeteneklerinin çok geniş olduğunu, çok iyi kod ürettiğini bi kere en başta kabul etmek lazım.

Aşağıdaki linkte ve sonrakilerde, Intel C compiler 11 tane farklı programda hemen her durumda en iyi sonucu verdiğini görebilirsiniz. Özellikle bazı ender durumlarda, 2kat daha çabuk sonuç üretiyor ki korkunç fark bu.

willus.com/...

Aşağıdaki linkte de, Phenom II üstünde Windows ortamında bazı Fortran compiler karşılştırmaları var. Burda da dikkat ederseniz, Intel compiler diğerlerine göre en iyi sonucu veriyor, AMD olsa bile. 2. linkten farklı fortran karşılaştırmalarına bakabilirsinz (Phenom II,i5 2500k, win ,linux diye).

polyhedron.com/...
polyhedron.com/...

Esasında konuyla alakalı olarak, AMD mesela Trinity için aşırı iyimser ve pohpohlayan bi reklam kampanyasına girişmedi. Bulldozer çıkmadan insanların kafasında i7 990x imgeleri uyandıran reklamları hazırlayanlar çoktan işten çıkartıldı.

Bulldozeri eleştirmek için, rakibi bi kere i5,single-thread de yavaş, windows ortamında oyunlarda i5lerden biraz geride, çok yakıyor, fiyatı pahalı vs. Bu mimari anlamında berbat olduğu anlamına gelmiyor, mevcut programlara sorunlu demek (bu da bir nevi berbat anlamına gelse bile).

Daha önce de yazdım, Windows ortamı Linux gibi kernel ve compiler gelişmeleri görmüyor. Linux 3.2 kernel + GCC 4.7 ile, Linux altında FX 8150'nin performansında çok büyük ilerlemeler var. Bu da yazlım ile bazı şeylerin arkasından dolaşılabildiğinin kanıtı (diğer taraftan AMD'nin beceriksizliğini Linux'cü cocukların eşşek gibi çalışarak kapattığını da söyleyebilirsiniz elbette. Ama Intel aynı oranda ilerleme sağlayabilmiş değil). Öyleki fx 8150 bazı yerlerde, oc edilmiş i7 3770k / 3960x ile başedebilir durumda, bu da bence çok ilginç bi nokta. Aşağıdaki testlere bakınız. Uyarı oalrak da grafikler 1.'si performansı, 2.'si performans / güç oranı olarak var(test sonuçlarından önceki 2 graifk de sıcaklık ve toplam güç tüketimini gösteriyor).

Sırası ile herhangi bi test için
1.Grafik Test boyunca Sıcaklık
2.Grafik Test boyunca Güç tüketimi
3.Grafik Performans
4.Grafik performans / güç oranını gösteriyor

openbenchmarking.org/...

Piledriver temelli masaüstü Vishera ile şimdiki FXlerden %15 civarı daha iyi sonuç üretmesi çok büyük beklenti değil. Ama esas yannış olan, Windows altında her durumda SB yada IB seviyesinde olması, veya %50 gibi fark beklemek, bu kesinlikle yannış. Mimariye donanıma bişeyler okuyup araştırmaya 3-5 ay en çok sene öncesinde başladıysanız % bilmem kaç bekliyorum ben diyebilirsiniz belki. Gerçekçi olarak bakarsanız, biraz inceler araştırırsanız %50 gibi değerlerin çok uçuk olduğunu görürsünüz. Intel mesela Netburst mimarisinden Core mimarisine geçtikten sonra, yani P4leri bıraktıktan sonra anca bu kadar büyük oranda bi artış gördü. Daha sonra yıllarca çıkan yeni CPUlar hep bir öncekinden marjinal küçük oranlarda daha iyiydi belki %15 max. civarlarında. AMD içinde arada dağlar kadar fark beklememek lazım.

Hocam peki senin ön görün ne?AMD alt-yapısını yaptı şimdi üst yapıyımı tamamlamalı?
Yani aslında fiziksel olarak bakıldığında FX'ler yeterli fakat bu fiziksel yapı ile iletişim kuracak elemanlar yani kod'lar ,C compiler , komutlar , 64bit falan filan mı eksik.
Aslında dediğin gibi Linux'daki computer cambazlarının eşşek gibi çalışarak FX'lerin performansını artırdığı bir gerçek lakin bu kimler bilirki?
Orta okul çağındaki çocuk Linux'u duymuştur ama ne görmüştür nede kullanmıştır. yani ona sorsak " pwd " ne diye? cevap verebilir mi?Kaldı ki kaç kişi?

