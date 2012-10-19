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AMD'nin üçüncü nesil Fusion işlemcileri 28nm ile üretilecek

6 yıl
2,7b
1
18
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gün ışığına çıkan yeni bir AMD dökümanına göre, üçüncü nesil Fusion işlemci ailesi 28nm fabrikasyon süreciyle üretilecek. Kaveri kod adını taşıyan ve önümüzdeki yıl içerisinde kullanıma sunulması beklenen işlemci ailesinin üretimini GlobalFoundries üstlenecek.
AMD'nin çok sayıda yenilik sunması beklenen Steamroller mimarisini temel alacak Kaveri işlemci ailesi, bu sayede başta döngü başına genel işlem yeteneği olmak üzere önemli performans geliştirmelerini edinmiş olacak. Aynı zamanda güç yönetimine yönelik güncellemeler de içerecek olan işlemci ailesine, Graphics CoreNext mimarisini kullanan yeni grafik çekirdekleri eşlik edecek. Bu noktada altı çizilmesi beklenen önemli detaylardan bir diğer ise, hem CPU hem de GPU tarafında önemli güncellemeler alacak Kaveri işlemci ailesinin geriye dönük uyumlu olacak olması.
Eğer herhangi bir değişiklik yapılmaz ise üçüncü nesil Fusion işlemci ailesi, kısa bir süre önce kullanıma sunulan Trinity kod adlı ikinci nesil Fusion işlemciler gibi Soket FM2 formunda olacak. Kısacası şu an yeni bir AMD Fusion sistem toplayan kullanıcılar, önümüzdeki yıl başka hiç bir masraf yapmadan 28nm işlemcileri kullanmaya başlayabilecekler, tabi sahip oldukları anakart için gerekli BIOS güncellemeleri çıktığı takdirde. AMD cephesindeki tek gelişme Kaveri ailesi değil.
Aynı dökümandan elde edilen diğer detaylara göre, AMD'nin düşük güç tüketimli sistemler için konumlandırdığı, Fusion C ve Fusion E serisi işlemcilerden oluşan Brazos platformu yeni Kabini jenerasyonuna devredecek. Enerji verimli Jaguar mimarisini kullanacak x86-64 çekirdeklerine sahip yeni işlemcilerin en büyük özelliklerinden biri de gerçekten SoC yani yongada sistem formunda olmaları. Peki bu ne demek oluyor ? Şu anki Fusion işlemciler, entegre bellek kontrolcüsü ve grafik birimi gibi özellikleri tek bir silikon içerisinde sunuyor olsalar bile, anakart üzerindeki giriş-çıkış birimleri kontrol eden FCH yani Fusion Kontrol Merkezi ayrı bir çipset olarak kullanılıyor. 
Kabini jenerasyonu ile birlikte ilgili çipsetler de anakart üzerinde işlemci içerisine alınmış olacak. Bu adım işlemci zar boyutu ve üretime yönelik karmaşık yapıyı arttıracak olsa bile günün sonunda daha kompakt ve düşük maliyetli anakartların hazırlanmasına olanak tanıyacak. Bu adım ayrıca yeni işlemci ailesini başta tabletler olmak üzere alternatif cihaz kullanımlarına daha da yaklaştırmış olacak.Tüm bu gelişmelere ek olarak AMD, ultra-düşük güç tüketimli işlemci pazarı için kod adı Temash olan yeni Fusion işlemci modellerini kullanıma sunacak. Kabini ailesi gibi SoC yani yongada sistem formunda olacak işlemciler, tek çekirdekli olacak ve ısıl tasarım güçleri 5 Watt'ın altında gelecek. Diğer işlemci modelleri gibi 28nm üretim teknolojisiyle geliştirilen Temash serisi işlemci modellerinin ağırlıklı olarak tablet bilgisayarlarda kullanılması beklenirken, ileri seviyede optimize edilen özel versiyon ya da versiyonlar ile AMD, akıllı telefon pazarında nabız yoklayabilir.
