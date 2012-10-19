AMD'nin üçüncü nesil Fusion işlemcileri 28nm ile üretilecek

Gün ışığına çıkan yeni bir AMD dökümanına göre, üçüncü nesil Fusion işlemci ailesi 28nm fabrikasyon süreciyle üretilecek. Kaveri kod adını taşıyan ve önümüzdeki yıl içerisinde kullanıma sunulması beklenen işlemci ailesinin üretimini GlobalFoundries üstlenecek.

AMD'nin çok sayıda yenilik sunması beklenen Steamroller mimarisini temel alacak Kaveri işlemci ailesi, bu sayede başta döngü başına genel işlem yeteneği olmak üzere önemli performans geliştirmelerini edinmiş olacak. Aynı zamanda güç yönetimine yönelik güncellemeler de içerecek olan işlemci ailesine, Graphics CoreNext mimarisini kullanan yeni grafik çekirdekleri eşlik edecek. Bu noktada altı çizilmesi beklenen önemli detaylardan bir diğer ise, hem CPU hem de GPU tarafında önemli güncellemeler alacak Kaveri işlemci ailesinin geriye dönük uyumlu olacak olması.

Eğer herhangi bir değişiklik yapılmaz ise üçüncü nesil Fusion işlemci ailesi, kısa bir süre önce kullanıma sunulan Trinity kod adlı ikinci nesil Fusion işlemciler gibi Soket FM2 formunda olacak. Kısacası şu an yeni bir AMD Fusion sistem toplayan kullanıcılar, önümüzdeki yıl başka hiç bir masraf yapmadan 28nm işlemcileri kullanmaya başlayabilecekler, tabi sahip oldukları anakart için gerekli BIOS güncellemeleri çıktığı takdirde. AMD cephesindeki tek gelişme Kaveri ailesi değil.

Aynı dökümandan elde edilen diğer detaylara göre, AMD'nin düşük güç tüketimli sistemler için konumlandırdığı, Fusion C ve Fusion E serisi işlemcilerden oluşan Brazos platformu yeni Kabini jenerasyonuna devredecek. Enerji verimli Jaguar mimarisini kullanacak x86-64 çekirdeklerine sahip yeni işlemcilerin en büyük özelliklerinden biri de gerçekten SoC yani yongada sistem formunda olmaları. Peki bu ne demek oluyor ? Şu anki Fusion işlemciler, entegre bellek kontrolcüsü ve grafik birimi gibi özellikleri tek bir silikon içerisinde sunuyor olsalar bile, anakart üzerindeki giriş-çıkış birimleri kontrol eden FCH yani Fusion Kontrol Merkezi ayrı bir çipset olarak kullanılıyor.

Kabini jenerasyonu ile birlikte ilgili çipsetler de anakart üzerinde işlemci içerisine alınmış olacak. Bu adım işlemci zar boyutu ve üretime yönelik karmaşık yapıyı arttıracak olsa bile günün sonunda daha kompakt ve düşük maliyetli anakartların hazırlanmasına olanak tanıyacak. Bu adım ayrıca yeni işlemci ailesini başta tabletler olmak üzere alternatif cihaz kullanımlarına daha da yaklaştırmış olacak.Tüm bu gelişmelere ek olarak AMD, ultra-düşük güç tüketimli işlemci pazarı için kod adı Temash olan yeni Fusion işlemci modellerini kullanıma sunacak. Kabini ailesi gibi SoC yani yongada sistem formunda olacak işlemciler, tek çekirdekli olacak ve ısıl tasarım güçleri 5 Watt'ın altında gelecek. Diğer işlemci modelleri gibi 28nm üretim teknolojisiyle geliştirilen Temash serisi işlemci modellerinin ağırlıklı olarak tablet bilgisayarlarda kullanılması beklenirken, ileri seviyede optimize edilen özel versiyon ya da versiyonlar ile AMD, akıllı telefon pazarında nabız yoklayabilir.

Haberimizin merkezinde yer alan dökümanın doğruladığı bir başka detay ise yeni nesil ekran kartı ailesi hakkında. Sea Islands kod adıyla anılan Radeon HD 8000 serisi ekran kartları için şu ana kadar ortaya çıkmış çok fazla somut detay olmasa da grafik mimarisinde büyük güncellemelere işaret ediliyor. Kesinlik kazanan detay ise, Radeon HD 8000 serisi ekran kartlarında kullanılacak grafik işlem birimleri de 28nm fabrikasyon süreci ile bantlardan çıkmış olacak. Olgunlaşan üretim teknikleri sayesinde Radeon HD 8000 serisi için 28nm sürecinin daha etkin kullanılması bekleniyor.