Gelecek AMD'ye ne getirecek hep beraber göreceğiz ama ben AMD'yi desteklemekten vazgeçmeyecem.Bundan önce 3 sistemim vardı 3'de Intel'di bundan sonra HAYIR
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dreamblue35 7 yıl
hala amd den büyük beklentiler içinde olanlar var, en son çıkardığı en iyi işlemciden %15 daha performanslı olsa ne olacak ki intel ile satış fiyatlarını bir kıyaslayın bakalım hangisi fiyat performans işlemcisi;
vatanbilgisayar.com/...
vatanbilgisayar.com/...
ha benim verdiğim linklerden daha ucuza mal edebiliyorsan ne mutlu
eğer piyasada söz sahibi olmak istiyorsa 5 yıl sonra çıkaracağı işlemci ailesini şu an piyasaya sürmesi gerekli yoksa bu gidişle snapdrağon bile amd den daha performanslı hale gelecek
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salvatore_volkan 7 yıl
haber için öncelikle teşekkürler,
2 ci nesil fxler cıksın 2500 k yı geçsin performans olarak, fiyatıda altında olsun; O zaman alıp kullanırım.
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xamaximax 7 yıl
cobi
aceleciburak
cobi aynı fiyata %15 performans artışı ve ısıl tasarımda biraz ilerleme olursa güzel alınabilecek işlemciler ortaya çıkar. ama amd apu yapıcaz diye cpuda ki performansı ikinci plana atmamalı bence zira şu zamana kadar işlemci içindeki grafik çekirdeği ile hiç işim olmadı.
Opencl yada gpgpu destekli programlar sayili ki intelde hd 4000 serisi ile destek geldi.bundan sonra programlar yayildkca fark gorulur bu birimler bzm bildgm klasik anakarttaki onboard mantigi dgl. Nvidia tegra 2 neden elestirildi cokca gpu ya is yaptiran neon motoru tasarimdan cikarilmisti. Artik grafik birimlerinin oyun haricinde dgr islerde kullanmanin vakti geldi geciyor bile
tamam katılıyorum ama misal cuda ; cuda ile işi olan gidip gtx 680 alıp ondaki cudadan veya amd deki hızlandırmadan yararlanmak isyteyen hd 7970 alıp ondaki iş birimlerinden yararlanmak varken neden işlemcideki iş birimini tercih etsin. hani bu işlemcide olanlar harici ekran kartının yapamadıkları hızlarda birşeyler yapıyorlarsa tamam da böyle bir durum olacağını da sanmıyorum.

gtx 680 veya 7970i kaç kişi alabiliyor? mantığınız yanlış sanki herkeste bu kartlardan var ve apu gereksiz gibi bir sonuc çıkıyor yazınızdan
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lazer__ 7 yıl
fm1 nolacak?
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WinteR 7 yıl
Presentasyonun ertesi günü genelde hayal kırıklığı veya beklenmedik bir dez avantajı oluyor, ya çok güç tüketir, ya sunumlara uymaz, o yüzen 1 gün sonra beli olur.
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serenissimo 7 yıl lazer__
lazer__

fm1 nolacak?

fm1 tarih olacak gibi çünkü yeni apular socket fm2 için geliyor ve fm2 nin pin sayısı fm1 den bir eksik ; yani desteklemiyor
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mc_ihanet 7 yıl
turbo-powwer
İslemcilere OC yapip optimize edip tekrar satacaklar bu kadar basit.

o/c yapıp saat hızlarını daha nerelere çıkaracaklar ki, elbet işlemcide gelişmeler olur.
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turbo-powwer 7 yıl mc_ihanet
mc_ihanet
turbo-powwer
İslemcilere OC yapip optimize edip tekrar satacaklar bu kadar basit.

o/c yapıp saat hızlarını daha nerelere çıkaracaklar ki, elbet işlemcide gelişmeler olur.

Dikkat ederseniz optimize edilecegini de yazdim . Benim gorusum ciddi bir duzenleme olmayacagi kullanilmayan transistorleri atarlar bu sayede daha az guc ceker daha az isinir biraz da OC hafifte bir duzenleme al sana %15 fark .
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turbo-powwer 7 yıl
İslemcilere OC yapip optimize edip tekrar satacaklar bu kadar basit.
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carloska 7 yıl
bi anlam ifade edebilmesi için peformans ve watt olarak 2500k nın gerisinde kalmaması lazım
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grafman09 7 yıl en beğenilen
APU A6-3500 ile ekran kartı olmadan, CRYSIS, SHIFT gibi oyunları rahat oynuyorsunuz, ayrıca dual grafik desteği var,, Bu işlemci 160 tl aldım ben,, İntel ile bu durumu kıyas yapabilecek biri varmı? İntel kullanmadığım için soruyorum.. Şirkette i5 makina ile benim A6 performans karşılaştırması yaptık, render süresi, uygulama performansı aynı, bir fark göremiyorsunuz,, Şu reklam filmi aklıma geldi,, Aklımı Seveyim Aklımı, buradaki intel kullanan arkadaşlar, fazla ödedikleri meblağları sindiremedikleri için kıvrandıklarını düşünüyorum..
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gacvokem 7 yıl
yıllardır intele yatırdığım paralara acıyom:) bundan böyle amd
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