AMD'nin ikinci nesil FX işlemcileri de Soket AM3+ formunda olacak

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD'nin üçüncü çeyrekte üretime geçirmeyi planladığı yeni nesil FX işlemcilerin soket yapısı en çok merak edilen konuların başında geliyor. Volan platformunun merkezinde yer alacak Vishera kod adlı FX-83xx, FX-63xx ve FX-43xx serisi yeni işlemciler, Bulldozer mimarisinin IPC performansını arttırmaya yönelik güncellemeler içeren ve AMD'nin iddiasına göre %15'e varan oranda performans artışı getirecek Piledriver çekirdek tasarımını temel alacak.
Mevcut FX işlemcilerinde olduğu gibi 1866MHz'e kadar çift kanal bellek desteği sunacak yeni işlemciler aynı zamanda Turbo Core 2.0 teknolojisiyle gelecekler. Artan performansa ve tasarım bazındaki gelişmelere rağmen, soket yapısında ve platform uyumluluğunda herhangi bir değişiklik olmayacak. Piledriver tasarımını temel alan yeni nesil FX işlemciler de Soket AM3+ formunda olacak ve 970, 990X ve 990FX çipsetli anakartlar ile kullanılabilecekler. İlginç olan detay ise AMD'nin güncel yol haritasına göre önümüzdeki yıl da Piledriver temelli Vishera işlemciler devam edecek. Steamroller mikroişlemci tasarımında bir erteleme söz konusu mu bu henüz bilinmiyor ancak bazı kaynaklar, AMD'nin gelecekteki stratejisinde Fusion işlemcilerin daha fazla öneme sahip olduğunu ve en kısa sürede tüm işlemci ailesinin entegre grafik özellikleriyle donatılacağı üzerinde duruyor. AMD tepe yöneticisi Rory Read bir açıklamasında işlemcilerin sunduğu gücün kullanıcılar için yeterli olduğunu, yeni dönemin saf işlem gücü yerine ARM tabanlı yongada sistem platformlarında olduğu gibi daha fazla özellik ve fonksiyon içeren çözümlere yoğunlaşılması gerektiğini söylemişti.
Piledriver temelli ikinci nesil FX işlemcilerin yerini alacak Steamroller tasarımlı üçüncü nesil FX işlemcilerle birlikte AMD'nin PCI Express 3.0 desteğine geçiş yapması ve bellek kontrolcüsü tarafında çift kanal yerine çok kanallı yapıyada adapte olması bekleniyor. DDR4 tarafındaki gelişmelere bakılırsa AMD'nin bu yönde bir adım atması da beklenebilir.
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niye biliyormusun piyasayı intel domine ettiği için dolaylı veya doğrudan yollarda yazılımlar intele göre optimize yazıldığı için amd nin fx serisinde kullandığı yeni kullandığı fma4 komut setleri gibi ek özellikler çoğu uygulumada desteklenmiyor. Yazılım çalışmadan önce genuie check yapıyor işlemciye soruyor, cevap evet gelir ve intelse ona göre optimize komutlarla yürütüp en efektif şekilde çalıştırıyor baktı işlemciden genuie no cevabı geldi dandik düz default şekliyle çalıştırıyor bu da işlemciye performans kaybettirmesine sebep oluyor.
Aslında gerçekten FX ler güçlü işlemciler. Ama AMD nin mallığı piyasadan ve intelden kopup kendi kendine lisansını kiraladığı firmaya farklı yöntemler geliştirerek kafa tutabileceğini zannetmesi. FMA4 gibi geliştirmeler risk almak demektir ve AMD nin riski tutmadı.
Birazda Enerji verimliliği sıkıntılarınıda hesaba katınca insanlar aa bu olmamış demeye başladı. Kendinden bir önceki nesil PhenomII lere geçilmesinin sebebide Fx lerin mimari değişikliklerin bel bağladığı çeşitli optimizasonlar ve yeni komut setleri gibi özelliklerin gerçek hayatta nasıl yer bulacağını hesaba katmadan işlemci geliştirmeye çalıştı şimdide son 1 senedir bunun sancılarını çekiyor. Şimdi yeni yeni Piledriver lar ile durumu biraz toparlayabilecekmiş gibi görünüyor.
Dediğin gibi daha karmaşık yapıda yani APU da intelin ivy sini ezecek çözümler üretebiliyorken neden saf CPU performansında ezemiyor çünkü CPU pazarını kendisi domine edemiyor yukarıdaki nedenler yüzünden. Fakat GPU tarafında en azından rakibiyle başabaş gidebildiği için öyle önünün kesilmesi ayak oyunları gibi durumlara maruz kalmıyor. APU daki farkı oradan geliyor.
AMD nin yapabileceği en akılcı çözüm kesinlikle intele APU da yaşama şansı vermemek olacaktır. İntel 1x yapıyorsa aynı zaman dilimindeki AMD çözümleri 2x olabilmeliki intel sağlam tokadını yeyip köşesine geri çekilebilsin. AMD Apuyuda kaybederse beyaz bayrağı çeker.