Haberimizin merkezinde yer alan dökümanın doğruladığı bir başka detay ise yeni nesil ekran kartı ailesi hakkında. Sea Islands kod adıyla anılan Radeon HD 8000 serisi ekran kartları için şu ana kadar ortaya çıkmış çok fazla somut detay olmasa da grafik mimarisinde büyük güncellemelere işaret ediliyor. Kesinlik kazanan detay ise, Radeon HD 8000 serisi ekran kartlarında kullanılacak grafik işlem birimleri de 28nm fabrikasyon süreci ile bantlardan çıkmış olacak. Olgunlaşan üretim teknikleri sayesinde Radeon HD 8000 serisi için 28nm sürecinin daha etkin  kullanılması bekleniyor.

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gahst 6 yıl en beğenilen
Eleştri yapan arkadaşalara şöyle bir cevap vermek gerek.
Fabrikasyon sürecinde geliştirme yapmak için sözü geçen firmanın bu geliştirmeler hakkında AR-GE çalışması ve yatırım yapması gerekmektedir.
AMD sahip olduğu 28nm GPU üretim sürecini CPU'lar için kullanıyor, sahip olduğu teknolojiyi para vermeden başka bir teknolojisine uyguluyor. (Akıllı bir karar olsa gerek)
4nm gözünüze küçük görünsede zar alanında biraz büyütme ile kullanılacak alan boyutu 22NM ile aynı seviyeye ulaşabilir.
Daha düşük fabrikasyon süreçleri için öncelik olarak yatırımını bu tarafa yöneltmeli ki, AMD şuan ki krizinde elindeki entegre GPU liderliğini korumaya çalışacaktır. Mobil dünyada da entegre GPU'ları sayesinde doğru adımlarla bence güzel bir başarı elde edecektir.
Eleştri yapan arkadaşalara şöyle bir cevap vermek gerek.Fabrikasyon sürecinde geliştirme yapmak için sözü geçen firmanın bu geliştirmeler hakkında AR-GE çal...
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DH Misafiri 6 yıl
Yorumları okudum da yorum yapanlardan kaçı amd ve inteli aynı anda kullanmış yorum yapıyor...7 yıl önce aldığım amd athlon 64 işlemci şu an iş yerin de kullandığım i7 den daha iyi tabi 7 yılda çok bilgisayar gördüm ama amd en iyisi sadece parçaların uyumunu sağlamak lazım....
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Foxbat 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Yorumları okudum da yorum yapanlardan kaçı amd ve inteli aynı anda kullanmış yorum yapıyor...7 yıl önce aldığım amd athlon 64 işlemci şu an iş yerin de kullandığım i7 den daha iyi tabi 7 yılda çok bilgisayar gördüm ama amd en iyisi sadece parçaların uyumunu sağlamak lazım....

AMD'ye haksızlık edenler konusunda haklısınız ama çıkıp ta athlon 64 gibi fi tarihinden kalma işlemci için " i7'den iyidir" demek te biraz uçmak olmuyor mu
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nurettinaz 6 yıl
Amd için çok geride kaldı demek veya artık batsın demek tamamen kendine zarar vermeyi sevmekle aynı şeydir. Bunu yapan insanların acilen tıbbi yardım almaları gerekmektedir. Sonuçta eğer amd olmazsa intel tekel olacak ve bu da kullanıcılarım aslında o kadar para etmeyen ürünlere hakkından fazlasını ödemesine neden olacak. Biraz düşünüp yorum yapmakta fayda var. Sen kullanmıyorsun diye veya kullanıp beğenmedin diye o şirketin batmasını istemek bencillik bile olmuyor sonuçta yine kendine zarar vemiş oluyorsun. Bunun bir adı var isteyen google a sorup öğrenebilir.
