AMD'nin ikinci nesil FX işlemcileri de Soket AM3+ formunda olacak

AMD'nin üçüncü çeyrekte üretime geçirmeyi planladığı yeni nesil FX işlemcilerin soket yapısı en çok merak edilen konuların başında geliyor. Volan platformunun merkezinde yer alacak Vishera kod adlı FX-83xx, FX-63xx ve FX-43xx serisi yeni işlemciler, Bulldozer mimarisinin IPC performansını arttırmaya yönelik güncellemeler içeren ve AMD'nin iddiasına göre %15'e varan oranda performans artışı getirecek Piledriver çekirdek tasarımını temel alacak.

Mevcut FX işlemcilerinde olduğu gibi 1866MHz'e kadar çift kanal bellek desteği sunacak yeni işlemciler aynı zamanda Turbo Core 2.0 teknolojisiyle gelecekler. Artan performansa ve tasarım bazındaki gelişmelere rağmen, soket yapısında ve platform uyumluluğunda herhangi bir değişiklik olmayacak. Piledriver tasarımını temel alan yeni nesil FX işlemciler de Soket AM3+ formunda olacak ve 970, 990X ve 990FX çipsetli anakartlar ile kullanılabilecekler. İlginç olan detay ise AMD'nin güncel yol haritasına göre önümüzdeki yıl da Piledriver temelli Vishera işlemciler devam edecek. Steamroller mikroişlemci tasarımında bir erteleme söz konusu mu bu henüz bilinmiyor ancak bazı kaynaklar, AMD'nin gelecekteki stratejisinde Fusion işlemcilerin daha fazla öneme sahip olduğunu ve en kısa sürede tüm işlemci ailesinin entegre grafik özellikleriyle donatılacağı üzerinde duruyor. AMD tepe yöneticisi Rory Read bir açıklamasında işlemcilerin sunduğu gücün kullanıcılar için yeterli olduğunu, yeni dönemin saf işlem gücü yerine ARM tabanlı yongada sistem platformlarında olduğu gibi daha fazla özellik ve fonksiyon içeren çözümlere yoğunlaşılması gerektiğini söylemişti.

Piledriver temelli ikinci nesil FX işlemcilerin yerini alacak Steamroller tasarımlı üçüncü nesil FX işlemcilerle birlikte AMD'nin PCI Express 3.0 desteğine geçiş yapması ve bellek kontrolcüsü tarafında çift kanal yerine çok kanallı yapıyada adapte olması bekleniyor. DDR4 tarafındaki gelişmelere bakılırsa AMD'nin bu yönde bir adım atması da beklenebilir.