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Mete Can Karahasan 6 yıl
Nvidia CUDA 5 yazılımıyla ekran kartlarına direkt bellek erişimi sağlamış gibi bir haber okudum. İncelemesi çıkarsa çok faydalı olur. Fusion 3 gelmeden eğer bu tutarsa, Nvidia gpgpu'da AMD'nin kazanım diye sunduğunu elinden kapmış olur.
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WarSaw 6 yıl
AMD hala iflas etmedimi??
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Wilson Fisk 6 yıl
her modeli mevcut olan ferrari koleksiyonum yerine fiat 500'e bindigim icin benzin parasini her ay bagisliyorum sıkar iflas etmeleri.


demek seneye steamroller mimari hakkinda bir fikrimiz olacak ama yorum olarak kesin ip var diyorum.
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zymrdvn 6 yıl
Ben hala Trinity 2. seriyi bekliyorum :((
Ne zaman gelecek bu işlemciler Türkiye'ye ???
Üçüncü serinin haberleri çıkmaya başladı...
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Guest-FDC9156E7 6 yıl
AMD çok geride kaldı be.
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iceman_54 6 yıl
her sene benzer haberler veriliyor, da pratikte hiç intelin performansını geçtiğini görmedim. Ancak f/p forever amd...
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Rubisco 6 yıl
AMD 32nm den sonraki bütün üretimleri için farklı bi üretim teknolojisine geçecek (SOI'den bulk'a geçecek).
Bu sayede daha düşük maliyet ve belli şartlar altındaki üreticilere bağlı kalmama vs. gibi avantajları olacak.
28 nm için sıkıntısız yeterli üretim yaptırabileceği umuluyor. Aksi durum, yani 28nm de üretim sorunu yaşayanlar kervanına katılması baya bi sıkıntı doğurur.
Konuyla alakasız: 24 saat Prime95 çalıştırmak için bilgisayar alanların evinde umarım 1 tane wattmetre vardır.
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gahst 6 yıl en beğenilen
Eleştri yapan arkadaşalara şöyle bir cevap vermek gerek.
Fabrikasyon sürecinde geliştirme yapmak için sözü geçen firmanın bu geliştirmeler hakkında AR-GE çalışması ve yatırım yapması gerekmektedir.
AMD sahip olduğu 28nm GPU üretim sürecini CPU'lar için kullanıyor, sahip olduğu teknolojiyi para vermeden başka bir teknolojisine uyguluyor. (Akıllı bir karar olsa gerek)
4nm gözünüze küçük görünsede zar alanında biraz büyütme ile kullanılacak alan boyutu 22NM ile aynı seviyeye ulaşabilir.
Daha düşük fabrikasyon süreçleri için öncelik olarak yatırımını bu tarafa yöneltmeli ki, AMD şuan ki krizinde elindeki entegre GPU liderliğini korumaya çalışacaktır. Mobil dünyada da entegre GPU'ları sayesinde doğru adımlarla bence güzel bir başarı elde edecektir.
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aceleciburak 6 yıl
Temmuzdan beri bilinen bir gelişmeydi ... haberi geç yapıldı sadece ...
Trinity APU ların ömrünün kısa olacağı bir kez daha doğrulanıyor ...
A85X chipset alıp makul bir Trinity ile yaz sonuna kadar kullanılır sonrasında ise GCN mimarisi ve 28 nm nin avantajları ile Kaveri APU lar kullanılır ...
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SEO-Uzmanı 6 yıl
2013 te DX11 yaygınlaşacağı için
işlemci üzeri onboard gpu'lar
ticari açıdan ekran kartı satmak için
yine her zamanki gibi sınırlı bir oyun oynatma potansiyeli ile gelecek gibi !
aksi halde AMD grafik piyasasından tamamen çekilmesi gerekir
bu açıdan 3 nesil için yok süper olacak vs. gibi fantezisi olan varsa
boş işlerle uğraşmasınlar !
gerçekçi olmak gerkirse orta seviye kullanıcılar için sorunsuz PC sahibi olmak için ideal
bir sistem olmasının ötesinde kısaca hiç bir şey değil ! :)
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